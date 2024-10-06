Анна Уколова о съемках в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы», новых технологиях и привычках: «Я до сих пор живые письма и открытки отправляю родственникам»

7 октября в 19:00 на СТС выходит новый сезон комедии «Ивановы-Ивановы». По сюжету Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка.
Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори - их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леше и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.
Героиня Уколовой в новых сериях занята воспитанием младшего сына, а Боря только ждет первенца. Анна рассказала Teleprogamma.org о впечатлениях от съемок, о письмах и телефонной зависимости.
«Челочка Лиды вошла в народ»
— «Ивановы-Ивановы» возвращаются, а вы рады вновь оказаться на этой площадке?
— Конечно, мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю.
— Изменится ли что-то в образе вашей героини?
—Челочка Лиды уже вошла в народ, поэтому зачем что-то менять. Когда меня кто-то видит, то сразу челочку поправляет, и я понимаю, что узнали по этой роли. Как-то смешно было, когда спросили: «А вы до Лиды Ивановой кого еще играли?» Где-то меня узнают только по «Бородачу», где-то по «Ивановым», а кто-то узнает благодаря фильмам в кинотеатрах. Но это же прекрасно, что я на любителя. В какой-то категории точно меня любят и знают.
Фото: СТС
О новом и старом
— В новом сезоне главную «кормилицу» семьи — ферму — автоматизируют. Как относитесь к тому, что машины отнимают у людей работу?
— Я вот до сих пор живые письма и открытки отправляю родственникам, поэтому телефон для меня это две кнопочки — зеленая и красная, чтобы включать и выключать. Я бы с удовольствием носила старенькую Nokia, если бы не WhatsApp.
— Бумажные письма — это такая ваша традиция?
— Да, я динозавр в этом смысле. Особенно на гастролях или съемках в других городах, на почту приходишь: «Можно марочку по России?» Это ж ностальгия.
Фото: СТС
— Вы и дома в телефон не заглядываете?
— Да, оставляю в коридоре. Родные так редко меня видят, что тут не до телефона.
— На что обычно тратите время, сэкономленное на гаджетах?
— Нам, студентам, в свое время говорили: «Поработай на имя, чтобы потом оно работало на тебя». Я, наверное, как раз на этом этапе. Сердце одно, здоровье одно, поэтому даю себя по чуть-чуть зрителю, а себе время на отдых. Сон для меня лекарство от любых болезней.
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Фото: СТС