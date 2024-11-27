Александра Ревенко: «Иногда чувствую, что необходимо и полезно помечтать»

- Абсолютно не смущает (улыбается). Конечно, переживаешь за героиню, но как могут вообще эмоции смущать? Мы все - живые люди, испытываем разный спектр эмоций каждый день: радуемся, боимся, злимся. Так что это никого смущать не должно. Да, есть разница, в каких проявлениях эти эмоции возникают, но в нашей картине с этим все хорошо.

- Вы в фильме - девушка по имени Лена, коллега и подруга главной героини. Весьма волевая, гламурная и проницательная. Притом что чиновница. Это далекий от вас характер? Как он придумывался?

- Лена максимально далека от меня, поэтому сыграть этого персонажа было интересно. Я с радостью пошла на пробы, потому что это режиссерский дебют Александры Сараны. Дебют - это всегда увлекательно. В процессе подготовки к роли я познакомилась с замечательным художником по костюмам Екатериной Сергеевой, которая создала образ героини. А Ира Старшенбаум - моя подруга и на экране, и в жизни.

- Отлично. А в жизни для вас такое, как у Лены, амплуа привычно? Часто выступаете громоотводом или плакательной жилеткой для подруг? Или сами не прочь выговориться?

- Мне кажется, моя героиня не особо служит громоотводом - скорее подливает масла в огонь чужих отношений. В реальной жизни всегда стараюсь уделять время подругам. Поддерживать, когда это необходимо. Благодарна им, и, надеюсь, они мне тоже. Женская дружба - важная часть моей жизни.

- То есть она все же существует? Как Дед Мороз?

- Конечно! Уверена, что да.

- Вам лично приходилось присутствовать в любовных треугольниках в каком бы то ни было качестве?

- (Задумывается.) Что-то не припомню. Разве что в совсем уж юные годы, когда могли находиться недоброжелательницы, которые хотели расстроить мои отношения. Такое бывало. Покушались на мое счастье и стабильность, скажем так. Но я в этом плане всегда была уверена и почему-то никогда не сомневалась в себе. Не боялась, что у меня кто-то может увести мужчину. Даже в голову такое не приходило.

- Но ведь бывает и так, что девушки оказываются втянутыми в любовный треугольник невольно: например, когда мужчина не предупредил о такой мелочи, как семья. Как в сериале «Содержанки» 18+ было.

- В жизни я с таким не встречалась. По-хорошему подобные вещи проговаривать нужно сразу. Хотя у всех по-разному. И как правильно - никто не знает. У всех свой опыт.

«Тяжелые трудности делают человека взрослее»