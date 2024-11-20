Алена Апина: «Мой образ жизни изменился и стал максимально правильным»

Ноябрь у Алены Апиной в этом году насыщен волнительными для любого артиста событиями - выступлениями на главных площадках страны. Заслуженная артистка РФ дает два больших сольных концерта: 23 ноября -
в БКЗ в Санкт-Петербурге, 26 ноября - в Кремлевском дворце в столице. Программа называется «Комбинация лучших песен и всех хитов». Мы поговорили с Аленой Апиной о главных комбинациях в ее личной и творческой жизни.
«Живу в режиме повышенных нагрузок»
- Приглашенным гостем на ваш концерт в Кремлевском дворце стала актриса Анастасия Уколова, которая сыграла вас в сериале «Комбинация». Будет концертный номер и с ее участием. Как Анастасия вас сыграла?
- Я очень рада, что на эту роль утвердили Настю. Во-первых, потому что она трепетно и ответственно готовилась к съемкам. Настя приезжала ко мне в гости - мы пили чай, много разговаривали, перед некоторыми сценами она звонила и уточняла детали - как было на самом деле. В общем, она была очень дотошная (в хорошем смысле слова) в процессе подготовки к роли. Во-вторых, конечно, Уколова - это не Апина, она другая. И это не документальное кино и не маски-шоу, где надо быть «точь-в-точь». У Насти другая органика, другая мимика, другой тембр голоса - поэтому Апина в ее исполнении получилась другая, но хорошая. Местами просто мой клон, а местами совсем не похожа. Мы не перестали общаться после того, как история с сериалом завершилась.
Актриса Анастасия Уколова выступит с концертным номером в Кремлевском дворце на юбилейном концерте Алены Апиной. Фото: личный архив Алены Апиной
- А как вам Павел Прилучный в «Комбинации» в роли вашего бывшего мужа, продюсера Александра Иратова?
- Александр Борисович Иратов по-своему яркий мужчина. Но думаю, что для него бальзам на сердце и прочие органы тот факт, что его играет один из самых красивых и харизматичных актеров современного кинематографа Павел Прилучный. Настя мне звонила как раз перед съемкой первой встречи ее героини с Иратовым - хотела узнать о моих эмоциях, каких-то нюансах. Я отвечала, что это было так давно, что просто не помню детали первых встреч. Мы восемь лет в разводе, хотя я прожила с этим человеком 25 лет, но петь ему дифирамбы уже не буду, а делиться какими-то бытовыми деталями просто не хочу. Но мы с Настей вырулили - обсудили, как это все могло происходить.
- Как все будет происходить 26 ноября в Кремлевском дворце?
- У меня давно не было таких больших концертов в Москве, поэтому готовлюсь долго, регулярно, серьезно и трепетно. Программа будет состоять из абсолютно разных песен: и времен «Комбинации», и моих старых, и моих новейших песен. Это концертная программа про мою жизнь - про то, что в разные годы происходило на сцене, меня волновало, вдохновляло.
- В афише у вас заявлен живой звук на концертах и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах вашего тура. А как было 20 лет назад? Тогда пели под фонограмму?
- Нет, мы и тогда не пели под фанеру. Под фонограмму артисты в основном поют на телевидении, потому что там жесткие технические требования и выступать вживую практически невозможно. И это мировая практика. Когда звук отстраивается под один коллектив, тогда проще петь вживую. А если это большой сборный концерт, то нужно под каждого артиста подстраивать аппаратуру, а это небыстро и непросто. Поэтому для технического удобства, для удобства зрителя в некоторых концертах и шоу на ТВ возможно исполнение под фонограмму. Но сама запись музыкального произведения, песни - это труд, работа на студии, когда исполнитель не спит несколько ночей, «вымучивает» одно, другое, третье… Что касается моих концертов, то я всегда пою живьем. И с «Комбинацией» мы всегда пели живьем.
- Сложно не заметить, что вы похудели на 15 кг. Что для этого делали?
- Как только в мой график в декабре прошлого года встала дата концерта в Кремле, так сразу образ жизни изменился - стал максимально правильным. С декабря начала готовиться к ноябрьским концертам этого года: усиленно занимаюсь с тренером физической подготовкой, практически каждый вечер пропеваю программу дома, в своей студии, иногда совмещаю с движениями на беговой дорожке, чтобы тренировать дыхалку. Спорт, правильное питание и прочие атрибуты ЗОЖ не работают, пока не нормализуется сон. Такие концерты - это большая физическая нагрузка. Поэтому надо быть в форме.
- Вы не стесняетесь цифр в паспорте. И не скрывали, что два месяца назад отметили 60-й день рождения. Выглядите прекрасно - на 20 лет моложе. Вы прибегали к косметологическим процедурам или пластике?
