Артем Ткаченко о съемках сериала «Минута тишины»: «Эти люди жили с ощущением мира в стране, душе и сердце»

С 20 января на Первом канале выходит сериал «Минута тишины». По сюжету многосерийного фильма в исламской стране Наристан находят мужчину, потерявшего память. С ним начинает работать психолог МЧС.

О чем сериал «Минута тишины»

При этом у незнакомца открываются разные способности: оказывается, он умеет управлять мотоциклом, ориентироваться на местности и владеет персидским языком.

Впоследствии выясняется, что это олигарх, один из самых богатых людей России, за кем наблюдают спецслужбы нескольких государств.

Создатели сериала хотели рассказать о личности из мира большого бизнеса, уйдя от шаблонов, что предприниматели — это обязательно люди, строящие свое дело нечестным способом. Работа над сценарием проекта продолжалась несколько лет.

По признанию сценариста Ильи Тилькина, за это время он познакомился с по-настоящему крупными бизнесменами. А папка с материалами разработки настолько распухла, что хватило бы еще на один сериал. Некоторые истории были взяты из жизни миллиардера Владимира Потанина, который выступил автором идеи сериала.

Название картины отсылает нас к термину спасателей «минута тишины» — при разборе завалов объявляется именно такой временной промежуток, во время которого сохраняется полная тишина.

За это время можно услышать какие-то звуки или речь человека, позволяющую понять, что кто-то остался жив. Впрочем, по словам создателей сериала у каждого из нас есть своя «минута тишины», когда мы можем осознать, что в этой жизни по-настоящему ценно для нас.