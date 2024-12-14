Звезда сериала «Плакса» Ваня Дмитриенко: «Считаю, что заслуженно зарабатываю такие деньги. Я очень много работаю!»

- Наверное, коллектив очень вдохновлял. Очень крутые у нас ребята. Особенно съемочная команда: редакторы, гримеры, костюм. Все у нас очень большие профессионалы, правда!

- Как вы себя чувствовали в качестве актера - не возникало ли комплекса самозванца, как у многих непрофессиональных артистов в первое время?

- Да нет, комплекса, наверное, никакого не развивалось. Я просто трезво оценивал свои возможности. Были моменты, когда мы сидели с режиссером и обсуждали мою роль. Андрей Силкин ко мне всегда очень хорошо относился. И мы сидели, разговаривали. Я мог сказать: «Андрей, я это не смогу сыграть. Я не смогу это сделать так, как ты хочешь и видишь». Я честно говорил о своих сомнениях. Но это было очень редко. Возможно, такая ситуация вообще единичная была. В остальном, мне кажется, я вроде бы со всем справлялся.

- Как складывалась работа с Никой Жуковой? Девушке в этом году исполнилось всего лишь 16. А вам-то уже целых 19!

- С Никой работалось прекрасно, хорошо. Все было супер. Никакого дискомфорта.

- Как вы в целом чувствуете себя в коллективе незнакомых людей? Конкретнее - незнакомых и состоявшихся суперзвезд: Баста, Сергей Жуков и др