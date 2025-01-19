Ирина Безрукова: «Возможно, 2025 год изменит мою личную жизнь»

- Как лично у вас складываются отношения с энергичными кавказскими мужчинами? Легко находите язык с ними - с поправкой на их напористость и темперамент?

- Мужчина должен быть напористым, но, конечно, в меру. Я южанка, и мне с детства привычно, что мальчики, юноши и мужчины ведут себя напористо. Я воспринимаю это как проявление повышенного интереса к себе. В таких ситуациях умею пошутить или так ответить, чтобы сразу стало понятно, будут отношения развиваться дальше или нет. Что касается меня, то близких отношений с кавказскими мужчинами у меня до сих пор не было. В основном все ограничивалось творческими, дружескими, товарищескими или партнерскими связями, особенно в кино. Если говорить про армянских мужчин, то напомню, что я родилась в Ростове-на-Дону, а в этом городе много армян, есть даже целое поселение недалеко от центра, которое называется Нахичевань. У меня всегда складываются прекрасные отношения с армянами, и я уже третий раз снимаюсь в проектах с армянскими продюсерами, например, с Сариком Андреасяном, который был продюсером одного из проектов. Ранее я снималась и у Карена Оганесяна, и вообще все замечательно - как с добрыми соседями. Что касается других кавказских народов, у меня никогда не было проблем с ними.

- В декабре 2024 года у вас вышла премьера спектакля «Без вины виноватые» 16+ в Губернском театре. Насколько сложно дался образ Кручининой, учитывая трагические события в жизни вашей семьи, которые рифмуются с непростой судьбой героини?

- Да, это одна из пьес, которая несет в себе несколько триггеров. Я принадлежу к поколению, которое не привыкло обращаться к психологам - нас воспитывали так, чтобы мы сами справлялись со своими внутренними сложностями. Конечно, я много читаю, а среди моих подруг есть даже психоаналитики с фундаментальным образованием, окончившие Сорбонну и другие престижные университеты. Но, поскольку они мои подруги, они не могут быть моими психоаналитиками. Что касается моей героини, Елены Ивановны Кручининой, она человек, который выстаивает в любых ситуациях, каким бы тяжелым ни был путь. Она сохраняет достоинство, хотя это дается ей непросто, и умеет дать отпор. Это свободная, сильная, уверенная в себе женщина, но такой она стала только после пережитых трагедий.

Во время репетиций я не раз задумывалась, не отказаться ли от роли - настолько сложными и эмоционально тяжелыми оказались некоторые сцены (как и героиня пьесы Островского, Ирина тоже пережила потерю сына. - Авт.).

- Что помогло принять положительное?

- Мне невероятно повезло с режиссером: у Вероники Вигг английское театральное образование и природный дар психолога. Она бережно провела меня через самые трудные моменты. Бывали случаи, когда мы обе сидели на полу и плакали. Сейчас, когда я работаю в спектакле, стало проще, чем в процессе репетиций, потому что самые сложные сцены мы отрабатывали по много раз, искали к ним ключи. Это был тяжелый путь, требующий больших моральных и психологических усилий, но мы его прошли. Я очень благодарна всем своим коллегам и режиссеру за возможность сыграть эту роль. Сразу скажу: я не играю свою историю. Это как птица, которая крылом воды касается, не ныряет в нее, а лишь слегка задевает поверхность. Да, есть моменты, которые откликаются, но у этой женщины совсем другая история. Приходите, посмотрите сами.

- Можно ли считать, что спектакль помогает справиться с болью и обладает очищающим, терапевтическим эффектом? Именно для вас.

- Да, могу сказать, что это в какой-то мере именно так. Но все же это спектакль, это моя профессия, и я должна держать в голове все объекты, отправные точки, которые мне указал режиссер. Каждый раз, перед тем как мы выходим на сцену, мы проживаем спектакль заново. Несколько часов проводим в материале - проходим и первый, и второй акты, полностью погружаемся в историю. Только после этого идем на грим, а потом уже играем для зрителя. Это своеобразный ритуал, который делает день спектакля для меня особенным.

- А в принципе время может лечить? Как считаете?

- Однозначно ответить не получится, потому что всегда зависит от обстоятельств и человека. Иногда кажется, что все уже позади, что ты справился и преодолел, но вдруг появляется что-то - фотография, воспоминание, музыка - и все всплывает снова. Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть... или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться. Думаю, на этот вопрос я смогла бы ответить только в конце жизни. Пока я в пути. Хотелось бы, чтобы было легче, но, рассматривая ситуацию с разных сторон, понимаешь, что она уже произошла и ничего изменить нельзя. Тогда приходит какое-то принятие, потому что не принять просто невозможно. Так что ответ на этот вопрос остается полуоткрытым.

«Была одна елка на два дома»