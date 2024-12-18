Ирина Темичева: «На съемках «Сплетни» между всеми была «химия»

На ТВ-3 в скором времени выйдет многосерийный фильм «Сплетня», главную роль в котором исполнила Ирина Темичева, известная широкому зрителю по сериалам «Кухня» 18+, «Мокрые майки» 18+ и многим другим. На этот раз актриса сыграла роль замужней женщины Елены, которая влюбляется в приезжего из Москвы архитектора (Николай Коротаев). Дело осложняется тем, что этот же мужчина интересен сестре мужа Елены, а ее свекор - мэр небольшого города, в котором живет семья и в котором уже начинают распространяться сплетни…
«Я самая счастливая женщина»
- Ирина, чем вас заинтересовал этот проект и что самое важное для себя вы в нем открыли?
- Благодаря нашему фильму, сценарию и работе над картиной я убедилась в том, что истинная любовь всегда побеждает. Независимо от обстоятельств, сложностей и хитросплетений. И даже если какие-то вещи поначалу кажутся очевидными (брак, семья), то если в них нет любви, долго это продолжаться не может, любовь все равно победит. Вот, наверное, в этом я и поставила для себя восклицательный знак.
- Ваша героиня Елена - она какая?
- Это девушка с темным прошлым, с большими вопросами относительно своей жизни, так как будущее ее абсолютно туманно. Она сделала неправильный выбор, в чем-то, наверное, для нее была первична материальная сторона. Мне кажется, она решила для себя, что любовь - это не для нее и что она просто хочет забыть все то, что с ней было. Мужчина, которого она выбрала, он весь такой правильный. Это спутник ее жизни, в которой нет места любви и чувства, - муж не дает ей их. Она просто закрыла для себя эту историю, красиво живет и все.
- Тема запретной любви интересна вам как женщине? И что делать, если «сердцу не прикажешь» и оно выбрало не того, кого стоило бы?
Дуэт с Николаем Коротаевым в «Сплетне» получился ярким. Фото: канал ТВ-3
- На том этапе жизни, когда моя Елена встретила своего мужа, - это было именно то, что ей было нужно. Он с характером, он сильный, довольно самовлюбленный, и, наверное, он ее любит, но своей, сумасшедшей любовью. Но впоследствии героиня выяснит, что сердцу не прикажешь и такие отношения без любви - это всегда начало конца. Как только мужчина или женщина встретит настоящую любовь, то тогда и случится финал этих отношений, которые были без любви. Она не ожидала, что так может произойти, но так и случилось.
В свои 39 лет я могу сказать, что любовь - это лучшее, что может быть в жизни человека. Для меня как для женщины очень интересна именно эта тема. Я самая счастливая женщина, в следующем году будет 20 лет. У меня все срослось идеально - так, как я и мечтать не могла. Это моя первая, единственная и, даже скажу громкую фразу, последняя любовь. И это очень здорово.
- Расскажите, пожалуйста, про съемки. Режиссер Екатерина Двигубская отмечала одну важную ночную смену, когда снимали бурю.
- Мне кажется, что поначалу мы с Катей Двигубской не очень друг другу приглянулись. Но потом, когда мы начали снимать и обстоятельства сложились так, что я согласилась на этот фильм, Катя согласилась работать со мной, у нас случилась творческая любовь между режиссером и артисткой. Катя - человек с характером, такой огненный, знающий, чего хочет и куда ведет это кино. А я артистка подробная, и для меня тоже важно понимать, с кем я иду и зачем. Режиссер - это великая профессия, и если режиссер идет мимо кино, просто зарабатывает деньги или сидит в режиссерском кресле, мне такое неинтересно. Но наш режиссер не такая. У нас не только смена с ночной бурей, но и все сцены были просто огненными. Подчас Катя так подробно снимала какие-то сцены, что мне даже местами было страшно, но я понимала, что я должна расслабиться и поверить своему режиссеру. И наше кино получилось.
Фото: канал ТВ-3
- А какие сцены обычно для вас самые сложные?
