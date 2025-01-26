Артур Сопельник: «Любовным флюидам на работе не место!»

Вся страна помнит Артура Сопельника по роли суворовца Трофимова в «Кадетстве» 0+. Но вот прошло почти 20 лет - и тот безусый юнец обратился в бородатого и женатого 33-летнего артиста театра и кино. Сейчас Артур, не перестающий принимать новые вызовы, успешно участвует в шоу «Народный Ледниковый» 0+ (Первый канал) в паре с обворожительной Елизаветой Туктамышевой, о чем «Телепрограмма» и расспросила артиста.
«Тысячу раз извинился перед Лизой»
- Артур, в спецсезон «Ледникового периода» вы ворвались, как говорится, с двух коньков. Как ощущения? Каторжный труд в обмен на вечное недовольство строгого жюри? Или беспримесное удовольствие от работы с Лизой?
- Изнурительного труда было много. Тренировался на льду по 6 часов. И это была моя личная инициатива: хотел тренироваться больше всех, потому что на коньках стоял довольно слабо - в первых выпусках это заметно. Так что усердно работал и развивался. Что касается атмосферы и компании людей, которые делают проект - Илья Авербух, Александр Жулин, Мария Орлова, Максим Ставиский и все остальные, - полный восторг! Настоящее ледовое братство. Придумывая потрясающие номера, мы занимались полноценным творчеством. Лиза меня всегда подбадривала и помогала. К слову, и ей было непросто - она одиночница, а тут пришлось учиться доверять друг другу в парном катании.
- Тяжело ли женатому артисту проводить по несколько часов на льду рука к руке с одной из самых сексапильных фигуристок страны и не поддаться романтическим флюидам?
В «Народном Ледниковом» Артур изо всех сил старается не подвести Лизу Туктамышеву. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Все мы люди профессиональные и прекрасно понимаем, что это работа, поэтому флюидам на площадке не место. Все репетиции и записи проходили строго: пришли, отработали тренировку и, даже если шутили и смеялись, то, разумеется, без заигрываний. Ничего лишнего никогда себе не позволяю. Была исключительно рабочая, прекрасная атмосфера.
- В одном из номеров вы уронили партнершу. Больно было? Вам. На душе. И что потом сказала Елизавета?
- Тысячу раз извинился перед Лизой, конечно. При этом она сама отметила, что все прошло относительно безболезненно, никаких повреждений - аккуратно уложил ее на лед, так что даже синяка не осталось. Меня это действительно подрасшатало психологически, что потом сказалось на катании. Ну ничего. Бывает и такое. Не поднимался тот, кто не падал. Не бывает фигурного катания без огрехов.
- Как найти баланс между несколькими измерениями, в которых приходится жить внутри шоу: работой на публику и жюри, катанием на льду, поддержкой партнерши и актерским отыгрышем?
- Только тренировки. И больше ничего. Нарабатывается автоматический навык - и только потом становится легче. Так же и в моей профессии: если ты знаешь текст, четко понимаешь, как работать в кадре, можно свободно существовать в образе, не задумываясь о лишних и отвлекающих вещах. В фигурном катании то же самое: если ты знаешь, какие шаги, какой номер, когда идет поддержка, как держишь спину, тогда все идет в удовольствие и кайф. Баланс ловится именно так - только тренировки и труд.
Не надо продолжения «Кадетства»
- Пожалуй, ни одно ваше интервью почти никогда не проходит без вопросов про «Кадетство» - такой уж эпохальный проект случился. Почти 20 лет прошло, а все вспоминают. Скажите, вы могли бы представить (и хотели бы этого) реюнион сериала в каком бы то ни было формате (сиквел, спин-офф и т. д.)? Или это пройденный этап?
- «Кадетство» - прекрасная история, за которую я дико благодарен всем продюсерам. Счастлив был войти в историю как суворовец Александр Трофимов. Никогда этого проекта не стеснялся, люблю и благодарен ему. Но считаю, что эта история суворовцев драматургически завершена. Можно возвращаться к ней, пересматривая, но перезапуск или спин-офф, как мне видится, может только навредить и стать неуместным. Так что давайте запомним «Кадетство» таким, каким этот проект был. Пусть зрители помнят нас молодыми, чистыми и светлыми 15-летними пацанами - это здорово. Не надо никаких продолжений.
