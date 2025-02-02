Олег Андреев: «Счастье в том, чтобы дети стали лучше, чем мы»

- Наверно, как Мэттью МакКонахи, не получится (ради картины «Далласский клуб покупателей» 18+ сбросил 22 кг. - Авт.). А вообще готов на многое - изменить внешность, прическу, характер и прочее. Лишь бы предложения были.

- Если продолжать про случай. Вы в него верите? Вот супруга, с которой вы 25 лет, это же не просто случай?

- Наверное, я фаталист в этом смысле. Многое зависит от судьбы, каждый раз убеждаюсь в этом все больше. Помимо совсем высоких материй, есть и земные - предначертанность и прочее. Да, все в человеческих руках, можно изменить многое, но не абсолютно все.

Что касается моей жены, это наверняка судьба. Я вышел на улицу после спектакля «Калигула» и встретил девочку, которая посещала эту постановку 20 раз, чтобы смотреть на Константина Хабенского. Не являясь моей поклонницей, девочка поблагодарила за искреннюю работу. После я купил бутылку боржоми (которую мы до сих пор вспоминаем), потому что мучила жажда, а потом спустился в метро - и в вагоне снова увидел ее. Ну как это еще назвать?

- Это точно была не продуманная, хорошо срежиссированная операция? Анастасия не признавалась?

- За все годы совместной жизни ни разу не признавалась (смеется). Но даже если и спланированная акция, то все равно судьба! В метро она заявила, что на следующий день снова идет в наш театр - на Малую сцену, где играл Игорь Лифанов. Я ответил, что с радостью составил бы компанию, но у меня в этот день репетиция спектакля «Клоп». С утра прихожу на репетицию, а Константин Хабенский прийти не смог. Репетиция отменяется. Иду на балкон, а там сидит эта девушка.

- Ну да, так подгадать сложно.

- Вот-вот. Поэтому в интервью до сих пор рассказываю, что женился благодаря Хабенскому (смеется).

«Наверстываю время с младшим»