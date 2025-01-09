Почему до Андрея Малахова нельзя дозвониться в день его рождения

Его знают, как говорится, и пенсионеры, и пионеры. Шутка ли - 33 года на ТВ (Андрей стал работать в кадре еще будучи студентом журфака МГУ). Каких только передач не было за эти годы... Сейчас именинник ведет и продюсирует дико популярные шоу «Малахов» 16+, «Привет, Андрей!» 16+ по субботам и «Песни от всей души» 16+ по воскресеньям. В них рассказывают о судьбах людей из разных уголков нашей страны. А вот свою личную жизнь Андрей Малахов оставляет за кадром. Как живет популярный ведущий?
Ходит в храм и не любит шумные застолья
Если вы вдруг захотите дозвониться до Андрея Малахова в его день рождения, ничего у вас не получится. 11 января каждого года он отключает телефон и включает только вечером - тогда и отвечает на все поздравления.
С утра в свой день рождения Малахов посещает храм. Андрей Николаевич - человек верующий на деле, а не на словах. Конечно, он соблюдает посты, в том числе Рождественский, который завершился 6 января. Кстати, алкоголь Малахов не употребляет вовсе, разве что может поднять с тостом бокал вина и лишь слегка его пригубить.
Фото: Persona Stars
Дни рождения в формате шумных застолий Малахов давно не устраивает. Максимум обед в кругу родных. В ближний семейный круг Андрея Николаевича входят жена Наталья Шкулева (издатель и совладелица частного медиахолдинга), сын Саша, мама Людмила Николаевна, тесть Виктор Шкулев (владелец медиахолдинга), теща Тамара. Также на семейных застольях присутствуют свояченица (младшая сестра жены) с детьми и мужем.
Отец телеведущего Николай Дмитриевич Малахов умер 19 лет назад в возрасте 59 лет из-за проблем с сердцем. Андрей родом из города Апатиты в Мурманской области. Мама долгие годы работала воспитателем в детском саду, потом - заведующей. Сейчас живет в Москве, когда сын и невестка на работе, приглядывает за внуком.
7-летний Саша Малахов учится в 1-м классе московской «Школы сотрудничества». Учебный год в этом частном учебном заведении стоит 1 296 000 рублей. Школа престижная, ее ценят за сильный преподавательский состав. И, разумеется, за все преимущества частной школы: в классе не больше 16 человек, индивидуальный подход, домашку можно делать с педагогами, масса кружков и секций на выбор, усиленная охрана.
Если всю неделю у Андрея Николаевича съемки, то субботу и воскресенье он проводит в кругу семьи. В субботу с утра Саша Малахов с папой и мамой посещает бассейн в спортзале, потом они все вместе едут на дачу к бабушке и дедушке - родителям Натальи Шкулевой. В субботу семья старается ложиться спать пораньше, потому что в воскресенье все вместе посещают утреннюю службу в храме.
Не любит «торговать лицом»
Телеведущий получает массу приглашений на презентации, премьеры и прочие светские мероприятия. Но посещает их крайне редко - ходит только к близким друзьям, начальству и на мероприятия медиахолдинга жены и тестя. Все свободное время Андрей проводит с женой и сыном, вместе они выбираются на интересные спектакли, выставки.
У Малахова есть личный book-стилист - каждые три месяца она составляет список книг-новинок, которые рекомендует прочесть. Андрей Николаевич читает много, и это всегда бумажные книги. Газеты и новости просматривает по пути на работу в машине, так как сам никогда не водил и не собирается - ездит с личным шофером.
При этом Малахов в курсе всех значимых околосветских новостей - старые связи необходимо поддерживать ради работы, а с некоторыми артистами у него уже родственные отношения. Известно, что Андрей - крестный отец детей Филиппа Киркорова, дружен с семей «ритуального короля» Олега Шелягова и некоторыми другими бизнесменами.
Андрей - крестный отец Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых. Фото: личная страница Андрея Малахова в социальной сети
Бережет сына от чужих глаз
Периодически поклонники задаются вопросом: почему за семь лет ни разу никто не видел единственного сына звезды экрана? Недавно в интервью «Телепрограмме» Малахов объяснил, почему в отличие от многих коллег он не фотографирует сына для соцсетей и не ходит с ним по премьерам и телепередачам: «Ребенок должен подрасти и сам решить, хочет ли он внимания, чтобы его показывали, снимали. Может быть, и неплохо, когда ребенок зарабатывает рекламой в соцсетях больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен повзрослеть и сам решить, хочет ли он этого. Это видно по ребенку - хочет он выступать, быть в центре внимания, работать на публику или он интроверт. Я в 15 лет, будучи провинциальным подростком, смотрел телевизор и хотел там оказаться. Я мечтал вести программу «Время», и моя мечта осуществилась с корреляцией на одну минуту. «Пусть говорят» заканчивали показывать в 20.59, за одну минуту до той моей детской мечты. Но давайте будем честными, с годами желания людей могут меняться».
