Дина и Арина Аверины: «Под Новый год всей семьей идем в баню!»

В беседе с 26-летними гимнастками Ариной и Диной Авериными главное - чтобы голова не начала кружиться. Понять, кто из них кто, решительно невозможно, как ни пытайся. Отличать близняшек Арину и Дину друг от друга умеют разве что родители. И старшая сестра Полина (да, есть и третья!).
Арина и Дина появились на свет с разницей в 20 минут. В 4 года ушли в художественную гимнастику, где под руководством великой Ирины Винер выиграли почти все, что только возможно на профессиональном уровне (Арина - пятикратная чемпионка мира, девятикратная - Европы; Дина - 18-кратная чемпионка мира и десятикратная - Европы, серебряный призер Олимпиады в Токио-2020). Теперь Арина и Дина могут спокойно выдохнуть и жить в свое удовольствие. Но нет! Их новый вызов - шоу «Народный Ледниковый», где близняшек разбили на пары и впервые поставили на коньки. До этого им кататься запрещали тренеры. Теперь Аверины крутят изящные элементы вместе с партнерами, поражают публику растяжкой и грацией и имеют все шансы на победу в проекте и титул «Открытие года». Поэтому «Телепрограмма» и решилась побеседовать с девушками, которые чувствуют друг друга даже на расстоянии сотен километров.
«Мы отличаемся!»
В детстве со старшей сестрой Полиной. Фото: личный архив Арины и Дины Авериных
- Арина, Дина! Первый и самый главный вопрос: как вас отличить друг от друга рядовому зрителю? Есть ли секрет или отличительная особенность? Вот братьев Березуцких, футболистов сборной РФ, фанаты отличали по сломанному носу.
Арина: - Все по-разному. Кто-то отличает по глазам, кто-то - по форме бровей, кто-то - по улыбке. И по форме лица.
Дина: - Все близкие знают, что мы отличаемся - и голосом, и характером.
- Не обижает ли, что одну сестру могут спутать с другой?
Арина: - Нет, не обижает, потому что уже привыкли к этому. И даже иногда оборачиваемся на имена друг друга, когда нас зовут. Я - на имя Дина, а она - на имя Арина.
Дина: - Нас еще с детства часто путали, поэтому мы привыкли.
- Вы использовали близнецовое сходство как преимущество? Например, пойти на экзамен вместо сестры, чтоб никто не заметил.
Арина: - Бывало. Но часто этим лайфхаком мы не пользовались, потому что нас довольно скоро научились отличать. Да и в целом нам было не очень интересно пользоваться таким «преимуществом».
Дина: - Такое было только один раз - в школе, когда учительница истории еще плохо различала нас. Нам задали учить четыре параграфа материала. Но из-за тренировок хорошо подготовиться мы не успевали, пришлось пойти на хитрость: Ариша выучила первый и третий, а я - второй и четвертый. И к доске, конечно, вызвали меня - отвечать первый параграф, который я не учила. Так что вышла Ариша, ответила. А потом я вместо нее вышла рассказать второй.
Баня - это здоровье, напоминают девочки. Фото: личный архив Арины и Дины Авериных
- А если на свидание пойти вместо сестры?
Арина: - Нет, конечно!
Дина: - Никогда. Мы же разные по характеру и общению, это сразу будет заметно.
«Лед холодный и твердый»
- Перейдем к «Ледниковому периоду», народному сезону: что было самым
страшным, когда выходили на лед?
Арина: - Наверное, самым страшным было отъехать от бортика и набирать скорость. Потом страх ушел и начались усердные тренировки. И тогда уже и падать было не страшно, и ошибаться тоже.
Дина: - Для начала страшно было просто выходить на лед. Ноги идут, но головой понимаешь, что можешь упасть, сильно удариться, получить серьезную травму. Лед холодный и твердый. Но привыкаешь ко всему. И со временем мы начали получать удовольствие от постановок и тренировок, программы и съемок. Поддержки, как ни странно, было делать совсем не страшно - абсолютно доверилась партнеру.
- Что можете сказать про партнера - как помогал и чему учил?
Арина: - Конечно, сильно помогал, поддерживал, не давал упасть (спортсменка выступает в шоу в паре с Владимиром Морозовым - двукратным серебряным призером Олимпиады. - Авт.). Обучил многим интересным элементам, шагам. Показал, как правильно скользить и на каком ребре ехать. Выучила много непростых и интересных поддержек.
