Дмитрий Паламарчук: «Для роли в «Ронине» я перешел на спортивное питание и режим усиленных тренировок»

В этом телевизионном сезоне на ТВ-3 выходит новый сериал «Ронин» о бойце СОБРа, который, получив ранение в ходе спасательной операции, вынужден поехать в родную деревню, чтобы решить семейные проблемы. Съемки проекта из 20 эпизодов прошли в Красноярском крае, в них было задействовано много местных актеров и специалистов. О работе в таких условиях журналу «Телепрограмма» рассказал исполнитель главной роли Дмитрий Паламарчук.
«Сложный личный выбор является главной идеей проекта»
- Дмитрий, вы неоднократно играли людей в погонах. Что интересного вы нашли в сценарии про спецназовца Ивана Доронина?
- То, что Иван Семенович Доронин является сотрудником внутренних органов и силовиком-спецназовцем в сценарии, не имеет для нас большого значения. Это дает лишь то, что герой достаточно сильный, способный постоять за себя. На самом деле история посвящена не будням спецназа, а будням человека, который, вернувшись домой, попадает в непростую ситуацию. После смерти его бывшей жены ему приходится начать общение со своим сыном, которого он не видел многие годы. При этом он встречается с еще одним ребенком бывшей жены, который родился уже от другого мужчины. И перед ним встает сложная дилемма - разлучить братьев или взять опеку над этим мальчиком, что дается ему с трудом. И вот этот сложный личный выбор, который ему предстоит сделать, и является главной идеей этого проекта. И думаю, зрителю будет интересно наблюдать именно за этим, а не за тем, как бравый спецназовец раскидывает в разные стороны преступников и бандитов.
- Близка ли вам идея ронина, в переносном смысле свободного воина, который не скован необходимостью подчиняться приказам?
На съемках «Ронина» были не только напряженные моменты, но и трогательные сцены с детьми. Фото: Оксана Ивлева
- Интересный вопрос. Для начала давайте вспомним, что ронинами становились не от хорошей жизни. Ронины - это воины, потерявшие своих сёгунов, которые остались без господина. И, насколько я знаю, хотя я не очень хорошо разбираюсь в истории средневековой Японии, ронины не были почитаемыми солдатами. Зачастую это были бандиты, а также наемники, которые за деньги выполняли кровавую работу. Да, были ронины, которые продолжали следовать кодексу и защищать мирных людей, но это все из области романтики. А если говорить про воинов, которые не подчиняются приказам, то у этой монеты две стороны. Человек, обладающий силой и способный причинить вред другому, который никому не подчиняется, достаточно опасен. Все равно какой-то контроль над ним должен быть. Пускай хотя бы контроль чести и совести. Но с другой стороны, есть воины, которым приходится выполнять приказы, идущие вразрез с их честью, с их пониманием о правоте, добре и зле. И вот эта дилемма, которая встает перед такими воинами, тоже неоднозначная вещь, на которую нет однозначного ответа. Следовать приказу, даже если он преступный, или игнорировать его?
- Смотрели ли вы одноименный фильм 1998 года с Робертом Де Ниро и Жаном Рено? Ассоциировали себя с главным героем?
- Да, я смотрел этот фильм и помню, мне он очень понравился благодаря актерской работе и зрелищным постановкам. Я помню, там была снята очень зрелищная сцена погони. Я уже много лет не видел ничего подобного, таким образом снятого, настолько динамичного, жизненного и завораживающего. Но это две совершенно разные истории, и ассоциировать себя с героями одноименного фильма бессмысленно, они никак не связаны.
«Заставлять себя перетруждаться не могу»
Фото: Оксана Ивлева
- В интервью вы рассказывали, что специально для этой роли перешли на спортивное питание и усиленные тренировки. Сохраняете ли этот режим сейчас? Можете подсказать, как найти для себя мотивацию пойти в спортзал?
- Когда продюсеры предложили мне эту роль, одним из главных требований был набор мышечной массы. Тогда я был в своем минимальном весе, если не ошибаюсь, это был 81 килограмм. Боец спецназа не мог быть в такой форме, это было бы неправдоподобно. Поэтому до июня я не только перешел на спортивное питание, но и на режим усиленных тренировок. Занимался по 3 - 4 раза в неделю по обыкновенной классической программе и действительно питался пищей с повышенным содержанием калорий и белка. В результате набрал 10 килограммов массы и выглядел достаточно адекватно для этой роли. Но дать какой-то мотивационный совет я не смогу. За это время я полюбил занятия спортом, физическую нагрузку, но пока это все равно остается только частью моей работы. То есть идти в зал меня заставляет необходимость выглядеть в соответствии с ролью. А в остальном я все такой же лентяй и заставлять себя перетруждаться не могу.
