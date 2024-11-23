Александр Шаганов: Поэт-песенник рассказал о кризисе современной музыки, авторских отчислениях, повзрослевшей дочке и первой версии песни «Тучи»

Не просто слышал, а не знал бы! «Конь», «Девчонка-девчоночка», «Тучи», «Комбат», «Там, за туманами», «Девушки фабричные», «Колечко», «Вселенная» - перечислять можно бесконечно. Один из лучших эстрадных лириков страны Шаганов безотказно, как автомат Калашникова, выдает хиты, раздирающие душу всем, у кого она есть, на протяжении 43 лет (!). И поэтому «Телепрограмма» в преддверии 60-летнего юбилея обсудила с Александром Алексеевичем не только любимые шлягеры и сериальные саундтреки, но и живопись, педагогику, футбол, москвоведение, семейные отношения и другие сферы жизни, на которые сполна хватает жизнелюбивого и позитивного Шаганова.
«Любовь к поэзии необходима»
Сотрудничество с Игорем Матвиенко - это десятки всенародно любимых хитов. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Александр! Кажется, будто вам уже и не надо работать, блестящих песен написано на несколько жизней вперед. И все же над чем сейчас трудитесь? Говорят, пишете не песни, а картины, готовитесь к выставке.
- Да, есть у меня такое увлечение - живопись. Видимо, в детстве недорисовал (улыбается). И мои друзья тоже, видя это, воодушевились и увлеклись этим же занятием. Так у нас создалась некая группа непрофессиональных художников. И вот мы созрели, чтобы провести выставку наших работ - «Шаганов и друзья». Планируем событие на январь. Для нас важен момент единения и некий пример, импульс, который мы можем дать людям, стесняющимся рисовать. Хотим показать, что никогда не поздно начать заниматься делом, которое нравится. Меня привлекают пейзажи, кто-то здорово пишет портреты. Любой момент проявления творчества приветствуется. Я даже шучу, что не хватает нам для полноты палитры только рисунков губной помадой на зеркале.
- Жалко, Савелий Крамаров ушел от нас. Мог бы заполнить нишу.
- Естественно! В «Джентльменах удачи» был отличный пример.
- Кстати, по поводу фильмов и сериалов. Их сейчас великое множество. Вы в свое время написали убойную песню про оперов из «Улиц разбитых фонарей», сейчас вам заказывают работы для сериалов?
- Знаю, что мои песни выходят во многих проектах, но я за этим пристально не слежу. Названия сериалов не запоминаю. В основном звучат фоном композиции в качестве сопровождения - для создания определенной атмосферы и ностальгического настроения. Так было в сериале «Восьмидесятые» и ему подобных. Мелодии прошлых лет покупают частенько. Вообще считаю, что песня украшает фильм. Хотя меня назвать большим поклонником сериалов нельзя - попросту некогда столько времени тратить. Сериалы требуют погружения. Из последнего, что смотрел в отпуске, понравился «Апостол» (2008) с Евгением Мироновым, «Домашний арест» (2018).
По настроению, скажем так. Хочется пожелать авторам, создающим сериалы сегодня, вдохновения и захода на большие глубины - ибо так не всегда случается.
- А для поэта-песенника вдохновение - ключевой ресурс? И чтобы не задавать банальный вопрос «Как написать хит?», спрошу иначе: чего не нужно делать, если хочешь создать шлягер на века?
Исполняемого Николаем Расторгуевым «Коня» многие считают народной песней. Фото: vk.com/shaganov65
- Песня, знаете, такой жанр... это выплеск энергии за короткий промежуток времени. Малая форма. И самый демократичный вид творчества, потому что практически любой человек с нуля может попробовать написать хорошую песню. Даже не имея для этого суперпрофессиональных навыков. Я бы остерег авторов от длиннот, которые позволительны в поэмах. В песне побеждает образ и эмоция.
- А язык? Литературная база? Знание живописи, наконец. В вашем «Коне» ведь и «Листья падают» Есенина, и «К ночи» Врубеля умещаются.
- Да, любовь к поэзии необходима. На уровне школьной программы хотя бы. Знать, что такое рифма, ритмика. И главное - надо любить песню. Есть вот люди, которые по жизни, что называется, идут с песней. Много слушают, следят за новинками, напевают различные мелодии. Это тоже важно. А еще песня - и демократичный, и в то же время консервативный вид искусства: «Очи черные» и «Черные глаза» ведь поются об одном и том же, но как? Выраженный разными словами образ. Так что пишите песни, друзья. Песенной поэзии не хватает сейчас.
«Состояние песенного цеха плачевное»
- И отсюда еще один вопрос к вам. И как к инженеру по первому образованию, и как к педагогу Академии Игоря Матвиенко. Как распознать, что вот эта песня выстрелит? Ведь в процессе вы наверняка ловили себя на такой мысли.
