Марьяна Спивак: «Сын Гриша недавно сказал, что тоже хочет стать артистом. Думала, это случится попозже...»

Сериал «Шифр» (Первый канал) - адаптация британского «Кода убийства» - стал успешным ламповым ретродетективом во многом благодаря «химии», созданной главными актрисами этого проекта. Например, Марьяной Спивак - потомственной актрисой, которую широкая публика узнала после выхода картины «Нелюбовь» 18+, сериала «Эпидемия» 18+ и полюбила после «Жуков» 16+, тогда как театральная аудитория давно восхищалась работами артистки в «Сатириконе» (Дездемона, леди Анна, Корделия, Заречная и др.). Теперь Марьяну разрывают на части предложениями, поэтому журналу «Телепрограмма» пришлось приложить немало усилий, чтобы улучить момент для беседы с артисткой - о завершении «Шифра», точке роста, квадроберах и продолжении актерской династии.
«В нашем мире женщины больше правят»
- Марьяна, с прискорбием вынуждены констатировать, что говорить придется про финал проекта «Шифр». Если посмотреть широко - чем для вас стал этот сериал за время работы?
- Мы снимали проект порядка шести, кажется, лет. И за это время, конечно, стали родными людьми друг другу. Тот редкий случай, когда съемочная группа без потери участников переходит из сезона в сезон - не только основной костяк актеров, но и режиссеры, сценаристы, операторы, осветители, звук, костюмеры, грим и все остальные. Очень здорово, когда эту семью удается сохранить. Так что «Шифр» стал для нас чем-то большим, нежели просто работа. Каждое лето выходили в новый сезон - и когда этим летом съемок не случилось, почувствовалось, что чего-то не хватает. Конечно, мы понимаем, что такие истории должны заканчиваться и спекулировать на этом нехорошо. Хотя сюжетов наши сценаристы придумывали все больше и больше - и все это было дико интересно читать. Опасения по поводу того, что дальше будет менее интересно, не подтвердились. Даже наоборот - как будто становилось все интереснее.
- Все же это адаптация, хоть и суверенная. Как думаете, что удалось привнести вам - талантливым русским актрисам - в этот формат?
В «Шифре» Марьяна играет математика Ирину, которая помогает МВД раскрывать дела (с Екатериной Вилковой). Фото: Первый канал
- Мы по сути взяли только идею: четыре разведчицы в современное время расследуют уголовные дела. В английском сериале «Код убийства» всего несколько серий. У нас за четыре сезона полноценно раскрывается история жизни каждой из героинь: есть акцент на личных драмах персонажей одновременно с расследованием. В жизни так и работает. Невозможно отделить рабочее от личного, все органично переплетено.
- О чем «Шифр» для вас? О силе единения, о выходе за пределы стереотипов и границ, о женской мощи, о силе советского суперчеловека, которая проявляется в экстремальных обстоятельствах?
- У каждой из наших героинь, конечно, есть такие сверхспособности: у Сони (Яна Дюбуи) - фотографическая память, у Ани (Екатерина Вилкова) - интуиция, у Кати (Елена Панова) - организаторские способности, у моей Ирины - математические расчеты. И вместе они - команда. Но едва ли этот фильм про женскую силу. В нашем мире женщины, пожалуй, больше правят миром, нежели мужчины. Никого не удивишь тем, что женщины в чем-то разбираются лучше мужчин. Для меня «Шифр» - интересная история про дружбу, любовь, семейные ценности и любовь к работе тоже. Про жажду справедливости: девчонки разбираются со сложными делами, потому что хотят торжества закона. Они не могут мириться с тем, что маньяки спокойно ходят на свободе - потому и помогают людям и милиции.
- Кстати, если продолжать тему советского - дико интересно: а ваша великая бабушка участвовала в вашей актерской судьбе? Я не про блат. Передача традиций, опыта, обсуждения - все это было? Вы же продолжательница великой актерской династии!
