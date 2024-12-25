Дина и Арина Аверины: «Под Новый год всей семьей идем в баню!»

- Арина, Дина! Первый и самый главный вопрос: как вас отличить друг от друга рядовому зрителю? Есть ли секрет или отличительная особенность? Вот братьев Березуцких, футболистов сборной РФ, фанаты отличали по сломанному носу.

Арина: - Все по-разному. Кто-то отличает по глазам, кто-то - по форме бровей, кто-то - по улыбке. И по форме лица.

Дина: - Все близкие знают, что мы отличаемся - и голосом, и характером.

- Не обижает ли, что одну сестру могут спутать с другой?

Арина: - Нет, не обижает, потому что уже привыкли к этому. И даже иногда оборачиваемся на имена друг друга, когда нас зовут. Я - на имя Дина, а она - на имя Арина.

Дина: - Нас еще с детства часто путали, поэтому мы привыкли.

- Вы использовали близнецовое сходство как преимущество? Например, пойти на экзамен вместо сестры, чтоб никто не заметил.

Арина: - Бывало. Но часто этим лайфхаком мы не пользовались, потому что нас довольно скоро научились отличать. Да и в целом нам было не очень интересно пользоваться таким «преимуществом».

Дина: - Такое было только один раз - в школе, когда учительница истории еще плохо различала нас. Нам задали учить четыре параграфа материала. Но из-за тренировок хорошо подготовиться мы не успевали, пришлось пойти на хитрость: Ариша выучила первый и третий, а я - второй и четвертый. И к доске, конечно, вызвали меня - отвечать первый параграф, который я не учила. Так что вышла Ариша, ответила. А потом я вместо нее вышла рассказать второй.