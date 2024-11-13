Дмитрий Паламарчук: «Для роли в «Ронине» я перешел на спортивное питание и режим усиленных тренировок»

- В интервью вы рассказывали, что специально для этой роли перешли на спортивное питание и усиленные тренировки. Сохраняете ли этот режим сейчас? Можете подсказать, как найти для себя мотивацию пойти в спортзал?

- Когда продюсеры предложили мне эту роль, одним из главных требований был набор мышечной массы. Тогда я был в своем минимальном весе, если не ошибаюсь, это был 81 килограмм. Боец спецназа не мог быть в такой форме, это было бы неправдоподобно. Поэтому до июня я не только перешел на спортивное питание, но и на режим усиленных тренировок. Занимался по 3 - 4 раза в неделю по обыкновенной классической программе и действительно питался пищей с повышенным содержанием калорий и белка. В результате набрал 10 килограммов массы и выглядел достаточно адекватно для этой роли. Но дать какой-то мотивационный совет я не смогу. За это время я полюбил занятия спортом, физическую нагрузку, но пока это все равно остается только частью моей работы. То есть идти в зал меня заставляет необходимость выглядеть в соответствии с ролью. А в остальном я все такой же лентяй и заставлять себя перетруждаться не могу.

- Расскажите, как проходили съемки в Сибири? Как сработались с местными красноярскими актерами и другими участниками группы?

- Я получил невероятное удовольствие от работы в Красноярском крае и Красноярске, огромное удовольствие - от работы с моими партнерами. Ребята произвели очень хорошее впечатление, все были невероятно трудолюбивыми, профессиональными, а главное - людьми, которые очень увлечены процессом, хотели добиться хорошего результата и сделать проект действительно интересным. Это относится и к съемочной группе - отличная, сплоченная команда, несмотря на то, что условия работы были очень трудными. У нас были непростые графики, приходилось снимать в таежном лесу, в дождь, в грязь, машины вязли, технику было трудно доставлять. Но при этом все ребята из группы проявили героизм, профессионализм, и, скажу не лукавя, это одно из самых сильных впечатлений от съемочной группы за всю мою творческую жизнь. После проекта я приехал просто окрыленный.

- Главный герой «Ронина» остается в деревне, чтобы оформить опекунство над сыном. Использовали ли вы личный опыт родительства в этих сценах?

- Конечно, родительский опыт был мне огромным подспорьем в работе с юными актерами, замечательными Артемием и Тимой. Они, конечно, совсем еще дети. Снимались в кино в первый раз, и мир кинематографа был для них сложным, непонятным и трудоемким. Работа с детьми - это не самая простая вещь, и то, что нам кажется простым и естественным, для них в новинку и очень тяжело дается. И здесь пригодился мой отцовский опыт. Я научился общаться с детьми, понимать, когда им тяжело, когда они устали, когда их нужно отвлечь, развеселить или, наоборот, собрать их внимание, чтобы все получилось. И мой отцовский опыт дал мне возможность не только работать, но и помогать им в съемочном процессе.

«Мы уже дружно завалились на математике 6-го класса»

- Если уж мы заговорили о детях, расскажите, пожалуйста, о вашей дочери Полине. Как вы с женой (актриса Инна Анциферова. - Ред.) переживаете подростковый возраст ребенка и собирается ли дочь пойти по вашим стопам?