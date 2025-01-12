Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Вита Корниенко: «В школе говорю: тема кино закрыта, давайте про геометрию!»

- Вита, как считаешь, твоя героиня в третьем сезоне «Папиных дочек» поменялась?

- Да, Лиза в третьем сезоне очевидно взрослеет. Помимо того что переходит в новый класс, кажется, у нее появляется первая любовь. А потом и вторая любовь. И, наверное, она больше начала ценить и любить папу.

- Чем тебе запомнились именно эти съемки?

- С «Кавказской пленницей» (стилизация эпизода под известную советскую комедию. - Авт.) была прикольная смена. И сама сцена была классная, и то, как это происходило за кадром. Потому что шел дождь, смена была на улице, а мы уже сняли кадр с солнцем. Надо было продолжать с солнцем снимать. Но тут пошел ливень, образовались лужи. Мы с Мирой Карпович убирали швабрами эти лужи. Решили помочь постановщикам. Швабрами в канализацию все это сливали. Потом дождь заканчивался, мы начинали снимать, и прямо в кадре он начинал опять лить. Стояли под подъездом, ждали, сидели в машине, ждали. Никуда никто не мог выйти, потому что дождь был просто проливной. В итоге так мы сидели, по-моему, часов до пяти вечера. Только потом начали снимать.

- Насколько тебе близко такое культовое советское кино, как «Кавказская пленница»?