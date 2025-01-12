Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Вита Корниенко: «В школе говорю: тема кино закрыта, давайте про геометрию!»

Называть Виталию Корниенко начинающей актрисой язык не поворачивается. К 14 годам девушка набрала в портфолио более 120 (вдумайтесь!) работ, дебютировав аж в 2013 году. То ли еще будет. В наступившем году зрители увидят Виту в главных ролях в картинах «Маша и Медведи», «Мажор в Дубае», а еще в ожидаемом «Буратино» 1 января 2026 года. Текущий год стартовал с другой премьеры - очередного сезона сериала «Папины дочки. Новые» (СТС), в котором Корниенко продолжает играть Лизу - одну из сестер Васильевых-Васнецовых, что растут под присмотром одинокого молодого папы. «Телепрограмма» расспросила актрису про новые работы, ОГЭ и потаенные желания.
«Обожаю «Кавказскую пленницу»
Лиза в новых «Папиных дочках» (с Полиной Айнутдиновой (слева), Филиппом Бледным и Евой Смирновой; 2023 - н. в.). Фото: канал СТС
- Вита, как считаешь, твоя героиня в третьем сезоне «Папиных дочек» поменялась?
- Да, Лиза в третьем сезоне очевидно взрослеет. Помимо того что переходит в новый класс, кажется, у нее появляется первая любовь. А потом и вторая любовь. И, наверное, она больше начала ценить и любить папу.
- Чем тебе запомнились именно эти съемки?
- С «Кавказской пленницей» (стилизация эпизода под известную советскую комедию. - Авт.) была прикольная смена. И сама сцена была классная, и то, как это происходило за кадром. Потому что шел дождь, смена была на улице, а мы уже сняли кадр с солнцем. Надо было продолжать с солнцем снимать. Но тут пошел ливень, образовались лужи. Мы с Мирой Карпович убирали швабрами эти лужи. Решили помочь постановщикам. Швабрами в канализацию все это сливали. Потом дождь заканчивался, мы начинали снимать, и прямо в кадре он начинал опять лить. Стояли под подъездом, ждали, сидели в машине, ждали. Никуда никто не мог выйти, потому что дождь был просто проливной. В итоге так мы сидели, по-моему, часов до пяти вечера. Только потом начали снимать.
- Насколько тебе близко такое культовое советское кино, как «Кавказская пленница»?
3-летняя Вита в мелодраме «Обмани, если любишь» (2013) 16+. Фото: кадр из фильма
- Я обожаю эти фильмы: «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». Просто обожаю!
- А есть в тех старых и прекрасных фильмах герои, которых хотелось бы сыграть?
- Мне очень нравится героиня из фильма «Гости из будущего» Алиса Селезнева, но про нее уже фильм сняли. А в остальном - не знаю. Не думала об этом.
- Есть ли у тебя кумиры или ориентиры среди артистов?
- Таких нет. Есть люди, на которых я стараюсь равняться. Но они не из мира кино. Они из мира моей семьи.
- Возвращаясь к «Дочкам» - что помогает тебе понять Лизу?
- Режиссер. Он объясняет ее привычки, характер, действия: почему, как, куда.
- Я имел в виду, не кто, а что. Ну да ладно. А есть что-то неясное, недосказанное в характере Лизы? Или то, с чем не можешь согласиться?
Буратино в фильме словно и впрямь из дерева. Но все движения, мимика и голос у него от Виты. Сказка выйдет 1 января 2026 года. Фото: кадр из фильма
- Наверное, нет такого.
- Странная тяга к вегетарианству в столь раннем, неосознанном возрасте, когда процесс кроветворения - а значит, и мясо - так важен, не смущает?
- То, что она веганка, мне, конечно, не очень близко. Я все-таки люблю мясо. Когда я еще на первом сезоне узнала, что Лиза веганка, я так… расстроилась немного. Все в кадре едят бутерброды с колбасой, а Лиза - манную кашу.
«Хорошо быть младшей сестрой»
- Героиня может трансформироваться вместе с тобой?
