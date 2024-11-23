Александр Шаганов: Поэт-песенник рассказал о кризисе современной музыки, авторских отчислениях, повзрослевшей дочке и первой версии песни «Тучи»

- Тогда давайте о хорошем. Можно ли назвать песню «Конь» всенародным эстрадным гимном России?

- Слушателю виднее, но могу сказать, что песня эта знакома любому русскоговорящему человеку. И не просто надоедливо знакома, а, скорее всего, нравится. Замечу нескромно (смеется). И для меня это большая загадка. Когда я придумывал эту песню 30 лет назад, я был достаточно молодым человеком. И когда я писал эти слова на музыку Игоря Матвиенко, я расчувствовался и заплакал. Натурально. Зримо представил картинку из детства - ведь лето обычно проводил под Суздалем, откуда и пошел род Шагановых, - просторы, люди, природа, лошади. Наверное, это была улыбка небес в сторону автора. Никогда не думал, что у песни будет такая судьба. Никогда. Так уж сложилось. Может, в ней есть то, чего не хватает как раз современным авторам - исповедальность, искренность. Они умело пересмешничают, но не разговаривают со слушателем честно. А ведь это важно. Люди все тонко и неуловимо чувствуют - особенно когда на них просто хотят заработать.

- Ну вот Сергей Шнуров на этом карьеру построил: продает конъюнктуру. И не стесняется. Долларовый миллионер. Народ ходит на концерты.

- В этом нет ничего плохого, конечно, но это все не про творчество. На сцене сегодня очень много от шоу-бизнеса и мало от эстрады. Ведь эстрада - это поделиться душевным теплом. А шоу-бизнес - это из ничего сделать нечто, торговля воздухом. Зрителя это, смею предположить, разочаровывает. Как будто зритель существует для шоу-бизнеса, а не наоборот. Текст вообще уходит на второй план. Глядя на эту картину, у авторов песен, конечно, снижается творческий азарт. А Леонид Дербенев и Александра Пахмутова каждый год в стране не рождаются.

- Несколько лет назад вы еще увлеклись москвоведением. Водите экскурсии по любимой Таганке, общаетесь с простыми смертными. Зачем вам, суперуспешному автору, это?

- Сейчас процесс находится на паузе, не хватает времени, да и погода подводит - то летом крайне жарко было, то похолодало. А вообще надеюсь возобновить. Я назвал этот проект мистерия «Таганка, где живу», потому что на соседней со мной улице - в Гендриковом переулке - жил Владимир Маяковский. Мне кажется, что придумал нечто большее, чем экскурсионная программа: незнакомые люди приходят на прогулку, а через два часа общения расходятся чуть ли не близкими друзьями и продолжают общение. Что это для меня? Некий живой момент утраченной жизни: сходить в гости, увидеться с друзьями - все это нам заменили соцсети и мессенджеры. Нам всем не хватает общения, открытости и дружелюбия. Дома-то меня уже никто не слушает, а тут такая прекрасная возможность поговорить с людьми пару-тройку часов. Всем интересно.

- Дорогое удовольствие?

- История у нас в целом благотворительная, то есть нет твердой таксы - все это на пожертвования. Программа включает в себя три часа общения, угощение, чаепитие, подарочные книги от меня. Цена вопроса: 1 тысяча рублей.

- Точно благотворительность. На эти деньги теперь и пары килограммов хорошего мяса не купить.

- Ну вот так. Количество участников небольшое, обычно человек десять. Существуют затраты на производство. Что-то остается, конечно... Но назвать это бизнесом нельзя. Правда, и 10 тысяч рублей тоже на дороге не валяются. Все-таки у меня три собаки, три кошки (правда, одной недавно не стало), поэтому мои питомцы крайне благодарны добрым дарителям.

«У меня растет прекрасная дочь»