Дина: - Мне тоже повезло с партнером (Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион. - Авт.) - поддерживает, учит, подсказывает, подбирает, чтобы было проще, красивее, в некоторых местах - сложнее и интереснее. Каждый шаг мы разбираем с ним, учим поддержки и только потом переносим на лед.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В «Народном Ледниковом» девочек удобно различать по партнерам. Дина катается с Дмитрием Соловьевым (слева), а Арина - с Владимиром Морозовым. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Присутствовавшая на одной из съемок шоу Ирина Винер, ваш и не только ваш тренер, пошутила, что зря учила вас столько лет художественной гимнастике - лучше бы сразу отдала в фигурку. Как считаете, на льду у вас получилось бы достигнуть успеха?
Арина: - В этом случае с самого детства, наверное, надо было идти и заниматься фигурным катанием. Тогда бы и было понятно, какие могли быть результаты. А размышлять и фантазировать на эту тему не получится, поскольку посвятила всю жизнь художественной гимнастике.
Дина: - Сейчас говорить про серьезную карьеру в фигурном катании, думаю, нелогично. Кто знает, как бы оно повернулось…
«Спорт не ломает личность»
- Профессиональный спорт ломает характер и личность, как считаете? В интернете есть масса архивных видео, где Ирина Александровна более чем строго отчитывает подопечных. Иногда даже зрителю от этого становится не по себе...
Арина: - Не думаю, что профессиональный спорт может ломать личность. Он вырабатывает характер - да, и это не самый приятный и простой момент. Ирина Александровна в некоторых ситуациях может строго и по делу отчитать, а если выполняешь задания - наоборот, хвалит. Если гимнастка не слушается и не хочет тренироваться, может и поругать. Так работает любой тренер.
Дина: - Мне тоже кажется, что спорт только помогает выработать характер - стойкость к различным трудностям, которые проживает каждый человек на протяжении жизни. Благодаря спорту мы быстрее повзрослели и стали ответственными. Смогли выдерживать колоссальные нагрузки. Фигура тоже красивенькая (улыбается).
- Правда, что Винер запрещала вставать на коньки?
Арина: - Так и было, пока мы занимались профессионально. Это ведь большой риск. Любая травма могла поставить крест на карьере и обнулить проделанную работу.
Дина: - Нам запрещали стоять на коньках, потому что этот вид спорта очень травмоопасный. И не только он. Ирина Александровна, оберегая нас, запрещала и лыжи, и другие опасные виды спорта. Хотя нам, конечно, хотелось попробовать. Вот теперь «Ледниковый период», к счастью, дал такую возможность.
- Как вы видите свое будущее прямо сейчас? Готовы тренировать, работать в спортивном клубе или даже вернуться в спорт, как неунывающий Евгений Плющенко, замахнувшийся на пятую для себя Олимпиаду?
За медали сестры бились с юных лет. Пришло время попробовать что-то еще. Фото: Global Look Press
Арина: - Думаю, нет. Возвращение исключено.
Дина: - Мне тоже кажется, что в ближайшее время работать в спортивных клубах или проводить индивидуальные тренировки мы не будем. А вообще идей и планов очень много. Надеемся, что все это будет реализовываться в новом году.
«Чувствуем друг друга на расстоянии»
- Как обычно проходит ваше свободное время?
Арина: - Я уже не помню (улыбается).
Дина: - Месяца два или три выходных у нас не было. Но если отдых выпадает, то высыпаемся, вкусно кушаем, гуляем на свежем воздухе или проводим время с друзьями и знакомыми.
- Если у одной сестры проблемы или недомогание, что-то болит, на состоянии другой сестры это отражается? Чувствуете друг друга?
Арина: - Такое бывало, помнишь?
Дина: - Да, мы находились в разных странах, и когда у одной из нас что-то болело или просто было плохое самочувствие, другая это ощущала за несколько сотен километров. Мы всегда чувствуем друг друга на расстоянии. Если что не так - тут же пишем, спрашиваем и поддерживаем.
- При выборе молодых людей ваши вкусы сходятся?
Арина: - Не думаю.
Дина: - Точно не сходятся - как бы кому ни показалось это странным, но мы абсолютно разные: у нас разные характеры, взгляды на жизнь и вкусы на парней тоже.
- Как намерены провести Новый год? Есть ли традиция или яркий пример, на который хотелось бы равняться?
Арина: - Главная традиция - отметить праздник с семьей.
Дина: - Да, мы собираемся дома, в кругу семьи, проводим время вместе. 31 декабря или 1 января ходим в баню. Такие вот у нас традиции. Всем желаем того же: отлично провести время с семьей и счастливого Нового года!
«Народный Ледниковый» 0+
Суббота/18.20