Алсу: «Мои новогодние желания практически всегда сбываются»

В новогоднюю ночь мы увидим Алсу на главных каналах страны в праздничных огоньках. У поклонников певицы есть шанс увидеть любимицу и вживую - еще осталось несколько билетов на ее концерт в Доме музыки. О перезагрузке карьеры, подготовке к празднику и женском счастье Алсу рассказала «Телепрограмме».
- 17 декабря у вас в Доме музыки новогодний концерт «На Бис!» 12+. Какой будет эта праздничная программа?
- В сопровождении замечательного симфонического оркестра, с известными песнями в новом звучании, с новыми аранжировками. Всем настолько понравилась моя программа, представленная осенью, что решили ее повторить. Но, конечно, будут новые песни и дуэты.
- Какие планы на 2025-й? Осенью у вас было два концерта подряд, тогда случился легкий ажиотаж из-за билетов, которые быстро закончились.
- Это говорит о том, что зритель соскучился (ведь давно не было больших сольных концертов), песни живут, я интересна и востребована. Конечно, это радует. Посыпались предложения с концертами на следующий год, и мы с командой уже планируем небольшой тур. Будут красивые дуэты, песни, музыкальные эксперименты. Сейчас выстраивается плотный рабочий график - мне все интересно, все надо. Открылась внутренняя сила, энергия. План такой: наверстывать упущенное!
«Благодарна каждому, кто писал слова поддержки»
- Осенью впервые на концерте был ваш 8-летний сын Рафаэль. Кто из близких собирается на новогодний концерт?
- Будет Рафаэль - сын мечтает еще раз попасть на концерт и готовится: учит песни, чтобы подпевать и помогать маме. Будут родители, близкие друзья - постоянная группа поддержки. У меня есть несколько песен, которые я посвящаю родителям, и когда они находятся в зале, порой чувства переполняют меня до комка в горле. Концертов давно не было, поэтому хочется многое сказать зрителям, поделиться чувствами, мыслями. Я много разговаривала с публикой на этих концертах и чувствовала, что мы соскучились друг по другу. А друзья в зале - это еще и весело. Если вдруг забыла слово в песне или какой-то казус случился с платьем, то их глаза для меня - эмоциональная поддержка.
- В сложной жизненной ситуации человек всегда рассчитывает на родных и близких друзей. А вас в уходящем году поддержали еще и незнакомые люди. В процессе вашего развода вам писали добрые слова в соцсетях тысячи женщин. Такой волны женской солидарности давно не было. Вы ее почувствовали?
- Конечно! Я читала комментарии, и это придавало мне новые силы, еще большую уверенность не сомневаться ни в себе, ни в своих желаниях. Я невероятно благодарна каждому человеку, кто писал слова поддержки, конечно, в основном это были женщины, но было и много мужчин. От этих слов открывались дополнительные внутренние резервы, улучшалось настроение. Также было очень приятно осознавать, что я по-прежнему востребованный артист. Ушла с головой в работу, и это помогло отвлечься.
- Ваши дочери учатся в старших классах, где большая нагрузка. По этой причине пока нет новых дуэтов с Микеллой?
С дочками Сафиной, Микеллой и сыном Рафаэлем. Фото: личный архив певицы Алсу
- Микелле пока не до музыки, так как у нее сложная академическая пора, поэтому она вся в учебе: подготовка к экзаменам и т. п. У нас есть дуэты, но в будущем, конечно, хочется новых.
- Чем в уходящем году дочки Сафина и Микелла вас порадовали?
- Успехами в учебе. И тем, насколько мои девочки оказались не по годам мудрыми. Сафина и Микелла рассудительно отнеслись к новым ситуациям, которые складывались в нашей семье. Они показали себя настолько взрослыми и рассудительными, что мне мало что нужно было объяснять. Большое счастье для меня как для мамы видеть, какими выросли дети.
- С Рафаэлем вы написали письмо Деду Морозу?
- Пока нет, но собираемся. Каждый год пишем.
- И Дедушка Мороз обязательно приносит мальчику подарок из письма?