- Расскажите, как проходили съемки в Сибири? Как сработались с местными красноярскими актерами и другими участниками группы?
- Я получил невероятное удовольствие от работы в Красноярском крае и Красноярске, огромное удовольствие - от работы с моими партнерами. Ребята произвели очень хорошее впечатление, все были невероятно трудолюбивыми, профессиональными, а главное - людьми, которые очень увлечены процессом, хотели добиться хорошего результата и сделать проект действительно интересным. Это относится и к съемочной группе - отличная, сплоченная команда, несмотря на то, что условия работы были очень трудными. У нас были непростые графики, приходилось снимать в таежном лесу, в дождь, в грязь, машины вязли, технику было трудно доставлять. Но при этом все ребята из группы проявили героизм, профессионализм, и, скажу не лукавя, это одно из самых сильных впечатлений от съемочной группы за всю мою творческую жизнь. После проекта я приехал просто окрыленный.
- Главный герой «Ронина» остается в деревне, чтобы оформить опекунство над сыном. Использовали ли вы личный опыт родительства в этих сценах?
- Конечно, родительский опыт был мне огромным подспорьем в работе с юными актерами, замечательными Артемием и Тимой. Они, конечно, совсем еще дети. Снимались в кино в первый раз, и мир кинематографа был для них сложным, непонятным и трудоемким. Работа с детьми - это не самая простая вещь, и то, что нам кажется простым и естественным, для них в новинку и очень тяжело дается. И здесь пригодился мой отцовский опыт. Я научился общаться с детьми, понимать, когда им тяжело, когда они устали, когда их нужно отвлечь, развеселить или, наоборот, собрать их внимание, чтобы все получилось. И мой отцовский опыт дал мне возможность не только работать, но и помогать им в съемочном процессе.
«Мы уже дружно завалились на математике 6-го класса»
- Если уж мы заговорили о детях, расскажите, пожалуйста, о вашей дочери Полине. Как вы с женой (актриса Инна Анциферова. - Ред.) переживаете подростковый возраст ребенка и собирается ли дочь пойти по вашим стопам?
Артист с женой Инной Анциферовой и дочерью Полиной. Фото: личная страница Инны Анцифировой в социальной сети
- Я должен сказать, что подростковый период (Полине 12 лет. - Ред.) пока протекает достаточно спокойно. Она все еще жизнерадостный, веселый ребенок, еще не свалившийся в какие-то гормональные перепады, настроения и так далее. Поэтому пока что в нашем доме спокойствие и благополучие. По поводу того, кем она хочет стать - ее все еще штормит, она все еще ищет, хотя с каждым днем становится понятней, что она склоняется к творческим профессиям, склад ума у нее тоже гуманитарный, как у мамы и папы. Все мы уже дружно завалились на математике 6-го класса. И если для Полины это простительно, то нам с женой это позор и наказание. И очевидно, что дочь пошла по нашим стопам. Она любит танцы, кино. Жизнь, так или иначе, ведет ее к творческой профессии. Но не будем загадывать. Ей еще нравится испанский язык, она им занимается, и у нее хорошо получается. Кто знает, может быть, ее цель в жизни где-то там.
- Осень - это обычно очень напряженное время для таких востребованных актеров, как вы. Как вы справляетесь с нагрузками? Удается ли иногда отдыхать и как проводите это время?
- Мне хватает времени и на работу, и на отдых. Я становлюсь все больше человеком, находящим радости в самых простых и повседневных вещах. Например, недавно, разбираясь в хозблоке, я вспомнил, что там у меня лежит очаг, кострище, которое можно выставлять на видное место и разжигать там огонь. И я подумал: почему бы мне этого не сделать, раз уж он тут пылится. Разжег огонь, поставил рядом с ним кресло, включил спокойную медитативную музыку и с огромным удовольствием просидел час, просто смотря на огонь, на звезды. Вокруг бегала собака, я слушал музыку и отдохнул не хуже, чем если бы съездил на море или еще куда-то. С каждым годом начинаю находить радости в простых и, казалось бы, скучных вещах.
- Не успеем оглянуться, и Новый год нагрянет. Уже думали, как встречать будете?
- Пока никаких идей. Последние несколько лет мы отмечаем Новый год дома в кругу семьи и друзей. Пока нам это не надоедало, но в этом году уже начали задумываться о том, что, может быть, пора что-то поменять. Но пока не можем придумать какой-то конкретный план, ищем идеи. Хотелось бы куда-то поехать, но куда конкретно, пока в голову не приходит. Будем еще обсуждать. Время до Нового года еще есть, машина под боком тоже есть. Всегда можно собрать чемоданчик, прыгнуть в машину и куда-то рвануть. Может быть, так оно и получится!
Фото: канал ТВ-3
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