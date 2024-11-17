Ангелина Поплавская: «Стараюсь научиться не думать, что скажут другие, а быть такой, какая я есть»

Не имеющая никакого отношения к Красной Шапочке Советского Союза Яне Поплавской актриса Ангелина Поплавская осторожными, но уверенными шагами прокладывает тропки к зрительской любви: она капитанила в сериале «Дылды» 18+, искала убийц в детективе «Алиса против правил» 18+, княжила в «Елизавете» 16+ и отвечала за логистику в новом сезоне перезагруженной «Молодежки» 16+ (СТС). Впереди у молодой актрисы немало главных ролей, в том числе в историческом проекте «Александр I» и фантастической вампирской комедии «Граница миров», о чем «Телепрограмма» и решила расспросить артистку.

«В хоккее есть особая атмосфера»

- Ангелина, давайте начнем с недавно прошедшего в эфире сериала «Молодежка. Новая смена». Получилось ли влиться в коллектив проекта? Как сработались с ребятами и что можете сказать по поводу «химии» с коллегами, удалось ли ее наладить?

- Съемочная группа «Молодежки» мне уже была знакома по сериалу «Дылды» (тоже СТС) - все свои, родные, любимые! С парнями, новыми героями, у меня было не так много общих сцен, но в перерывах между сценами мы общались, легко нашли общий язык. Мальчишки крутые, конечно! Да и вообще кастинг - огонь! Уже представляю, сколько у них будет фанатов. С Владом Канопкой (в новом сезоне сыграл тренера студенческой команды «Акулы Политеха». - Авт.) мы познакомились на пробах: с ним было легко и в общении, и просто как с партнером. Мы обсуждали сцены перед съемкой, репетировали, смеялись и просто наслаждались процессом. Так что, я считаю, «химия» случилась!