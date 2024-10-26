Екатерина Рокотова: «Много лет я прожила с шестью прослушками и пятью камерами в квартире»

Сложно поверить, но очаровательная блондинка Екатерина Рокотова («Мата Хари» 18+, «Высокие ставки» 16+, «Игра» 16+) в жизни может проявлять суровый характер и даже знает «пацанские понятия». Несмотря на то что 90-е вроде бы сгинули, в быту это очень может пригодиться, как показывает личный опыт артистки, прожившей часть жизни под пристальным присмотром ревнивого мужчины. Как ей удалось выбраться из плена, а главное, почему это касается и следователя СК Инги Крыловой из сериала «Невский. Близкий враг» (НТВ), расспросил журнал «Телепрограмма».

Никто в этом мире никому не обязан

- Екатерина, как считаете, какие качества вашей героини позволяют ей оставаться интересной для зрителей? Что в ней такого особенного?

- Моя героиня не такая уж «правильная/хорошая», как кажется на первый взгляд. Она трудоголик, принципиальный человек, но люди и события заставляют действовать Ингу неоднозначно, иногда даже вести себя мстительно и поступать достаточно подло.

- Приходится переламывать себя?

- Мне по-актерски такого персонажа интереснее играть, потому что хочется оправдать героиню перед зрителем и самой понять, почему человек внезапно может превратиться из белого и пушистого в озлобленного и жестокого.

- Красивая девушка на службе в правоохранительных органах, как ваша Крылова, это штамп?

- Не-е-ет, совсем. У нас в сериале в эпизодах играли действующие девушки из СКР. Все как на подбор красотки! Профессия следователя, как и актера, достаточно романтизирована благодаря кино и телевидению. Мне было так интересно слышать комментарии от «настоящих», что в кадре ходить без головного убора не по уставу, хотя моя Инга появляется в новых сериях в фуражке. А еще очень приятно, когда действующие сотрудники Министерства юстиции узнают на улице и признаются, что очень ждут нового сезона и для них я идеальный следователь. Конечно, что греха таить, это приятно.

- Почему ревность так сильно пожирает вашу героиню? Это идет из ее биографии (развод родителей) или особенностей личности?

- Ревность - это неуверенность в себе. В первую очередь для меня это профессиональная деформация: подозревать, что тебя регулярно вводят в заблуждение. Меня, например, как профессиональную актрису практически невозможно обмануть, особенно близким. Я обманщик дипломированный и поэтому чувствую малейшую фальшь по интонациям. Считываю все это даже в телефонном разговоре. У Инги похожая история: она человек, которого часто пытались обмануть. Плюс неполная семья (живет с отцом), несложившаяся и неудачная личная жизнь. В целом моя героиня - не легкая порхающая бабочка, она много анализирует, имеет не самое простое прошлое и опыт неудачного брака.