Ольга Волкова: «В жизни главное не терять чувство юмора и самоиронию»

14 ноября в прокат вышел фильм «Манюня. Приключения в деревне» 6+ - уже третья картина о приключениях неугомонной девочки Манюни. Вместе с подругами Наринэ и Каринэ героиня уже попадала в невероятные приключения в Москве и под Новый год. На этот раз девочки вместе с Ба (так они называют бабушку главной героини) отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню. Там Манюня, Наринэ и Каринка попадут к колдунье, которая пообещает исполнить их желания, а в итоге школьницы станут героинями русских сказок.

В деревне героинь встречает подруга Ба - русская бабушка Настя, которую сыграла народная артистка Ольга Волкова. Ольга Владимировна, которую многие молодые зрители помнят как Антонину Семеновну из «Папиных дочек» 12+, поделилась с «Телепрограммой» рассказом о своей роли и переживаниями за подрастающее поколение.

- Ольга Владимировна, расскажите про вашу бабушку Настю, к которой Манюню вместе с подругами отправляют на лето.

- У бабушки Насти нет как таковой биографии. Но это человек, который привык жить по-другому. Очень добрый, очень непосредственный, очень теплый и мягкий. Она очень рада гостям, очень хочет их развлечь. Главные ее качества - гостеприимство и щедрость. Ее подруга Ба - совершенно другая. Может, поэтому они дружат.

- А бабушка Настя похожа на Антонину Семеновну (язык не поворачивается назвать ее бабушкой Тоней) из «Папиных дочек»?

- Ну что вы, совсем не похожа! В «Папиных дочках» была совершенно не такая бабушка.

- А вообще вы помните свою первую роль бабушки? В каком проекте она была?

- Бабушек у меня было очень много, первую уже не вспомню. А вот самую милую и смешную, которая мне наиболее симпатична, назову. Это был мини-сериал «Товарищ Сталин» (2011), там Сергей Юрский играл Сталина. У меня был маленький эпизод, крошечный совершенно. Но вот та бабушка мне запомнилась.

- А как вам удается своих бабушек делать такими разными, Ольга Владимировна?

- Нужна память эмоциональная, зрительная. Нужно смотреть по сторонам, запоминать. Вот из этого и создаются образы.

- Следите за современным кинематографом? На какой последний фильм ходили в кино?

- К сожалению, у меня очень большая занятость, очень трудно дойти и посмотреть что-то. Ну вот, например, недавно была в кинотеатре «Октябрь», там прошла презентация фильма «Мятежники» режиссера Владимира Аленикова. Это подлинная история - про детский дом, который хотят расселить, а люди стремятся спасти воспитанников этого заведения. Я там сыграла директора детского дома, рекомендую.

- Как относитесь к современной тенденции ремейков и продолжений? На экраны вернулись «Папины дочки», «Воронины» и многие другие проекты.