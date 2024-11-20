Алена Апина: «Мой образ жизни изменился и стал максимально правильным»

- А как вам Павел Прилучный в «Комбинации» в роли вашего бывшего мужа, продюсера Александра Иратова?

- Александр Борисович Иратов по-своему яркий мужчина. Но думаю, что для него бальзам на сердце и прочие органы тот факт, что его играет один из самых красивых и харизматичных актеров современного кинематографа Павел Прилучный. Настя мне звонила как раз перед съемкой первой встречи ее героини с Иратовым - хотела узнать о моих эмоциях, каких-то нюансах. Я отвечала, что это было так давно, что просто не помню детали первых встреч. Мы восемь лет в разводе, хотя я прожила с этим человеком 25 лет, но петь ему дифирамбы уже не буду, а делиться какими-то бытовыми деталями просто не хочу. Но мы с Настей вырулили - обсудили, как это все могло происходить.

- Как все будет происходить 26 ноября в Кремлевском дворце?

- У меня давно не было таких больших концертов в Москве, поэтому готовлюсь долго, регулярно, серьезно и трепетно. Программа будет состоять из абсолютно разных песен: и времен «Комбинации», и моих старых, и моих новейших песен. Это концертная программа про мою жизнь - про то, что в разные годы происходило на сцене, меня волновало, вдохновляло.

- В афише у вас заявлен живой звук на концертах и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах вашего тура. А как было 20 лет назад? Тогда пели под фонограмму?

- Нет, мы и тогда не пели под фанеру. Под фонограмму артисты в основном поют на телевидении, потому что там жесткие технические требования и выступать вживую практически невозможно. И это мировая практика. Когда звук отстраивается под один коллектив, тогда проще петь вживую. А если это большой сборный концерт, то нужно под каждого артиста подстраивать аппаратуру, а это небыстро и непросто. Поэтому для технического удобства, для удобства зрителя в некоторых концертах и шоу на ТВ возможно исполнение под фонограмму. Но сама запись музыкального произведения, песни - это труд, работа на студии, когда исполнитель не спит несколько ночей, «вымучивает» одно, другое, третье… Что касается моих концертов, то я всегда пою живьем. И с «Комбинацией» мы всегда пели живьем.

- Сложно не заметить, что вы похудели на 15 кг. Что для этого делали?

- Как только в мой график в декабре прошлого года встала дата концерта в Кремле, так сразу образ жизни изменился - стал максимально правильным. С декабря начала готовиться к ноябрьским концертам этого года: усиленно занимаюсь с тренером физической подготовкой, практически каждый вечер пропеваю программу дома, в своей студии, иногда совмещаю с движениями на беговой дорожке, чтобы тренировать дыхалку. Спорт, правильное питание и прочие атрибуты ЗОЖ не работают, пока не нормализуется сон. Такие концерты - это большая физическая нагрузка. Поэтому надо быть в форме.

- Вы не стесняетесь цифр в паспорте. И не скрывали, что два месяца назад отметили 60-й день рождения. Выглядите прекрасно - на 20 лет моложе. Вы прибегали к косметологическим процедурам или пластике?