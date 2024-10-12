Виктор Логинов: «Мне предложили сделать цифровую копию - отказался. Пока жив, буду работать сам!»

- Этот материал мне хорошо знаком. А роль - довольно большая ответственность. Когда мне предложили сыграть, я вспомнил студенческие годы, когда изучал это произведение. Перечитал и снова проникся историей, связанной с этой пьесой (автор несколько раз переделывал рукопись, в итоге книгу завершили и выпустили после смерти писателя. - Авт.) - ведь в основу произведения легла в том числе и история отношений Фицджеральда с супругой и детьми. Все это возродил в голове и положил в основу переосмысления образа.

- В чем конфликт этого героя? Он лежит во внешних обстоятельствах или внутри психиатра, который мечется между двумя женщинами?

- Ну конечно, все конфликты заключены в нас. Это внутреннее сопротивление предлагаемым обстоятельствам. Человек выводит на бой свои чувства и эмоции. Мысль первична, она формирует мировоззрение человека. Так что конфликт Дика - внутренний. Разрываемый этим конфликтом главный герой на одну чашу весов кладет супружеский долг, на другую - любовь, обнажая отношение к происходящему.

- В настоящее время вы играете несколько спектаклей параллельно. Что вам дает театр?

- Сопричастность. Это самое главное. Кино - это творчество, основанное на ежесекундном воздействии и содействии с коллегами. Это то, что запечатлено раз и навсегда, можно пересматривать потом, но поправить ничего нельзя. Театр - это каждый раз новый контакт со зрителем, который сидит в зале прямо сейчас. Один и тот же материал воспринимается каждый раз по-разному. Вот сейчас я нахожусь в гастрольном туре с «Мастером и Маргаритой» - через час играем во Владимире, вчера играли спектакль в Нижнем Новгороде, - и что вы думаете? Там была одна реакция, здесь будет другая. Двух одинаковых спектаклей быть не может. И в зале все мы - участники биосферы, которая формируется в режиме реального времени в зависимости от того, с каким настроением проснулся и пришел каждый, кто смотрит спектакль.

- Роль Воланда часто связывают с мистикой в жизни тех, кто играет его. У вас какие отношения с потусторонними силами?

- Как говорил Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Пока нет научных приборов, которые могли бы измерить паранормальные изменения. Но то, что эти явления происходят, мы знаем из глубины веков - из верований наших предков в духов и прочее. Однако когда на практике люди начинают изучать все это предметно, практически всегда появляется физическое объяснение того или иного явления. Иногда, когда мы не можем объяснить те или иные факты, мы придаем им особенные смыслы: грянул гром - бог прогневался, послал нам дождь. Или засуху. А потом выясняется, что климат в принципе существует и меняется, о чем люди в древности не знали, конечно. Что касается меня - хочется верить в загробную жизнь или духов, которые летают поблизости с нами. Хоть сидящий внутри атеист и вступает в противоречие: нет всему паранормальному никакого научного объяснения.

- Если говорить о переселении душ или перерождении, кем бы вы хотели стать после актерской жизни?

- (Смеется.) Не думал. Человеком, наверно. Как пел Владимир Высоцкий, «если туп, как дерево, - родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь». Но человеком, конечно, интереснее.

«Любовь быстротечна. Потом начинается совместная жизнь»

- Если продолжать тему мистики, то у вас недавно случилась еще одна премьера - триллер «Вера», где, помимо потусторонних вопросов, поднимается и тема нейросетей, которые вскоре могут заменить человека. А где-то уже подменяют. В Голливуде бастовали сценаристы и актеры озвучания, требовавшие ограничить распространение ИИ. Вам страшно?

- А еще целые музыкальные концерты делают при помощи искусственного интеллекта: группа ABBA, Майкл Джексон и так далее. Это будущее, хотим мы этого или нет. Чего тут бояться? Считаю, что живого человека заменить невозможно. Хотя в рекламе мы видели и Брюса Уиллиса, и других персонажей. Даже мне предлагали сделать цифровую копию.

- Согласились?

- Пока не решился. Отказался (смеется). Пока я жив, буду работать сам. Что будет дальше - посмотрим. Но вообще это привычные страхи: наши предки боялись телевизора и кинематографа. А те, кто передавал из уст в уста сказки и былины, осуждали тех, кто увлекался печатными книгами: «Не та молодежь пошла!» Так что это вечное движение. Эволюция. Все развивается семимильными шагами.

- Какую бы музыку ни писали нейросети, композиции Вячеслава Добрынина, почившего 1 октября, они повторить никогда не смогут. В том числе его шлягер «Кто тебе сказал?», который был использован в заставке незабвенного сериала «Счастливы вместе», реанимированного в прошлом году под названием «Букины». Как считаете, возвращение удалось?

- На протяжении последних десяти лет после завершения съемок этого проекта зрители и журналисты упорно задавали мне один и тот же вопрос: «Когда уже будет продолжение?» И неоднократно я отвечал, что никогда. Потому что, по моему убеждению, материал был исчерпан, и дальше длить это не нужно. Но мы живем в эпоху ремейков - возвращаются в новом виде старые советские мультфильмы, киносказки и сериалы («Противостояние»). Поэтому, когда Сарик Андреасян предложил попробовать перезапустить «Букиных», мы подумали: раз зритель ждет, давайте попробуем. Насколько удачным вышло? Судить публике. Мы работали на совесть. Зритель воспринял так, как воспринял.

- Не все отзывы были лестными.

- Значит, это урок нам. Как я считал, что нам не надо возвращаться к этой теме, так и вышло.

- Если говорить не о семье Букиных, а о вашей реальной, насколько все успешно там? Википедия гласит, что несколько лет назад вы решили разводиться, а потом помирились с женой - Марией Гуськовой.