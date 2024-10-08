Как Екатерина Вилкова и Оксана Акиньшина превращались в главных волшебниц российского кино

В новом сериале Оксана Акиньшина играет дочь могущественного мага Надю, которая исчезла после нападения на хранилище артефактов. Ее муж Роман (Антон Васильев) думает, что жена погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына (Маша Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман), а через время влюбляется в свою начальницу (Елена Подкаминская). Через три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади - оперативнице из Отдела магической безопасности Вере в исполнении Екатерины Вилковой. Жесткая героиня и ее помощник Дэн (Дмитрий Чеботарев) начинают охоту на детей с уникальными возможностями, которые могут по ошибке раскрыть людям существование магии, что приведет к краху мира.
Съемки масштабного проекта в жанре городского фэнтези проходили в течение нескольких лет под руководством режиссеров Антона Федотова и Александра Бабаева. Мы узнали у членов съемочной группы, как они творили магию на площадке.
Режиссер Александр Бабаев
- Александр, какие приемы съемки вы использовали?
- Хотелось сделать историю, которая происходит рядом с нами, но при этом чтобы это отличалось от всего, что мы обычно видим на телевидении. Мы снимали монохромно, старались выдерживать определенную цветовую палитру. Это знакомая всем Москва, места, которые мы видим каждый день. В кадре - дети, которые ходят в школу по соседству. Просто они обладают некими способностями.
В сериале обычные на первый взгляд люди сталкиваются с волшебством. Фото: канал СТС
- Как вы работали с актерами, чтобы «научить» их магическим приемам?
- Мы приглашали эксперта, который ставил актерам хореографию пальцев и рук для создания магических эффектов. Ведь наши герои владеют телекинезом и бросают фаерболы.
- В проекте много графики. Как здесь строилась работа?
- Изначально устанавливали специальные диодные приборы на руки, от них исходил пульсирующий свет. Еще до начала съемок проводили тесты, отдавали нашим специалистам, которые сразу пробовали делать графику. Хотелось, чтобы это не выглядело мультяшно, а похоже на то, как энергия могла бы собираться в руке. По сути, важно было визуализировать силу магов: как она выглядит, как попадает или выходит из человека.
А вы смогли бы узнать магов среди людей? Фото: канал СТС
- Почему, по вашему мнению, стоит смотреть сериал?
- Это история о семье, дружбе и любви. Мы не пытаемся играть в сказки, а живем в пространстве, где маги ходят в школу, переживают те же подростковые проблемы, как и все. Но тем не менее жизнь у них другая. В первом сезоне они плавно перетекают из проблем, которые все мы знали в детстве, в более острые вопросы, где на кону стоит жизнь человечества. Персонажи вынуждены становиться героями поневоле.
Режиссер Антон Федотов
- Антон, как родилась идея «Наследников»?
- Идея родилась из желания сделать добрую историю, в которой дети смогут почувствовать себя волшебниками, через эту призму магии и волшебства пофантазировать, как бы они решали проблемы в школе, с друзьями и родителями. А потом мы поняли, что мировые тренды ведут к тому, что аудитории очень интересны истории подростков, с которыми происходят какие-то нереальные события. И поняли, что нужно делать взрослее, масштабнее, где-то немножечко жестче, добавлять проблемы родителей.
Кажется, впервые Екатерина Вилкова стала брюнеткой. Фото: канал СТС
Поэтому, конечно, расчет был на то, что сериал будет интересен широкому спектру зрителей: подросткам, которые увидят себя внутри этой истории, и взрослым, наблюдающим за тем, как решаются взрослые конфликты, в том числе при взаимодействии с детьми.
- Сложно ли было работать в жанре фэнтези?
- Когда возник сюжет, мы поняли, что таких проектов на нашем телевидении очень мало. Мы все помним, какой успех и фурор произвели в свое время «Ночной Дозор» 18+ и «Дневной Дозор» 18+. Это вдохновило кинематографистов, потому что получилось сделать жанр, который не похож ни на что. Это не сказка в чистом виде, это очень похоже на нашу жизнь. Но, чтобы добиться правдоподобности, нужно прибегать к максимально сложным постановочным трюкам, совмещать реальный мир с нереальным. У нас есть квартиры, школы, улицы, а есть пространство тайных лабораторий и магических хранилищ. Это целый мир, который нужно было придумать. Мы понимали, что это большие бюджеты, большие человеческие ресурсы. Но, что называется, зажмурившись, прыгнули с этой скалы и вот до сих пор летим. Надеюсь, что спикируем вверх и все будет хорошо.
- Как выбирали исполнителей главных ролей?
- Все просто. Очень важно было, чтобы зритель в актерах видел себя, чтобы возникло ощущение: персонажи живут среди нас, ходят с нами в один класс, играют в футбол или катаются на велосипедах.
- Какие сцены были самыми сложными, на ваш взгляд?
- Сцены в магическом хранилище, сцены погонь или когда наши герои преодолевают боль, препятствия, чтобы спасти детей и самих себя. Например, героиня Оксаны Акиньшиной, чтобы связаться с детьми, подвергает себя электрическому удару. Такое всегда очень воодушевляет, когда видишь, как герой, невзирая на боль, стремится спастись, защитить и победить в конечном итоге.
