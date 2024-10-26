«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: что мы увидим в новом шоу

Блогер и музыкант Дмитрий Масленников стал ведущим самого масштабного российского реалити, которое выходит на канале СТС. В шоу под названием «Остров сокровищ. Знаки судьбы» 80 участников прибывают на необитаемый остров в Таиланде, чтобы бороться за главный приз. А это аж 10 млн рублей!
Все герои делятся на три племени в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова.
Дмитрий Масленников рассказал «Телепрограмме», почему принял этот вызов, как ему помог собственный опыт участия в реалити-шоу и чем «Остров сокровищ» будет похож на «Игру престолов» 18+.
- Дмитрий, почему вы согласились на это приключение?
- С раннего детства я был ярым фанатом проектов о выживании. Помню моменты, когда прибегал домой, включал «Последний герой» с Сергеем Бодровым, где он рассказывал про неведомый остров, на котором люди стараются выжить в борьбе за главный приз. Я всю жизнь хотел поучаствовать в чем-то таком и, когда начал заниматься блогингом, в голове держал свою мечту о том, чтобы провести нечто подобное. После моей коллаборации с «Последним героем» все чаще задумывался над тем, чтобы сделать похожее. И вот СТС меня будто услышал и позвал в «Остров сокровищ». Круто, что здесь мы взаимно помогли друг другу создать классный проект!
- Что вас особенно впечатлило на съемках?
- В первую очередь меня привлек невероятный масштаб. Это проект уже совершенно другого уровня, где большое количество участников, мощные испытания и неожиданные повороты. Здесь многое решает судьба, и за этим интересно наблюдать. Меня также безумно порадовало, что СТС действительно прислушивается к мнению ведущих. Я мог вносить свои идеи, заниматься креативом вместе с ребятами из съемочной группы. Мы создали много сценарных поворотов, которые, как мне кажется, помогут приковать внимание зрителя к экрану. Так что я счастлив, что здесь выступаю не просто ведущим, но и тем, кто внес в проект частичку себя.
Фото: канал СТС
- У меня такое чувство, что все десять лет моих съемок в качестве блогера вели меня именно в эту точку. Что все выпуски, которые я снял, а их больше пятисот, готовили меня к ведению подобного крупного формата и креативу в масштабном телепроекте. На самом деле я и выживал в разных уголках мира, в том числе на необитаемых островах, отправлялся в опасные локации по всему земному шару. Создавал большое количество роликов, где участники выполняют различные челленджи, задания и испытания. И отовсюду я понабрал много механик, что в итоге и применил в «Острове». Как мне кажется, я максимально органичен во всем этом, потому что чувствую данный проект как свой. И это главное для ведущего.
- Несколько лет назад вы и сами были на месте участников, когда на пару дней присоединились к команде «Последнего героя». Насколько непростым был этот опыт?
- Честно говоря, сделал это с большим удовольствием, потому что реализовал детскую мечту, о которой говорил ранее. Мне удалось побывать по ту сторону экрана, посмотреть, как это действительно происходит в реальности. И я так вам скажу: это сложно, но безумно интересно. За эти несколько дней я постарался быть максимально полезным своему племени: ловил рыбу, проходил испытания, поддерживал ребят. Я понял, что за кадром, конечно, никто колбасой тебя не подкармливает. Действительно, идет выживание в сложных условиях, люди едят рис и то, что поймают. Этот опыт также помогал мне на съемках «Острова».
- А если придется оказаться на месте участников «Острова» и на месяц отказаться от благ цивилизации, с чем особенно сложно будет расстаться?
- Отказаться от благ цивилизации на месяц для меня не составит труда, но я понимаю, что это будет большой психологической нагрузкой. И каждый, кто пришел в «Остров сокровищ», осознает, что это не только физическое испытание, но и психологическое. Здесь столько поворотов и столько подводных камней на пути участников, что к такому серьезному стрессу реально нужно быть готовым. Это непростой челлендж, который необходимо пережить. Но цена данной игры - 10 млн рублей. Я думаю, стоит за такое побороться.
- Расскажите об испытаниях в реалити? Что особенно впечатлило?
- Я бы не хотел раскрывать их, чтобы не портить сюрприз, но это точно стоит увидеть. Мне, кстати, очень нравится, что в каждом выпуске их много и они разнообразные. Отдельного внимания требует то, что происходит в финале каждого выпуска в амфитеатре, где творятся вещи в стиле «Игры престолов» или «Игры в кальмара» 18+. Это то, что захватывает дух. Мне самому безумно интересно наблюдать за тем, как герои пытаются продумать тактики, построить теории и сделать что угодно, лишь бы остаться в нашем проекте.
- Я бы не хотел раскрывать их, чтобы не портить сюрприз, но это точно стоит увидеть. Мне, кстати, очень нравится, что в каждом выпуске их много и они разнообразные. Отдельного внимания требует то, что происходит в финале каждого выпуска в амфитеатре, где творятся вещи в стиле «Игры престолов» или «Игры в кальмара» 18+. Это то, что захватывает дух. Мне самому безумно интересно наблюдать за тем, как герои пытаются продумать тактики, построить теории и сделать что угодно, лишь бы остаться в нашем проекте.
- Чем для вас «Остров» принципиально отличается от других проектов о выживании?
