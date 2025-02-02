Олег Андреев: «Счастье в том, чтобы дети стали лучше, чем мы»

Добрый здоровяк с обаятельной улыбкой Олег Андреев давно уже полюбился публике по ролям в известнейших детективных сериалах («Улицы разбитых фонарей» 16+, «Убойная сила» 12+, «Бандитский Петербург» 18+, «Каменская» 18+). Что поделать, если Бог дал такую природу и наградил богатырским телосложением? В кино и сериалах режиссеры воспринимают артиста чаще всего в амплуа силовиков, хотя в родном Театре Ленсовета Олег блестяще выдает и Вершинина в «Трех сестрах» 16+, и Гаева в «Вишневом саде» 16+, и Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре» 12+.
В новом сезоне сериале «Первый отдел», премьера которого состоится совсем скоро на НТВ, у Андреева образ настоящего полковника - сотрудника СКР, старшего следователя по особо важным делам Сергея Морозова - довольно сложного и многослойного. Журнал «Телепрограмма» поймал актера сразу после премьерного спектакля по Чехову, чтобы расспросить и про новый сезон детектива, и про ярмо фактуры, и про любимых детей.
«Нужно уметь переключаться»
- Олег, с премьерой! Хочется ли жить после спектакля «Чехов. Жить»? И вообще, с чем можно сравнить ощущения после отыгранной постановки: хорошая тренировка, спарринг, ужин с любимой женой?
На сцене петербургского Театра им. Ленсовета. Фото: lensov-theatre.spb.ru
- (Запыхавшись.) Каждый раз совершенно по-разному. Зависит от вечера, зрителя, обстановки внутри себя, в мире, автора и так далее. Взаимодействие со Вселенной всегда неповторимо. Но каждый раз - это счастье. Определенная эйфория присутствует всегда. Радость от пребывания на сцене. Проживается весь спектр доступных человеку эмоций: трагедия, первая любовь, драма, первый поцелуй с женой, все что угодно.
- Простите за прямоту, но ведь у вас не может не возникать диссонанса, если вы вечером даете изысканного Чехова, а утром идете на осмотр трупа возле гаражей в образе очередного оперативника?
- Признаюсь честно, когда был помоложе, особого значения этому не придавал. Сейчас, конечно, стараюсь разделять - оставлять дни для серьезных спектаклей, чтобы настроиться и не брать съемку в этот день, тем более с перелетами. А может, роли иные приходить стали, не знаю. Стараюсь темп сбавить, глубже настраиваться: люблю раньше всех приходить в театр и позже всех уходить. Пока, Олеж! (Прощается с Олегом Федоровым, актером Театра Ленсовета. - Авт.)
Но если говорить с профессиональной точки зрения, то в идеале никакого диссонанса быть не должно. Это атрибуты и часть профессии. Ремеслом нужно уметь владеть. Кино и театр - это разные виды природы одной профессии. Всегда стараюсь найти нечто интересное в любом материале, а персонажей - согреть трепетом и жизненным опытом.
- А в новых сериях «Первого отдела»?
В «Первом отделе» актер играет следователя Сергея Морозова (справа). Фото: кадр из фильма
- Да, это как раз тот случай, когда абсолютно актерская работа. Он появился, можно сказать, ниоткуда. Загадочный Морозов возник в уже существующем сериале. Я начал расспрашивать режиссера и продюсера, есть ли продолжение линии моего персонажа, никто ответить не смог. «Делай как нравится». Так начал рождаться персонаж, я придавал ему объем и «накачивал». Конечно, сценарист Андрей Тумаркин неплохо пишет, много сложной терминологии, допросы в Следственном комитете, но он дал первичный импульс - дальше развивать и делать разносторонним Морозова пришлось мне.
- Герой меняется вместе с вами от сезона к сезону?
- Не думаю. Структура проекта такова, что повернуть его в одну или другую сторону не представляется возможным. Он стал таким кондовым, качественным сотрудником СКР, который делает работу хорошо. Мне нравится играть плохих хороших персонажей. Вот и Морозов был в этом смысле весьма непредсказуемым. Поначалу был как бы подмогой главным героям, затем случился конфликт, и стало понятно, что человек он неоднозначный: иногда отказывается от сложной работы, иногда помогает коллеге Брагину (Иван Колесников), иногда досадует, что у него так ловко не получается.
«Многое зависит от судьбы»
Андреева в «Улицах разбитых фонарей» сейчас и не узнать. Фото: кадр из фильма
- Вот скажите, положа руку на сердце: типажность - бич актера? Фактура, харизма работает на вас или наоборот?