Художники по реквизиту Анатолий Цумарев и Наталья Попова
- В сериале много магических артефактов. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных.
- Прежде всего это кольца. Например, роль кольца Платона «играли» два украшения.
Фото: канал СТС
По сценарию кольцо (левое) преобразуется во время эксперимента в лаборатории, и его камень становится тройным (правое). Артефакты делались по эскизу нашего художника-постановщика. В составе: стекло, эпоксидная смола, серебро.
Есть также шкатулка Нади, которую дорабатывали на графике, лакмус - предмет из горного хрусталя, изобретение наших ювелиров.
Шкатулка Нади. Фото: канал СТС
Лакмус. Фото: канал СТС
Очень интересны антимагические наручники, которые делались специально под руки актрис.
Антимагические наручники. Фото: канал СТС
Всего создано больше 150 оригинальных артефактов, в числе которых также артефакт «Медуза», перчатки Валькирии, древняя книга магии, высасывающий энергию волчок.
Древняя книга магии. Фото: СТС
Оператор-постановщик Карен Манасерян
Фото: канал СТС
- Как вам работалось сразу с двумя режиссерами?
- Безусловно, когда два режиссера, это чуть сложнее. В первую очередь для оператора, потому что у Антона и Александра разные темпераменты, разное видение. Но, к счастью, благо было общее понимание результата.
- Какой момент стал самым непростым в работе?
- Мы очень подробно продумывали сцену противостояния Нади и Веры. Это масштабный эпизод, который снимали три смены. Я бы также отметил легендарную, как мы называем, смену в лавке артефактов, что тоже было очень непросто. Вообще на площадке «Наследников» много сложных сцен, сам проект насыщенный, количество экшена в серии зашкаливает.
Художник по костюмам Гелена Мартемьянова
- Как создавались костюмы для героев?
- Мы долго рассуждали, как должны выглядеть маги. В работе отталкивались от нашего жанра городского фэнтези, поэтому реальный мир сделан жизненно, без всяких прикрас. Здесь остановились на модных потертых фактурах, иногда использовали винтаж - то, что сейчас довольно часто молодые люди используют в повседневной одежде.
Фото: канал СТС
А магов решили сделать в более классическом стиле, вне времени. И для них я выбрала твидово-консервативные варианты.
Художник по гриму Юлия Костомарова
- Как создавались образы сестер Нади и Веры?
- Изначально стояла задача сделать их разными. У нас здесь еще три периода, то есть они должны быть молодыми, повзрослее и еще взрослее. Мы хотели уйти от образов, в которых актрисы появлялись в других проектах. Веру мы искали дольше, пробовали, смотрели.
- У магов местами проявляются черные вены. Как создавали такой эффект?
Магический ошейник в кадре будет светиться. Фото: канал СТС
- Долго их придумывали и разрабатывали. Сначала пробовали прорисовывать, но не хватало объема. Потом заказывали татуировки, но поняли, что это не совсем то. Делали силиконовые вены и где-то даже их использовали с частичной дорисовкой. Но в итоге придумали решение, которое я не хочу раскрывать, потому что это наше ноу-хау. На первых этапах уходило больше часа на каждого героя. Зато выглядело гораздо тоньше и эффектнее предыдущих вариантов.
Художник-постановщик Игорь Топчанюк
- Расскажите про квартиру главных героев.
- Декорация строилась в студии «Амедиа». Это полноценная трехкомнатная квартира со съемной крышей, чтобы можно было подвешивать героев. Были скрытые люки-окошки, чтобы мы могли двигать предметы, имитировать телекинез.
Елена Подкаминская впервые сыграла в жанре городского фэнтези. Ее роль - завотделением больницы. Фото: канал СТС
- Как создавался мир магии, чем вдохновлялись?
- За основу взяли рунические знаки из скандинавской мифологии, но потом в ход пошли египетские иероглифы, кельтские символы, письменность майя. Наш мир магов - это символичная история всех народов, когда-либо занимавшихся оккультизмом.
Постановщик трюков Сергей Рябцев
- Насколько сериал насыщен трюковыми сценами?
- Сериал требовал большого количества трюков и спецэффектов, так что проделана колоссальная работа. Здесь мы и горели, и взрывались, и машину запускали с обрыва в воду, и фортепиано разбивали о стенку. Были и перестрелки, и полеты, и много пиротехники. В общем, все, что можно иметь в экшен-кадре, в этом проекте было.
- Расскажите о сцене с утонувшей машиной.
- Нам пришлось разогнать машину километров до шестидесяти, чтобы она улетела в воду. Тогда наш «уазик» размяло водой, крышу согнуло пополам, руль раскололся. В общем, было эффектно.
- От актеров потребовалась хорошая физическая подготовка, чтобы летать и метать фаерболы?
- Актеры здесь летают, не обойтись без этого. Местами, конечно, неприятно, но терпели. Например, Катя Вилкова - молодец. Мы ее поднимали, она долго висела, пришлось нелегко. Но Катя полностью нам доверилась. На самом деле в полетах нет ничего опасного: всегда есть страховка и дублер.
«Наследники. Дар крови» 16+
С 14 октября, пн. - чт./20.00