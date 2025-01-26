Артур Сопельник: «Любовным флюидам на работе не место!»

- Все мы люди профессиональные и прекрасно понимаем, что это работа, поэтому флюидам на площадке не место. Все репетиции и записи проходили строго: пришли, отработали тренировку и, даже если шутили и смеялись, то, разумеется, без заигрываний. Ничего лишнего никогда себе не позволяю. Была исключительно рабочая, прекрасная атмосфера.

- В одном из номеров вы уронили партнершу. Больно было? Вам. На душе. И что потом сказала Елизавета?

- Тысячу раз извинился перед Лизой, конечно. При этом она сама отметила, что все прошло относительно безболезненно, никаких повреждений - аккуратно уложил ее на лед, так что даже синяка не осталось. Меня это действительно подрасшатало психологически, что потом сказалось на катании. Ну ничего. Бывает и такое. Не поднимался тот, кто не падал. Не бывает фигурного катания без огрехов.

- Как найти баланс между несколькими измерениями, в которых приходится жить внутри шоу: работой на публику и жюри, катанием на льду, поддержкой партнерши и актерским отыгрышем?

- Только тренировки. И больше ничего. Нарабатывается автоматический навык - и только потом становится легче. Так же и в моей профессии: если ты знаешь текст, четко понимаешь, как работать в кадре, можно свободно существовать в образе, не задумываясь о лишних и отвлекающих вещах. В фигурном катании то же самое: если ты знаешь, какие шаги, какой номер, когда идет поддержка, как держишь спину, тогда все идет в удовольствие и кайф. Баланс ловится именно так - только тренировки и труд.

Не надо продолжения «Кадетства»

- Пожалуй, ни одно ваше интервью почти никогда не проходит без вопросов про «Кадетство» - такой уж эпохальный проект случился. Почти 20 лет прошло, а все вспоминают. Скажите, вы могли бы представить (и хотели бы этого) реюнион сериала в каком бы то ни было формате (сиквел, спин-офф и т. д.)? Или это пройденный этап?

- «Кадетство» - прекрасная история, за которую я дико благодарен всем продюсерам. Счастлив был войти в историю как суворовец Александр Трофимов. Никогда этого проекта не стеснялся, люблю и благодарен ему. Но считаю, что эта история суворовцев драматургически завершена. Можно возвращаться к ней, пересматривая, но перезапуск или спин-офф, как мне видится, может только навредить и стать неуместным. Так что давайте запомним «Кадетство» таким, каким этот проект был. Пусть зрители помнят нас молодыми, чистыми и светлыми 15-летними пацанами - это здорово. Не надо никаких продолжений.