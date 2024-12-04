Лариса Долина: «Я привыкла жить в тонусе. И не даю себе расслабляться!»

- Разумеется, я никогда не буду заставлять делать Сашу то, чего она делать не хочет. Ее выбор - это самое важное для нас: для меня и для ее мамы, моей дочки. Конечно, мы всегда будем помогать ей. Когда Саше задают вопрос, кем она хочет стать, то она отвечает, что хочет стать артисткой. Сегодня мне нравятся эти ее ответы, желание выходить на сцену, творческие идеи. Она действительно очень заинтересована и мотивирована. Но если через какое-то время Саша поменяет свой взгляд на жизнь, я не стану мешать и не буду заставлять ее делать то, чего она не хочет.

«В новогоднюю ночь я работаю»

- Ваша первая концертная программа 40 лет назад называлась «Затяжной прыжок». Символическое название. Сами придумали? Вообще верите в символы, приметы?

- Все свои программы концертные и все названия к ним я всегда придумываю сама. «Затяжной прыжок» - это название одноименной песни. Символическое такое название, поскольку действительно мой прыжок в профессию был довольно длинным. Мне понадобилось очень много лет для того, чтобы все поняли, что я здесь не просто так, что я сюда пришла не просто так, что я из себя что-то представляю и хочу, чтобы вы меня приняли. Много лет к этому шла, веря в то, что это произойдет, проходя всякие трудности и сложности и так далее. Поэтому название как нельзя лучше подходило к моему тогда начальному периоду творчества.

- Вы отличаетесь от большинства состоявшихся артистов тем, что много экспериментируете. Хотя могли бы просто исполнять свои хиты - и люди бы приходили слушать. У вас постоянно выходят дуэты с молодыми артистами. Им это понятно зачем. А вам?

- Что касается моих дуэтов с разными молодыми и уже известными популярными артистами, для меня это каждый раз некий эксперимент, который, как правило, заканчивается очень удачно. Дуэты получаются крепкими, плотными, очень интересными. Насколько они будут живы и как долго будут нравиться, станут ли любимыми и популярными - это предположить сложно. Но я иду не по тому пути, чтобы просто понравиться. Мне очень хочется, чтобы и молодежь воспитывала правильный вкус музыкальный, и наша зрительская аудитория все-таки считалась с нашим мнением тоже. Очень хочется, чтобы зрители знали и чувствовали то, что чувствуем мы. И мы им это все даем. Мне нравится коллаборировать с молодыми, потому что я у них чему-то учусь, и, возможно, они чему-то у меня учатся. Как правило, идет взаимообмен не только опытом, но и энергией. Особенно мне нравится петь песни в тех стилях, в которых я никогда не пела. Вот, например, с Андреем да Винчи мы записали два трека, где я читаю рэп. Это не так просто, как кажется. Этому нужно учиться. Я не могу сказать, что я прямо вот на сто процентов справилась с этим, но тем не менее попробовала. И если будет еще какой-то такой опыт подобный, я еще буду это делать. Я люблю себя пробовать в разных жанрах.