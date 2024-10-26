«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: что мы увидим в новом шоу

- У меня такое чувство, что все десять лет моих съемок в качестве блогера вели меня именно в эту точку. Что все выпуски, которые я снял, а их больше пятисот, готовили меня к ведению подобного крупного формата и креативу в масштабном телепроекте. На самом деле я и выживал в разных уголках мира, в том числе на необитаемых островах, отправлялся в опасные локации по всему земному шару. Создавал большое количество роликов, где участники выполняют различные челленджи, задания и испытания. И отовсюду я понабрал много механик, что в итоге и применил в «Острове». Как мне кажется, я максимально органичен во всем этом, потому что чувствую данный проект как свой. И это главное для ведущего.

- Несколько лет назад вы и сами были на месте участников, когда на пару дней присоединились к команде «Последнего героя». Насколько непростым был этот опыт?

- Честно говоря, сделал это с большим удовольствием, потому что реализовал детскую мечту, о которой говорил ранее. Мне удалось побывать по ту сторону экрана, посмотреть, как это действительно происходит в реальности. И я так вам скажу: это сложно, но безумно интересно. За эти несколько дней я постарался быть максимально полезным своему племени: ловил рыбу, проходил испытания, поддерживал ребят. Я понял, что за кадром, конечно, никто колбасой тебя не подкармливает. Действительно, идет выживание в сложных условиях, люди едят рис и то, что поймают. Этот опыт также помогал мне на съемках «Острова».

- А если придется оказаться на месте участников «Острова» и на месяц отказаться от благ цивилизации, с чем особенно сложно будет расстаться?

- Отказаться от благ цивилизации на месяц для меня не составит труда, но я понимаю, что это будет большой психологической нагрузкой. И каждый, кто пришел в «Остров сокровищ», осознает, что это не только физическое испытание, но и психологическое. Здесь столько поворотов и столько подводных камней на пути участников, что к такому серьезному стрессу реально нужно быть готовым. Это непростой челлендж, который необходимо пережить. Но цена данной игры - 10 млн рублей. Я думаю, стоит за такое побороться.

- Расскажите об испытаниях в реалити? Что особенно впечатлило?

- Я бы не хотел раскрывать их, чтобы не портить сюрприз, но это точно стоит увидеть. Мне, кстати, очень нравится, что в каждом выпуске их много и они разнообразные. Отдельного внимания требует то, что происходит в финале каждого выпуска в амфитеатре, где творятся вещи в стиле «Игры престолов» или «Игры в кальмара» 18+. Это то, что захватывает дух. Мне самому безумно интересно наблюдать за тем, как герои пытаются продумать тактики, построить теории и сделать что угодно, лишь бы остаться в нашем проекте.

- Я бы не хотел раскрывать их, чтобы не портить сюрприз, но это точно стоит увидеть. Мне, кстати, очень нравится, что в каждом выпуске их много и они разнообразные. Отдельного внимания требует то, что происходит в финале каждого выпуска в амфитеатре, где творятся вещи в стиле «Игры престолов» или «Игры в кальмара» 18+. Это то, что захватывает дух. Мне самому безумно интересно наблюдать за тем, как герои пытаются продумать тактики, построить теории и сделать что угодно, лишь бы остаться в нашем проекте.

- Чем для вас «Остров» принципиально отличается от других проектов о выживании?

- Вот я, кстати, почему еще и согласился стать ведущим, потому что обычно реалити-шоу, с моей точки зрения, очень «мягкие». А мне хотелось создать историю пожестче, где люди действительно борются за десять миллионов. И мне кажется, у нас именно такой проект и получился. Я безумный фанат «Игры престолов» и «Игры в кальмара» и во многих аспектах ориентировался на них. То, что происходит в этих сериалах, вызывает гигантское количество вопросов и невероятное желание смотреть дальше. Думаю, нам удалось сделать нечто подобное.

Только факты

Правила

80 человек приплывают на необитаемый остров, где спрятаны несметные богатства: прыгают с баржи в воду, проплывают 500 метров до берега. Героям предлагают сразиться за 10 млн рублей и поучаствовать в невероятных испытаниях. Испытать себя судьбой в том числе. Судьба - это главное слово, отличающее этот проект от остальных. В этом честном реалити не прописаны исходы. Члены съемочной группы одновременно с участниками узнают, кто покинет проект. Проигравшая в испытаниях команда оказывается на церемонии, где испытывает судьбу по-разному. Бывает, им приходится выбирать свитки или камни с символами, которые означают, остается герой или нет. Участники сами выбирают из предложенных обстоятельств. Точно так же, как сами делятся на лагеря в самом начале проекта, когда приходят к амфитеатру первый раз и видят ключницу с 80 ключами. От того, какой они выберут ключ, зависит, в какой лагерь попадут.

Участники

Среди героев - сын с отцом, сестры, семейная пара, братья, иностранцы, спортсмены, блогеры, одним словом, максимально разношерстная публика. Есть простые ребята, которые первый раз пролетели на самолете, увидели океан, попробовали ананасы. В истории российского телевидения еще не было такого, чтобы в реалити-шоу на острове участвовали 80 человек. Звукорежиссеры проекта признались, что они впервые столкнулись с такой задачей. Им нужно было повесить петлички (компактные микрофоны. - Ред.) на 80 участников, собрать параллельно 160 звуковых дорожек. Организаторам было непросто скоординировать героев, поселить их, посадить в один автобус, перевезти с одной точки в другую.

Виды испытаний