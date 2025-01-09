Почему до Андрея Малахова нельзя дозвониться в день его рождения

Бережет сына от чужих глаз

Периодически поклонники задаются вопросом: почему за семь лет ни разу никто не видел единственного сына звезды экрана? Недавно в интервью «Телепрограмме» Малахов объяснил, почему в отличие от многих коллег он не фотографирует сына для соцсетей и не ходит с ним по премьерам и телепередачам: «Ребенок должен подрасти и сам решить, хочет ли он внимания, чтобы его показывали, снимали. Может быть, и неплохо, когда ребенок зарабатывает рекламой в соцсетях больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен повзрослеть и сам решить, хочет ли он этого. Это видно по ребенку - хочет он выступать, быть в центре внимания, работать на публику или он интроверт. Я в 15 лет, будучи провинциальным подростком, смотрел телевизор и хотел там оказаться. Я мечтал вести программу «Время», и моя мечта осуществилась с корреляцией на одну минуту. «Пусть говорят» заканчивали показывать в 20.59, за одну минуту до той моей детской мечты. Но давайте будем честными, с годами желания людей могут меняться».

Ходит в обычный супермаркет

С Первого канала Андрей Малахов ушел не без скандала по собственному желанию в 2017 году. Причина простая - ему надоело быть лишь ведущим. И Андрей этого не скрывал:

«Я всегда был в подчинении. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег - они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание - жизнь идет, нужно расти, выходить из тесных рамок». На телеканале «Россия» Малахову предложили стать не только ведущим, но и продюсером своих передач. Сейчас их у него три: по будням идет ток-шоу на социально значимые темы «Малахов», по выходным развлекательные программы «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». Последняя программа и правда как отдушина: включишь, а там не только поют, но и рассказывают и показывают, как живут не звезды, а обычные люди в разных уголках страны. Рейтинги у передач выходного дня высочайшие, часто они становились самыми популярными по стране.

Кстати, зарплата ведущего от рейтинга не зависит. Естественно, что размер его оклада - тайна за семью печатями, но можно предположить, что телезвезда такого уровня и с такой нагрузкой получает не менее 5 млн руб. в месяц. И это без учета его продюсерской деятельности - в общей сложности доход составляет никак не меньше нескольких десятков миллионов в месяц.

Живет Андрей Малахов по звездным меркам «скромно, но со вкусом» - в квартире жены в центре Москвы в современном доме. Ведущего можно встретить в обычном сетевом супермаркете «на районе» - звездных замашек, когда покупают исключительно дорогие продукты и услуги, у него нет.

Помогает родным Апатитам

В собственной квартире Андрея, которая была приобретена задолго до женитьбы, теперь хранятся многочисленные объекты современного искусства, которые коллекционирует телеведущий. Современным искусством Малахов интересуется давно и серьезно. На малой родине он открыл центр современного искусства, куда привозит интересные выставки. Также в Апатитах Андрей Николаевич на свои средства открыл арт-каток, куда привозит звезд. Про родной город телеведущий вообще не забывает - помогал и местной больнице, и другим учреждениям. С его активным участием строилась церковь. Он даже прописался в Апатитах, чтобы платить налоги родному городу.

В последнее время Андрей Малахов редко ведет частные мероприятия - статус уже не тот. Но иногда соглашается ради давних друзей. Чаще его можно увидеть ведущим статусных мероприятий - познавательных конференций, медиафорумов, юбилейного вечера Александры Пахмутовой и т. д. Или если мероприятие организует издательский дом его жены - так, недавно Андрею Малахову пришлось вести церемонию вручения премии вместе с Ольгой Бузовой.

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