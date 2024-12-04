Лариса Долина: «Я привыкла жить в тонусе. И не даю себе расслабляться!»

В декабре у Ларисы Долиной график по традиции плотный - к гастрольному туру, руководству и занятиям на кафедре и в академии добавились съемки в праздничных программах. А также у Ларисы Долиной 9 и 10 декабря два больших концерта в Москве - в Доме музыки. Мы узнали у народной артистки, как она сейчас поет, живет и встретит этот Новый год.
«У меня только живой звук»
- В концертной программе «Лучшее. Любимое» будут и известные, и новые песни. Из новых композиций - какая песня лет через 10 может войти в программу с таким же названием?
- Я думаю, что это песня «Дубликат» - она будет звучать 9 и 10 декабря в Доме музыки, и она сопровождает меня второй год, зрители в разных регионах уже пытаются ее петь на концертах. Она как-то вошла в сердца зрителей, людям нравится, и я тоже ее полюбила. Поэтому думаю, что если я повторю программу «Лучшее и любимое» через 10 лет, то эта песня непременно в нее войдет.
- У вас идет юбилейный тур, который продлится в 2025 году. Вы гастролируете с командой музыкантов «Долина бэнд». У вас всегда живой звук. У вас не бывает иначе?
- Я гастролирую только со своей командой, с коллективом, который называется «Долина бэнд». У меня всегда только живой звук - по-другому не умею работать. Мы заранее готовим программу: репетируем в Москве новые песни, показываем их зрителям. Очень важно, чтобы они принимались, потому что по реакции зрителя как раз принимаю решение - жить этой песне или нет. Очень часто вспоминаю на концертах свои старые песни, которые чувствую, что зрители хотят услышать.
- Молодежь часто за ответами на разные вопросы обращается к Сети, которая обрабатывает большой объем информации и генерирует ответ. Если задать запрос: «самый сильный голос российской эстрады», то чаще всего на первое место искусственный интеллект ставит вас. Пишет так: «Лариса Долина имеет широкий диапазон голоса, который можно сравнить с Уитни Хьюстон». Знали вы о таких ответах? И как бережете свой голос?
Фото: личный архив Ларисы Долиной
- Я не знала, но когда слышу о том, что молодежь с разными вопросами обращается к Сети, то этого не понимаю. Я считаю, что живое общение - это самое лучшее, потому что человек - живое существо. Человек проживает жизнь, у него есть большой опыт, только он может ответить молодому человеку или девушке на все интересующие его вопросы. Сеть - это ведь не живой организм. А человек - он с душой и сердцем, и только он может правдиво и честно ответить на все вопросы.
Разумеется, приятно, когда Сеть генерирует такой ответ. Только не нужно меня сравнивать с Уитни Хьюстон. Не потому, что я не люблю ее, - нет, она выдающаяся артистка и очень жаль, что ушла так рано. Приятно, конечно, что меня ставят в один ряд с ней. Естественно, что голос свой берегу, потому что это мое достояние, это то, что мне дал Господь Бог. Если ты бережно относишься к своему голосу, то тогда он тебе будет предан, никогда не подведет. Если ты его предашь, то Бог голос отнимет. Бог дал, Бог взял. Для того чтобы голос сберечь, многое нужно, главное - просто его любить, лелеять и понимать, что голосу иногда нужно отдыхать. Я иногда с ним даже разговариваю: перед концертом прошу меня не подводить, быть легким, слушаться меня и так далее.
- Правда, что перед концертом ради голоса нельзя дома разговаривать: надо молчать - чем дольше, тем лучше?
- Нет. Мы без разговоров не можем. Общение - это самое важное, что есть в жизни. Я позволяю себе молчать только тогда, когда у меня проблемы с голосом, когда я понимаю, что есть возможность просто дать ему отдохнуть, - тогда, конечно, я замолкаю.
- У вас нет времени и интереса сидеть в интернете. Вашей внучке Александре 13 лет. Она сообщает, что там пишут о вас, или, может, интересные ролики показывает?
