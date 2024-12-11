Алсу: «Мои новогодние желания практически всегда сбываются»

В новогоднюю ночь мы увидим Алсу на главных каналах страны в праздничных огоньках. У поклонников певицы есть шанс увидеть любимицу и вживую - еще осталось несколько билетов на ее концерт в Доме музыки. О перезагрузке карьеры, подготовке к празднику и женском счастье Алсу рассказала «Телепрограмме».

- 17 декабря у вас в Доме музыки новогодний концерт «На Бис!» 12+. Какой будет эта праздничная программа?

- В сопровождении замечательного симфонического оркестра, с известными песнями в новом звучании, с новыми аранжировками. Всем настолько понравилась моя программа, представленная осенью, что решили ее повторить. Но, конечно, будут новые песни и дуэты.

- Какие планы на 2025-й? Осенью у вас было два концерта подряд, тогда случился легкий ажиотаж из-за билетов, которые быстро закончились.

- Это говорит о том, что зритель соскучился (ведь давно не было больших сольных концертов), песни живут, я интересна и востребована. Конечно, это радует. Посыпались предложения с концертами на следующий год, и мы с командой уже планируем небольшой тур. Будут красивые дуэты, песни, музыкальные эксперименты. Сейчас выстраивается плотный рабочий график - мне все интересно, все надо. Открылась внутренняя сила, энергия. План такой: наверстывать упущенное!

«Благодарна каждому, кто писал слова поддержки»

- Осенью впервые на концерте был ваш 8-летний сын Рафаэль. Кто из близких собирается на новогодний концерт?

- Будет Рафаэль - сын мечтает еще раз попасть на концерт и готовится: учит песни, чтобы подпевать и помогать маме. Будут родители, близкие друзья - постоянная группа поддержки. У меня есть несколько песен, которые я посвящаю родителям, и когда они находятся в зале, порой чувства переполняют меня до комка в горле. Концертов давно не было, поэтому хочется многое сказать зрителям, поделиться чувствами, мыслями. Я много разговаривала с публикой на этих концертах и чувствовала, что мы соскучились друг по другу. А друзья в зале - это еще и весело. Если вдруг забыла слово в песне или какой-то казус случился с платьем, то их глаза для меня - эмоциональная поддержка.

- В сложной жизненной ситуации человек всегда рассчитывает на родных и близких друзей. А вас в уходящем году поддержали еще и незнакомые люди. В процессе вашего развода вам писали добрые слова в соцсетях тысячи женщин. Такой волны женской солидарности давно не было. Вы ее почувствовали?

- Конечно! Я читала комментарии, и это придавало мне новые силы, еще большую уверенность не сомневаться ни в себе, ни в своих желаниях. Я невероятно благодарна каждому человеку, кто писал слова поддержки, конечно, в основном это были женщины, но было и много мужчин. От этих слов открывались дополнительные внутренние резервы, улучшалось настроение. Также было очень приятно осознавать, что я по-прежнему востребованный артист. Ушла с головой в работу, и это помогло отвлечься.

- Ваши дочери учатся в старших классах, где большая нагрузка. По этой причине пока нет новых дуэтов с Микеллой?