Денис Васильев: «Будет жутко, страшно, но главное - интересно!»

В центре сюжета - Константин Крестоносцев (Денис Васильев) - руководитель оперативной группы, которая специализируется на расследовании необычных преступлений. Кроме него, в группу входят психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец). Крестоносцев отлично разбирается в эзотерике и оккультизме, но считает, что все произошедшее можно объяснить рационально. Однако после встречи с чем-то действительно таинственным герою придется поменять свое мнение. Денис Васильев рассказал «Телепрограмме» о съемках проекта в Санкт-Петербурге, своей вере в мистику и о критике со стороны жены-актрисы.
«Существовать в таинственной атмосфере»
- Денис, чем вас привлек этот проект? Скажите сразу, нам будет очень страшно?
- Я еще ни разу не играл в мистических детективах, было интересно существовать в этой таинственной атмосфере. Рассказывать, какого рода мистика ждет зрителей, не буду - тем интереснее будет смотреть. Могу сказать, что будет жутко, страшно, но самое главное - захватывающе!
- А вы лично верите в эзотерику и оккультизм? Как относитесь к астрологии и таро?
- Ко всем этим вещам отношусь нейтрально и равнодушно, на самом деле не особенно интересовался этой темой. Что касается каких-то радикальных вещей - оккультных обрядов и тому подобного, - более настороженно отношусь, стараюсь держать дистанцию. Астрологию, знаю, многие считают интересной и полезной, но сам особенно не увлекался.
- А кто вы, кстати, по гороскопу?
- Я Телец, в мае родился. И сейчас вы скажете: «А-а-а, ну все понятно, все Тельцы такие!» (Смеется.)
Один из образов в проекте воплотил заслуженный артист РФ Андрей Федорцов. Фото: канал ТВ-3
- Давайте поговорим о ваших коллегах по «Крестоносцам». Как вас приняли напарники - Екатерина Домашенко и Александр Кононец? - С Катей и Сашей я раньше знаком не был, первый раз работали вместе, и все сложилось прекрасно, даже более чем. Мы успевали что-то придумывать, что-то править в сценарии прям на площадке. В этом смысле нам повезло, что у нас по-человечески сложился коллектив. Всегда сложно, если актеры не находят общего языка друг с другом, это большая проблема. Но у нас создалась какая-то своя атмосфера, а взаимопонимание сильно упрощало работу. Спасибо и режиссеру проекта Александру Колеснику. С ним мы работаем уже не первый раз. И «Пилигрим» 18+ снимали вместе, и «Город Брежнев», который должен выйти. У нас с ним тотальное взаимопонимание, даже без слов зачастую, что тоже являлось огромным бонусом в работе.
«Должно быть легкое дыхание»
- Как проходили съемки? Порадовал ли Петербург погодой?
Благодаря Крестоносцеву и его команде все преступления будут раскрыты! Фото: канал ТВ-3
- Мы снимали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Было два блока - зимний и летний. И это было как будто два совершенно разных города! Сначала снимали в декабре - феврале. Было, конечно, безумно сложно, холодно, промозгло. Это ни для кого не тайна - в Питере зимой очень сложно с погодой. Понятно, что везде зимой непросто, но там особенно, потому что, видимо, влажность повышена, еще и ветер. Один дубль делается - и все уже замерзает: и губы, и лицо, и мозги, и тело. А вот летний блок прошел в четыре раза комфортнее!
- Происходило ли что-то загадочное на съемках? Знаете, иногда говорят, что сам сюжет картины влияет, например, съемки по произведениям Булгакова многие называют проклятыми…
- Я знаю, есть такие актеры, которые любят нагонять жуть вокруг происходящего, рассказывают, что техника сама выключается или реквизит пропадает. У нас ничего такого не было. Были, конечно, какие-то рабочие сложности, например, такие дни, когда просто все подряд выходит из строя, постоянно что-то мешает. Но это, на мой взгляд, просто рабочие моменты. Не буду рассказывать, что «все далось тяжело, и мы там еле выжили». Мистика должна быть на экране, в истории, а не на съемках.
Александр Кононец - в роли обаятельного судмедэксперта Морозова. Фото: канал ТВ-3
- Вы вообще, кажется, легко относитесь и к съемкам, и к профессии?
- Да, я не из тех, кто ради роли «не ел, не спал, не пил, ходил ночами, молился…». Есть, конечно, разные роли - какие-то требуют большего погружения, какие-то уже более знакомы для тебя. А вообще я всегда стараюсь, чтобы отношение было легким, чтобы сохранялась какая-то игра, это не должно превращаться в мучения и для меня, и потом для зрителя. Во всем должно быть легкое дыхание! Без лишнего пафоса.
«Люблю здоровую критику»
- Денис, а вам как зрителю какие сериалы нравятся? Детективы любите?
- Детективы очень люблю. Первый сезон «Настоящего детектива» 18+ с Мэттью МакКонахи нравится очень. Другие сезоны не смотрел, мне кажется, они уже хуже. А вообще как зритель побаиваюсь хороших сериалов, потому что они берут тебя прям за горло, приходится досматривать до конца, на что тратится очень много времени. А у меня его просто нет! Вот недавно, например, все три сезона классного проекта «Тед Лассо» с женой посмотрели - по 10 - 12 серий в каждом. Представляете, сколько времени ушло!
- Кстати, о вашей жене (Ирина Таранник - тоже актриса. - Ред.). Скажите, пожалуйста, она критикует ваши работы?
Важная участница опергруппы - психолог Маша (Екатерина Домашенко). Фото: канал ТВ-3
- Да, есть такое, но в хорошем смысле. Мы с ней обсуждаем многое. Я вообще люблю здоровую критику. Не просто обругать, а сказать, что не очень получилось, что можно было сделать по-другому. Вот такой диалог с Ирой мне очень нравится. Где-то я и сам все понимаю, что получилось хорошо, что плохо, и мне даже не надо никого спрашивать. Но если говорят - прислушиваюсь.
- Что бы вы могли пожелать зрителям, которые будут смотреть «Крестоносцев», с каким настроением подходить?
- Я бы хотел пожелать в первую очередь приятного просмотра. История у нас не тяжелая, не гнетущая, не придавливающая. Думаю, что она будет легко смотреться, в удовольствие. Советовал бы подходить к сериалу с хорошим настроением и ожидать отличного времяпрепровождения. Это не тяжелая тема, не нравоучение, сложных историй и так в жизни хватает.
«Крестоносцы» 16+
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