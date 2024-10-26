Екатерина Рокотова: «Много лет я прожила с шестью прослушками и пятью камерами в квартире»

Сложно поверить, но очаровательная блондинка Екатерина Рокотова («Мата Хари» 18+, «Высокие ставки» 16+, «Игра» 16+) в жизни может проявлять суровый характер и даже знает «пацанские понятия». Несмотря на то что 90-е вроде бы сгинули, в быту это очень может пригодиться, как показывает личный опыт артистки, прожившей часть жизни под пристальным присмотром ревнивого мужчины. Как ей удалось выбраться из плена, а главное, почему это касается и следователя СК Инги Крыловой из сериала «Невский. Близкий враг» (НТВ), расспросил журнал «Телепрограмма».
Никто в этом мире никому не обязан
- Екатерина, как считаете, какие качества вашей героини позволяют ей оставаться интересной для зрителей? Что в ней такого особенного?
- Моя героиня не такая уж «правильная/хорошая», как кажется на первый взгляд. Она трудоголик, принципиальный человек, но люди и события заставляют действовать Ингу неоднозначно, иногда даже вести себя мстительно и поступать достаточно подло.
- Приходится переламывать себя?
- Мне по-актерски такого персонажа интереснее играть, потому что хочется оправдать героиню перед зрителем и самой понять, почему человек внезапно может превратиться из белого и пушистого в озлобленного и жестокого.
- Красивая девушка на службе в правоохранительных органах, как ваша Крылова, это штамп?
- Не-е-ет, совсем. У нас в сериале в эпизодах играли действующие девушки из СКР. Все как на подбор красотки! Профессия следователя, как и актера, достаточно романтизирована благодаря кино и телевидению. Мне было так интересно слышать комментарии от «настоящих», что в кадре ходить без головного убора не по уставу, хотя моя Инга появляется в новых сериях в фуражке. А еще очень приятно, когда действующие сотрудники Министерства юстиции узнают на улице и признаются, что очень ждут нового сезона и для них я идеальный следователь. Конечно, что греха таить, это приятно.
- Почему ревность так сильно пожирает вашу героиню? Это идет из ее биографии (развод родителей) или особенностей личности?
- Ревность - это неуверенность в себе. В первую очередь для меня это профессиональная деформация: подозревать, что тебя регулярно вводят в заблуждение. Меня, например, как профессиональную актрису практически невозможно обмануть, особенно близким. Я обманщик дипломированный и поэтому чувствую малейшую фальшь по интонациям. Считываю все это даже в телефонном разговоре. У Инги похожая история: она человек, которого часто пытались обмануть. Плюс неполная семья (живет с отцом), несложившаяся и неудачная личная жизнь. В целом моя героиня - не легкая порхающая бабочка, она много анализирует, имеет не самое простое прошлое и опыт неудачного брака.
Красавице Екатерине идут все головные уборы. Фото: личный архив Екатерины Рокотовой
- Если говорить о вашем прошлом: специфика сурового саратовского детства наложила отпечаток на характер?
- Конечно, наложила, и очень большой. Я не тепличный ребенок. Привыкла отвечать за свою жизнь и поступки, брать на себя ответственность и полагаться только на себя. Во мне нет такого: все вокруг должны и обязаны. Мне нравится выражение «Мы приходим в этот мир одни и уходим из него тоже в одиночестве». На кого-то полагаться, а уж тем более быть уверенным, что «кто-то тебе должен», мне кажется абсурдным. Никто в этом мире никому не обязан, и если это осознать и принять, сразу отпадет куча обид и претензий.
- Что, если вас обидели?
- Я не прощаю предательств, просто отхожу в сторону и живу свою жизнь так, как мне хочется. Если возвращаться к детству, то самый большой плюс - теперь могу постоять за себя. И речь идет не о физическом воздействии, нет. Я всегда жестко отстаиваю личные границы и принципы - со мной сложно договориться, даже невозможно, если мне пытаются что-то навязывать. Могу объяснить все человеку одним взглядом, мне даже не нужно голос повышать. Близкие знают, что я никогда не скандалю, но если меня довести, могу открыть ворота машиной - и лучше не доводить до таких ситуаций. Хотя в принципе я человек не скандальный: повышение голоса - это уже что-то за гранью, особенно если речь про незнакомых людей. Так что любимый Саратов дал мне стержень, отчасти бесстрашие и чувство юмора наше, поволжское. Очень благодарна непростому детству, благодаря ему сформировались правильные жизненные принципы.
