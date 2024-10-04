Михаил Галустян: «Пришло время достигать новых вершин, менять себя»

Кажется, уже нет проекта, который деятельный Михаил Галустян не украсил бы своим участием. Реалити шоу «Звезды в джунглях» (ТНТ) - он в роли ведущего. Сериал «жЫЫЫзнь» - в образе вождя племени. Озвучка главного героя в четвертой части «Кунг-фу Панды» 6+ - опять он.
Панда По - это уже буквально альтер эго Михаила. Фото: личный архив Михаила Галустяна в социальной сети
Реинкарнация шоу «Наша Russia» 16+ - снова он, куда Светлаков без Галустяна? При этом второе творческое дыхание сопровождается легкой осенней апатией. «Телепрограмма» застала артиста в элегическом настроении и поговорила сразу про несколько премьер, выживание в Колумбии, визуальное преображение, временную хандру и предстоящее 45-летие.
- Михаил, новый телесезон как будто заточен под вас. Что ни день, то премьера. Начнем с реалити «Звезды в джунглях», которое вы ведете.
- Формат реалити-шоу действительно крайне популярен у аудитории, поэтому ТНТ и делает ставку на него. Более того, с учетом современного подхода телеканал перезагрузил этот формат и, выпустив «Звезды в Африке», задал новый тренд на просмотр - каждое воскресенье вечером люди садятся у телевизоров, чтобы следить за эфиром. Шоу «Звезды в джунглях» в этом смысле стало своего рода продолжением. На этот раз мы с Ольгой Бузовой как спецназ ТНТ полетели в командировку в горячую точку в Колумбии, чтобы запечатлеть жизнь участников в нечеловеческих условиях.
Вместе с Ольгой Бузовой Михаил отправился в Колумбию. Фото: канал ТНТ
- Прямо нечеловеческих?
- Было очень сложно. Колумбия - довольно непростая страна со специфическим климатом: экватор, 39 градусов в тени. В такой атмосфере под палящим солнцем мы и работали, причем иногда нас просили снять солнцезащитные очки и головные уборы. Читатели наверняка знают, что такое хаммам (арабская баня). Заходишь - температура около 45 градусов, крайне влажно и жарко.
Зашел на 10 минут и вышел. А тут - ты в кадре, всегда в одежде, грим течет, и уйти никуда невозможно. Говорить тоже невозможно, пульс повышенный, жуткая одышка, люди просто теряли сознание на площадке.
- Давайте поговорим о возвращении проекта «Наша Russia» - одного из культовых скетчкомов нулевых. Как это будет происходить?
Любимые герои из шоу «Наша Russia» вернутся! Фото: канал ТНТ
- Может, я кого-то разочарую или удивлю, но весной следующего года зрители увидят не каноническую версию, а спецпроект шоу «Наша Russia». Это будет телефильм, который выйдет в Международный женский день. Внутри этого проекта мы с Сергеем Светлаковым в роли самих себя будем размышлять на тему 8 Марта и перемещаться по вселенной наших скетчей, а полюбившиеся публике герои будут по-своему интерпретировать этот народный праздник. Все это сопровождается клипами. Продюсером выступает Гарик Мартиросян.
- Тогда перейдем к сериалу с необычным сюжетом и названием «жЫЫЫзнь», где вы буквально и фигурально влезли в шкуру вождя племени. Насколько комфортно было работать в набедренной повязке?
Новый персонаж в галерее героев Галустяна - первобытный человек. Фото: канал ТНТ
- Мы готовились к этому проекту года 3, наверное. И я сразу же вцепился в этого героя. Абсолютно бесплатно согласился сниматься и поступился условиями проживания, потому что понимал: проект хороший. Был снят пилот, его утвердили на ТНТ, после чего мы начали кропотливую работу над сценарием, который написал Эмиль Никогосян, - он же потом вместе с Александром Бойковым стал режиссером проекта. Я очень ответственно подошел к работе и даже нанял педагогов по актерскому мастерству, чтобы лучше почувствовать этого персонажа - чтобы зритель не видел за ним Галустяна, которого просто переодели, - и присвоить при этом повадки героя. Искренне хочется показать аудитории этого первобытного человека. Это был серьезный вызов: шесть месяцев я каждый день ходил в шкуре и чумазым, покрытым гримом. В определенный момент я даже перестал его смывать после смены.
- В кадре вы часто с открытыми участками тела. И невооруженным взглядом видно, что сильно похудели. Что стало отправной точкой и насколько это было сложно?
