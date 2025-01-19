Ирина Безрукова: «Возможно, 2025 год изменит мою личную жизнь»

В Новый год Ирина Безрукова влетела легко и непринужденно - с новым проектом: милой семейной комедией «Симон» (PREMIER), посвященной истории почившего армянского ловеласа по имени Симон (Грант Тохатян), который оставил после себя не только множество детей и внуков, но и впечатлений от очарованных его харизмой женщин. Одну из таких - Сусанну, которая пришла проводить мужчину в последний путь, - сыграла Ирина. В связи с чем журнал «Телепрограмма» решил обсудить с актрисой не только премьеру, но и отношения с кавказскими мужчинами, новогодние праздники и болезненную для каждого человека тему утрат.
«Когда возникает любовь, неважна национальность»
- Ирина, сериал «Симон» зрители уже могут оценить сами. И все же интересно ваше мнение: какой вам видится героиня сериала «Симон», которую выпало сыграть? Что это за характер?
- Характер моей героини Сусанны прописан в романе Наринэ Абгарян «Симон». Она совсем не похожа на меня - более смелая, немного несчастная. У нее непростая жизненная история и сложная история любви. В начале сериала она встревожена, что сказывается на поведении: оно становится немного неестественным. Когда человек волнуется и не понимает, как дальше будет развиваться ситуация, он иногда ведет себя неуместно. Она смешная, талантливая, ведь по сюжету - художница.
- Как говорил один известный советский киноперсонаж, «Сусанна - гений!». А что именно помогло лучше понять героиню?
В сериале «Симон» Ирина играет с Ольгой Кабо, Аликой Смеховой и Аленой Хмельницкой. Фото: Premer
- Этот образ во многом рождался прямо на съемочной площадке - все вокруг этому помогало. Мы даже придумали ей волосы, совершенно не похожие на те, которые ношу я. Наряд получился очень интересным: мы вместе с художником по костюмам продумывали детали, и этот процесс меня невероятно веселил. В самом начале героиня появляется не одна, а в окружении группы женщин - ярких, уверенных в себе, красивых и нарядных. Естественно, ее поведение сильно зависит от этой ситуации.
- Помните, как проходили съемки? Где это было и чем больше всего запомнилась именно экспедиция?
- Съемки проходили в Ереване, в старом армянском доме с живописным двором. Это было невероятно атмосферно, хотя и жарко. Нас гримировали в цокольном этаже, где толстые каменные стены и арочные проемы создавали прохладу и уют. Чувствовали мы себя прекрасно благодаря заботе всей съемочной группы. Есть такая фраза «носить на руках», и она здесь буквально воплощалась в жизнь. Все, что нам требовалось, моментально исполнялось. Даже еду заказывали из ресторанов, что было очень приятно. Хотя я ем немного и запросы у меня скромные, такое внимание редко встретишь на съемках.
Нас окружили не только заботой, но и культурными впечатлениями. Нам организовали экскурсию в Гарни, где я уже бывала несколько лет назад во время съемок фильма «Землетрясение» 12+. Однако я с радостью вернулась, ведь Гарни - одно из моих самых любимых мест. Это не просто историческое место, а место силы, где всегда ощущаешь нечто необычное. Если бы существовала машина времени, я бы могла предположить, что бывала там в прошлом. Армения поразила своим гостеприимством. В перерывах нам варили ароматный армянский кофе, угощали медовой черешней и спелыми фруктами. Все это делало процесс съемок по-настоящему волшебным. Армяне действительно умеют принимать гостей!
- Можно ли сказать, что этот проект - про дружбу народов? И менталитетов.
- В каком-то смысле да. Дело в том, что это история о любви. Здесь совершенно не поднимается никакой национальный вопрос. Речь идет о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Когда возникает любовь, абсолютно не важно, какая у тебя национальность.
«День спектакля для меня особенный»
В постановке «Без вины виноватые» у Безруковой главная роль - актрисы Елены Кручининой. Фото: Герман Жигунов
- Как лично у вас складываются отношения с энергичными кавказскими мужчинами? Легко находите язык с ними - с поправкой на их напористость и темперамент?
