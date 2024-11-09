Марьяна Спивак: «Сын Гриша недавно сказал, что тоже хочет стать артистом. Думала, это случится попозже...»

- Мы по сути взяли только идею: четыре разведчицы в современное время расследуют уголовные дела. В английском сериале «Код убийства» всего несколько серий. У нас за четыре сезона полноценно раскрывается история жизни каждой из героинь: есть акцент на личных драмах персонажей одновременно с расследованием. В жизни так и работает. Невозможно отделить рабочее от личного, все органично переплетено.

- О чем «Шифр» для вас? О силе единения, о выходе за пределы стереотипов и границ, о женской мощи, о силе советского суперчеловека, которая проявляется в экстремальных обстоятельствах?

- У каждой из наших героинь, конечно, есть такие сверхспособности: у Сони (Яна Дюбуи) - фотографическая память, у Ани (Екатерина Вилкова) - интуиция, у Кати (Елена Панова) - организаторские способности, у моей Ирины - математические расчеты. И вместе они - команда. Но едва ли этот фильм про женскую силу. В нашем мире женщины, пожалуй, больше правят миром, нежели мужчины. Никого не удивишь тем, что женщины в чем-то разбираются лучше мужчин. Для меня «Шифр» - интересная история про дружбу, любовь, семейные ценности и любовь к работе тоже. Про жажду справедливости: девчонки разбираются со сложными делами, потому что хотят торжества закона. Они не могут мириться с тем, что маньяки спокойно ходят на свободе - потому и помогают людям и милиции.

- Кстати, если продолжать тему советского - дико интересно: а ваша великая бабушка участвовала в вашей актерской судьбе? Я не про блат. Передача традиций, опыта, обсуждения - все это было? Вы же продолжательница великой актерской династии!

- К сожалению, бабушка моя, Жаннетик (Жанна Прохоренко, народная артистка РСФСР. - Авт.), ушла достаточно рано, в 2011 году, а я в 2006 году только окончила Школу-студию МХАТ. Она застала лишь мои театральные работы - по кино подсказать ничего не успела. Но я, конечно, воспитывалась на фильмах бабушки, обожаю ее работы, как и папины с мамиными (Тимофей Спивак и Екатерина Васильева тоже артисты. - Авт.). Меня все это подпитывало на подкорке. Так что домашних мастер-классов никто не проводил - я была предоставлена себе. Училась на своих ошибках - от работы к работе. Падая, встаешь, потом падаешь, снова поднимаешься и идешь вперед, чтобы не уронить честь и достоинство династии. На актерских детях есть такое клеймо - не опозорить, не подвести, доказать, что можешь сам.

«Детское восприятие обмануть невозможно»

- Возвращаясь к «Шифру» и не только: как вы в целом относитесь к буму адаптаций, ремейков, перезагрузок, которыми сейчас продюсеры перекармливают аудиторию? Это кризис идей или простой путь к заработку - перепродать уже хорошо знакомое и любимое?

- Честно говоря, наверное, отрицательно к этому отношусь. Причем не имею в виду «Шифр» - отдельно взятое художественное произведение, где за основу взята только идея. А вот когда берут всеми любимые старые фильмы («Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница») и делают кальку, у меня нет желания на это смотреть. Возможно, я не права. Но мне кажется, что играть на беззаветной любви аудитории к старому прекрасному кино нет никакого смысла. Мы все знаем эти замечательные фильмы - их можно пересмотреть и получить такое же удовольствие. Так зачем делать повторы? У меня сын Григорий, которому 9 лет, обожает «Бриллиантовую руку», «Операцию «Ы» и все фильмы, которые мы смотрели в детстве. Любит и реагирует по-живому. А современные фильмы может начать смотреть и отключиться - неинтересно. Так я проверяю искренность кадра, делаю это на сыне. Детское восприятие обмануть невозможно.

- Еще об одном любимом проекте не могу не спросить. Знаю, что «Новые Жуки» досняли. Вы продолжаете работу в проекте? И если да, то есть ли шанс у персонажа Игоря Верника, с которым крутила роман ваша Антонина, быть прощенным?