Фото: личный архив Алены Апиной
- То, что я сделала, это никакая не пластика. Я делала процедуру аппаратной косметологии. Это когда врач-косметолог дорогостоящим аппаратом водит по нужным зонам лица для получения эффекта омоложения или подтяжки. Да, я сделала процедуру, в результате которой у меня изменился, подтянулся овал лица. Рассказываю об этом, чтобы женщины знали, что необязательно ложиться под скальпель хирурга - есть менее травматичные способы омоложения.
- У вас в семье скоро будет свой доктор. Ваша дочь Ксения учится на факультете «Лечебное дело» в РУДН. Долго ей еще грызть гранит медицинской науки?
- Ксения учится в медицинском, перешла на шестой курс. И я этому очень рада. Это ее выбор, скоро дочь станет дипломированным медиком.
«Не могу сидеть дома дольше недели»
- У вас в этом и следующем году гастрольный тур. Если сравнивать гастроли в прошлом веке и теперь, то, наверное, разница ощутима? Что тогда было самым жестким на гастролях?
- Для меня гастрольные будни - это длинная цепочка моей жизни. Я по-другому жить не умею, не могу дома сидеть больше недели. Мне нужно, чтобы постоянно звонил телефон, я рассматривала какие-то предложения, составляла программу выступления, знала, что уже взяты билеты… В этом смысле для меня в пандемию было ужасающее время, потому что я не могла планировать работу. Что касается гастрольных будней, то, конечно, сейчас стали более комфортабельные номера в гостиницах: хорошие матрасы на кроватях, свежий воздух в номерах, сервис на высоте. Помню, как в нулевые где-то под Волгоградом я пришла в гостиничный номер, а у меня там стоял один стул - ни кровати, никакой другой мебели не было. Бывали и такие случаи. Зато раньше было веселее. Или просто мы были моложе... Но для меня и вчерашний день был прекрасный, и сегодня не хуже.
- Поклонники знают, что Апина - это не только «Электричка» или «Узелки». Вы выпускаете новый материал, а зрители все равно попросят исполнить золотые хиты. Когда исполняете их с удовольствием, а когда отказываетесь?
- 35 лет меня просят исполнить одни и те же песни в концертах, и я не могу ничего с этим сделать. И не хочу с этим ничего делать! Были моменты, когда хотелось, чтобы зритель попал в мое настроение и слушал рок-баллады, которые я записала и написала. Но зрителю на концерте важно услышать «Бухгалтера», чтобы поностальгировать, вновь пережить эмоции, вспомнить события прошлых лет. Главное богатство артиста - это его зритель. Это не клише, так и есть на самом деле. Если бы не было зрителя, тогда для чего вся эта наша деятельность? Поэтому я буду исполнять старые песни, которые люди хотят слышать. Но я пою их каждый раз по-новому, поскольку пою живьем. Мои новые песни иногда получаются, иногда нет. Очень люблю один из своих последних альбомов «Давай так», это легкий рок. Практически все тексты и музыка в нем мои. Поклонники его слушают и любят. Сейчас «цифровое время», когда нужно уметь продвигать свою музыку в Сети. Я могу написать песню, а продвигать ее не умею.
Алена Апина с дочерью Ксенией. Фото: WINK
- Времена меняются, но интересно, что вы больше 35 лет дружите с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой. Ничего не делили, не судились с ней. Почти все большие звезды 90-х, кто работал в коллективах, рассорились. Вы ушли из «Комбинации» по собственному желанию в 1991 году. А Иванова поет в группе до сих пор. Как удалось сохранить нормальные человеческие отношения?
- Действительно трудно в это поверить. Единственный раз, когда мы с Таней по жизни поворачивались друг к другу спиной, это в тот момент, когда я ушла из «Комбинации». Но это трудно было принять и сказать: «Молодец, Ленка, ушла, давай, светлый путь тебе! Дерзай!» Естественно, что тогда никто не понял моего поступка. Да я и сама не очень понимала, что и зачем творю. Но никакой вражды не было. Мы просто некоторое время не общались. Но это прошло ровно в тот момент, когда в 1993 году убили Сашу Шишинина (создателя группы «Комбинация». - Ред.). Мы собрались все вместе, поплакали и опять стали не разлей вода. С Таней до сих пор дружим, и нам с ней делить абсолютно нечего.
- Если бы вам дали возможность вернуться в прошлое и один поступок свой изменить, то что поменяли бы?
- Ничего. Иногда кажется: блин, зачем я это сделала? Проходит время, и понимаешь, что если бы тогда не случилось именно этого поступка, то жизнь задала бы другой вектор. Все, что происходит, это нужно для событий в будущем. Поэтому не буду дергать тигра за усы, а скажу, что все, что происходило и будет происходить, это все моя жизнь и я всему рада.