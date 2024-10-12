Виктор Логинов: «Мне предложили сделать цифровую копию - отказался. Пока жив, буду работать сам!»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов переживает второй пик карьеры - и в театре, и на телевидении у артиста премьера за премьерой. В Театре на Малой Ордынке он играет главную роль психиатра Дика Дайвера в спектакле «Ночь нежна», в свежем триллере «Вера» - главную роль Петра, отца пропавшей при загадочных обстоятельствах девочки, а еще колесит по стране с гастролями с антрепризной постановкой «Мастера и Маргариты», где играет Воланда. При этом успевает воспитывать четверых детей и нянчиться со внуком-тезкой. А ведь в начале следующего года артисту исполняется 50. «Телепрограмма» застала Виктора на гастролях, чтобы поговорить про театральные и телепремьеры, спорную перезагрузку «Букиных» и святое семейное время.
«Все конфликты заключены в нас»
- Виктор, «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда - весьма популярная для театрального мира пьеса. В чем оригинальность прочтения, которое обещал во время премьеры худрук Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, от других постановок?
- Не могу сравнить с другими постановками, потому что не видел их. Но спектакль, который мы представляем, всецело адаптирован под нынешнего зрителя - ритм, язык, темп и все остальное. Это современное прочтение классического произведения. За довольно сжатый промежуток времени (спектакль длится менее двух часов) мы рассказываем сложную историю отношений психиатра Дика, его жены Николь и молодой американской звезды Розмэри. Историю, которая хорошо известна и близка зрителям.
- Как готовили образ персонажа, который мог иметь все, но в итоге все потерял?
В спектакле «Ночь нежна» (Театр на Малой Ордынке) с Яниной Студилиной. Фото: ordynka31.ru
- Этот материал мне хорошо знаком. А роль - довольно большая ответственность. Когда мне предложили сыграть, я вспомнил студенческие годы, когда изучал это произведение. Перечитал и снова проникся историей, связанной с этой пьесой (автор несколько раз переделывал рукопись, в итоге книгу завершили и выпустили после смерти писателя. - Авт.) - ведь в основу произведения легла в том числе и история отношений Фицджеральда с супругой и детьми. Все это возродил в голове и положил в основу переосмысления образа.
- В чем конфликт этого героя? Он лежит во внешних обстоятельствах или внутри психиатра, который мечется между двумя женщинами?
- Ну конечно, все конфликты заключены в нас. Это внутреннее сопротивление предлагаемым обстоятельствам. Человек выводит на бой свои чувства и эмоции. Мысль первична, она формирует мировоззрение человека. Так что конфликт Дика - внутренний. Разрываемый этим конфликтом главный герой на одну чашу весов кладет супружеский долг, на другую - любовь, обнажая отношение к происходящему.
- В настоящее время вы играете несколько спектаклей параллельно. Что вам дает театр?
- Сопричастность. Это самое главное. Кино - это творчество, основанное на ежесекундном воздействии и содействии с коллегами. Это то, что запечатлено раз и навсегда, можно пересматривать потом, но поправить ничего нельзя. Театр - это каждый раз новый контакт со зрителем, который сидит в зале прямо сейчас. Один и тот же материал воспринимается каждый раз по-разному. Вот сейчас я нахожусь в гастрольном туре с «Мастером и Маргаритой» - через час играем во Владимире, вчера играли спектакль в Нижнем Новгороде, - и что вы думаете? Там была одна реакция, здесь будет другая. Двух одинаковых спектаклей быть не может. И в зале все мы - участники биосферы, которая формируется в режиме реального времени в зависимости от того, с каким настроением проснулся и пришел каждый, кто смотрит спектакль.
- Роль Воланда часто связывают с мистикой в жизни тех, кто играет его. У вас какие отношения с потусторонними силами?
- Как говорил Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Пока нет научных приборов, которые могли бы измерить паранормальные изменения. Но то, что эти явления происходят, мы знаем из глубины веков - из верований наших предков в духов и прочее. Однако когда на практике люди начинают изучать все это предметно, практически всегда появляется физическое объяснение того или иного явления. Иногда, когда мы не можем объяснить те или иные факты, мы придаем им особенные смыслы: грянул гром - бог прогневался, послал нам дождь. Или засуху. А потом выясняется, что климат в принципе существует и меняется, о чем люди в древности не знали, конечно. Что касается меня - хочется верить в загробную жизнь или духов, которые летают поблизости с нами. Хоть сидящий внутри атеист и вступает в противоречие: нет всему паранормальному никакого научного объяснения.
- Если говорить о переселении душ или перерождении, кем бы вы хотели стать после актерской жизни?
- (Смеется.) Не думал. Человеком, наверно. Как пел Владимир Высоцкий, «если туп, как дерево, - родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь». Но человеком, конечно, интереснее.
«Любовь быстротечна. Потом начинается совместная жизнь»
- Если продолжать тему мистики, то у вас недавно случилась еще одна премьера - триллер «Вера», где, помимо потусторонних вопросов, поднимается и тема нейросетей, которые вскоре могут заменить человека. А где-то уже подменяют. В Голливуде бастовали сценаристы и актеры озвучания, требовавшие ограничить распространение ИИ. Вам страшно?
- А еще целые музыкальные концерты делают при помощи искусственного интеллекта: группа ABBA, Майкл Джексон и так далее. Это будущее, хотим мы этого или нет. Чего тут бояться? Считаю, что живого человека заменить невозможно. Хотя в рекламе мы видели и Брюса Уиллиса, и других персонажей. Даже мне предлагали сделать цифровую копию.
- Согласились?