- То, что все увидели в соцсетях, - не внезапный результат. Я решил, что устал ходить в том, в чем хожу (смеется). Мне надоело каждый раз прикрывать пузо.
- Вы никогда не выглядели человеком, замороченным на собственном весе.
- Да, я даже получал удовольствие, что такой упитанный, харизматичная пандочка. Потом стало тяжеловато в этом всем. Понял, что радикально худеть не собираюсь. Начал плавно двигаться в правильном направлении. Пошел к врачу, мне поставили первую степень ожирения, начали проверять на диабет - уровень глюкозы, поджелудочную, холестерин. Прописали лекарства, которые я начал принимать. Потом понял, что состояние потихоньку выравнивается. Начал подкреплять это правильным питанием. Весил 81 кг, потом стал весить 77 кг. А к 40 годам - 75 кг. Постепенно начал подключать физические упражнения.
- Что за программа? Тут все взяли в руки блокноты.
- Ничего специального. Сначала купил коврик для йоги. Положил его на пол. Просыпался утром и ложился на него. Просто лежал. На вторую неделю организм начал подсказывать: «Ну чего ты просто лег? Ну подтянись, отожмись, поделай что-то». В этом деле главное - делать каждый день. Не забрасывать. Даже если не можешь или не хочешь заниматься, дойди до спортзала, дотронься до этой штанги. Нельзя нарушать дисциплину и график.
- Не так давно вы опубликовали философски-лирический пост о бродилках в закромах собственной души и даже одиночестве. Что сделало самого веселого человека страны таким грустным? Неужели осень?
- Все мы живые люди. И нам свойственно грустить. Просто в определенный момент я решил, что можно поделиться этим состоянием с аудиторией. Если вы прочитали этот пост, это вовсе не значит, что меня накрыло вот сейчас, в настоящий момент времени.
- То есть опечалены давно? Но почему?
- Нет гармонии вокруг. Что творится в мире. Очень тяжело оставаться в приподнятом состоянии духа и в хорошем настроении. Я держался как мог, но и я не железный и тоже порой впадаю в уныние. Понимаю, что это грех, да. Бывает. Люди сегодня переживают сложный этап трансформации. И нам всем пора понять, что важно оставаться добрым, эмпатичным человеком, помогать другим даже в непростое время. Хотя, наверное, и не бывает простых времен. Всегда было сложно, просто сейчас это воспринимается особенно остро - позитивная информация растворяется в бесконечных потоках негатива.
- Это обязательный этап в жизни каждого?
- Есть на нашем пути такие дороги, которые каждый должен пройти сам. Без друзей и семьи. Один на один с собой. Или с богом. Возможно, я на таком пути. Решил, что пришло время расти дальше, меняться, стать лучшей версией себя. Мне нравится фраза «Не надо себя искать - надо себя создавать».
- Можно ли сказать, что ваше место силы - дом? И участвует ли семья в техосмотре души?
С женой Викторией и дочками - 14-летней Эстеллой и 12-летней Элиной. Фото: личный архив Михаила Галустяна
- Это еще один момент, о котором вынужден говорить с долей грусти. Мои детки подросли (Эстелле - 14 лет, Элине - 12 лет). Им не до меня, как бы печально это ни было осознавать. Они учатся. Я работаю. Практически не видимся весь день. Вечером прихожу - делают уроки. В выходные предлагаю погулять, а они, конечно, хотят с подружками - так интереснее. В этом смысле семья - конечно, крепость, но сейчас это не спасение. В такие моменты важно научиться получать удовольствие от нахождения с самим собой. Если с собой не скучно, то и другим не скучно с тобой. Не хотел бы привязывать это к понятию «кризис среднего возраста». От цифр я никогда не отталкивался. А возраст - это всего лишь цифра.
- 25 октября цифра станет полукруглой - 45. Чего больше всего хотелось бы успеть за оставшуюся половину пути?
- Думаю, что планами на будущее делиться не стану. Предпочитаю хвастаться достигнутым. Как говорят, хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах. Думаю, что в ближайшее время найду в себе силы, переформатируюсь, соберусь, проведу хороший телевизионный сезон, посмотрю, как аудитория воспримет новые проекты, сделаю работу над ошибками, покопаюсь в себе и потом с удовольствием расскажу, чего удалось достигнуть. А сейчас одно скажу точно: мне хочется быть счастливым.
- Это как?
- Просыпаться с верой в себя и, засыпая, быть довольным собой.
«Звезды в джунглях» 16+
По воскресеньям/18.30
«жЫЫЫзнь» 16+
14 октября/20.00