Денис Васильев: «Будет жутко, страшно, но главное - интересно!»

В центре сюжета - Константин Крестоносцев (Денис Васильев) - руководитель оперативной группы, которая специализируется на расследовании необычных преступлений. Кроме него, в группу входят психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец). Крестоносцев отлично разбирается в эзотерике и оккультизме, но считает, что все произошедшее можно объяснить рационально. Однако после встречи с чем-то действительно таинственным герою придется поменять свое мнение. Денис Васильев рассказал «Телепрограмме» о съемках проекта в Санкт-Петербурге, своей вере в мистику и о критике со стороны жены-актрисы.

«Существовать в таинственной атмосфере»

- Денис, чем вас привлек этот проект? Скажите сразу, нам будет очень страшно?

- Я еще ни разу не играл в мистических детективах, было интересно существовать в этой таинственной атмосфере. Рассказывать, какого рода мистика ждет зрителей, не буду - тем интереснее будет смотреть. Могу сказать, что будет жутко, страшно, но самое главное - захватывающе!

- А вы лично верите в эзотерику и оккультизм? Как относитесь к астрологии и таро?

- Ко всем этим вещам отношусь нейтрально и равнодушно, на самом деле не особенно интересовался этой темой. Что касается каких-то радикальных вещей - оккультных обрядов и тому подобного, - более настороженно отношусь, стараюсь держать дистанцию. Астрологию, знаю, многие считают интересной и полезной, но сам особенно не увлекался.

- А кто вы, кстати, по гороскопу?

- Я Телец, в мае родился. И сейчас вы скажете: «А-а-а, ну все понятно, все Тельцы такие!» (Смеется.)