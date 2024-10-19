Константин Ивлев: «Дочки фаршируют меня пластиковой и деревянной едой»

Главный телеповар страны, как нередко называют Константина Ивлева, недавно выпустил серию книг после 10-летнего перерыва (до этого печатное издание «от Ивлева» выходило аж в 2014 году). Кроме того, он продолжает вести телепроекты «Адский шеф» и «Битва шефов» на канале «Пятница!» и, конечно, заботиться о своей семье. Обо всем этом Константин рассказал «Телепрограмме».
«Бог завещал делиться»
- Недавно вы выпустили книгу после 10-летнего перерыва. С чем связана такая пауза и почему все же вернулись к писательству?
- К большому сожалению, много лет тому назад ушел из жизни мой друг и соавтор Юрий Рожков, с кем как раз до этого мы выпускали большое количество книг. Не то чтобы я оплакивал потерю, хотя это тоже немаловажный фактор, но у меня были еще дела, и я сконцентрировался на другом. Но теперь я понял, что уже готов. За 10 с лишним лет я набрал достаточную базу интересных и, самое главное, вкусных рецептов. Бог завещал делиться, я и подумал: «А почему бы и нет?!»
- На кого рассчитаны ваши книги?
- Мои книги рассчитаны на людей, которые любят читать и готовить. У нас есть сборники разных блюд, а также отдельно блюда на мангале, открытом огне и в казане. Скоро выходят сладкие блюда, большие р цепты для всей семьи и завтраки. По рецептам из книг могут готовить даже дети, настолько они простые и сопровождаются большим количеством иллюстраций. Этим проектом мы поддерживаем российских художников, даем им возможность поучаствовать в наших книгах - нарисовать блюдо.
Шеф выпустил новую книгу рецептов после 10-летнего перерыва. Фото: личный архив Константина Ивлева
- Кстати, о детях. Расскажите, пожалуйста, чем вас радует малышка Ника (2 года) и какие поводы для отцовской гордости подкидывают Матвей (23 года) и Маруся (10 лет)?
- Старший, Матвей, встал на поварскую дорожку и уже 4 месяца работает в Турции в ресторане Антона Пинского (знаменитый столичный ресторатор. - Ред.), был су-шефом, скоро уезжает в Дубай в ресторан Димы Блинова (ресторатор из Петербурга. - Ред.). Большой молодец, горжусь им и радуюсь тому, что он решил пойти по отцовским стопам. Маруся и Ника сейчас убаюкивают меня игрой в ресторан. Так повелось, что, помимо кукол, девочки безумно любят готовить. Поэтому у нас всякие-разные игрушечные кухни и гигантское количество пластиковых продуктов. Когда Маруся приезжает кнам на выходные (она живет отдельно, с первой женой Константина. - Ред.), мы устраиваем загородный ресторан, где мои дочки фаршируют меня пластиковой и деревянной едой. Им это очень нравится, но пока что Маруся хочет стать архитектором. О Нике рано что-то говорить, но поверьте, она себя еще покажет!
«Обязательно ем горячее»
- Вы очень опытный телеведущий. Недавно стартовал новый телевизионный сезон, какие у вас планы на этот счет?
- Планы как всегда - порвать эфиры и захватить самую большую долю. Сейчас стартовали «Адский шеф» и новый сезон «Битвы шефов», немного позже начнется сезон «Молодых ножей». А в следующем году будем запускать два совершенно новых формата.
- А какие ТВ-проекты вам нравятся как телезрителю?
- Я люблю смотреть новости, чтобы знать, что происходит в мире. А первое место у меня занимают программы про природу - Animal Planet, Discovery. Спорт люблю, а еще я, наверное, чемпион мира по сериалам - обожаю их.
- Как прошло ваше лето? Нет ощущения, что оно пролетело молниеносно?
- Вот уже 10 лет соблюдаю традицию: после последнего дня съемок проекта «Адский шеф» в конце июля с семьей уезжаю отдыхать на месяц. В этом году были на море - отдыхали, загорали, встречались с друзьями. Матвей работал, а Маруся, Ника, жена Лера - все были со мной. Еще присоединились родители Леры.
Марусе Ивлевой нравится готовить. Но папа не настаивает на том, чтобы она стала поваром. Фото: личный архив Константина Ивлева
- Осень - самое плодородное время года. Какое у вас любимое блюдо из этого сезона?
- Это пора супов, особенно горячих, время для «откладывания жирочков», а учитывая, что я «супник», потому что я обязательно ем горячее. У меня сейчас вот стоит дымится борщ, а зимой так это вообще самая лучшая еда - горячий суп с хлебушком, да сливочным маслом, с лучком, со сметанкой. Но я советую начинать их есть уже осенью.
- Не можем не вспомнить шутки про кабачки. Какое оригинальное блюдо из этого овоща можете посоветовать?
- Обожаю кабачки! Мы очень любим драники или оладушки: натираете кабачок на терке, отжимаете, добавляете яйца, соль, перец, небольшое количество муки - и вперед, обжаривать. Для того чтобы они были вкуснее, не жадничайте, обжаривайте на топленом сливочном масле, поверьте мне, будет намного вкуснее. Сделайте обязательно соус огуречный тартар. Натираете свежий огурец, отжимаете влагу, добавляете чеснок, перемешиваете сметану с майонезом плюс петрушку, все смешиваете и на кабачки. О-о-о, очень вкусно! (Причмокивает.) Приятного аппетита!
«Битва шефов» 16+
По понедельникам/18.50
«Адский шеф» 16+
По средам/19.00