- Из схожего у нас только то, что мы обе отличницы. Еще у меня есть сестра - и у нее тоже сестры. А под себя менять ее не могу, потому что мы довольно-таки разные. Только если что-то предлагать именно для характера Лизы. Когда у меня спрашивает режиссер: «Как думаешь, как Лиза тут поступит?» Наверное, только в таких моментах.
- Импровизировать приходится?
- Особо не дают.
- Ты упомянула сестру. А в многодетной семье жить хотелось бы?
Вита снимается большую часть жизни, но все равно считает, что это только хобби. Фото: личная страница Виты Корниенко в социальной сети
- Не знаю. Мне двоюродных сестер и братьев хватает. Так хорошо быть младшей!
- К тебе с большей заботой относятся?
- Мама относится и ко мне, и к моей сестре одинаково. Но достается чаще старшей, да.
- Как дела с учебой? Успеваешь между бесконечным количеством съемочных дней?
- Все хорошо. Хотя в прошлом году появились уже предметы, с которыми возникли какие-то недружеские отношения. Это физика и вероятность и статистика. Ну ладно. Осталось три года. Это успокаивает.
- О приближении ОГЭ в школе напоминают?
- Да, уже года полтора говорят. У нас уже появляются какие-то домашние задания, всякие задачи, где сверху написано: «Как в ОГЭ». Это, конечно, немного пугает.
- Съемки в этом смысле сильно отвлекают от учебы?
Стефания в свежей комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» (2024) 6+. Фото: кадр из фильма
- Нет. У меня школа всегда на первом месте, уроки тоже на первом месте. А потом уже кино - мое любимое хобби. У нас с мамой изначально была договоренность, что если я не успеваю в школе, то сокращается кино. Соответственно, есть стимул все успевать.
- А узнаваемость учебе никак не мешает?
- Да вроде нет. Вроде нормально. В школе стараюсь не поддерживать эту тему. Сразу говорю: «Тема кино закрыта. Давайте говорить про геометрию». Вроде нормально работает.
- Можешь вспомнить самый необычный подарок, который получала от поклонников?
- Все подарки - постеры какие-то, письма от фанатов и поклонников - они для меня очень ценные, все запоминающиеся, и они все у меня лежат. Я не могу выделить что-то одно. Каждый пытается чем-то отличиться, и это получается.
- На киносайтах нужно долго листать страницу, чтобы ознакомиться хотя бы с названиями всех твоих проектов. Остались жанры, в которых ты еще не работала?
- Насколько я знаю, в кино больше 50 жанров. Каких-нибудь у меня точно не было. Думаю, в перспективе будут создаваться какие-то новые жанры. Естественно, мне захочется попробовать поучаствовать, посниматься.
- Насколько для тебя важен жанр при выборе проектов?
Маша в сказке «Маша и Медведи» (с Людмилой Артемьевой и Мироном Проворовым; 2025). Фото: кадр из фильма
- Я прежде всего обращаю внимание не на саму историю, а на персонажа. Вообще у меня один критерий: нравится или нет. Просто узнаю название жанра перед тем, как прочитать сценарий, если написано «триллер», значит, снимаемся в триллере.
«Дед Мороз существует!»
- Ты называла своей небольшой профессиональной мечтой роль мальчика. Фильм «Буратино», который выйдет в наступившем году, исполнил эту мечту?
- Да, исполнил! Получился же не совсем мальчик. То есть он необычный мальчик. Это еще интереснее. Так что, да, исполнилась мечта. Я очень хотела это сыграть, и тут появилась такая возможность.
- Четырнадцатый по счету для тебя Новый год наступил. Опасный возраст для следующего вопроса, но я рискну. Как считаешь, Дед Мороз существует?
- Да.
- Что ты ему загадала?
- Свои желания. Если рассказать, что ты хочешь загадать на Новый год или то, что ты попросишь, это не сбудется. Поэтому оставлю в тайне. Всех с наступившим!
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