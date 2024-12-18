Ирина Темичева: «На съемках «Сплетни» между всеми была «химия»

На ТВ-3 в скором времени выйдет многосерийный фильм «Сплетня», главную роль в котором исполнила Ирина Темичева, известная широкому зрителю по сериалам «Кухня» 18+, «Мокрые майки» 18+ и многим другим. На этот раз актриса сыграла роль замужней женщины Елены, которая влюбляется в приезжего из Москвы архитектора (Николай Коротаев). Дело осложняется тем, что этот же мужчина интересен сестре мужа Елены, а ее свекор - мэр небольшого города, в котором живет семья и в котором уже начинают распространяться сплетни…

«Я самая счастливая женщина»

- Ирина, чем вас заинтересовал этот проект и что самое важное для себя вы в нем открыли?

- Благодаря нашему фильму, сценарию и работе над картиной я убедилась в том, что истинная любовь всегда побеждает. Независимо от обстоятельств, сложностей и хитросплетений. И даже если какие-то вещи поначалу кажутся очевидными (брак, семья), то если в них нет любви, долго это продолжаться не может, любовь все равно победит. Вот, наверное, в этом я и поставила для себя восклицательный знак.

- Ваша героиня Елена - она какая?

- Это девушка с темным прошлым, с большими вопросами относительно своей жизни, так как будущее ее абсолютно туманно. Она сделала неправильный выбор, в чем-то, наверное, для нее была первична материальная сторона. Мне кажется, она решила для себя, что любовь - это не для нее и что она просто хочет забыть все то, что с ней было. Мужчина, которого она выбрала, он весь такой правильный. Это спутник ее жизни, в которой нет места любви и чувства, - муж не дает ей их. Она просто закрыла для себя эту историю, красиво живет и все.

- Тема запретной любви интересна вам как женщине? И что делать, если «сердцу не прикажешь» и оно выбрало не того, кого стоило бы?