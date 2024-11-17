Ангелина Поплавская: «Стараюсь научиться не думать, что скажут другие, а быть такой, какая я есть»

Не имеющая никакого отношения к Красной Шапочке Советского Союза Яне Поплавской актриса Ангелина Поплавская осторожными, но уверенными шагами прокладывает тропки к зрительской любви: она капитанила в сериале «Дылды» 18+, искала убийц в детективе «Алиса против правил» 18+, княжила в «Елизавете» 16+ и отвечала за логистику в новом сезоне перезагруженной «Молодежки» 16+ (СТС). Впереди у молодой актрисы немало главных ролей, в том числе в историческом проекте «Александр I» и фантастической вампирской комедии «Граница миров», о чем «Телепрограмма» и решила расспросить артистку.
«В хоккее есть особая атмосфера»
- Ангелина, давайте начнем с недавно прошедшего в эфире сериала «Молодежка. Новая смена». Получилось ли влиться в коллектив проекта? Как сработались с ребятами и что можете сказать по поводу «химии» с коллегами, удалось ли ее наладить?
- Съемочная группа «Молодежки» мне уже была знакома по сериалу «Дылды» (тоже СТС) - все свои, родные, любимые! С парнями, новыми героями, у меня было не так много общих сцен, но в перерывах между сценами мы общались, легко нашли общий язык. Мальчишки крутые, конечно! Да и вообще кастинг - огонь! Уже представляю, сколько у них будет фанатов. С Владом Канопкой (в новом сезоне сыграл тренера студенческой команды «Акулы Политеха». - Авт.) мы познакомились на пробах: с ним было легко и в общении, и просто как с партнером. Мы обсуждали сцены перед съемкой, репетировали, смеялись и просто наслаждались процессом. Так что, я считаю, «химия» случилась!
Актриса украсила новый состав «Молодежки»... Фото: канал СТС
- А в хоккей влюбились? Вернетесь в продолжение проекта, если оно случится?
- О да! Вообще для меня любой вид спорта очень увлекательный, но в хоккее есть особая атмосфера. Так волнительно за ребят, которые на льду: это крайне опасный вид спорта - острые лезвия, шайба. Сидишь на трибунах и кричишь, болеешь, не жалея голоса! Хочется, чтобы они услышали эту поддержку.
- Проект в эфире с 2013 года. Что зрителя влюбляет в «Молодежку», как считаете? Ведь спортивных мелодрам не так много на малых и больших экранах.
- Жизни героев очень узнаваемы, эти истории про всех нас: семьи, любовь, отношения в коллективе, цели, пути к достижению этих целей. Смотришь сериал и ловишь себя на мысли: «И у меня так было или есть». Самые популярные фильмы всегда те, в которых мы узнаем себя. Поэтому мы и влюбляемся в них!
- Отлично. Тогда давайте поговорим о вашем предстоящем проекте - фантастической вампирской саге «Граница миров». Какие у вас отношения с вампирами? Интересуетесь, сочувствуете, безразлично. Или, может, фанатели от Эдварда Каллена или Антона Городецкого?
- Мне очень нравятся вампиры!
- Почему? Кровь же сосут. Ищут жертв.
- Они такие многогранные существа - и с большим жизненным опытом. Холодные и бесчувственные на первый взгляд, но у них все равно есть сердце! Они способны на эмоции, способны любить. Особенно тяжело для них любить человека - и это значит, что они готовы идти на жертвы. «Сумерки» 18+, «Дневники вампира» 18+, «Реальные упыри» 18+ - фильмы, которые я смотрела не один раз. Была и остаюсь фанаткой.
...и сыграла вампира Илону в проекте «Граница миров». Фото: канал СТС
- Что за героиня досталась вам в новом сериале «Граница миров»?
- Я играю вампира по имени Илона, ей больше 400 лет. Уверенная в себе женщина, работает на границе между миром людей и нечисти. Она правильная: для нее важен порядок, ответственная, бесстрашная и способная сопереживать. И, конечно, кокетка еще та, я бы даже сказала актриса. Вегетарианец.
- Как это?
