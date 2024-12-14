Звезда сериала «Плакса» Ваня Дмитриенко: «Считаю, что заслуженно зарабатываю такие деньги. Я очень много работаю!»

Пять лет назад мало кто знал, кто такой Ваня Дмитриенко. Парень в 2018 году переехал с родителями из Красноярска в Москву, пошел учиться в финансовый колледж (учеба в котором в итоге не заладилась: неуютно среди цифр творческому человеку!). А уже в конце 2020 года не было никого, кто бы не слышал его хит «Венера - Юпитер», который он написал и выложил в интернет без особых ожиданий. Так началось восхождение на эстрадный олимп обаятельного красноярского парня, который не растерял в скромности даже после того, как попал в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка» как один из самых перспективных артистов страны. Теперь он выступает перед выпускниками на «Алых парусах», собирает клубы (девочки на концертах натурально рыдают!), пишет песни Григорию Лепсу (!), участвует в телешоу. Хотя парню всего-навсего 19.
Находит время Ваня и на съемки в сериалах: мелькнул в «Родкоме» и продолжает играть гитариста Никиту - одного из ключевых персонажей в музыкальном сериале Сергея Жукова «Плакса» 16+ (СТС), второй сезон которого выходит в эфир.
Актерский дебют Ивана состоялся в сериале «Родком» 16+ (2020). Фото: кадр из фильма
«Телепрограмма» побеседовала с восходящей звездой об актерском опыте, поколении зумеров и тяжелых утратах.
«Я трезво оценивал свои возможности»
- Ваня, чем вас заинтересовал проект «Плакса»?
- Во-первых, мы в хороших отношениях с Сережей Жуковым (лидер группы «Руки Вверх!» написал сценарий, выступил продюсером и композитором проекта, в котором главную роль сыграла его дочь Ника. - Авт.). Когда он мне рассказал про этот проект, мне в принципе очень хотелось с ним поработать. Тем более этот сериал - деятельность, с которой я не был на тот момент близко знаком. Я очень хотел поработать в кино и получить новый опыт.
- Не смутило, что пришлось играть гитариста, а не солиста - лидера, кем вы привыкли быть в реальной жизни?
- Меня не смутило, что я играл участника группы. Для меня это не было чем-то важным - солиста играть или кого-то еще.
- Что вас больше всего удивило и вдохновило в ходе съемок?
В «Плаксе» артист снимался с Бастой и Никой Жуковой. канал СТС
- Наверное, коллектив очень вдохновлял. Очень крутые у нас ребята. Особенно съемочная команда: редакторы, гримеры, костюм. Все у нас очень большие профессионалы, правда!
- Как вы себя чувствовали в качестве актера - не возникало ли комплекса самозванца, как у многих непрофессиональных артистов в первое время?
- Да нет, комплекса, наверное, никакого не развивалось. Я просто трезво оценивал свои возможности. Были моменты, когда мы сидели с режиссером и обсуждали мою роль. Андрей Силкин ко мне всегда очень хорошо относился. И мы сидели, разговаривали. Я мог сказать: «Андрей, я это не смогу сыграть. Я не смогу это сделать так, как ты хочешь и видишь». Я честно говорил о своих сомнениях. Но это было очень редко. Возможно, такая ситуация вообще единичная была. В остальном, мне кажется, я вроде бы со всем справлялся.
- Как складывалась работа с Никой Жуковой? Девушке в этом году исполнилось всего лишь 16. А вам-то уже целых 19!
- С Никой работалось прекрасно, хорошо. Все было супер. Никакого дискомфорта.
- Как вы в целом чувствуете себя в коллективе незнакомых людей? Конкретнее - незнакомых и состоявшихся суперзвезд: Баста, Сергей Жуков и др
В свои 19 он один из самых востребованных молодых певцов. Фото: Евгений Белоусов/РИА Новости
- Да спокойно, мы же как-то все все равно общаемся, знакомы, по крайней мере. Поэтому все окей.
«Наше поколение хочет постоянно что-то делать»
- Поколение бумеров упрекает поколение зумеров в легкомысленности, нежности и чрезмерной заточенности на успех, нарциссизме и слабом уровне эмпатии к окружающим. Есть в этом доля истины?
- Я вообще не знаю, где вы все эти термины взяли. Особенно бумеры (этим словом в теории поколений и демографии классифицируют людей 1944 - 1967 года рождения. - Авт.). В общем, нет, я с этим не согласен абсолютно. Это в принципе стереотип какой-то у некоторых взрослых. Но далеко не все взрослые так думают. Поэтому это просто обсуждение ради обсуждения.
- Как бы вы охарактеризовали особенности мышления вашего поколения? В чем его ключевой конфликт с теми, кто старше?
- Никакого конфликта нет. Просто это ребята, которые гораздо большего хотят достичь в момент, в котором находятся. Поэтому взрослым и непривычно, что в их возрасте люди другими вещами занимались. А наше поколение хочет постоянно что-то делать, чтобы достигать чего-то.
Артисту случается выступать перед началом футбольных матчей. А при случае он и сам не прочь погонять мяч. Фото: личная страница Вани Дмитриенко в социальной сети
- Почему?
- Потому что интересно.
- В психотерапевтическом шоу Дмитрия Диброва «Сессия» вы достаточно откровенно вспоминали многие важные моменты в жизни, в том числе уход любимого отчима Александра. Чему самому главному он научил вас, как вы считаете?
- Наверное, он воспитал во мне понимание того, что я мужчина. И, наверное, это было самое важное, что он как отчим выполнил эту функцию: воспитал во мне мужские качества, которые мне
нужно было иметь и получить перед шагом во взрослую жизнь. Он очень многому меня научил. Очень-очень многому.
«Главное - не забывать, кто твои близкие люди»
- Какие были мысли, когда у вас начали появляться первые большие деньги?
- Хорошие мысли были...
- Как считаете, крупные суммы денег и место в списке Forbes пришли к вам заслуженно?
- Ну, это такой каверзный вопрос. Понимаете, все развивается с ходом времени. То есть нет такого, что именно я - один-единственный артист, который зарабатывает какие-то определенные деньги, а все остальные - много меньше. Эта профессия всегда довольно высоко оплачивалась, и я в этом смысле ход игры не менял.
Фигуристка Камила Валиева снялась в одном из клипов музыканта. Фото: личная страница Вани Дмитриенко в социальной сети
- Многие могут привести в контрпример учителей и инженеров, получающих меньше 50, а то и 30 тысяч рублей в месяц.
- То, что у нас учителя получают такие суммы денег, это грустно, да. Заслуженно ли пришли деньги ко мне? Да. Я очень много работаю. Очень. Поэтому без лишней скромности я считаю, что заслуженно зарабатываю свои деньги.
- Что самое опасное несет за собой популярность и почему?
- Да ничего опасного. Если с умом и контролем, самообладанием ко всему этому подходить, то ничего опасного она не несет. Главное - не забывать про то, кто твои близкие люди.
- Что бы вам сильнее хотелось исправить в себе за ближайшие годы?
- Исправить, наверное, ничего бы не хотелось. Все нормально. Над всем, что не устраивает, работаю.
«Плакса-2» 16+
Пн. - чт./19.00