- Несмотря на мою большую фильмографию, по-прежнему для меня волнительны сцены эротического характера. Каждый раз я думаю: как это сыграть, как это будет снято, что мы можем показать, что нужно скрыть? А так как наш фильм - это местами эротическая драма, то для меня было очень важно, как мы это будем снимать. Катя все делала очень деликатно. Я ей в этом благодарна.
- Как вам работалось с другими актерами? Произошла ли у вас экранная «химия» с Николаем Коротаевым?
- Мой партнер по площадке Николай Коротаев (сыграл молодого архитектора из Москвы, в которого влюбилась героиня Ирины. - Ред.) - это просто открытие для меня! Молодой, горящий, талантливый, волнующийся. Мне кажется, что на площадке он переживал и волновался, но держался очень достойно. Мне очень с ним повезло. Вообще я хочу сказать, что весь актерский ансамбль (и молодая его часть, и наша, возрастная) - тут все как-то сошлось. У нас «химия» была между всеми, и прямо искрами «коротило» на площадке.
«Новый год буду отмечать с семьей в любви»
- Ирина, вы стали популярной много лет назад, вас тогда запомнили как «эффектную блондинку» из «Кухни», сейчас вы брюнетка. С каким цветом волос ощущаете себя более гармонично и как это влияет на ваш стиль в общем?
- Сейчас будет небольшой эксклюзив для вас. Я уже не блондинка и не брюнетка, а рыжая! Мы приступили к съемкам полнометражного фильма «Любовь по Фрейду», для которого меня перекрасили в рыжий цвет. Параллельно мы снимаем пилот проекта «Горнолыжка» для канала ТНТ, и там я тоже буду рыжего цвета, прям огненная. Для меня это, конечно, что-то совершенно новое. Когда прохожу мимо зеркала или мне показывают мою фотографию, я еще вздрагиваю, потому что совершенно не привыкла к себе такой, но срослась. Для меня это пока абсолютно другой персонаж, другой характер.
На красной дорожке с папой Владимиром Аркадьевичем. Фото: личный архив Ирины Темниковой
Вообще меняться очень классно, не стоит этого бояться. Особенно творческий человек должен иметь в себе эту смелость, доверять людям вокруг, с которыми он работает. Особенно классно, что это волшебство происходит под конец года, декабрь - мой любимый месяц, время чудес. Я очень верю в волшебство, до сих верю в Деда Мороза и в снежного человека и в то, что все чудеса случаются, если в них верить. Смена имиджа - это тоже своего рода волшебство, поэтому думаю, что в следующем году меня ждет новый творческий путь.
- Кстати, про Новый год. Уже придумали, как будете отмечать праздник?
- Со своей семьей, конечно! 2024 год выдался очень рабочим, в следующем году выйдет очень много неожиданных и классных премьер со мной. Например, одна из них - проект «Зов русалки» на ТВ-3. Это детектив с элементами мистики, где повторяется наш творческий дуэт с Андреем Фроловым. Мы с ним уже работали на большом проекте 5 лет назад. В общем, работы было очень много, поэтому на праздники хочется отдохнуть и провести их с семьей, в любви, в тепле.
- Есть ли в вашей семье какие-то новогодние традиции?
Ветер, пляж, отдых! Фото: личный архив Ирины Темниковой
- Из года в год 1 декабря мы наряжаем елку, украшаем весь дом. Но в этом году немного отошли от традиции, мой единственный за два месяца выходной случился 7 декабря, поэтому елку поставили чуть позже. Украсили дом, камин, консоли, осталось только двор еще украсить. Если говорить про новогодний стол, то обязательно приготовим пироги, салаты. Мой последний рабочий день будет 29 декабря, после этого только начнем готовиться к празднику, а отдыхать с семьей будем в январе.
- Что могли бы пожелать вашим зрителям и нашим читателям перед праздником?
- Любите эту жизнь! Радуйтесь, вдохновляйтесь и вдохновляйте близких людей. Делайте их счастливыми, будьте счастливы сами. Любите и позволяйте любить себя. Пусть будет как можно больше чудес, которые будут рождаться в вашей голове, в ваших сердцах и которые будут реализовываться.
«Сплетня» 16+
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