- Не пьет человеческую кровь, потому что работает с людьми.
- Ого, бывает же такое. Сериалов про вампиров в последнее время стало выходить все больше и больше («Вампиры средней полосы» 18+, «Сергий против нечисти» 18+, «Пищеблок» 18+). Как считаете, почему? Это уход от реальности, эзопов язык или, наоборот, дефицит сказок и фэнтези?
- Думаю, потому что фэнтези по-прежнему остается популярным жанром. И вызывает интерес у разных поколений. Все хотят хотя бы на несколько часов в день отключить голову и погрузиться в другой мир. Посмотреть на проблемы и ценности жителей другого мира и понять, что они такие же.
- Лично вас проекты про кровососущих не пугают? С точки зрения брезгливости и отношения к бурой густой жидкости.
- Нет, мне, наоборот, нравится! Цвет красивый (смеется).
- В одном из интервью вы признавались, что с радостью пожили бы в Средневековье. В Трансильванию в царство Дракулы отправиться бы смогли?
В роли Прасковьи Юсуповой в сериале «Елизавета». Фото: кадр из фильма
- Вот туда - нет! От одного только вашего вопроса у меня уже побежали мурашки. Жутковато звучит. Мне больше нравится в мире людей, как и моей героине Илоне.
«Дети - это счастье»
- Вы как-то говорили, что на кастингах вас зачастую воспринимают не совсем объективно. Продолжаете ли вы сталкиваться с признаками предвзятости продюсеров и режиссеров во время проб? Мол, не можем утвердить, потому что внешность слишком яркая.
Поплавская с коллегами на презентации нового сезона СТС. Фото: канал СТС
- Да, это случается до сих пор и довольно часто. И в нашей профессии всем знакомо. С этим сложно бороться да и не нужно, я считаю. Твоя роль от тебя не уйдет. Если говорят, что внешность яркая, это же не значит, что нужно стараться делать из себя серую мышку, правда? Даже если вдруг все получится, потом все равно кто-нибудь скажет: «Она серая мышка, а нам нужна яркая». Сколько людей, столько и мнений. Я стараюсь научиться не думать, что скажут другие, стараюсь быть такой, какая есть. И пусть меня выбирают те, кому я нравлюсь настоящей.
- Резонно! Переходим к личному. Серфинг, скалолазание, верховая езда - ваши увлечения. Скажите, вам не хватает адреналина в повседневности? Почему? Стараетесь вести кроткий и безмятежный образ жизни?
Фото: личный архив Ангелины Поплавской
- Я стараюсь поддерживать баланс в жизни. Бывают периоды, когда мне хочется остаться дома, читать книгу, смотреть фильмы и никуда не выходить. Бывает наоборот: хочется адреналина, спортивных развлечений, это наполняет энергией. Так что однозначного ответа нет - все зависит от настроения. Люблю пробовать что-то новое. Сейчас вот увлеклась большим теннисом.
- А мамой - если говорить об абсолютно новом опыте - можете себя представить? И если да, то что должно случиться, чтобы вы на это решились?
- Конечно, могу представить! А как же без этого? Дети - это цветы жизни, это счастье! А вот что должно случиться? Всему свое время, я считаю. Я верю в судьбу: как там написано, так и будет!
- Какое свое решение за уходящий год считаете самым лучшим? Или наиболее важным.
- Не могу этим поделиться. Скажу только, что я из тех людей, кому очень сложно принять решение. Я могу долго выбирать: что буду есть - суп или салат, сделать хвост или пойти с распущенными волосами, поехать на море или в горы. Последнее время это становится для меня проблемой. Ищу решение.
Путешествия заряжают Ангелину энергией. Фото: личный архив Ангелины Поплавской
- Тогда, возможно, есть планы на Новый год и как вообще обычно проводите этот семейный праздник?
- Два последних года подряд я встречала Новый год на берегу моря! Необычный опыт, когда это происходит без снега и в летнем платье. В этом году пока планирую встретить Новый год в домашней обстановке - с семьей в родном городе Клинцы (Брянская область).
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«Граница миров» 16+
С 16 декабря/вечер