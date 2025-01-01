Юлианна Караулова: «На каникулах я дома с семьей - смотрим телик, читаем, принимаем гостей, собираемся в горы»

Юлианна Караулова за минувший год установила личный рекорд - у нее теперь три проекта на Первом канале. Караулова продолжает вести «Кто хочет стать миллионером?» 12+, впервые побывала в роли наставницы в шоу «Голос. Дети» 12+, и сразу после праздников продолжим наблюдать, как она оценивает героев нового сезона «Фантастики» 12+. Журнал «Телепрограмма» узнал о том, что происходит в жизни певицы и телеведущей за кадром.
«Весной переезжаем!»
- В новогоднюю ночь на Первом канале вы были в таком блестящем платье - как модная Снегурочка. А кто стал Снегурочкой и Дедом Морозом для вашего сына Алекса? Как трехлетний малыш готовился к празднику?
- Спасибо большое за комплимент. На мне, кстати, архивное кутюрное платье от Валентина Юдашкина. Для меня большая честь «выгуливать» такие наряды - это потрясающая ручная работа от модного дома Валентина Юдашкина, платье, которое войдет в историю моды.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили Алекса в декабре - мы ходили сразу на несколько детских праздников. Когда Алексу было года два, он боялся Деда Мороза - увидев впервые, расплакался. А сейчас сын просто не реагирует на него - не замечает и даже фотографироваться не хочет. Поэтому мы отменили приезд аниматоров на дом. Но, конечно, мы с сыном обсудили, что Дед Мороз приносит подарки хорошим мальчикам, выучили несколько стишков, которые Алекс рассказывал на классных новогодних мероприятиях. Все эти «елки» сыну понравились, и он заранее спрашивал про то, как Дед Мороз принесет ему подарок. Мы так часто об этом говорили накануне праздника, что я сама в эту сказку почти поверила. А вообще Алекс у нас жизнерадостный, активный и общительный парень. Просто ему нужно время, чтобы привыкнуть к любым новым людям - будь то аниматоры или просто наши знакомые.
- Что принес вам 2024 год? Какие личные итоги со знаком плюс и минус?
- Для меня год был хороший, крайне успешный, и ничего плохого (за редким исключением) вспомнить не могу. Понятно, что жизнь всегда «черно-белая», и невозможно все время находиться в приподнятом настроении и состоянии духа. Бывали моменты, когда усталость накатывала, болела и я, и ребенок, что-то из запланированного не получалось… Но накопленный жизненный опыт помог философски отнестись к сложностям - во всем стараюсь по возможности искать положительные стороны.
Если отмечать заметные вехи внутри года, то для меня это участие в «Голос. Дети». Осуществилась давняя мечта - я впервые стала наставницей этого проекта. Порой сильно переживала за членов своей команды, но мы справились, и я получила самые положительные эмоции от участия в шоу. Надеюсь, что не в последний раз. Честно скажу, что в роли наставника «Голос. Дети» чувствовала себя на своем месте. Еще и потому, что у меня есть накопленный опыт в профессии, который я могу и хочу передавать подрастающему поколению. Между прочим, я продюсер с красным дипломом Академии музыки имени Гнесиных (у певицы два красных диплома - она окончила факультет эстрадно-джазового вокала и продюсерский факультет. - Авт.).
Приятно, что я стала участником яркой рекламной кампании, которую многие весь минувший год видели на экранах телевизоров и на городских билбордах. Если говорить о самом рекламном ролике, то мне кажется, что получилась классная рекламная интеграция. Что происходило дома, в быту? Пока никому вне семьи не рассказывала, что недавно продала свою первую квартиру, на которую когда-то долго копила - вначале на само жилье, потом на ремонт. Всем этим мы занимались с мужем. И мы купили новую квартиру, побольше, потому что когда наша семья стала больше - мы стали с тру-
дом помещаться в прежнем жилье. Последние три года мы арендовали дом, а теперь планируем весной 2025 года переезжать в собственную просторную квартиру.
К «плюсам» 2024-го обязательно добавлю путешествия, гастроли, концерты, релизы новых песен.
«Мне очень повезло с членами семьи!»
- В песне «Девочка на миллион» в тексте звучит закадровая боль публичного человека: «В центре внимания все заломы на платье…» Обратная сторона популярности, особенно после того, как вы стали вести телепроект «Кто хочет стать миллионером?» - в соцсетях могут анонимно уколоть. Часто эти уколы не имеют ничего общего с истинным положением вещей. Но больно же?
- Периодически читаю, что пишут в соцсетях, чтобы быть в курсе общей картины реакций на свои песни, программы и т.
п. Критикуют публичных людей достаточно жестко, и я сейчас говорю не столько про себя - сколько про своих коллег. Да и мне иногда достается. Критика не всегда объективна, часто излишне эмоциональна. Если критика конструктивная, то я к ней прислушиваюсь. Я человек с развитым критическим мышлением, поэтому, когда вижу, что какая-то ситуация, фраза или песня неожиданно вызвала критику, тогда делаю выводы. Мне не все равно, я не научилась быть «непробиваемой». И не хочу учиться. По жизни я правдоруб, но когда что-то говорю публично, то должна анализировать информацию, потому что я ведущая Первого канала, у меня есть поклонники, и я боюсь кого-то обидеть - стараюсь балансировать, оставаясь искренней. А по поводу больно - конечно, бывает больно, все мы живые люди. Иногда читаешь какой-то «укол» в свой адрес в непростой в психологическом плане момент, тогда он приходится в самое больное место. Иногда вообще не трогает. Иногда даже бывает забавно - могу посмеяться. Мне хочется оставаться живым человеком, уметь прочувствовать разные эмоции. Это очень полезно для творческого человека.