- Чтобы не гневить Бога, скажу, что да - в любом случае работает на меня. Но типажность - палка о двух концах. Если в театре у меня есть возможность доказывать и показывать, что умею сыграть так, как от меня не ожидали - как Вершинин в «Трех сестрах» Юрия Бутусова, который был поражен, - то в кино сложновато. Я и Отелло играл, и Яго могу сыграть. Это не самоуверенность, нет, это знание собственных резервов. В кино и сериалах, увы, не каждый режиссер может их разглядеть и дать шанс.
- Шаляпин в «Ветке сирени» 18+ был. Совсем нетипичный для вас.
- Да, совершенно верно. Понимаете, кино - это жесткое производство, типажность имеет большое значение. Но все можно переломить - в результате случая, доверия режиссера и просто стечения обстоятельств.
- Внутренне вы готовы к радикальным изменениям? Побриться налысо, скинуть 30 кг, как принято в Голливуде?
В «Ветке сирени» - Федора Шаляпина. Фото: кадр из фильма
- Наверно, как Мэттью МакКонахи, не получится (ради картины «Далласский клуб покупателей» 18+ сбросил 22 кг. - Авт.). А вообще готов на многое - изменить внешность, прическу, характер и прочее. Лишь бы предложения были.
- Если продолжать про случай. Вы в него верите? Вот супруга, с которой вы 25 лет, это же не просто случай?
- Наверное, я фаталист в этом смысле. Многое зависит от судьбы, каждый раз убеждаюсь в этом все больше. Помимо совсем высоких материй, есть и земные - предначертанность и прочее. Да, все в человеческих руках, можно изменить многое, но не абсолютно все.
Что касается моей жены, это наверняка судьба. Я вышел на улицу после спектакля «Калигула» и встретил девочку, которая посещала эту постановку 20 раз, чтобы смотреть на Константина Хабенского. Не являясь моей поклонницей, девочка поблагодарила за искреннюю работу. После я купил бутылку боржоми (которую мы до сих пор вспоминаем), потому что мучила жажда, а потом спустился в метро - и в вагоне снова увидел ее. Ну как это еще назвать?
- Это точно была не продуманная, хорошо срежиссированная операция? Анастасия не признавалась?
- За все годы совместной жизни ни разу не признавалась (смеется). Но даже если и спланированная акция, то все равно судьба! В метро она заявила, что на следующий день снова идет в наш театр - на Малую сцену, где играл Игорь Лифанов. Я ответил, что с радостью составил бы компанию, но у меня в этот день репетиция спектакля «Клоп». С утра прихожу на репетицию, а Константин Хабенский прийти не смог. Репетиция отменяется. Иду на балкон, а там сидит эта девушка.
- Ну да, так подгадать сложно.
- Вот-вот. Поэтому в интервью до сих пор рассказываю, что женился благодаря Хабенскому (смеется).
«Наверстываю время с младшим»
Лучший вид отдыха с семьей. Фото: личная страница Анастасии Андреевой в социальной сети.
- Как развиваются результаты той самой судьбоносной встречи?
- Прекрасно развиваются. Горячо любимые детишки: Анне - 21, Роману - 15, Виктору - 6. Со всеми в очень дружеских отношениях, отлично понимаем друг друга. Слава богу, по актерской стезе не идет никто, хотя были поползновения у старшей дочери. Но потом все вырулилось иначе. Естественным путем. Дочь перепробовала все - цирковое училище, театральный кружок, танцевальная студия, а в итоге КМС по волейболу, второе место в Петербурге, и учится на медицинском факультете в нашем университете. Средний тоже: капоэйра, бокс, пляжный волейбол, футбол, а в итоге - академическая гребля, тоже второе место по городу. Сейчас хочет заниматься клинической психологией. Младший, который в этом году идет в школу, яростно играет в футбол.
- Отцовство в 2003-м и 2018-м отличается?
- Безусловно. В 2003 году я был сам довольно молодым, хотя Анька была совершенно ожидаемым и желанным ребенком, но все же было много работы, так что я практически их не видел. Со средним, Ромкой, как раз «Улицы разбитых фонарей» постоянно снимали. Только сейчас я понимаю, что столько всего пропустил... Да, всегда посвящал время детям, но все же многое упущено. А теперь вот наверстываю с младшим.
- Это и есть счастье?
- Да, вы знаете, недавно вот сформулировал это для себя. Понятно, что гармония в семье - это процесс достижимый. Над этим постоянно приходится работать и стремиться. Но вот в настоящий момент, из того, что уже есть: я счастлив, что дети уже лучше меня. Во всем - быстрее соображают, усваивают, лучше играют в футбол, быстрее гребут, кубики пресса опять же (смеется). Я уже не буду таким, как они. А у них все впереди. И хочется, конечно, чтобы они были счастливы. Наверное, это и есть главное счастье для меня.
«Первый отдел» 16+
С 3 февраля, пн. - пт./вечер