- Какие же?
- Трудолюбие и уважение к человеку и его труду в рамках любой профессии. Никогда не позволю обидеть кого-то слабее, чисто по-пацански (улыбается). Поэтому мое детство воспитало из меня человека с правильными жизненными позициями.
Многие зрители знают актрису как следователя СК Ингу Крылову. Фото: кадр из фильма
- А вы лично по сравнению с Ингой Крыловой ревнивы?
- Я была очень ревнивой в детстве - к родителям, друзьям, мне нужно было много внимания. И ес-
ли обычно дети мечтают о братике или сестренке, то я говорила так: «Если появится кто-то еще, то я уйду из дома, серьезно!» Сейчас, конечно, улыбаюсь, вспоминая это, но для меня до сих пор очень важно, чтобы самые близкие люди правильно расставляли приоритеты. Например, в сложные моменты были рядом.
Из-за этого могу обидеться, но не думаю, что это про ревность.
- С мужем так же?
- Своего мужчину я не ревную совсем и могу отпустить куда угодно.
«Помогло саратовское детство»
- Ревность - это точно одно из проявлений неуверенности в себе? Или просто неумение работать с эмоциями?
- Ревность бывает разная. Как женщина я никогда не полезу в телефон и не буду искать чужие волосы на пиджаке. Я уверена в себе настолько, что у меня в голове всегда одно: «Изменить мне?! С кем?» Люблю себя, и с этого начинается уверенность в себе, поэтому у меня даже в мыслях нет, что мне можно изменить. А если у моего мужчины есть увлечения на стороне, значит, ему не хватает меня или меня слишком много и поэтому ему сложно. В этом случае уверена, что не стоит усложнять друг другу жизнь, тратить время. Не любишь, некомфортно - терпеть не стоит.
- А вас мужчины часто ревновали?
- Меня ревновали и контролировали так, что врагу не пожелаю. На протяжении многих лет я жила с шестью прослушками и пятью камерами, которые были установлены во время ремонта. Прекрасно владею сленгом по этой линии: например, топтуны - это пешие наблюдатели, которые ходили за мной по ресторанам. Ревнивым мужчиной покупались распечатки моих звонков, за мной без стеснения передвигалась наружка, даже в машине стоял микрофон.
- Даже так! Долго продержались?
С Викторией Исаковой в сериале «Мата Хари». Фото: кадр из фильма
- Меня это довело до панических атак, когда мы расставались. Это патологическое сумасшествие, с которым ничего невозможно сделать. Я видела, как меня снимают со вспышкой и за мной по пятам ездит машина. Это был самый страшный период в моей жизни! Я уже не знала, чего ждать, учитывая масштабы ультиматумов и возможностей того человека. Ставить камеры, подкупать психолога, массажиста - я прошла через такой ад, что никому не пожелаю.
- Что дало сил порвать с этим безумием?
- Насильно мил не будешь. Мне помогло уже упомянутое саратовское детство: не испугаться, не сдаться, но ответить на угрозы в правовом поле. Это была история, достойная серии передач на ТВ, но я все же рада, что удалось договориться приватно. Это было очень сложно, особенно пережить предательство людей, которые были вхожи в дом и считались друзьями. Для меня дружба - это святое, то, что не продается. Поэтому кто продался - мне больше не друг.
- Может стать вашим избранником человек, который не понимает специфики профессии и так отчаянно любит вас, что настаивает на уходе из нее?
- Нет, категорически. Это не значит, что я ставлю профессию во главу своей жизни. Моя профессия - часть меня, я не смогу от нее отказаться никогда. Но я не домохозяйка, мне важна реализация, мои друзья, моя сфера деятельности. И вообще категоричность в отношениях - для меня табу: не стоит мечтать о том, что ты поменяешь другого человека. Зачем? Либо нужно принять человека таким, какой он есть, либо искать подходящего партнера. Я бы в отношения, где с порога что-то запрещают, даже не стала входить.
- Верим! В финале не могу не спросить про вашу потрясающую форму. Что позволяет держать себя в тонусе?
- Вам показалось (улыбается). Я ем все, что захочется. Но мне повезло: совсем не люблю сладкое, и если мне вдруг хочется конфетку, со мной что-то не так. Стараюсь правильно питаться - регулярно и без срывов.
«Невский. Близкий враг» 16+
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