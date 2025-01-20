Артем Ткаченко о съемках сериала «Минута тишины»: «Эти люди жили с ощущением мира в стране, душе и сердце»

Артем Ткаченко в сериале «Минута тишины». Фото: Первый канал

На премьере сериала актер дал интервью Teleprogramma.org.

С 20 января на Первом канале выходит сериал «Минута тишины». По сюжету многосерийного фильма в исламской стране Наристан находят мужчину, потерявшего память. С ним начинает работать психолог МЧС.

О чем сериал «Минута тишины»

При этом у незнакомца открываются разные способности: оказывается, он умеет управлять мотоциклом, ориентироваться на местности и владеет персидским языком.

Впоследствии выясняется, что это олигарх, один из самых богатых людей России, за кем наблюдают спецслужбы нескольких государств.

Создатели сериала хотели рассказать о личности из мира большого бизнеса, уйдя от шаблонов, что предприниматели — это обязательно люди, строящие свое дело нечестным способом. Работа над сценарием проекта продолжалась несколько лет.

По признанию сценариста Ильи Тилькина, за это время он познакомился с по-настоящему крупными бизнесменами. А папка с материалами разработки настолько распухла, что хватило бы еще на один сериал. Некоторые истории были взяты из жизни миллиардера Владимира Потанина, который выступил автором идеи сериала.

Название картины отсылает нас к термину спасателей «минута тишины» — при разборе завалов объявляется именно такой временной промежуток, во время которого сохраняется полная тишина.

За это время можно услышать какие-то звуки или речь человека, позволяющую понять, что кто-то остался жив. Впрочем, по словам создателей сериала у каждого из нас есть своя «минута тишины», когда мы можем осознать, что в этой жизни по-настоящему ценно для нас.

Евгений Цыганов и Ольга Лерман в сериале «Минута тишины». Фото: Первый канал

Главную роль сыграл Евгений Цыганов, а его друга, также серьезного, хваткого бизнесмена — Артем Ткаченко. Герой Артема — человек сложный, и у него свои скелеты в шкафу, а также обиды и нереализованные возможности. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере сериала и поговорила с актером.

«Мой персонаж — человек, которому предстоит сделать нелегкий выбор. Человек, которого можно пожалеть, посочувствовать. Хотя он и подловат, и хитроват», — сказал о своем герое сам Артем Ткаченко.

«У меня остались самые приятные впечатления от Сирии»

— Я знаю, что съемки проходили в Сирии. Чем они вам запомнились?

— Группа снимала на руинах Алеппо, правда, я там не был. Но мы снимали в самом Дамаске, на военном аэродроме Хмеймим и в городе, где живут крестьяне. Очень красивое место, которое тоже когда-то атаковали террористы. Не знаю, что сейчас происходит с этим городом и с этими людьми…

У меня остались самые приятные впечатления от Сирии. Местные жители очень добродушные, открытые, позитивные, светлые. И на тот момент, когда мы снимали проект, эти люди жили с ощущением мира в стране, душе и в сердце. Сейчас же их жизнь кардинально изменилась. Предполагаю, что ненадолго.

— А были ли у вас какие-то трюковые сцены?

— У меня нет. Но у кого-то наверняка были, например, съемки, связанные с землетрясением.

— А что для вас было самым сложным?

— Сыграть персонажа, поступки которого сложно понять и оправдать.

— То есть антагониста главного героя?

— Получается, да. Но посмотрим, как это будет выглядеть на экране.

Артем Ткаченко и Роман Мадянов в сериале «Минута тишины». Фото: Первый канал

«Мы вместе посмеялись, и поплакали, и поработали»

— Чем еще вам запомнились съемки в этом сериале?

— Общением с прекрасным актером Евгением Цыгановым, у которого я многому научился: въедливости в хорошем смысле, глубине, погруженности в рабочий процесс. Мне очень понравилось с ним работать. Это касается и профессионализма, и человеческих качеств.

— Это одна из последних ролей в кино Романа Мадянова. Что вы могли бы о нем сказать?

— Что сказать… Прекрасный человек был, большой талант. Мы вместе посмеялись, и поплакали, и поработали. И это замечательно.

Царствие небесное Роману Сергеевичу! Счастье, что удалось с ним поработать!

Читайте также:

Читайте также