- Ваш муж Андрей Черный проходит стойко «испытания» вашей занятостью и популярностью?
- Муж привык к моему графику. Конечно, иногда Андрей может пожаловаться: «Ты мне ничего не приготовила…» - или что-то в таком духе. И его можно понять. Но мы уже много лет вместе (12 лет встречались, и шесть с половиной лет в браке), Андрей сам много работает, поэтому с пониманием относится к моей занятости.
- Чем занимается ваш супруг?
- Андрей - музыкальный продюсер телепроекта «Шоу Воли» 16+, он делает музыку к фильмам, к сериалам, работает с разными артистами, а не только со мной. Он много лет в музыкальной индустрии и успешен в своей работе.
Юлианна, Андрей и Алекс: «Мама, папа, я - дружная семья». Фото: личный архив Юлианы Карауловой
- Работы много. Кто вам помогает в быту, с малышом?
- Когда я на работе, то Алекс с няней. У меня также есть помощница по дому, которая приходит убираться раз в неделю. Но я сама слежу за порядком: к примеру, обожаю пылесосить, бывает, что приеду в два часа ночи со съемки и если вижу, что на белой глянцевой плитке на кухне хоть какая-то крошка валяется, то начинаю убираться - что-то протирать, наводить порядок. У меня три вида пылесосов: обычный, для влажной уборки и робот-пылесос. Обожаю их все - это прямо мой дзен-тренажер. Нам очень помогает моя мама: она приезжает в выходные и всегда очень много готовит. Мы ее не просим, но рады ее помощи, экспериментам на кухне - она любит пробовать новые рецепты. Мне повезло с членами семьи и с помощниками - без них я бы с бытовыми вопросами не справилась.
«Первые дни года отдыхаю с чистой совестью»
- Уже и давние поклонники «Кто хочет стать миллионером?» именно вас ассоциируют с проектом.
- Это приятно.
- Через пару месяцев два года как вы ведете этот телепроект. Как он вас изменил? Может, стали интересоваться чем-то новым или дома появились настольные игры и теперь играете с друзьями в «миллионера»?
- Конечно, мой кругозор расширился, потому что, когда готовлюсь к передаче, то начинаю «копать», читать, максимально интегрируюсь в каждый вопрос, который готовят наши редакторы. Я - человек, активно интересующийся, стремлюсь к получению новых знаний, информации. Плюс я в принципе стала больше читать. Лет с тринадцати я читала запоем, перелопатила огромное количество разножанровой литературы и вот сейчас возвращаюсь к тому своему состоянию. Много читаю. Сейчас с огромным удовольствием перечитываю некоторые произведения, которые читала раньше, и понимаю, что спустя годы с удовольствием открываю их заново. Еще люблю с гостями дома играть в настольные игры - увлекательно и познавательно. В 2024 году я устроила на корпоративе своей команде квиз (викторина. - Ред.) по мотивам кинофильмов, музыки, были вопросы и из категории общих знаний. И на эту идею меня натолкнуло участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», потому что к нам на программу часто приходят участники - поклонники квизов. Я заинтересовалась и впервые недавно сама оказалась на квизе - понравилось, и теперь открыла для себя еще и такой познавательный и веселый досуг.
- Какое событие 2024 года было настолько неожиданным, что про него вы можете сказать - это просто фантастика? Помимо самой «Фантастики»!
- Ну что может быть фантастичнее, чем сама «Фантастика»? Уверена, что этот самый технологичный и дорогой проект войдет в историю нашего телевидения. Я победила в первом сезоне и вот уже два сезона сижу в жюри «Фантастики» - очень люблю нашу съемочную группу, мы все сдружились, я всегда с огромным удовольствием приезжаю на съемки. Режиссер проекта Андрей Сычев три сезона делает классные номера, ему удается придумывать каждый раз что-то новое, удивлять и нас, и телезрителей.
Караулова (слева) на съемках «Фантастики». Фото: Первый канал
Новый сезон - это действительно «Фантастика. Следующий уровень». И с точки зрения трудозатрат над каждым номером, и с точки зрения финансовых вложений. Все персонажи отрисованы вручную, у некоторых мы видим даже, как движется шерсть - все максимально реалистично. До того, как мы начинаем снимать, около полугода команда работает над каждым фантастическим «нюансом».
- Говорят, что как проведешь 1 января, так и год пройдет. Какие планы на каникулы?
- Я вам больше скажу: говорят - как первые 12 дней года проведешь, так и пройдут 12 месяцев наступившего года. Навряд ли это правда. Но если говорить об эмоциональном фоне, то да, это правило работает: важно настраиваться на все хорошее. Верю, что мысли все-таки материальны. Декабрь всегда насыщен большим количеством событий и работы, что чревато недосыпом, усталостью. Поэтому первые дни года всегда отдыхаю с чистой совестью, с удовольствием смотрю телик - идет много классных фильмов и передач. И если в сам Новый год я работаю, то с 1 января дома - ждем в гости моих родителей, приезжает из Арзамаса мама Андрея, и мы просто классно с семьей проводим время дома. Затем в график добавляем гостей, каток, прогулки. В середине января едем с мужем и сыном в отпуск - кататься в горы. Я фанатка сноуборда, уже 22 года стою на доске и хорошо катаюсь. Лет двенадцать назад подсадила Андрея, а теперь планируем ставить ребенка - пока на лыжи, а на доску чуть попозже. В общем, все каникулы - с семьей.