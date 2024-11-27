Александра Ревенко: «Иногда чувствую, что необходимо и полезно помечтать»

Магнетический взор Александры Ревенко даже самого смелого мужчину может заставить робеть и тушеваться. Некоторые зрители сравнивают актрису с колдуньей (и такая роль есть в активе - в картине «Побочный эффект» 16+), некоторые считают, что этот взгляд - лишь искусно отработанный прием, который на кастингах становится козырем и конкурентным преимуществом. Так это или нет, выясняла «Телепрограмма», решившись поговорить с Александрой в преддверии премьеры ее очередного проекта - мелодрамы «Втроем», герои которой отчаянно борются за русскую культуру и собственную любовь. В общении актриса оказалась более чем приятной, открытой и приветливой девушкой, но вопросы про ведьм мы все же задали.
«Всегда стараюсь уделять время подругам»
- Александра, как вы считаете, фильм «Втроем», герои которого оказываются в водовороте любовного Бермудского треугольника, действительно комедия, как указано? Или все же драма отношений?
- Если так размышлять, то больше комедия, мне кажется. А если точнее - мелодрама все-таки. Говорю так, потому что люблю мелодрамы. На мой взгляд, это самый лучший жанр для того, чтобы отдохнуть за просмотром фильма.
- Но ведь главная героиня в исполнении Ирины Старшенбаум страдает определенным образом. Вроде как свадьба на носу, а под венец не хочется. Сплошное разочарование. Вас это не смущает? Что ж тут смешного?
Александра Ревенко и Ирина Старшенбаум сыграли подруг в новом фильме «Втроем». Фото: кадр из фильма
- Абсолютно не смущает (улыбается). Конечно, переживаешь за героиню, но как могут вообще эмоции смущать? Мы все - живые люди, испытываем разный спектр эмоций каждый день: радуемся, боимся, злимся. Так что это никого смущать не должно. Да, есть разница, в каких проявлениях эти эмоции возникают, но в нашей картине с этим все хорошо.
- Вы в фильме - девушка по имени Лена, коллега и подруга главной героини. Весьма волевая, гламурная и проницательная. Притом что чиновница. Это далекий от вас характер? Как он придумывался?
- Лена максимально далека от меня, поэтому сыграть этого персонажа было интересно. Я с радостью пошла на пробы, потому что это режиссерский дебют Александры Сараны. Дебют - это всегда увлекательно. В процессе подготовки к роли я познакомилась с замечательным художником по костюмам Екатериной Сергеевой, которая создала образ героини. А Ира Старшенбаум - моя подруга и на экране, и в жизни.
- Отлично. А в жизни для вас такое, как у Лены, амплуа привычно? Часто выступаете громоотводом или плакательной жилеткой для подруг? Или сами не прочь выговориться?
- Мне кажется, моя героиня не особо служит громоотводом - скорее подливает масла в огонь чужих отношений. В реальной жизни всегда стараюсь уделять время подругам. Поддерживать, когда это необходимо. Благодарна им, и, надеюсь, они мне тоже. Женская дружба - важная часть моей жизни.
- То есть она все же существует? Как Дед Мороз?
- Конечно! Уверена, что да.
- Вам лично приходилось присутствовать в любовных треугольниках в каком бы то ни было качестве?
- (Задумывается.) Что-то не припомню. Разве что в совсем уж юные годы, когда могли находиться недоброжелательницы, которые хотели расстроить мои отношения. Такое бывало. Покушались на мое счастье и стабильность, скажем так. Но я в этом плане всегда была уверена и почему-то никогда не сомневалась в себе. Не боялась, что у меня кто-то может увести мужчину. Даже в голову такое не приходило.
- Но ведь бывает и так, что девушки оказываются втянутыми в любовный треугольник невольно: например, когда мужчина не предупредил о такой мелочи, как семья. Как в сериале «Содержанки» 18+ было.
- В жизни я с таким не встречалась. По-хорошему подобные вещи проговаривать нужно сразу. Хотя у всех по-разному. И как правильно - никто не знает. У всех свой опыт.
«Тяжелые трудности делают человека взрослее»
Широкому зрителю Александра стала известна после сериала «Содержанки». Фото: START
- Простить измену вы бы могли?
- На эту тему можно только сочинять или фантазировать. Пока не столкнешься с подобными трудными обстоятельствами, не узнаешь - и все умозаключения на этот счет сейчас совершенно бессмысленны, поскольку отношения к реальной жизни не имеют.
- А влияет ли опыт прежних отношений на нынешние? Вы довольно долго встречались с известным музыкантом Антоном Севидовым из группы Tesla Boy, но до свадьбы дело не дошло...
- Вы так говорите, как будто бы свадьба - это обязательный пункт или результат отношений. Достижение...
- Ну, раньше так считалось! Штамп в паспорте, узаконивание. Пока смерть не разлучит.
- Как будто не бывает разводов...
- К сожалению, да. И даже венчанные пары расстаются. Но я о другом. Сказывается ли на отношениях с другими мужчинами опыт расставаний? Можете ли вы доверять им, как прежде?
