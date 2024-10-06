Анна Уколова о съемках в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы», новых технологиях и привычках: «Я до сих пор живые письма и открытки отправляю родственникам»

7 октября в 19:00 на СТС выходит новый сезон комедии «Ивановы-Ивановы». По сюжету Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка.

Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори - их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леше и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.

Героиня Уколовой в новых сериях занята воспитанием младшего сына, а Боря только ждет первенца. Анна рассказала Teleprogamma.org о впечатлениях от съемок, о письмах и телефонной зависимости.

«Челочка Лиды вошла в народ»

— «Ивановы-Ивановы» возвращаются, а вы рады вновь оказаться на этой площадке?

— Конечно, мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю.

— Изменится ли что-то в образе вашей героини?

—Челочка Лиды уже вошла в народ, поэтому зачем что-то менять. Когда меня кто-то видит, то сразу челочку поправляет, и я понимаю, что узнали по этой роли. Как-то смешно было, когда спросили: «А вы до Лиды Ивановой кого еще играли?»‎ Где-то меня узнают только по «‎Бородачу»‎, где-то по «Ивановым», а кто-то узнает благодаря фильмам в кинотеатрах. Но это же прекрасно, что я на любителя. В какой-то категории точно меня любят и знают.