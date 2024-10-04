Михаил Галустян: «Пришло время достигать новых вершин, менять себя»

- Мы готовились к этому проекту года 3, наверное. И я сразу же вцепился в этого героя. Абсолютно бесплатно согласился сниматься и поступился условиями проживания, потому что понимал: проект хороший. Был снят пилот, его утвердили на ТНТ, после чего мы начали кропотливую работу над сценарием, который написал Эмиль Никогосян, - он же потом вместе с Александром Бойковым стал режиссером проекта. Я очень ответственно подошел к работе и даже нанял педагогов по актерскому мастерству, чтобы лучше почувствовать этого персонажа - чтобы зритель не видел за ним Галустяна, которого просто переодели, - и присвоить при этом повадки героя. Искренне хочется показать аудитории этого первобытного человека. Это был серьезный вызов: шесть месяцев я каждый день ходил в шкуре и чумазым, покрытым гримом. В определенный момент я даже перестал его смывать после смены.

- В кадре вы часто с открытыми участками тела. И невооруженным взглядом видно, что сильно похудели. Что стало отправной точкой и насколько это было сложно?

- То, что все увидели в соцсетях, - не внезапный результат. Я решил, что устал ходить в том, в чем хожу (смеется). Мне надоело каждый раз прикрывать пузо.

- Вы никогда не выглядели человеком, замороченным на собственном весе.

- Да, я даже получал удовольствие, что такой упитанный, харизматичная пандочка. Потом стало тяжеловато в этом всем. Понял, что радикально худеть не собираюсь. Начал плавно двигаться в правильном направлении. Пошел к врачу, мне поставили первую степень ожирения, начали проверять на диабет - уровень глюкозы, поджелудочную, холестерин. Прописали лекарства, которые я начал принимать. Потом понял, что состояние потихоньку выравнивается. Начал подкреплять это правильным питанием. Весил 81 кг, потом стал весить 77 кг. А к 40 годам - 75 кг. Постепенно начал подключать физические упражнения.

- Что за программа? Тут все взяли в руки блокноты.

- Ничего специального. Сначала купил коврик для йоги. Положил его на пол. Просыпался утром и ложился на него. Просто лежал. На вторую неделю организм начал подсказывать: «Ну чего ты просто лег? Ну подтянись, отожмись, поделай что-то». В этом деле главное - делать каждый день. Не забрасывать. Даже если не можешь или не хочешь заниматься, дойди до спортзала, дотронься до этой штанги. Нельзя нарушать дисциплину и график.

- Не так давно вы опубликовали философски-лирический пост о бродилках в закромах собственной души и даже одиночестве. Что сделало самого веселого человека страны таким грустным? Неужели осень?

- Все мы живые люди. И нам свойственно грустить. Просто в определенный момент я решил, что можно поделиться этим состоянием с аудиторией. Если вы прочитали этот пост, это вовсе не значит, что меня накрыло вот сейчас, в настоящий момент времени.

- То есть опечалены давно? Но почему?

- Нет гармонии вокруг. Что творится в мире. Очень тяжело оставаться в приподнятом состоянии духа и в хорошем настроении. Я держался как мог, но и я не железный и тоже порой впадаю в уныние. Понимаю, что это грех, да. Бывает. Люди сегодня переживают сложный этап трансформации. И нам всем пора понять, что важно оставаться добрым, эмпатичным человеком, помогать другим даже в непростое время. Хотя, наверное, и не бывает простых времен. Всегда было сложно, просто сейчас это воспринимается особенно остро - позитивная информация растворяется в бесконечных потоках негатива.

- Это обязательный этап в жизни каждого?

- Есть на нашем пути такие дороги, которые каждый должен пройти сам. Без друзей и семьи. Один на один с собой. Или с богом. Возможно, я на таком пути. Решил, что пришло время расти дальше, меняться, стать лучшей версией себя. Мне нравится фраза «Не надо себя искать - надо себя создавать».

- Можно ли сказать, что ваше место силы - дом? И участвует ли семья в техосмотре души?