- Нет, думаю. Все люди разные. Зачем переносить или сравнивать? На разных этапах жизни мы по-разному смотрим на вещи, переосмысляем. Да и вообще любой опыт - положительный, несмотря на то, как он переживался. Я в этом смысле стараюсь мыслить позитивно. Самые тяжелые трудности делают человека только взрослее, мудрее и сильнее - и после них положительные моменты жизни воспринимаются куда ярче. Человек становится только чутче и открытее. Со мной так. У меня в этом смысле есть маркер: картина «Ла-Ла Ленд» 18+, как бы смешно и наивно это ни звучало. Чем больше пересматриваю этот фильм, тем больше понимаю, что еще больше его люблю - вера в человеческие чувства и отношения становится только сильнее.
- Как жизнеутверждающе! А вот врожденная инфернальщинка, которая есть у вас во взгляде, ваш строгий стройный вид влияют на коммуникацию? Вас побаиваются мужчины?
- Ну внешность, разумеется, влияет на то, как нас воспринимают. Мне приходилось слышать, что да - я выгляжу какой-то неприступной, строгой, но при первом же общении мифы и стереотипы развеиваются.
«Для каждого артиста есть своя роль»
В «Движении вверх» 6+ артистка исполнила роль тезки Свечниковой. Фото: кадр из фильма
- А воображение, если уж говорить о профессии, важно для актера? И как его можно развивать? Книги, мечты...
- Чтение - это словарный запас. Как только перестаю читать, понимаю: это все, сразу рвутся в речь слова-паразиты, сорняки. А воображение - даже необязательно для профессии, но для жизни. Чувствую, насколько мне необходимо и полезно помечтать. Как в детстве. Иногда замечаю за собой, что забываю помечтать, а ведь это очень важно. Мы никогда не знаем, куда могут привести мечты.
- В отношении ролей мечты были?
- Скажу честно - не было (смеется). Иногда мне кажется, что это неслучайно. Наверно, надо чувствовать, что именно - твое, и особенным образом ждать этого. В последнее время у меня не так много ролей, как было раньше... хотя скоро вот выйдет довольно много всего (комедия «Втроем», сериал «Шеф» 16+, трагикомедия «Возвращение Робинзона», антиутопия «Икария» и др.).
- Почему ролей стало меньше, вы анализировали? Есть ли предвзятость со стороны продюсеров, видящих только вашу неординарную модельную внешность?
- Разумеется, в кино существует момент типажности. В театре по-другому (в «Гоголь-центре» артистка воплощала разные образы - от Наденьки Любецкой из «Обыкновенной истории» до Розенкранца из «Гамлета». - Авт.), там можно сыграть что угодно. Хотя в последнее время появляется очень много молодых артистов, которым дают большие роли. Когда я оканчивала театральный институт, такого доверия к молодым не было. Думаю, это хороший знак. Для каждого артиста есть своя роль в кино.
- Вы могли бы обеспечить себя вне актерской профессии?
- Конечно. Абсолютно. Прокормить себя и близких смогу, даже если актерской работы не будет.
- Например, как? Модельный бизнес?
- Уже нет. Не модельный бизнес.
- Почему? Нет ощущения, что в модельном бизнесе построить карьеру было бы легче?
Актриса с самыми близкими людьми. Папа - психиатр, мама - психолог. Фото: личный архив Александры Ревенко
- Не знаю. Просто в определенный момент, когда после школы встал выбор, чем заниматься, я осознала - идти по пути модели мне неинтересно. У меня был опыт хождения по подиуму, но я ничего не почувствовала от этого. Не понимала, что я могу привнести, чем делюсь с публикой.
- Как же? Красотой!
- Не считаю, что это моя заслуга. Так сложились обстоятельства.
- А как же диеты, труд в спортзале, режим, ограничения...
- Да я ничего особенного не делаю. Хожу на спорт, но это просто как элемент жизни - он и для психического состояния полезен, и для физического. Нет у меня на этом пунктика. Да и вообще я довольно просто ко всему в жизни отношусь. К диетам тоже. Конечно, стараюсь не есть мучное, сахар. Но, как и многие, без хлеба с маслом утро вообще не представляю.
- Возвращаясь к тому, о чем не договорили. Так чем бы вы занялись вместо актерства?
- Когда-то у меня была идея выучиться на детского психолога, потому что с детьми у меня обычно складывается хороший контакт.
- Раз вы так любите детей, о своих не задумывались? Простите за прямоту.
- Конечно, думала. Очень люблю детей. Когда прихожу к одной из подруг, начинаю играть с ее дочкой и обниматься, она говорит: «Саша, я прям не знаю - у нас в семье только мы, бабушки и дедушки так относятся к дочери, как ты». Вообще у меня есть много друзей из семей с детьми - и со всеми я легко нахожу контакт. Наверно, потому что отношусь к ним искренне.
- Новый год, к которому мы все неизбежно движемся, - семейный праздник для вас? Новый этап или просто очередная дежурная дата?
- Конечно, семейный, и, конечно, это переход на новый этап. Не случайно же говорят, что все плохое остается в прошедшем году, впереди ждет только хорошее. Люди надеются на это. Происходит некое обновление, перезагрузка. И для меня это тоже время сбычи мечт. Хотела бы пожелать всем читателям и зрителям исполнения желаний, легкости и уверенности в себе. Не забывайте мечтать - и все обязательно сбудется!
Комедия «Втроем» 16+ - на больших экранах с 21 ноября.