Главные женщины актера: жена Елизавета (слева) и мама Татьяна. Фото: личный архив Артура Сопельника
- Кстати, про историю. Вы занимаетесь исторической реконструкцией. Почему? И что в этом больше всего интересует и увлекает?
- Стараюсь успевать заниматься этим, да. А еще историческим средневековым боем (когда взрослые мужики в доспехах на полном серьезе и в полную силу лупят друг друга железными палками, по голове в том числе! - Авт.). Бои проходят в формате один на один, пять на пять, 12 на 12, 21 на 21. А в этом году в Выборге на Анненских высотах прошло самое масштабное сражение - несколько сотен бойцов сражались. Мне нравится окунуться в историю, побыть некоторое время внутри быта той эпохи - Древняя Русь, Скандинавия, времена Наполеона, Великая Отечественная. Кроме того, привлекает возможность пообщаться с интересными и очень разными людьми: на турнирах встречаются и суперизвестные личности, и физики, и химики, и доктора - всех объединяет любовь к истории, а еще безграничное уважение друг к другу. На словах передать атмосферу лагеря, турнира и быта сложно. Лучше приезжайте - это не может не зацепить.
- Можете вспомнить самую в хорошем смысле слова безумную экспедицию?
- Если касается кино, то наверняка это была Куба, 2013 год. Мы снимали сериал «Культ» 18+, это было нечто потрясающее. Сказка. Больше отдых, чем работа. Страна поразила и влюбила в себя - люди, атмосфера, природа, краски... Просто изумительно! До сих пор тешу себя надеждой, что прилечу туда снова, увижусь с людьми, с которыми познакомился тогда, и снова окунусь в эту невероятную атмосферу счастья. Что касается исторической реконструкции, то был у нас великолепный Зарайский ратный сбор (клуб «Белая рысь») - жили в шатрах, спали на шкурах под войлочными одеялами, никакого электричества, только факелы. И когда мы вместе ужинали за общим столом едой, приготовленной на костре, а еще собственноручно сделанными продуктами (сыр, соленья), смотрели спектакль на тему скандинавских мифов, это было незабываемо. До сих пор мурашки по коже. Пожалуй, лучшая экспедиция.
«Горы придают сил»
- А еще зимой, насколько я слышал, вы любите рассекать по снегу на горнолыжных курортах. Как пришла эта страсть и какие виды философии катания исповедуете: сноуборд, лыжи, хелиски, офпист, фрирайд?
- Да, когда многие выбираются на море и поближе к солнышку, мне нравится подниматься повыше в горы, чтобы покорять склоны. На сноуборде катаюсь с 9 лет. С фрирайдом (катание вне подготовленных трасс), пожалуй, завязал - в этом много риска и опасности. А поскольку я снимаюсь в разных проектах, играю в спектаклях, то имею большую долю ответственности перед людьми. Так что выбывать из съемочного процесса из-за травм не могу. Поэтому спокойно, не спеша катаюсь. Конечно, это быстрое катание, но не экстрим - без схода с трассы.
- Что в этом особенного?
- Момент набора скорости дает ощущение свободы, некоего полета. В ушах в тот момент слышен только ветер. Наверное, это можно сравнить с дайвингом - абсолютная тишина, которую нарушает только звук вдыхания кислорода - своего рода медитация. Так что горы придают сил, безусловно. Физически это тоже отличная нагрузка: встаю в 7 утра, завтракаю и в 8.30 одним из самых первых уже на подъемнике.
Удивительный случай в горах. Фото: личный архив Артура Сопельника
- Где катаетесь? В России сейчас стремительно развивается множество горнолыжных курортов - и в Ленинградской области, и на Урале...
- Мне нравится Сочи. На Розе Хутор катаюсь не первый год. Пара часов полета (сейчас в силу геополитических причин перелет в Сочи увеличился до 4 часов. - Авт.) - и из Москвы телепортируешься в горы. Быстро накидываешь снаряжение и вперед - покорять вершины. Это просто и удобно. Атмосфера прекрасная, инфраструктура, все рядом, удобства и развлечения на любой вкус - бассейны, сауны, бары, рестораны, парк альпак и хаски, что угодно. Жди меня, Роза Хутор!
- Жена разделяет все ваши интересы и увлечения или относится к этому с осторожным оптимизмом, как выражаются дипломаты?
- Мои родные и близкие смотрят на меня по телевизору, поддерживают и болеют за меня!
- «Народный Ледниковый» 0+
- По субботам/18.20