- Моя внучка Саша очень креативная и творческая девочка - она снимает ролики, где поет, даже рэп читает, иногда по-английски. Саша чаще не в интернете, а в живом общении с друзьями - она собирает вокруг себя одноклассников, они играют в разные игры. Когда я предлагаю Саше какие-то выступления, она очень серьезно к этому всегда относится и с радостью принимает мои предложения. Вот недавно мы с ней записали две новые песни. Скоро их покажем.
- Ваша Александра выступала и показала, что прекрасно поет вживую. Но часто подростки, взрослея, меняют интересы, мечты - хотят попробовать что-то новое. Как в вашей семье? Есть у Александры цель, к которой она идет? А если ее мечта вдруг изменится?
Певица с внучкой Александрой. Фото: Persona Stars
- Разумеется, я никогда не буду заставлять делать Сашу то, чего она делать не хочет. Ее выбор - это самое важное для нас: для меня и для ее мамы, моей дочки. Конечно, мы всегда будем помогать ей. Когда Саше задают вопрос, кем она хочет стать, то она отвечает, что хочет стать артисткой. Сегодня мне нравятся эти ее ответы, желание выходить на сцену, творческие идеи. Она действительно очень заинтересована и мотивирована. Но если через какое-то время Саша поменяет свой взгляд на жизнь, я не стану мешать и не буду заставлять ее делать то, чего она не хочет.
«В новогоднюю ночь я работаю»
- Ваша первая концертная программа 40 лет назад называлась «Затяжной прыжок». Символическое название. Сами придумали? Вообще верите в символы, приметы?
- Все свои программы концертные и все названия к ним я всегда придумываю сама. «Затяжной прыжок» - это название одноименной песни. Символическое такое название, поскольку действительно мой прыжок в профессию был довольно длинным. Мне понадобилось очень много лет для того, чтобы все поняли, что я здесь не просто так, что я сюда пришла не просто так, что я из себя что-то представляю и хочу, чтобы вы меня приняли. Много лет к этому шла, веря в то, что это произойдет, проходя всякие трудности и сложности и так далее. Поэтому название как нельзя лучше подходило к моему тогда начальному периоду творчества.
- Вы отличаетесь от большинства состоявшихся артистов тем, что много экспериментируете. Хотя могли бы просто исполнять свои хиты - и люди бы приходили слушать. У вас постоянно выходят дуэты с молодыми артистами. Им это понятно зачем. А вам?
- Что касается моих дуэтов с разными молодыми и уже известными популярными артистами, для меня это каждый раз некий эксперимент, который, как правило, заканчивается очень удачно. Дуэты получаются крепкими, плотными, очень интересными. Насколько они будут живы и как долго будут нравиться, станут ли любимыми и популярными - это предположить сложно. Но я иду не по тому пути, чтобы просто понравиться. Мне очень хочется, чтобы и молодежь воспитывала правильный вкус музыкальный, и наша зрительская аудитория все-таки считалась с нашим мнением тоже. Очень хочется, чтобы зрители знали и чувствовали то, что чувствуем мы. И мы им это все даем. Мне нравится коллаборировать с молодыми, потому что я у них чему-то учусь, и, возможно, они чему-то у меня учатся. Как правило, идет взаимообмен не только опытом, но и энергией. Особенно мне нравится петь песни в тех стилях, в которых я никогда не пела. Вот, например, с Андреем да Винчи мы записали два трека, где я читаю рэп. Это не так просто, как кажется. Этому нужно учиться. Я не могу сказать, что я прямо вот на сто процентов справилась с этим, но тем не менее попробовала. И если будет еще какой-то такой опыт подобный, я еще буду это делать. Я люблю себя пробовать в разных жанрах.
