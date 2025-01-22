Юлия Савичева: «Мы с мужем можем спорить по три часа!»

Свой день рождения Юлия Савичева готовится отметить релизом нового дуэта - 14 февраля певице исполнится 38. Этой зимой она не сходит с телеэкранов, готовится к концертам, пишет новый альбом. «Телепрограмма» поговорила с артисткой о работе и личной жизни.
«Дед Мороз принес дочке телефон»
- Недавно вы объявили в телеграм-канале о бесплатном марафоне для женщин «Будь сильной». Для всех, кто «…хочет больше зарабатывать, ищет вдохновения и силы, хочет полюбить себя, или найти любовь, или сбросить вес и т. п.». Некоторые восприняли это серьезно, так как «эксперты из соцсетей» приучили к таким акциям за деньги. А тут бесплатно. Народ выполнял задания, а потом вы сообщили им, что марафон «личностного роста» - выдумка. Это было в день премьеры клипа «Надо быть сильной». Какие выводы вы сделали после этого эксперимента?
- Сама песня «Надо быть сильной» рассказывает о том, что социум сильно влияет на человека. Сейчас это стало особенно ощутимо из-за соцсетей, где многие уверяют, что знают, как жить, как любить. Я попыталась объяснить, что, пока ты сам себя не замотивируешь, ничего не получится. Если учиться на чужом примере, то ничего не выйдет, потому что часто эти «учителя» из соцсети в реальной жизни не живут, как рассказывают. Их идеальная жизнь - просто выдумка, красивая картинка. Когда человеку нужна серьезная помощь профессионала - психиатра, психолога, диетолога, тогда нужно идти на прием. А не в соцсеть, где нельзя получить настоящую помощь. Ничего не происходит по мановению волшебной палочки, без внутренней мотивации и работы над собой. Хочешь преобразиться, подтянуть фигуру - иди в спортзал.
Вот я, например, не очень люблю спортзал, но люблю танцевать, поэтому совмещаю приятное с полезным - танцую. В общем, мне хотелось вдохновить людей на свершения, на то, чтобы они поверили в свои силы; в то, что в жизни можно изменить все что угодно, если по-настоящему этого захотеть. И напомнить: мошенники из соцсетей, которые обещают быстрый результат за деньги, просто на вас зарабатывают. Это надувательство! В моей песне есть такие слова: «Надо быть сильной, я это знаю. Сильным не больно, люди считают. В мире жестоком колючие розы, надо быть сильной даже сквозь слезы».
Люди считают, что я настолько сильная, что получаю нужный результат просто, что мне все легко дается, - нет, конечно. Я тоже часто плачу, тоже расстраиваюсь из-за каких-то мелочей. Но если я перестану работать над собой, над своими ошибками, то ничего не будет. Всегда правильная дорога лежит сквозь тернии к звездам! И получая нужный результат через неимоверные усилия, ты начинаешь его больше ценить и находишься в гармонии с собой. Только так.
Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Кстати, о танцах. Не все знают, что еще в юном возрасте вместе с партнером вы были чемпионами Москвы по бальным танцам. И опять танцуете. Можно научиться танцевать с нуля взрослому человеку?
- Да, действительно, я была чемпионкой. Отдала бальным танцам 8 лет своей жизни. Тогда постоянно были проблемы то с партнерами, то с деньгами, так как бальные танцы - дорогой вид спорта. Я даже была преподавателем года полтора - у меня и ученики свои были, совсем маленькие дети. Танцы я всегда обожала и сейчас возобновляю тренировки. И, конечно, можно научиться танцевать в любом возрасте - было бы желание.
- Сейчас от секций и вообще подвижного образа жизни детей отвлекает Сеть. Какой у вас контроль за гаджетами 7-летней дочери? Какие у вашей Ани увлечения?