- Ну, формулу вряд ли можно вывести, даже с учетом того, что я инженер (смеется). Песни я пишу уже 43 года. Первую написал в 17 лет. Есть и опыт, и понимание. Но и по сей день этот процесс - всегда наитие, всегда озарение, от которого приходишь в удивление сам. Ничего себе, получилось! Всем понравилось.
- Вот у Юрия Лозы есть книга «Научу писать хиты». Там все разложено по полочкам.
- Думаю, что тайну творчества можно сравнить с тайной любви. Ведь это таинство, сопровождающее каждого автора. И сложно прогнозируемое: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», как у Тютчева. Да, есть определенные законы жанра, и они давно описаны. Но вся штука в том, что каждый автор этот ключик открывает по-своему. Так и возникает чудо. Тумблер у всех сугубо индивидуальный. Я бы порекомендовал авторам искать новые темы. И учиться удивлять самого себя. Сколько раз я слышал: «Приходите завтра, а лучше никогда». И отчаяние было, и депрессия, «не пишется» - все мы это проходим. Все это входит в основной контракт с профессией.
Помимо литературного творчества, Александр открыл в себе еще и художника. Фото: vk.com/shaganov65
- Почему в последнее время не выходит всенародных шлягеров? Песен, которые знают все. Есть локальные хиты («В Питере пить», «Лук-лучок»). Есть молодежные вирусные времянки («Ягода-малинка», «За деньги - да»). Но все это в общем-то примитив. И не на века, конечно.
- Состояние песенного цеха, увы, плачевное. Есть претензии, которые во многом справедливы. Я вижу проблему в мельтешении, отсутствии глубины и, что страшнее, желания уходить на глубину. Нет основательности. Нет песен, объединяющих поколения. Все, что вы перечислили, на сезон. Или даже полсезона. Очень часто это просто стеб, ерничанье, как «За деньги - да» (поет Дарья Зотеева, Инстасамка. - Авт.). Нигилизм и упадничество, страдание какое-то. Нет духоподъемных, жизнеутверждающих песен. Может, и есть такие композиции, но мы их не слышим. Хорошо, что есть прочный запас прошлых лет, возвращающий оптимизм по отношению к жизни. Будем стараться работать над этим, воспитывать авторов. Чтобы не было, как у Маяковского: «Для веселья планета наша мало оборудована».
Фото: vk.com/shaganov65
- Тогда давайте о хорошем. Можно ли назвать песню «Конь» всенародным эстрадным гимном России?
- Слушателю виднее, но могу сказать, что песня эта знакома любому русскоговорящему человеку. И не просто надоедливо знакома, а, скорее всего, нравится. Замечу нескромно (смеется). И для меня это большая загадка. Когда я придумывал эту песню 30 лет назад, я был достаточно молодым человеком. И когда я писал эти слова на музыку Игоря Матвиенко, я расчувствовался и заплакал. Натурально. Зримо представил картинку из детства - ведь лето обычно проводил под Суздалем, откуда и пошел род Шагановых, - просторы, люди, природа, лошади. Наверное, это была улыбка небес в сторону автора. Никогда не думал, что у песни будет такая судьба. Никогда. Так уж сложилось. Может, в ней есть то, чего не хватает как раз современным авторам - исповедальность, искренность. Они умело пересмешничают, но не разговаривают со слушателем честно. А ведь это важно. Люди все тонко и неуловимо чувствуют - особенно когда на них просто хотят заработать.
- Ну вот Сергей Шнуров на этом карьеру построил: продает конъюнктуру. И не стесняется. Долларовый миллионер. Народ ходит на концерты.
- В этом нет ничего плохого, конечно, но это все не про творчество. На сцене сегодня очень много от шоу-бизнеса и мало от эстрады. Ведь эстрада - это поделиться душевным теплом. А шоу-бизнес - это из ничего сделать нечто, торговля воздухом. Зрителя это, смею предположить, разочаровывает. Как будто зритель существует для шоу-бизнеса, а не наоборот. Текст вообще уходит на второй план. Глядя на эту картину, у авторов песен, конечно, снижается творческий азарт. А Леонид Дербенев и Александра Пахмутова каждый год в стране не рождаются.
- Несколько лет назад вы еще увлеклись москвоведением. Водите экскурсии по любимой Таганке, общаетесь с простыми смертными. Зачем вам, суперуспешному автору, это?
