Юлия Савичева: «Мы с мужем можем спорить по три часа!»

Свой день рождения Юлия Савичева готовится отметить релизом нового дуэта - 14 февраля певице исполнится 38. Этой зимой она не сходит с телеэкранов, готовится к концертам, пишет новый альбом. «Телепрограмма» поговорила с артисткой о работе и личной жизни.

«Дед Мороз принес дочке телефон»

- Недавно вы объявили в телеграм-канале о бесплатном марафоне для женщин «Будь сильной». Для всех, кто «…хочет больше зарабатывать, ищет вдохновения и силы, хочет полюбить себя, или найти любовь, или сбросить вес и т. п.». Некоторые восприняли это серьезно, так как «эксперты из соцсетей» приучили к таким акциям за деньги. А тут бесплатно. Народ выполнял задания, а потом вы сообщили им, что марафон «личностного роста» - выдумка. Это было в день премьеры клипа «Надо быть сильной». Какие выводы вы сделали после этого эксперимента?

- Сама песня «Надо быть сильной» рассказывает о том, что социум сильно влияет на человека. Сейчас это стало особенно ощутимо из-за соцсетей, где многие уверяют, что знают, как жить, как любить. Я попыталась объяснить, что, пока ты сам себя не замотивируешь, ничего не получится. Если учиться на чужом примере, то ничего не выйдет, потому что часто эти «учителя» из соцсети в реальной жизни не живут, как рассказывают. Их идеальная жизнь - просто выдумка, красивая картинка. Когда человеку нужна серьезная помощь профессионала - психиатра, психолога, диетолога, тогда нужно идти на прием. А не в соцсеть, где нельзя получить настоящую помощь. Ничего не происходит по мановению волшебной палочки, без внутренней мотивации и работы над собой. Хочешь преобразиться, подтянуть фигуру - иди в спортзал.

Вот я, например, не очень люблю спортзал, но люблю танцевать, поэтому совмещаю приятное с полезным - танцую. В общем, мне хотелось вдохновить людей на свершения, на то, чтобы они поверили в свои силы; в то, что в жизни можно изменить все что угодно, если по-настоящему этого захотеть. И напомнить: мошенники из соцсетей, которые обещают быстрый результат за деньги, просто на вас зарабатывают. Это надувательство! В моей песне есть такие слова: «Надо быть сильной, я это знаю. Сильным не больно, люди считают. В мире жестоком колючие розы, надо быть сильной даже сквозь слезы».

Люди считают, что я настолько сильная, что получаю нужный результат просто, что мне все легко дается, - нет, конечно. Я тоже часто плачу, тоже расстраиваюсь из-за каких-то мелочей. Но если я перестану работать над собой, над своими ошибками, то ничего не будет. Всегда правильная дорога лежит сквозь тернии к звездам! И получая нужный результат через неимоверные усилия, ты начинаешь его больше ценить и находишься в гармонии с собой. Только так.