- К сожалению, бабушка моя, Жаннетик (Жанна Прохоренко, народная артистка РСФСР. - Авт.), ушла достаточно рано, в 2011 году, а я в 2006 году только окончила Школу-студию МХАТ. Она застала лишь мои театральные работы - по кино подсказать ничего не успела. Но я, конечно, воспитывалась на фильмах бабушки, обожаю ее работы, как и папины с мамиными (Тимофей Спивак и Екатерина Васильева тоже артисты. - Авт.). Меня все это подпитывало на подкорке. Так что домашних мастер-классов никто не проводил - я была предоставлена себе. Училась на своих ошибках - от работы к работе. Падая, встаешь, потом падаешь, снова поднимаешься и идешь вперед, чтобы не уронить честь и достоинство династии. На актерских детях есть такое клеймо - не опозорить, не подвести, доказать, что можешь сам.
«Детское восприятие обмануть невозможно»
- Возвращаясь к «Шифру» и не только: как вы в целом относитесь к буму адаптаций, ремейков, перезагрузок, которыми сейчас продюсеры перекармливают аудиторию? Это кризис идей или простой путь к заработку - перепродать уже хорошо знакомое и любимое?
- Честно говоря, наверное, отрицательно к этому отношусь. Причем не имею в виду «Шифр» - отдельно взятое художественное произведение, где за основу взята только идея. А вот когда берут всеми любимые старые фильмы («Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница») и делают кальку, у меня нет желания на это смотреть. Возможно, я не права. Но мне кажется, что играть на беззаветной любви аудитории к старому прекрасному кино нет никакого смысла. Мы все знаем эти замечательные фильмы - их можно пересмотреть и получить такое же удовольствие. Так зачем делать повторы? У меня сын Григорий, которому 9 лет, обожает «Бриллиантовую руку», «Операцию «Ы» и все фильмы, которые мы смотрели в детстве. Любит и реагирует по-живому. А современные фильмы может начать смотреть и отключиться - неинтересно. Так я проверяю искренность кадра, делаю это на сыне. Детское восприятие обмануть невозможно.
- Еще об одном любимом проекте не могу не спросить. Знаю, что «Новые Жуки» досняли. Вы продолжаете работу в проекте? И если да, то есть ли шанс у персонажа Игоря Верника, с которым крутила роман ваша Антонина, быть прощенным?
В «Жуках» Марьяна играет участковую Антонину. Фото: канал ТНТ
- Мы закончили снимать новый сезон, да, я принимала в нем участие. Спойлеров давать не буду. Скажу лишь, что все герои продолжают развивать эту историю. С героем Игоря у меня теплые отношения, они тоже получат развитие: будет и перевоспитание, и наоборот. Думаю, сезон получится классный. И вообще за лето я снялась в нескольких отличных проектах. В декабре выходит сериал «Мамонты» (с Юрием Стояновым в главной роли. - Авт.), нежно мной любимый. Трогательная семейная история про спасение пенсионера и его средств, которые увели мошенники. Крайне актуальная тема. А еще только закончили сериал «День семьи», режиссером которого стал Сергей Нотариус (сценарист «Жуков»), - думаю, это будет хит. Связываю с этим проектом очень большие ожидания, думаю, зрителям понравится.
- Когда 10 лет назад я увидел спектакль «Отелло» в «Сатириконе», гвоздем в голову врезалась мысль: почему эту актрису (Марьяну Спивак) не зовут в российские сериалы и кино? Что не так с нашими продюсерами? Прошло 10 лет. И у вас одна главная роль за другой («Шифр», «Эпидемия», «Мать моего сына», «Черное облако» и т. д.). Нет, не благодарите, вопрос другой: что поменялось, чтобы так вышло?
На сцене театра «Сатирикон» в роли Дездемоны. Фото: satirikon.ru
- Вы довольно точно обозначили временной отрезок. Дело в том, что как раз 10 лет назад наш театр «Сатирикон» закрылся на ремонт, и тогда же я родила сына. До этого момента играла по 25 спектаклей в месяц. Физически не было возможности сниматься в кино и сериалах.
- И даже проб не было?
