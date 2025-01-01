Юлианна Караулова: «На каникулах я дома с семьей - смотрим телик, читаем, принимаем гостей, собираемся в горы»

Юлианна Караулова за минувший год установила личный рекорд - у нее теперь три проекта на Первом канале. Караулова продолжает вести «Кто хочет стать миллионером?» 12+, впервые побывала в роли наставницы в шоу «Голос. Дети» 12+, и сразу после праздников продолжим наблюдать, как она оценивает героев нового сезона «Фантастики» 12+. Журнал «Телепрограмма» узнал о том, что происходит в жизни певицы и телеведущей за кадром.

«Весной переезжаем!»

- В новогоднюю ночь на Первом канале вы были в таком блестящем платье - как модная Снегурочка. А кто стал Снегурочкой и Дедом Морозом для вашего сына Алекса? Как трехлетний малыш готовился к празднику?

- Спасибо большое за комплимент. На мне, кстати, архивное кутюрное платье от Валентина Юдашкина. Для меня большая честь «выгуливать» такие наряды - это потрясающая ручная работа от модного дома Валентина Юдашкина, платье, которое войдет в историю моды.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили Алекса в декабре - мы ходили сразу на несколько детских праздников. Когда Алексу было года два, он боялся Деда Мороза - увидев впервые, расплакался. А сейчас сын просто не реагирует на него - не замечает и даже фотографироваться не хочет. Поэтому мы отменили приезд аниматоров на дом. Но, конечно, мы с сыном обсудили, что Дед Мороз приносит подарки хорошим мальчикам, выучили несколько стишков, которые Алекс рассказывал на классных новогодних мероприятиях. Все эти «елки» сыну понравились, и он заранее спрашивал про то, как Дед Мороз принесет ему подарок. Мы так часто об этом говорили накануне праздника, что я сама в эту сказку почти поверила. А вообще Алекс у нас жизнерадостный, активный и общительный парень. Просто ему нужно время, чтобы привыкнуть к любым новым людям - будь то аниматоры или просто наши знакомые.

- Что принес вам 2024 год? Какие личные итоги со знаком плюс и минус?

- Для меня год был хороший, крайне успешный, и ничего плохого (за редким исключением) вспомнить не могу. Понятно, что жизнь всегда «черно-белая», и невозможно все время находиться в приподнятом настроении и состоянии духа. Бывали моменты, когда усталость накатывала, болела и я, и ребенок, что-то из запланированного не получалось… Но накопленный жизненный опыт помог философски отнестись к сложностям - во всем стараюсь по возможности искать положительные стороны.

Если отмечать заметные вехи внутри года, то для меня это участие в «Голос. Дети». Осуществилась давняя мечта - я впервые стала наставницей этого проекта. Порой сильно переживала за членов своей команды, но мы справились, и я получила самые положительные эмоции от участия в шоу. Надеюсь, что не в последний раз. Честно скажу, что в роли наставника «Голос. Дети» чувствовала себя на своем месте. Еще и потому, что у меня есть накопленный опыт в профессии, который я могу и хочу передавать подрастающему поколению. Между прочим, я продюсер с красным дипломом Академии музыки имени Гнесиных (у певицы два красных диплома - она окончила факультет эстрадно-джазового вокала и продюсерский факультет. - Авт.).

Приятно, что я стала участником яркой рекламной кампании, которую многие весь минувший год видели на экранах телевизоров и на городских билбордах. Если говорить о самом рекламном ролике, то мне кажется, что получилась классная рекламная интеграция. Что происходило дома, в быту? Пока никому вне семьи не рассказывала, что недавно продала свою первую квартиру, на которую когда-то долго копила - вначале на само жилье, потом на ремонт. Всем этим мы занимались с мужем. И мы купили новую квартиру, побольше, потому что когда наша семья стала больше - мы стали с тру-

дом помещаться в прежнем жилье. Последние три года мы арендовали дом, а теперь планируем весной 2025 года переезжать в собственную просторную квартиру.

К «плюсам» 2024-го обязательно добавлю путешествия, гастроли, концерты, релизы новых песен.

«Мне очень повезло с членами семьи!»

- В песне «Девочка на миллион» в тексте звучит закадровая боль публичного человека: «В центре внимания все заломы на платье…» Обратная сторона популярности, особенно после того, как вы стали вести телепроект «Кто хочет стать миллионером?» - в соцсетях могут анонимно уколоть. Часто эти уколы не имеют ничего общего с истинным положением вещей. Но больно же?

- Периодически читаю, что пишут в соцсетях, чтобы быть в курсе общей картины реакций на свои песни, программы и т.

п. Критикуют публичных людей достаточно жестко, и я сейчас говорю не столько про себя - сколько про своих коллег. Да и мне иногда достается. Критика не всегда объективна, часто излишне эмоциональна. Если критика конструктивная, то я к ней прислушиваюсь. Я человек с развитым критическим мышлением, поэтому, когда вижу, что какая-то ситуация, фраза или песня неожиданно вызвала критику, тогда делаю выводы. Мне не все равно, я не научилась быть «непробиваемой». И не хочу учиться. По жизни я правдоруб, но когда что-то говорю публично, то должна анализировать информацию, потому что я ведущая Первого канала, у меня есть поклонники, и я боюсь кого-то обидеть - стараюсь балансировать, оставаясь искренней. А по поводу больно - конечно, бывает больно, все мы живые люди. Иногда читаешь какой-то «укол» в свой адрес в непростой в психологическом плане момент, тогда он приходится в самое больное место. Иногда вообще не трогает. Иногда даже бывает забавно - могу посмеяться. Мне хочется оставаться живым человеком, уметь прочувствовать разные эмоции. Это очень полезно для творческого человека.

- Ваш муж Андрей Черный проходит стойко «испытания» вашей занятостью и популярностью?

- Муж привык к моему графику. Конечно, иногда Андрей может пожаловаться: «Ты мне ничего не приготовила…» - или что-то в таком духе. И его можно понять. Но мы уже много лет вместе (12 лет встречались, и шесть с половиной лет в браке), Андрей сам много работает, поэтому с пониманием относится к моей занятости.

- Чем занимается ваш супруг?

- Андрей - музыкальный продюсер телепроекта «Шоу Воли» 16+, он делает музыку к фильмам, к сериалам, работает с разными артистами, а не только со мной. Он много лет в музыкальной индустрии и успешен в своей работе.