- Мужчина должен быть напористым, но, конечно, в меру. Я южанка, и мне с детства привычно, что мальчики, юноши и мужчины ведут себя напористо. Я воспринимаю это как проявление повышенного интереса к себе. В таких ситуациях умею пошутить или так ответить, чтобы сразу стало понятно, будут отношения развиваться дальше или нет. Что касается меня, то близких отношений с кавказскими мужчинами у меня до сих пор не было. В основном все ограничивалось творческими, дружескими, товарищескими или партнерскими связями, особенно в кино. Если говорить про армянских мужчин, то напомню, что я родилась в Ростове-на-Дону, а в этом городе много армян, есть даже целое поселение недалеко от центра, которое называется Нахичевань. У меня всегда складываются прекрасные отношения с армянами, и я уже третий раз снимаюсь в проектах с армянскими продюсерами, например, с Сариком Андреасяном, который был продюсером одного из проектов. Ранее я снималась и у Карена Оганесяна, и вообще все замечательно - как с добрыми соседями. Что касается других кавказских народов, у меня никогда не было проблем с ними.
- В декабре 2024 года у вас вышла премьера спектакля «Без вины виноватые» 16+ в Губернском театре. Насколько сложно дался образ Кручининой, учитывая трагические события в жизни вашей семьи, которые рифмуются с непростой судьбой героини?
- Да, это одна из пьес, которая несет в себе несколько триггеров. Я принадлежу к поколению, которое не привыкло обращаться к психологам - нас воспитывали так, чтобы мы сами справлялись со своими внутренними сложностями. Конечно, я много читаю, а среди моих подруг есть даже психоаналитики с фундаментальным образованием, окончившие Сорбонну и другие престижные университеты. Но, поскольку они мои подруги, они не могут быть моими психоаналитиками. Что касается моей героини, Елены Ивановны Кручининой, она человек, который выстаивает в любых ситуациях, каким бы тяжелым ни был путь. Она сохраняет достоинство, хотя это дается ей непросто, и умеет дать отпор. Это свободная, сильная, уверенная в себе женщина, но такой она стала только после пережитых трагедий.
Во время репетиций я не раз задумывалась, не отказаться ли от роли - настолько сложными и эмоционально тяжелыми оказались некоторые сцены (как и героиня пьесы Островского, Ирина тоже пережила потерю сына. - Авт.).
- Что помогло принять положительное?
- Мне невероятно повезло с режиссером: у Вероники Вигг английское театральное образование и природный дар психолога. Она бережно провела меня через самые трудные моменты. Бывали случаи, когда мы обе сидели на полу и плакали. Сейчас, когда я работаю в спектакле, стало проще, чем в процессе репетиций, потому что самые сложные сцены мы отрабатывали по много раз, искали к ним ключи. Это был тяжелый путь, требующий больших моральных и психологических усилий, но мы его прошли. Я очень благодарна всем своим коллегам и режиссеру за возможность сыграть эту роль. Сразу скажу: я не играю свою историю. Это как птица, которая крылом воды касается, не ныряет в нее, а лишь слегка задевает поверхность. Да, есть моменты, которые откликаются, но у этой женщины совсем другая история. Приходите, посмотрите сами.
- Можно ли считать, что спектакль помогает справиться с болью и обладает очищающим, терапевтическим эффектом? Именно для вас.
- Да, могу сказать, что это в какой-то мере именно так. Но все же это спектакль, это моя профессия, и я должна держать в голове все объекты, отправные точки, которые мне указал режиссер. Каждый раз, перед тем как мы выходим на сцену, мы проживаем спектакль заново. Несколько часов проводим в материале - проходим и первый, и второй акты, полностью погружаемся в историю. Только после этого идем на грим, а потом уже играем для зрителя. Это своеобразный ритуал, который делает день спектакля для меня особенным.
- А в принципе время может лечить? Как считаете?
- Однозначно ответить не получится, потому что всегда зависит от обстоятельств и человека. Иногда кажется, что все уже позади, что ты справился и преодолел, но вдруг появляется что-то - фотография, воспоминание, музыка - и все всплывает снова. Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть... или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться. Думаю, на этот вопрос я смогла бы ответить только в конце жизни. Пока я в пути. Хотелось бы, чтобы было легче, но, рассматривая ситуацию с разных сторон, понимаешь, что она уже произошла и ничего изменить нельзя. Тогда приходит какое-то принятие, потому что не принять просто невозможно. Так что ответ на этот вопрос остается полуоткрытым.
«Была одна елка на два дома»
Такой актриса предстает в «Пигмалионе» 16+ на сцене Театра комедии. Фото: Анна Лебедева
- Как прошел ваш Новый год? С кем отмечали?
