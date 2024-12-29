Никита Панфилов: «Дочь растет как на дрожжах. Уже были первые стычки в школе!»

Обаятельный брутал Никита Панфилов больше не бегает с пистолетом и овчаркой за злодеями. Помимо регулярных спектаклей в Малом театре («Физики» 12+), 45-летний актер пробует проявлять себя в разносторонних ролях - поэтому и военного хирурга с густой шевелюрой (!) сыграл («Акушер» 16+), и осужденного за наркотики врача из Таджикистана («Лепила» 16+), и даже воеводу при Иване IV («Грозный» 16+). Очередной вызов актера - сериал «Положение вещей» 16+ (СТС), премьера которого запланирована на 2025-й, а это - комедия с элементами фэнтези и даже социальной философии. Панфилов играет героя, обладающего суперспособностями, что в преддверии Нового года больше всего и заинтересовало «Телепрограмму». Ведь несмотря ни на что и вопреки всему, каждый из нас 31 декабря будет ждать новогоднего чуда.
«Иногда кажется,что вещи живые»
- Никита, вам опять дали играть силовика! Но не простого. На этот раз на вашего спецназовца Вадима обрушивается статуя, после чего он начинает понимать… вещи.
- Становится не совсем обычным человеком, скажем так. Более проницательным. И даже не совсем человеком. Вадим - потомственный военный, представитель династии: и отец, и брат тоже на службе. Но после вот этого казуса, конечно, полноценно служить он больше не может. И начинает переживать разные этапы трансформации. Сначала начинается паника - что это такое, почему с ним происходит нечто странное. А затем и сам постепенно превращается в вещь.
В грядущем сериале «Положение вещей» у персонажа Панфилова не все ладится с людьми. Фото: кадр из фильма
- Как это? «Нос»? Гоголь?!
- Нет, просто с вещами, которые его не предают, ему становится понятнее, проще и интереснее, чем с людьми. И от этого меняется его психофизика, он сам словно становится вещью. Вот эта трансформация - и есть самое крутое и приятное для актера, что только может быть. Есть где развернуться. Немыслимая парабола: движение от характера военного, человека устава и муштры - до состояния очеловеченной вещи. Очень необычно.
- В литературе такой прием - взгляд с позиции вещи - используется нередко.
А в чем аллегорическая ценность такого поворота в сериале? Попытка передать историю, заложенную в вещах?
- Попытка взглянуть на людей, которые окружают. Они и есть самое ценное на фоне любой вещицы. У каждого человека в жизни бывает вещь, с которой необходимо расстаться, как бы сложно ни было. А у моего Вадима вся жизнь - это жизнь вещи. Сюжет раскрывать не буду, но в итоге ему придется вообще быть выдернутым из привычного хода жизни вещи - в человеческий мир. И как это произойдет? Сможет ли он после того, что пережил? Каждый увидит в этом проекте нечто свое.
- С некоторыми родными вещами расставаться непросто.
- У каждого из нас с детства и не только есть такие вещи. Одна или несколько. Или даже много. И вот моему герою с этими вещами куда проще.
- У вас есть то, с чем расстаться сложно?
- У каждого из нас есть мобильный телефон. И вот хотя бы с ним каждому из нас тяжело расставаться: тут же начинается паника - где он, какие пришли уведомления, где я мог его забыть? Хотя совершенно ничего не случится, если телефон остался дома. Это самый простой и лучший пример вещизма.
- Но если брать вещи с историей, есть у вас такие?
- Да, конечно. Они дороги мне, потому что это память. Не могу сказать, что фанатично привязан к этим вещам. Есть коллекции, конечно, - это тоже привязка. Но большой ценностью они не обладают. А если говорить про зависимость в русле обсуждения сериала «Положение вещей», то для Вадима каждая вещь - отдельный персонаж со своим характером, идентичность. И избавиться от этого невозможно.
В сериале «Лепила» (2025) актер сыграл хирурга, который вынужденно работает дворником. Фото: кадр из фильма
- Что за коллекции у вас?
- Машинки есть, танки - две мои коллекции. Танков насобирал больше 50 штук. Машинок - штук 40. А еще маленькие совы. Сов даже не считал (улыбается).
- Ищете определенные модельки машинок?
- Раритетные. То, что было в Советском Союзе: «Жигули», «Москвич». Все мы родом из детства. Вот и мне бывает интересно вспомнить, как это было - как открывались дверки, капот. Мне это нравилось. Танчики почему-то нравятся с детства, глубокого смысла в этом нет.
- После просмотра мультфильма «История игрушек» некоторые попросту рыдают, когда приходится выбрасывать ненужные вещи, и становятся собирателями, подобно гоголевскому скопидому Плюшкину. Что для вас вещи? И как вы с ними расстаетесь?
- Да, иногда кажется, что вещи действительно живые. Но я со временем стал относиться к этому более обывательски. При переездах потерял множество вещей - просто куда-то делись, но не могу сказать, что плакал по этому поводу или впадал в панику. Ну бывает. Бог с ними. Появятся новые. Вот с людьми так нельзя, конечно.