- Вот я, кстати, почему еще и согласился стать ведущим, потому что обычно реалити-шоу, с моей точки зрения, очень «мягкие». А мне хотелось создать историю пожестче, где люди действительно борются за десять миллионов. И мне кажется, у нас именно такой проект и получился. Я безумный фанат «Игры престолов» и «Игры в кальмара» и во многих аспектах ориентировался на них. То, что происходит в этих сериалах, вызывает гигантское количество вопросов и невероятное желание смотреть дальше. Думаю, нам удалось сделать нечто подобное.
Только факты
Правила
80 человек приплывают на необитаемый остров, где спрятаны несметные богатства: прыгают с баржи в воду, проплывают 500 метров до берега. Героям предлагают сразиться за 10 млн рублей и поучаствовать в невероятных испытаниях. Испытать себя судьбой в том числе. Судьба - это главное слово, отличающее этот проект от остальных. В этом честном реалити не прописаны исходы. Члены съемочной группы одновременно с участниками узнают, кто покинет проект. Проигравшая в испытаниях команда оказывается на церемонии, где испытывает судьбу по-разному. Бывает, им приходится выбирать свитки или камни с символами, которые означают, остается герой или нет. Участники сами выбирают из предложенных обстоятельств. Точно так же, как сами делятся на лагеря в самом начале проекта, когда приходят к амфитеатру первый раз и видят ключницу с 80 ключами. От того, какой они выберут ключ, зависит, в какой лагерь попадут.
Участники
Среди героев - сын с отцом, сестры, семейная пара, братья, иностранцы, спортсмены, блогеры, одним словом, максимально разношерстная публика. Есть простые ребята, которые первый раз пролетели на самолете, увидели океан, попробовали ананасы. В истории российского телевидения еще не было такого, чтобы в реалити-шоу на острове участвовали 80 человек. Звукорежиссеры проекта признались, что они впервые столкнулись с такой задачей. Им нужно было повесить петлички (компактные микрофоны. - Ред.) на 80 участников, собрать параллельно 160 звуковых дорожек. Организаторам было непросто скоординировать героев, поселить их, посадить в один автобус, перевезти с одной точки в другую.
Виды испытаний
В проекте много различных испытаний - на силу, ловкость и другие качества. Фото: канал СТС
В шоу есть испытания, в которых герои добывают себе продукты, какие-то бонусы. Есть испытания на вылет и мини-испытания, когда участники могут что-то заработать для себя и команды. Это все в рамках одного выпуска, который заканчивается встречей в амфитеатре.
Амфитеатр
Все участники делятся на три лагеря, наугад выбирая себе кулон-ключ. Тут уж как решит судьба! Фото: канал СТС
Это сакральное место, где решается судьба героев: из амфитеатра всегда кто-то улетает домой. Он вмещает 100 человек, его полностью строили с нуля два с половиной месяца тайские строители по эскизам организаторов. Получилось пространство в духе «Индианы Джонс» 16+ и «Лары Крофт» 18+, иногда место напоминает сериал «Остаться в живых» 18+ и фильм «Джуманджи» 18+.
Три лагеря
Лагеря участников, построенные из бамбука, отличаются друг от друга расположением: лагерь воды находится на сваях на воде, лагерь земли стоит на земле, а вот лагерь воздуха… парит над сушей.
Съемочная группа
В проекте заняты 180 человек: 40 звукорежиссеров, 26 инженеров, 23 оператора, 19 художников-бутафоров и реквизиторов. Команда занимает большие площади, поэтому все время летает коптер. Сейчас в Таиланде несезон, постоянно идут дожди, что также осложняет съемки.
Реквизит для испытаний
Используется огромное количество реквизита, который готовится каждый день. В ход идут кокосы, листья пальм, бамбук (из него, например, изготовлены столы и скамейки), бечевки, канаты, дерево, лодки. Для одного испытания понадобилось 35 железных конструкций, которые сварили за два дня, для другого - делали три 20-метровые бутафорские змеи весом 250 кг. Есть еще очень тяжелый реквизит, участвующий в испытаниях: 250-килограммовые плоты, мешки по 40 кг, бревна по 200 кг. В одном испытании участвуют 50 змей.
Из первых уст
Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова участвует с мужем Федерико: «Мы все равно победим, потому что пережили столько всего вместе. У меня в жизни три важные медали: олимпийское золото в Рио, серебро на олимпиаде в Токио и самая важная - победа над раком год назад. Невероятно горжусь тем, что прошла этот путь с улыбкой вместе с мужем».
Данияр Тауланов называет своей главной поддержкой ведущего шоу: «С Димой дружим с восьмого класса. Он невероятно креативный человек, но главное - очень хороший друг, который никогда не подводил, не предавал».
Актер Александр Сабанин, известный как двойник Дмитрия Нагиева, дружить ни с кем не собирается: «Если встанет вопрос: идти ли по головам ради победы? Те, кто ответил «нет», соврали или приехали тусоваться. Не скажу, что позиционирую себя как двойник Нагиева, но, когда есть интересный проект, как этот, где можно сыграть такую роль, почему бы и нет?»
Звездный кондитер Марина Синицкая готова на все: «Ради больших денег готова спать на полу, отказаться от связи, жить с неприятными людьми целый месяц, отправлять домой друзей. Мне важнее победа, я за ней приехала».
Эксперт по выживанию Олег Тайга считает проект испытанием на прочность: «Опыта выживания в джунглях еще не было, но надеюсь, что и здесь получится организовать свой быт. У меня чего только не было в жизни. Я прожил двести сорок шесть дней в глухой тайге без спального снаряжения, за это время встретил пятьдесят медведей, пережил четыре нападения и клиническую смерть».
«Остров сокровищ. Знаки судьбы» 16+
С 3 ноября/20.30