Никита Панфилов: «Дочь растет как на дрожжах. Уже были первые стычки в школе!»

- Как это? «Нос»? Гоголь?!

- Нет, просто с вещами, которые его не предают, ему становится понятнее, проще и интереснее, чем с людьми. И от этого меняется его психофизика, он сам словно становится вещью. Вот эта трансформация - и есть самое крутое и приятное для актера, что только может быть. Есть где развернуться. Немыслимая парабола: движение от характера военного, человека устава и муштры - до состояния очеловеченной вещи. Очень необычно.

- В литературе такой прием - взгляд с позиции вещи - используется нередко.

А в чем аллегорическая ценность такого поворота в сериале? Попытка передать историю, заложенную в вещах?

- Попытка взглянуть на людей, которые окружают. Они и есть самое ценное на фоне любой вещицы. У каждого человека в жизни бывает вещь, с которой необходимо расстаться, как бы сложно ни было. А у моего Вадима вся жизнь - это жизнь вещи. Сюжет раскрывать не буду, но в итоге ему придется вообще быть выдернутым из привычного хода жизни вещи - в человеческий мир. И как это произойдет? Сможет ли он после того, что пережил? Каждый увидит в этом проекте нечто свое.

- С некоторыми родными вещами расставаться непросто.

- У каждого из нас с детства и не только есть такие вещи. Одна или несколько. Или даже много. И вот моему герою с этими вещами куда проще.

- У вас есть то, с чем расстаться сложно?

- У каждого из нас есть мобильный телефон. И вот хотя бы с ним каждому из нас тяжело расставаться: тут же начинается паника - где он, какие пришли уведомления, где я мог его забыть? Хотя совершенно ничего не случится, если телефон остался дома. Это самый простой и лучший пример вещизма.

- Но если брать вещи с историей, есть у вас такие?

- Да, конечно. Они дороги мне, потому что это память. Не могу сказать, что фанатично привязан к этим вещам. Есть коллекции, конечно, - это тоже привязка. Но большой ценностью они не обладают. А если говорить про зависимость в русле обсуждения сериала «Положение вещей», то для Вадима каждая вещь - отдельный персонаж со своим характером, идентичность. И избавиться от этого невозможно.