Четвертый сезон «Лихача» на подходе. Фото: кадр из фильма
- Раньше еще было принято чинить вещи - брюки, ботинки. А теперь это как будто отмерший жанр - покупают новые, и все.
- Сейчас вещей, конечно, дикое разнообразие. Переизбыток. Все обесценивается, когда этого становится слишком много. Раньше-то вещи передавались от брата к брату, как в моем случае. Ремонтировались. Хороших ведь было не достать. И чем более раннее время, тем выше ценность вещи. А теперь наоборот.
«Останавливать время было бы интересно»
- Вам лично какую суперспособность хотелось бы иметь, если только не слышать вещи?
- Вещи слышать - нет, сошел бы с ума. А вот останавливать время было бы интересно.
- Зачем?
- Это самая большая ценность, которая только есть. У кого-то это время чуть дороже, у кого-то чуть дешевле. Но у всех нас его слишком мало. И за все мы платим временем. Все в этом мире нам дано на время - и жизнь, и близкие. Поэтому хотелось бы руководить временем, но это невозможно.
- А летать?!
- И это на время. И сила, и все остальное. Все измеряется временем.
- Какие моменты жизни вам хотелось бы замедлить или перепрожить еще раз?
- Детство, конечно. Это даже не обсуждается. Увидеть деда с бабушкой, которых нет. Побывать в местах, в которых рос. Увидеть то, чего уже не будет никогда. Всегда хочется заглянуть и вспомнить то, что недоступно.
- Не замедлились ли ваши появления в Малом театре? Спектакль «Физики» идет, кажется, раз в месяц.
- Да, все так. Мы продолжаем его играть (Никита исполняет роль пациента дорогой лечебницы для душевнобольных по фамилии Мебиус. - Авт.). Темпа не сбавляем.
Раз в месяц Никиту можно увидеть в спектакле «Физики» в Малом театре. Фото: Global Look Press
- А новые предложения есть? Ждете их?
- Они уже есть, но пока из-за съемочного графика не могу их брать, чтобы полноценно репетировать и выпускать спектакль. Как только время, о драгоценности которого мы сегодня так много говорим, появится - сразу буду брать новые предложения. Пока, увы, не получается.
- Что предлагали?
- «Мертвые души», роль Чичикова (новую постановку по мотивам поэмы Гоголя представил в середине декабря Театр на Юго-Западе Михаила Беляковича. - Авт.). Круто же. Но по времени опять не сложилось. Не вышло - и это плохо.
«Возделываю свой сад»
- На детей время находить удается? Как там растет старший сын Добрыня, которому 11?
- Пока тоже не успеваю. Дальше будет видно.
Сыну Добрыне уже 11, но в Сети сохранились только ранние фото - актер бережет детей от чужих глаз. Фото: личная страница Никиты Панфилова в социальной сети
- А 6-летняя Аврора?
- Растет как на дрожжах (смеется). Куча дружков, подруги. Первая стычка уже случилась в школе. Как будто заново проживаешь жизнь еще раз. Ее эмоции - мои эмоции. Ко всему отношусь очень трепетно. В школу даже приходил, разговаривал с педагогом.
Казалось, только вчера Аврора была милым двухлетним кудряшом. А вот уже отца и в школу вызывают. Фото: личная страница Никиты Панфилова в социальной сети
- Нравится такой опыт? Интересно?
- Не знаю. Пока еще не понял.
- Актерское обаяние и узнаваемость помогают для установления дипломатических отношений в школе?
- (Вздыхает.) Пока - да. А там посмотрим.
- Насколько вы понимаете новояз и врубаетесь в тренды: квадроберы, скуфы, имба, сигма - вот это все?
- Это совершенно не мой мир. Стараюсь абстрагироваться, но полностью закрыться все равно не удастся. Этим нужно интересоваться обязательно. Нравится или нет. Надо стараться вникать и понимать. Современный культурный код немножечко не мой, поэтому по возможности удаляюсь в свой мир. Когда-нибудь погружусь в эти веяния времени сильнее. С ростом моих детей. Придется.
- А как абстрагируетесь? Есть ли заповедные места или занятия?
- Да, конечно. Есть у меня сад - и это мой дзен. Когда прорастает новое, я закапываю, раскапываю, пересаживаю, вот это вот мое. Кто-то охотник, кто-то рыболов. А я - земледелец, получается. Это мой путь. А когда еще и плоды можно получить - вообще мечта.
- Чем можете похвастаться из свежего?
- Узнал, что в Подмосковье растет гранат. Вот как! Все говорили, что невозможно, а оказалось возможным. Если сделать это из косточки - все будет расти. И даже переносить зиму. Так что не важно, что ты высаживаешь: главное - подходить к этому с любовью и знанием дела. Тогда все будет хорошо. И касается это не только сада (улыбается).