- Сейчас процесс находится на паузе, не хватает времени, да и погода подводит - то летом крайне жарко было, то похолодало. А вообще надеюсь возобновить. Я назвал этот проект мистерия «Таганка, где живу», потому что на соседней со мной улице - в Гендриковом переулке - жил Владимир Маяковский. Мне кажется, что придумал нечто большее, чем экскурсионная программа: незнакомые люди приходят на прогулку, а через два часа общения расходятся чуть ли не близкими друзьями и продолжают общение. Что это для меня? Некий живой момент утраченной жизни: сходить в гости, увидеться с друзьями - все это нам заменили соцсети и мессенджеры. Нам всем не хватает общения, открытости и дружелюбия. Дома-то меня уже никто не слушает, а тут такая прекрасная возможность поговорить с людьми пару-тройку часов. Всем интересно.
- Дорогое удовольствие?
- История у нас в целом благотворительная, то есть нет твердой таксы - все это на пожертвования. Программа включает в себя три часа общения, угощение, чаепитие, подарочные книги от меня. Цена вопроса: 1 тысяча рублей.
- Точно благотворительность. На эти деньги теперь и пары килограммов хорошего мяса не купить.
- Ну вот так. Количество участников небольшое, обычно человек десять. Существуют затраты на производство. Что-то остается, конечно... Но назвать это бизнесом нельзя. Правда, и 10 тысяч рублей тоже на дороге не валяются. Все-таки у меня три собаки, три кошки (правда, одной недавно не стало), поэтому мои питомцы крайне благодарны добрым дарителям.
«У меня растет прекрасная дочь»
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Плавно подходим к теме возраста. В следующем году вам - 60. Дата давит на вас?
- Один мудрый человек научил меня: всю радость цифры 59 (ведь мне сейчас еще пока 59 лет) ты поймешь, когда исполнится 69. Так что сильно стараюсь не думать об этом. Жду и других памятных дат. Да, иногда вдруг расстроишься, задумаешься, а потом возвращаешься к той мысли - всю прелесть каждого юбилея почувствую через 10 лет после него.
- Есть ли желание сделать...
- Творческий вечер? Нет-нет-нет. Только не это. Мне уже делали концерт к 50-летию, было много людей, всем спасибо огромное. Но больше не надо. Юбилеи - это не то, что я люблю. Слышать в очередной раз «Здоровья!», еще «Здоровья!» и снова «Здоровья!» желания особо нет, если честно.
Больше 20 лет поэт живет с женой Екатериной. Пара воспитывает дочь Елизавету. Фото: vk.com/shaganov65
- Я хотел спросить про другое, честно говоря. Про некую засечку, отчетную работу к началу седьмого десятка. Может, даже картину.
- Где-то я читал статью про людей без возраста. Есть такая новая философия.
- Их называют перенниалы. Гибкие люди старше 50 лет, которые отказываются от возрастных стереотипов и с легкостью постигают новые профессии и тренды.
- Вот мне хотелось бы в эту сторону смотреть. Потому что, бывало, общаюсь с людьми, которые моложе меня, но так и не скажешь, особенно если они при исполнении чиновничьих обязанностей. Выглядят и ведут себя явно старше. Лучше смотреть на мир восторженным взглядом такого постстуденческого возраста. Организм иногда, конечно, сбои дает, но это некритично.
- Можно ли в этой связи размышлять про очередное отцовство в новом качестве - уже опытного человека?
- У меня уже растет прекрасная дочь Лиза. Уже барышня. Окончила первый цикл образования в РЭУ им. Плеханова - поступила в бакалавриат - с красным дипломом, на минуточку. У папы вот никаких красных дипломов не было. Специализация - социология. Ведет волонтерскую деятельность, ведет насыщенную жизнь студента. Ведь судьба так устроена, что папа Лизы, к примеру, окончил технический вуз (Московский электротехнический институт связи), а работает по творческой профессии - по призванию. Куда жизнь определит Лизу? Посмотрим.
Рыбу в доме Шагановых любят все! Фото: vk.com/shaganov65
- То есть про внуков пока речи не идет.
- Ну, это определяется на небесах! Вы что, я ж не могу сказать дочери: «Ну что, где внуки?!» Это странно.
- Тогда финальный вопрос, который беспокоит с 1996 года - с момента выхода первого альбома группы «Иванушки International». Тучи - как люди? Или люди куда более жестоки и сложнее устроены?
- Тучи - это тоже озарение, о котором мы сегодня говорили. Я рад, что оно было услышано и понято. «Стихи не пишутся - случаются, как чувства или же закат». Так и здесь. Почему в голове возникла эта формула? Тучи как люди. Сложно сказать. А ведь были там и другие слова: «А тучи смеются...» Нет, сейчас не вспомню. Мы записывали этот трек изначально с Юрой Шатуновым. К сожалению, утрачена запись. «Тучи» - романтизм в чистом виде и поиск новых образов. Вроде бы банальная ситуация: девушка ждет, платье промокло, но песня случилась, создалась. 30 лет в этом году «Иванушкам», а композиция звучит! И авторские иногда прилетают. Ну не счастье ли это?