- С 30 на 31 декабря встречалась с подругами и их матушкой. Как полагается, сходили в баню. Самым большим подарком стало приглашение встретить Новый год в небольшой компании единомышленниц и их близких. Много смеялись, нарядили елку. Интересно, что у нас была одна елка на два дома: праздновали за городом, и мы принесли свою елку, чтобы установить ее потом у мамы подруги. На столе был традиционный новогодний набор блюд - это было желание хозяйки. Однако я не съела ни ложки оливье или селедки под шубой. Затем гуляли, дышали свежим воздухом, фотографировались, отдыхали, наслаждались едой, готовили то, что хотели. Я надеюсь, что после Нового года смогу влезть в свои театральные костюмы. Все обошлось без переедания: я не ела ни десертов, ни тортов. Но вот что интересно - мы смотрели телевизор, который я обычно не включаю. Я была удивлена некоторыми форматами, рекламой, странными шоу. Например, «Новогодний огонек» - фактически то же, что я видела пять лет назад, меня это не удивило, но было любопытно, как будто попала в прошлое.
- Увы, это вечная зрительская боль. А как прошли новогодние праздники? Лениво или активно?
- Каждое утро я говорила себе, что буду делать только то, что захочу: если захочу спать до двенадцати или двух дня, буду спать; если захочу гулять, буду гулять; если захочу что-то вкусное приготовить, сделаю. Это был настоящий релакс и приятное времяпровождение в компании друзей. Еще ездила в гости к друзьям, у которых был шикарно накрыт стол, и мы вместе посмотрели первые две серии сериала «Симон». После Нового года предложила начать смотреть проект - и если будет неинтересно, не буду устраивать культ личности, но всем понравилось, и мы посмотрели вторую серию вместе. А когда я уехала, друзья продолжили смотреть и поздно ночью написали, что уже посмотрели весь сериал. Для меня это было хорошим маркером: мои друзья - это не просто люди, которые смотрят кино, а настоящие ценители.
- Что из творческих планов было задумано в новогоднюю ночь на наступивший год?
- Не в моих правилах заранее озвучивать творческие планы, предпочитаю делиться ими накануне или после того, как что-то уже произошло. Что касается рабочих планов, то я играю в трех спектаклях. Один из них - это музыкальная комедия «Пигмалион» в Театре комедии. Также я играю в спектакле «Бесконечный апрель» и «Без вины виноватые» - в Губернском театре. Уверена, что будут и другие предложения. Надеюсь, что все сложится наилучшим образом. Буду жива и здорова и в новом году смогу порадовать вас чем-то еще.
Очень жду выхода фильма «Декабрь»: это фильм о пяти последних днях жизни Сергея Есенина, в главной роли - Саша Петров, а режиссер - Клим Шипенко.
- В одном из интернет-шоу продюсер и молодой шоумен Гера Иващенко встал перед вами на колено и шуточно предложил руку и сердце. В этот момент, скажите честно, екнуло что-то в глубине души?
- Он даже кольцо мне подарил. И не одно. Первое не подошло. Тогда он достал второе, оно почти подошло, и он сказал: «Пусть кольцо остается у вас». Это было немного неожиданно, но я смеялась. Я его видела, этого парня, первый раз, он был экстравагантным. Очень милый молодой человек, вел себя элегантно. Сначала подумала, что это может быть реклама ювелирных изделий, но во время дарения не прозвучало никаких названий брендов. Не знаю, может, это и была тонкая рекламная интеграция. Я не смотрела итоговое видео, но было очень весело. Я правда смеялась и шутила, а потом сказала ему: «Вы знаете, я уверена, что вы встретите свою избранницу и все сложится наилучшим образом».
- Можете ли вы представить, что пойдете под венец, или в институте брака уже разочаровались?
- В данный момент о браке я не думаю, потому что, для того чтобы думать о браке, нужно быть влюбленной или получить предложение. Пока не вижу в ближайшем окружении никого, за кого мне хотелось бы выйти замуж. Я рассматриваю кандидатуры, но сначала пусть мужчины хорошо подумают, готовы ли они предложить себя мне в спутники жизни, - это очень ответственный шаг. С такими женщинами, как я, мужчина должен чувствовать себя уверенно, быть самодостаточным и давать мне много свободы, потому что я продолжу заниматься своими проектами. В общем, посмотрим, может, 2025 год изменит мою личную ситуацию, но я из тех женщин, которые практически никогда не делают первый шаг, потому что, по моему мнению, это прерогатива мужчины.
«Симон» 18+, PREMIER, все серии уже доступны.