- У Ани только сейчас появился телефон. Она попросила у Деда Мороза «взрослый телефон, как у мамы с папой» (муж Юлии - композитор Александр Аршинов. - Авт.). Дед Мороз прислушался и подарил Ане телефон. Но в нем нет выхода в интернет. Только основные функции - можно позвонить, написать сообщение. Плюс мы закачали музыку, которая дочке нравится. Насчет просмотра телевизора, мультиков тоже есть ограничения. На YouTube смотрим только детский контент. Мне повезло, что дочка любит петь, танцевать, рисовать, что-то мастерить руками. Еще и учиться любит - даже выполнять домашние задания. Аня сама с удовольствием и рисует, и книжки читает. Пока что все хорошо. Посмотрим, как будет, когда переходный возраст начнется: думаю, что справимся, если будем все объяснять правильно. Тем более что дочь занята постоянно - ходит и на танцы, и на йогу, и в бассейн. Мы спрашиваем: Аня, тебе не тяжело? Можешь куда-то не ходить? Отвечает, что ей все очень нравится. И прекрасно!
«Муж - терпеливый, щедрый и строгий отец»
- У вас вышла уже не первая дуэтная песня с Григорием Лепсом - «Не совпадаем». Как удалось спеться с Лепсом, что вас сблизило?
- Впервые Григорий предложил мне спеть с ним дуэт на его рождественском концерте - песню «Любовь оставляет шрамы». Когда мы ее выпустили, то получили мощный отклик - и зрителям, и самому Григорию понравился результат. Мне кажется, что у нас на сцене схожая энергетика, эмоциональность - он, как и я, любитель рока. Я была счастлива, когда Григорий предложил мне во второй раз спеть с ним дуэтом. И сама предложила песню. Выбирали из нескольких, но остановились на песне «Не совпадаем».
- Эта песня о том, что нередко случается в отношениях - когда люди вроде и вместе, но живут параллельно. В вашей жизни иначе. Вы с мужем больше 20 лет вместе. С таким стажем уже и советы молодым семьям можно давать.
С мужем Александром. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Действительно, порой люди после 20 лет совместной жизни становятся просто сожителями, когда у каждого своя жизнь. Это грустно. И многие ничего не хотят менять и продолжают параллельные жизни. Мой совет: не упустите момент, когда почувствуете, что случилось недопонимание, обида, нерешенный вопрос. Не откладывайте обсуждение проблемы. Нужно сразу проговорить это друг с другом. Если этого не делать, то со временем можно стать супругами, которые больше не чувствуют друг друга.
Мы с мужем, когда что-то не устраивает, можем по три часа разговаривать, спорить, выясняя, что нам с этим делать. В споре рождается истина. После таких откровенных разговоров как будто новое дыхание появляется. Всегда получается договориться: как нам поступить, что сделать для того, чтобы улучшить отношения. Так и приходим к гармонии. Не бойтесь озвучивать свои даже на первый взгляд самые дурацкие мысли, которые вас беспокоят, - обязательно обсудите все это вдвоем. Так вы станете лучше понимать друг друга. Еще никогда не нужно останавливаться в работе над собой: стоит постоянно получать новые знания, умения. Это помогает быть всегда интересным не только себе, но и второй половинке.
У нас с Сашей было много разных стадий в отношениях и много всего впереди, но мне безумно повезло, что мы умеем разговаривать друг с другом. Не стесняемся высказывать внутренние переживания, обиды. Конечно, и терпение важно - чтобы проще относиться к быту, привычкам и прочим мелочам.
В моей профессии терпение нужно во всем. И я безумно благодарна своему мужу, свекрови, свекру, родителям за поддержку. Мне повезло, что у меня есть не просто муж, а единомышленник, человек, который так же любит музыку, как и я. И мы с ним смотрим в одном направлении. Аршинов пишет для меня песни, которые вы услышите в моем новом альбоме, над которым я сейчас работаю. Он еще и финансовый директор моей небольшой компании. И прекрасный отец - невероятно здорово общается с ребенком. Он щедрый, терпеливый и в то же время строгий.
- Начинается сезон концертов. Куда едете?
