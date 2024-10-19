Константин Ивлев: «Дочки фаршируют меня пластиковой и деревянной едой»

Главный телеповар страны, как нередко называют Константина Ивлева, недавно выпустил серию книг после 10-летнего перерыва (до этого печатное издание «от Ивлева» выходило аж в 2014 году). Кроме того, он продолжает вести телепроекты «Адский шеф» и «Битва шефов» на канале «Пятница!» и, конечно, заботиться о своей семье. Обо всем этом Константин рассказал «Телепрограмме».

«Бог завещал делиться»

- Недавно вы выпустили книгу после 10-летнего перерыва. С чем связана такая пауза и почему все же вернулись к писательству?

- К большому сожалению, много лет тому назад ушел из жизни мой друг и соавтор Юрий Рожков, с кем как раз до этого мы выпускали большое количество книг. Не то чтобы я оплакивал потерю, хотя это тоже немаловажный фактор, но у меня были еще дела, и я сконцентрировался на другом. Но теперь я понял, что уже готов. За 10 с лишним лет я набрал достаточную базу интересных и, самое главное, вкусных рецептов. Бог завещал делиться, я и подумал: «А почему бы и нет?!»

- На кого рассчитаны ваши книги?

- Мои книги рассчитаны на людей, которые любят читать и готовить. У нас есть сборники разных блюд, а также отдельно блюда на мангале, открытом огне и в казане. Скоро выходят сладкие блюда, большие р цепты для всей семьи и завтраки. По рецептам из книг могут готовить даже дети, настолько они простые и сопровождаются большим количеством иллюстраций. Этим проектом мы поддерживаем российских художников, даем им возможность поучаствовать в наших книгах - нарисовать блюдо.