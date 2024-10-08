Как Екатерина Вилкова и Оксана Акиньшина превращались в главных волшебниц российского кино

Поэтому, конечно, расчет был на то, что сериал будет интересен широкому спектру зрителей: подросткам, которые увидят себя внутри этой истории, и взрослым, наблюдающим за тем, как решаются взрослые конфликты, в том числе при взаимодействии с детьми.

- Сложно ли было работать в жанре фэнтези?

- Когда возник сюжет, мы поняли, что таких проектов на нашем телевидении очень мало. Мы все помним, какой успех и фурор произвели в свое время «Ночной Дозор» 18+ и «Дневной Дозор» 18+. Это вдохновило кинематографистов, потому что получилось сделать жанр, который не похож ни на что. Это не сказка в чистом виде, это очень похоже на нашу жизнь. Но, чтобы добиться правдоподобности, нужно прибегать к максимально сложным постановочным трюкам, совмещать реальный мир с нереальным. У нас есть квартиры, школы, улицы, а есть пространство тайных лабораторий и магических хранилищ. Это целый мир, который нужно было придумать. Мы понимали, что это большие бюджеты, большие человеческие ресурсы. Но, что называется, зажмурившись, прыгнули с этой скалы и вот до сих пор летим. Надеюсь, что спикируем вверх и все будет хорошо.

- Как выбирали исполнителей главных ролей?

- Все просто. Очень важно было, чтобы зритель в актерах видел себя, чтобы возникло ощущение: персонажи живут среди нас, ходят с нами в один класс, играют в футбол или катаются на велосипедах.

- Какие сцены были самыми сложными, на ваш взгляд?

- Сцены в магическом хранилище, сцены погонь или когда наши герои преодолевают боль, препятствия, чтобы спасти детей и самих себя. Например, героиня Оксаны Акиньшиной, чтобы связаться с детьми, подвергает себя электрическому удару. Такое всегда очень воодушевляет, когда видишь, как герой, невзирая на боль, стремится спастись, защитить и победить в конечном итоге.

Художники по реквизиту Анатолий Цумарев и Наталья Попова

- В сериале много магических артефактов. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных.

- Прежде всего это кольца. Например, роль кольца Платона «играли» два украшения.