- 14 февраля, в мой день рождения, выходит подарочек - релиз нашего дуэта с группой TRITIA. Готовлю новую программу, буду снимать для нее новые видео. Ближайшие концерты: 7 марта в Москве, 27 марта в Питере, 6 апреля в Баку.
- По пятницам вы сейчас участвуете в телешоу «Один в один» на канале «Россия 1» 12+. Что в этом шоу считается верхом профессионализма?
- Так подражать голосу другого человека, чтобы зритель не увидел и не услышал на сцене Юлию Савичеву. Чтобы были слышны манеры и интонации артиста, которого ты изображаешь, - как будто бы это он поет. Плюс надо подражать его сценическим манерам и внешности.
«Все началось с песни «Высоко»
- Вы недавно участвовали в кулинарном шоу со своим тортом. Вы известный «звездный шеф» по тортикам. Кого из коллег угощали?
- Да, когда есть время, я люблю делать торты и другие десерты. И, конечно, я была в восторге от того, что поучаствовала в шоу «Битва шефов». Да еще и победила там! Мы с дочкой любим смотреть «Битву шефов». Аня была на седьмом небе от счастья, когда мама победила. Кому из коллег дарила? На день рождения Сергею Пенкину, Филиппу Бедросовичу, Еве Польне. Я счастлива, когда людям нравится вкус моих тортов. Я никогда не делаю их приторными - всегда все очень умеренно по сахару.
С этим тортом певица участвовала в «Битве шефов»: шифоновый бисквит, малиновый соус, ванильный крем. Рецепт есть у Юлии в соцсетях. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Теперь много возможностей талантливым детям заявить о себе. 30 лет назад все было иначе. Вам было 7 лет. Правда, что тогда Максим Фадеев спросил у вас: «Хочешь, я сделаю из тебя звезду?» И вы ответили: «Хочу». Сейчас вы шесть лет сами себе продюсер. А тогда какую роль сыграли ваши родители и Максим Фадеев для вашего продвижения на сцену?
- В 7 лет я впервые услышала, как поет Уитни Хьюстон, - и начала петь сама. Хотела приблизиться к ее вокалу, понимала, что не очень получается, но старалась. И когда Макс задал мне этот вопрос в 7 лет, то я знала, как ответить. Во многом потому, что родилась в музыкальной семье. Папа играл на барабанах с Максимом Фадеевым - у них была группа «Конвой». Мама учила детей играть на фортепиано. Всегда в нашем доме была музыка, а Макс часто приходил в гости. Помню, как любила танцевать на столе, представляя, что я на сцене. Макс, наблюдая за мной, сказал родителям: «А вы в курсе, что у вас талант растет?» И вскоре впервые позвал меня на сцену.
Это была филармония Кургана, где группа «Конвой» выступала на разогреве у гастролирующей в нашем городе группы «Агата Кристи». Перед этим Макс и спросил разрешения у моих родителей - отпустят ли они меня на сцену. А потом спросил, а хочу ли я сама. Я очень хотела! До сих пор помню эту магию, которая тогда происходила на сцене, и как мне это все понравилось. Когда мы переехали в Москву (в 1994 году), то меня, школьницу, позвали играть главную роль в новогоднем спектакле ДК МАИ. Меня заметили и позвали в молодежный театр «Фауст», где заплатили первую зарплату. А однажды на совместном семейном отдыхе музыкантов я что-то напевала, а Макс услышал, подбежал и говорит: «Это ты сейчас пела?!» И после этого он меня позвал в студию записываться для альбома Линды - там был и мой голос. И я снималась в ее некоторых клипах.
Можете даже посмотреть. Потом, в 14 лет, меня позвали сыграть главную роль в музыкальных новогодних спектаклях в храме Христа Спасителя. Также я пела для себя, для друзей, родственников. Когда Макс был приглашен продюсером на «Фабрику звезд - 2», он нам сказал о кастинге. Я с мамой пришла на кастинг этого телевизионного шоу. Прошла его. В 2003 году, в мои 16 лет, на «Фабрике звезд - 2» состоялась премьера песни «Высоко». С этого все и началось…