Ходит в обычный супермаркет
С Первого канала Андрей Малахов ушел не без скандала по собственному желанию в 2017 году. Причина простая - ему надоело быть лишь ведущим. И Андрей этого не скрывал:
«Я всегда был в подчинении. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег - они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание - жизнь идет, нужно расти, выходить из тесных рамок». На телеканале «Россия» Малахову предложили стать не только ведущим, но и продюсером своих передач. Сейчас их у него три: по будням идет ток-шоу на социально значимые темы «Малахов», по выходным развлекательные программы «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». Последняя программа и правда как отдушина: включишь, а там не только поют, но и рассказывают и показывают, как живут не звезды, а обычные люди в разных уголках страны. Рейтинги у передач выходного дня высочайшие, часто они становились самыми популярными по стране.
Кстати, зарплата ведущего от рейтинга не зависит. Естественно, что размер его оклада - тайна за семью печатями, но можно предположить, что телезвезда такого уровня и с такой нагрузкой получает не менее 5 млн руб. в месяц. И это без учета его продюсерской деятельности - в общей сложности доход составляет никак не меньше нескольких десятков миллионов в месяц.
Живет Андрей Малахов по звездным меркам «скромно, но со вкусом» - в квартире жены в центре Москвы в современном доме. Ведущего можно встретить в обычном сетевом супермаркете «на районе» - звездных замашек, когда покупают исключительно дорогие продукты и услуги, у него нет.
Помогает родным Апатитам
В собственной квартире Андрея, которая была приобретена задолго до женитьбы, теперь хранятся многочисленные объекты современного искусства, которые коллекционирует телеведущий. Современным искусством Малахов интересуется давно и серьезно. На малой родине он открыл центр современного искусства, куда привозит интересные выставки. Также в Апатитах Андрей Николаевич на свои средства открыл арт-каток, куда привозит звезд. Про родной город телеведущий вообще не забывает - помогал и местной больнице, и другим учреждениям. С его активным участием строилась церковь. Он даже прописался в Апатитах, чтобы платить налоги родному городу.
В последнее время Андрей Малахов редко ведет частные мероприятия - статус уже не тот. Но иногда соглашается ради давних друзей. Чаще его можно увидеть ведущим статусных мероприятий - познавательных конференций, медиафорумов, юбилейного вечера Александры Пахмутовой и т. д. Или если мероприятие организует издательский дом его жены - так, недавно Андрею Малахову пришлось вести церемонию вручения премии вместе с Ольгой Бузовой.
Жена называет учителем
Андрей и Наталья женаты 13 лет. Фото: личная страница Андрея Малахова в социальной сети
53-летие Малахов встречает счастливым человеком. На работе ценят и уважают. И не только начальство - сотрудники проектов Малахова считают его внимательным и заботливым руководителем: еженедельно за свой счет он водит всех своих сотрудников в кино, на выставку или на экскурсию. А то и вообще вывозит на отдых.
Дома у него надежный тыл. «Я часто советуюсь с Андреем - он человек, который не просто идет в ногу со временем, а опережает его, - нахваливала супруга Наталья в интервью. - Он знает, что будет интересно завтра, и в этом плане я могу сказать, что он - мой учитель».
Есть у Малахова еще одно хобби, на которое в последнее время почти не остается времени, - он много лет увлекается филателией. Специализируется на тематике «Новый год и Рождество». Так что на свой день рождения наверняка приобрел новую марку.
Личное дело
Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет РГГУ. С 1992 по 2017 год работал на Первом канале. Вел проекты «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером», «Барахолка». Особенно успешным было ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел 12 лет. В сентябре 2017 года перешел на канал «Россия 1», где в настоящее время он ведущий и сопродюсер проектов «Малахов», «Привет, Андрей!», «Песни от всей души». Женат на издателе Наталье Шкулевой. 16 ноября 2017 года у пары родился сын Александр.