- Конечно! У детей должно быть счастливое детство.
«Жизнь одна, и она должна быть счастливой»
- Сейчас вы снимаетесь в новогодних программах. А каким был ваш самый первый огонек на ТВ?
- Поклонники часто вспоминают этот огонек, который и мне запомнился ярким дуэтом с Филиппом Киркоровым. Мы пели «Вечную любовь». Я очень стеснялась, переживала - новогодний эфир, и такая звезда рядом. Тогда мне довольно сложно давались съемки, я жутко стеснялась камеры, была очень застенчивой.
- В соцсетях каждый год находятся те, кто ворчит по поводу огоньков: мол, как же устарел этот формат. Но все смотрят. Правда, что для артистов выступить в огоньке почетно и от таких предложений никогда не отказываются?
С папой Ралифом Рафиловичем и мамой Разией Исхаковной. Фото: личный архив певицы Алсу
- Безусловно. Если ворчат, то чаще это молодежь, которая в принципе не смотрит телевизор. Мое поколение, поколение моих родителей - все, кто отмечает Новый год дома, обязательно включают телевизор и переключают каналы, выбирая ту праздничную программу, что нравится больше. Это традиция. Я не представляю Новый год без огоньков. Для артистов это почетно - подарить людям хорошее настроение. Кто-то может жаловаться, что поют «одни и те же артисты», но ведь многие ждут именно любимых песен, чтобы испытать приятное чувство ностальгии. Мы каждый год готовим оливье, селедку под шубой и т. п. Вроде бы тоже должно было надоесть, но нет - ручки сами тянутся. То же самое с любимыми песнями и с огоньками. Уже столько поколений выросло на этих передачах! Кстати, молодежь, судя по моим детям, тоже полюбила некоторые песни из прошлого века. Я все время удивляюсь: «Откуда вы знаете эту песню?» А просто их друзья слушают хиты нашей молодости - они сейчас звучат в сериалах, их поют молодые артисты. Это классно. Я рада, что сейчас все так перемешалось, что фактически нет возрастных границ у хорошей музыки.
- В новогоднюю ночь работаете?
- Нет, я решила быть с семьей и с друзьями. Мы планируем весело отметить Новый год.
- Будете загадывать желание под бой курантов?
- Буду! Практически каждый год мое новогоднее желание сбывается. Мысли материальны. В эту волшебную минуту люди верят в чудо, формулируют желания и цели на следующий год. И это часто срабатывает. Не случайно говорят: как Новый год отметишь, такой он и будет. Нужно программировать себя на позитив.
- В конце года обычно мы просим звезд подвести личные итоги. Каким запомните уходящий 2024 год?
- Это год перемен. Я обнаружила в себе огромные внутренние силы, поставила новые цели. Ощутила желание и потребность снова много работать. Я просто порхаю благодаря отдаче от работы, счастлива успехам детей. Было много поездок с подругами, где мы проводили время и весело, и продуктивно. В целом год был хороший - просто другой, новый по своему содержанию. Получается, что все перемены оказались со знаком плюс.
- Что пожелаете нашим читательницам в наступающем 2025 году?
- Нашим женщинам хочу пожелать счастья. В этом емком слове множество составляющих. Счастье - это когда все в семье здоровы, рядом друзья, есть любимая работа, ощущение реализованности в жизни. Миссия женщины - быть счастливой. Потому что тогда она делает счастливыми всех вокруг себя - заряжает своей положительной энергетикой, любовью. Мое пожелание женщинам - обрести любовь, уважение к себе, почувствовать себя счастливой. Тогда все желаемые перемены, нужные решения, цели осуществятся естественным образом. Искусственно их невозможно вызвать. Я в первую очередь работала над этим. Когда провела работу с собой, тогда все остальные необходимые решения пришли в мою жизнь благодаря внутреннему состоянию. А не наоборот: вот я приняла решение, а потом начала что-то делать со своим внутренним состоянием. Сначала надо осознать: жизнь одна, и она должна быть счастливой! В любых обстоятельствах можно найти что-то положительное. С таким настроем, в таком настроении принимаются правильные решения.