- Были, но режиссеры и продюсеры смотрели мой график и спрашивали, зачем я вообще пришла. Поэтому были небольшие эпизоды. А когда театр закрылся на ремонт, мы стали играть на арендованных площадках, некоторые спектакли ушли из репертуара, из некоторых - в связи с беременностью - меня вывели. И, честно говоря, после рождения ребенка думала, что карьера остановится. В общем-то даже была к этому готова: теперь я мама и больше не актриса. Но так сложилось, к счастью, что удалось совместить. И карьера резко пошла вверх. Понятно, что этому способствовал успех картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
- Разведенная стерва с детьми - почему вас заваливали такими сценариями, как считаете?
Лето, море и... отличная фигура! Фото: личный архив Марины Спивак
- Думаю, потому что есть у нас в кино такой принцип: использовать артиста в формате уже случившейся, удачной роли. До сих пор стараюсь бороться с этим. В какой-то момент устала от одинаковых персонажей и перепрыгнула из драмы в комедию. Хотя сильные характеры, конечно, играть интереснее лирики. При этом настоящую любовь сыграть всегда хочется. Вообще за последние 10 лет я очень повзрослела. Было много переживаний, перипетий. Теперь работы много, да, но мы все, актеры, готовимся к тому, что в один момент может ее не стать. С одной стороны, хватаешься за все, что нравится, - хочется и это, и то, и с ребенком дома побыть, времени катастрофически не хватает. С другой, ловишь себя на мысли, что себе предоставлена только тогда, когда еду из одного города на съемки в другой - в поезде, самолете, машине - или ночью, когда уложила ребенка. А потом опять на вахту. Но что делать? Такая профессия и жизнь, которую я себе выбрала.
«Приходится быть «в тренде»
- Некоторые актеры раскрываются для широкой публики раньше, некоторые позже, некоторые так и остаются работать в недрах любимого театра. От чего это зависит, как считаете?
- Как ребенок из актерской семьи отлично понимаю: судьба актера - лотерея. Сегодня ты на пьедестале, завтра - уже никто и всеми забыт. Потом резко могут вспомнить, начнут снимать, и рецепта, как пройти по этой дороге ровно и без падений, нет. Главное, когда взлетаешь - не терять головы, а когда падаешь - не терять надежды.
- Может ли сказываться на том, что важней всего (погода в доме), удовлетворенность или неудовлетворенность ролью, работой, отработанным спектаклем?
- Конечно, это все очень сказывается. Я - трудоголик, и когда вдруг случается несколько дней без работы, начинаю лезть на стенку, поэтому домашние сразу понимают: маме пора бы съездить поработать (улыбается). Бывают и неудачные, тяжелые дни на работе, бывают удачные и радостные, все эмоции, естественно, приносишь домой, и поддержка семьи - это главное, что нужно, чтобы держаться на плаву и не выгорать.
- Каким растет любимый сын Григорий? Что увлекает его и чем он удивляет вас?
- Гриша очень творческий человек, он прекрасно рисует, у него безграничная фантазия. Недавно начал с удовольствием заниматься музыкой и даже вдруг сказал, что, наверное, тоже хотел бы стать артистом. Честно говоря, думала, что это случится попозже… Но если так будет - это здорово.
- Насколько вы понимаете современную молодежную культуру, тренды, мемы, речь, язык? Квадроберы, к примеру, вас не пугают?
- Приходится быть «в тренде», чтобы разделять интересы своего ребенка. Он меня постоянно просвещает и обучает. Что касается квадроберов - для меня странно, что эта «культура» превратилась в какой-то сюр. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, бегали на четвереньках, но это была игра - так, мне кажется, и надо к этому относиться. Без лишнего серьеза.
- Как выглядит идеальный день (может, даже на уровне фантазии) для совместного отдыха в вашей семье - востребованных актеров с разнящимися графиками съемок?
- Для меня идеальный отдых - это море, тепло. Всегда планируем отпуск зимой под Новый год, чтобы уехать из зимы в лето и побыть наконец-то всем вместе.
«Шифр» 18+, заключительные серии
Пн. - чт./22.00