- Пока не решился. Отказался (смеется). Пока я жив, буду работать сам. Что будет дальше - посмотрим. Но вообще это привычные страхи: наши предки боялись телевизора и кинематографа. А те, кто передавал из уст в уста сказки и былины, осуждали тех, кто увлекался печатными книгами: «Не та молодежь пошла!» Так что это вечное движение. Эволюция. Все развивается семимильными шагами.
- Какую бы музыку ни писали нейросети, композиции Вячеслава Добрынина, почившего 1 октября, они повторить никогда не смогут. В том числе его шлягер «Кто тебе сказал?», который был использован в заставке незабвенного сериала «Счастливы вместе», реанимированного в прошлом году под названием «Букины». Как считаете, возвращение удалось?
- На протяжении последних десяти лет после завершения съемок этого проекта зрители и журналисты упорно задавали мне один и тот же вопрос: «Когда уже будет продолжение?» И неоднократно я отвечал, что никогда. Потому что, по моему убеждению, материал был исчерпан, и дальше длить это не нужно. Но мы живем в эпоху ремейков - возвращаются в новом виде старые советские мультфильмы, киносказки и сериалы («Противостояние»). Поэтому, когда Сарик Андреасян предложил попробовать перезапустить «Букиных», мы подумали: раз зритель ждет, давайте попробуем. Насколько удачным вышло? Судить публике. Мы работали на совесть. Зритель воспринял так, как воспринял.
- Не все отзывы были лестными.
- Значит, это урок нам. Как я считал, что нам не надо возвращаться к этой теме, так и вышло.
- Если говорить не о семье Букиных, а о вашей реальной, насколько все успешно там? Википедия гласит, что несколько лет назад вы решили разводиться, а потом помирились с женой - Марией Гуськовой.
Он же памятник! С женой Марией у скульптуры Гены Букина в Екатеринбурге. Фото: личная страница Виктора Логинова в социальной сети
- Все прекрасно! Вместе ездим на гастроли и планируем творческие проекты. Про «развод» это был вброс в соцсети, который к реальности никакого отношения не имел. Взломали соцсети и написали. Мы хотели поначалу опровергнуть, потом стало лень этим заниматься, и в итоге забыли. Собака лает - караван идет.
- «Так легко быть любимым, так трудно любить», - указано в эпиграфе к спектаклю «Ночь нежна». Вам вот любить тяжело? Этот труд или, наоборот, эйфория?
- Сама по себе любовь - химия, которая происходит между людьми. Она довольно быстротечна. Как только проходит, начинается совместная жизнь - вот это уже коллективная работа двух личностей, которые собираются прожить вместе как можно дольше. Иногда это становится невозможным - и люди расходятся (до нынешнего брака актер был женат трижды. - Авт.). Любовь - это не труд. Но это созидание, совместная деятельность: от того, как двое танцуют это танго, и зависит судьба семьи. Если двигаются в одном направлении, правильно расставив приоритеты, то семья состоялась. Если торчат острые камни, люди расходятся.
«Обожаю внука»
- А еще в результате этого сотворчества рождаются лучшие произведения - дети. Как ваши четверо поживают? Уже заметно подросли...
- Не просто подросли, а выросли! Старшей дочери Ане - 30 лет, а внуку Вите полтора года. Стараюсь со всеми детьми видеться как можно чаще, что из-за графика не всегда удается. Я вообще довольно семейный человек: незанятое гастролями и съемками время отводится на детей и внука. У меня нет хобби и мало времени на друзей - на рыбалку, охоту и по грибы не хожу. Так что, если свободное время появилось, идем или гулять с детьми, или совместно обедаем или ужинаем.
Дочь Анна. Фото: Личная страница Анны Логиновой в социальной сети
- Как вам в роли деда?
- Ой, замечательно! Обожаю внука. Это необычный опыт и чувства. Интересный вопрос задал муж дочки, когда я взял внука на руки: «Как ощущения?» А я отвечаю: «Взял на руки своего ребенка, самого младшего сына». Вот как это чувствуется, хотя фактически ребенок, конечно, не мой. А все равно - ощущается как мой, личный. У нас с Витей замечательные отношения, здорово ладим и играем. Недавно приходили ко мне в гости - отлично провел с внуком время.
- Как растут сыновья? Особенно в контексте стремительных изменений трендов, технологий, мемов и речи. Скуфом не зовут?
- Парни просвещают меня (Дмитрию - 22 года, Александру - 18 лет, Ивану - 13).
Фото: личная страница Виктора Логинова в социальной сети
Фото: личная страница Виктора Логинова в социальной сети
Фото: личная страница Виктора Логинова в социальной сети
Показывают фильмы, которые, с их точки зрения, мне стоит посмотреть. Я им показываю кино, которое считаю нужным показать. Недавно с младшим пересмотрели «Битлджуса» Тима Бертона, получили несказанное удовольствие. А еще устраиваем долгие пешие прогулки - по 5 часов ходим по Москве, болтаем, сын спрашивает, я отвечаю, рассказываю. Мне кажется, у нас все время продолжается диалог. И это здорово.
- В феврале следующего года вам стукнет 50 лет. Это новый этап или просто очередная круглая дата?
- Никакой рефлексии по этому поводу не испытываю. Спокойно отношусь ко дням рождения - есть и есть. Конечно, есть глубокий внутренний страх при подходе к дате. Но стараюсь лишний раз не размышлять на эту тему. Никаких специальных мероприятий и торжеств не запланировано. Соберу друзей по возможности. И семью. Посидим вместе. В прошлом году отпраздновал 49 лет в кругу сыновей - все трое приехали, жаль, дочь была в другом городе, не смогла, а то был бы лучший состав для проведения мероприятия. Хочу, чтобы так и было в будущем!