Лариса Долина и Андрей да Винчи читают рэп. Фото: кадр из видео
- Знаете, я действительно привыкла очень много работать. У меня был период, когда у меня была только гастрольная жизнь и какое-то количество съемок. Сегодня у меня на плечах кафедра, которой я руковожу уже девятый год (Лариса Александровна - профессор и заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства Московского института культуры. - Ред.), и моя музыкальная академия. На кафедре только в моем классе у меня 32 студента. Несколько студентов я еще взяла академических. Поэтому, конечно, свободного времени у меня практически не бывает. У меня не бывает отпуска. Я могу отдохнуть неделю, десять дней, только когда у Сашки моей школьные новогодние каникулы. И тогда мы улетаем или на Мальдивы, или куда-нибудь в наши края, где можно хорошенечко отдохнуть, расслабиться и так далее.
- Чудес не бывает. То, как вы выглядите сейчас, - результат работы и дисциплины. Женщинам всегда хочется равняться на тех, кто хорошо выглядит. Что помогло вам так великолепно выглядеть?
- Спасибо, что обратили внимание на то, как я выгляжу. Знаете, я так шучу иногда: говорю, что это тяжелый физический труд - постоянно нужно следить за собой. Если набрал лишние килограммы, то избавляться от них как можно быстрее и так далее. Это сложно. Есть определенный режим, но он нарушается из-за того, что я много работаю, иногда не высыпаюсь и так далее. Я привыкла жить в тонусе. И я не даю себе расслабляться. Видимо, поэтому как-то у меня получается все успевать и при этом еще и выглядеть прилично для своих 69 лет… Человек, если хочет хорошо выглядеть, он будет это делать, а уже какие способы нужны - это каждый подбирает индивидуально.
- Начинаются съемки новогодних концертов, огоньков. Сколько бы ни было пустой критики огоньков, это самые смотрибельные передачи в праздники. Расскажите, каким был ваш самый первый огонек на ТВ?
- Уже полным ходом идут новогодние съемки. Я, как правило, занята во всех. Слава тебе, Господи! Мне этот процесс нравится, потому что это дает ощущение праздника. Конечно, все новогодние программы снимаем загодя. Но когда заходишь в студию и там уже стоит новогодняя елка, то новогоднее настроение присутствует. И это меня очень радует. Это ярко, красиво всегда бывает. Боюсь, что сейчас не смогу вспомнить, когда точно состоялось мое первое выступление на новогоднем огоньке. Видимо, много-много лет тому назад. Свойство моей памяти - точные даты не фиксировать в голове.
- Если подводить личные итоги 2024 года, то что получается со знаком плюс, а что со знаком минус?
- Этот год был непростым, очень непростым... Но все же все то, что я задумала по своей творческой колее, все получилось! Я провела свой первый фестиваль «Долина Фест» с моей академией. У нас в этом году состоялся первый выпуск студентов, которые два года отучились в академии. Мы набираем новых студентов уже на будущий год. То есть в 2025 году мы выпустим следующий поток и опять будем набирать студентов. Я провела много интенсивов в разных регионах России. Впервые состоялся интенсив с приглашением стран ближнего зарубежья в Беларуси. Провела много гастрольных туров, выпустила много новых песен, в том числе и новых дуэтов. Так что творчески этот год был очень плотным и насыщенным. И я этому очень рада!
- Как вы любите проводить новогодние праздничные дни, кого приглашаете в гости? Какие любите готовить блюда, как отдыхаете на каникулах, если они у вас будут? Хотя бы раз в год вы даете себе возможность отдохнуть с семьей?
- Новогодние праздники обычно я провожу только с близкими людьми. Это и близкие друзья, и, конечно, мои девочки - внучка и дочка. Я всегда этого жду с нетерпением. Елка у меня новогодняя всегда стоит с 1 декабря. Я ее 1 декабря покупаю и 1 декабря наряжаю. Иногда Сашка приезжает ко мне помогать наряжать елку. А когда мы жили вместе, то всегда делали это вместе. В эту новогоднюю ночь я работаю. Но поскольку время моего концерта приходится на момент встречи Нового года, то мои девочки будут со мной. И мы с семьей встретим Новый год вместе в том месте, где я буду петь для тех, кто придет меня послушать.