Анфиса Чехова: «Сын в будущем точно сможет приготовить мамины сырники»

В новом телевизионном сезоне на ТВ-3 вышел уже третий сезон шоу «Вкусно с Анфисой», в котором звезды приходят в гости на кухню к Анфисе Чеховой. Чтобы приготовить блюдо из детства, вспомнить юные годы и поделиться интересными историями из прошлого. О том, чем ей интересен этот проект и что любит готовить ее сын, телеведущая рассказала «Телепрограмме».
- Анфиса, как вы согласились вести кулинарное шоу? Разве вы любите готовить?
- Для меня готовка - это процесс творчества. И поэтому я занимаюсь этим, когда приходит вдохновение. То есть я не готовлю ежедневно, но, если приходит вдохновение, я способна на такие изыски! Абсолютно экзотические блюда! И вообще никто никогда не жаловался, что я плохо готовлю, потому что я готовлю очень вкусно, но не делаю это на регулярной основе.
Когда речь идет о кулинарном шоу, в котором, например, шеф-повар готовит по своим рецептам, - это одно. У меня программа другого формата - гость, звезда, известный человек, интересная личность вспоминает свое детство и готовит любимое блюдо, тоже из детства. В большинстве случаев приглашенные гости не умеют готовить это блюдо, потому что в детстве это делала их мама или бабушка, папа иногда. И поэтому мы с приглашенной звездой в принципе находимся в одинаковых условиях.
Мы оба зачастую не знаем, как это готовить. Есть рецепт, есть наши руки, есть наше, скажем так, умение что-то готовить. И мы вместе пытаемся следовать рецепту. Я не позиционирую себя как какой-то кулинар, шеф-повар или хранительница семейных традиций и рецептов. Скорее, это такая встреча друзей на кухне. Наша программа - прекрасный антидепрессант, я так ее называю. Ведь что может быть менее тревожным и более успокаивающим, чем два веселых человека, которые готовят любимое блюдо и вспоминают детство? Это самое антитревожное и антидепрессивное, что только можно посмотреть утром в субботу. Вот именно поэтому, наверное, у нашей передачи такие большие рейтинги, и она нравится зрителям. Она настраивает на прекрасные выходные, расслабляет, дарит какие-то воспоминания, у каждого они свои. Разговаривать с друзьями и вспоминать детство - это то, что я точно умею, у меня есть большой опыт.
Фото: личный архив Анфисы Чеховой
- Стартовал уже 3-й сезон проекта «Вкусно с Анфисой». В первом и втором сезонах мы увидели на вашей кухне множество звезд - от Анастасии Волочковой и Ангелины Вовк до Птахи и Сергея Глушко. А какой выпуск вам запомнился больше всего?
- Для меня каждая программа, именно в момент, когда мы снимаем, - это просто чистый кайф. Мне так интересно изучать судьбы людей, как их вела судьба,сколько было счастливых случайностей, которые направляли человека попасть в ту или иную профессию. Сколько было сложностей, преодолев которые, человек становился тем, кем он стал.
Мне интересно наблюдать, как герои формируются, их характер с детства, какое влияние оказали родители, какое влияние оказала среда, как вообще закалялась сталь, как формировалась личность. Это мне как психологу, а я по второму образованию психолог, очень интересно. Это просто такая постоянная практика: изучение людей и пути их становления. Каждый герой уникален, каждый восхитителен, и в каждом есть что-то особенное, так что выделить кого-то мне сложно!
- Какое-то блюдо из приготовленных гостями вы потом пробовали повторить дома?
- Я каждый раз хочу что-нибудь повторить и каждый раз забываю рецепт, потому что память у меня вообще никакая. Я хотела приготовить пирожное «Картошка», но уже не помню рецепт, надо уточнять у съемочной группы, у повара нашего, который помогает на съемках. Хотела сделать творожные шарики для ребенка, потому что это любимое блюдо из детства. Я не ем уже сахар много лет, и поэтому вряд ли сама буду это есть на постоянной основе, но ребенка хотела удивить. Но напрочь забыла рецепт! Так что спасибо, что напомнили, обязательно в ближайшее время этим займусь.
- Чем будет удивлять третий сезон?
- Третий сезон будет удивлять новыми блюдами и новыми историями героев. А еще у нас появилась новая кухня! Но главное - это истории людей, они просто удивительные. Многие зрители найдут для себя что-то схожее с их жизнью, возможно, кому-то поможет преодолевать препятствия, когда они услышат, как их кумиры делали это в своем детстве, кого-то успокоят, расслабят, избавят от депрессии, поднимут настроение.
Путешествия - возможность познакомиться с новой страной и новой кухней. Фото: личный архив Анфисы Чеховой
- Мы уже увидели выпуск с победителем «Последнего героя» Дмитрием Конышевым. Кто еще нас ждет, можете раскрыть тайну?
- Нас ждет выпуск с еще одним участником «Последнего героя», а еще - очень интересное детство одной нашей героини, которая жила в Судане и Индии. Я вообще за то, чтобы к нам чаще приглашать героев, у которых детство было не советское, а какое-нибудь иностранное. В детстве, я помню, у меня подруга по обмену ездила в Италию и жила в итальянской семье. Я так любила ее расспрашивать, что они едят на завтрак, как у них вообще проходит там жизнь, что у них интересного.
- Как считаете, в чем секрет того, что гости в вашей передаче раскрываются и с удовольствием рассказывают про свое детство?
- Воспоминания о лучших моментах детства действуют, как лекарство, как успокоительное, как дофамин, как эндорфины. В этот момент выделяются эти гормоны, и человек чувствует себя счастливым. Все герои, которые приходят на мою программу, говорят: «Господи, как мне понравилось сниматься!» Я вела очень много передач, которые были сделаны в жанре интервью, и это единственная программа, в которой герои реально получают кайф.
И после, когда я где-то встречаюсь с ними, они меня как родную встречают, потому что я им доставила удовольствие, поговорив с ними об их детстве, потому что любой психолог знает, что позитивные воспоминания о детстве дают возможность получить настоящее удовольствие. И я вместе с ними его получаю, поскольку мне ужасно интересно разговаривать об этом. Если бы мне нужно было по жанру передачи задавать каверзные вопросы, копаться в грязном белье и провоцировать героев, то я была бы ужасно несчастна, и мои герои - тоже.
Мы не просто сидим на диване со строгими лицами, а находимся на кухне, где вкусные ароматы, которые всегда радуют. Мои гости знают, что после того, как они приготовят, мы это все дружно съедим подчистую. Это как будто прийти в гости к старому другу. Никакой провокации, никакого грязного белья, никакого залезания в чужую жизнь. Поэтому и мне вести эту передачу невероятно приятно, и героям со мной приятно разговаривать.
Сына-подростка нелегко уговорить на фото. Но в этот раз удалось! Фото: личный архив Анфисы Чеховой
- Помните, какое блюдо вы готовили сами, когда попали в проект как участница?
- Конечно, помню! Это был сырный суп, который я обожала в детстве, его готовила моя любимая бабушка. Я даже как-то выиграла конкурс по сочинениям, когда надо было написать про какой-то талант. Я сочинила комический рассказ про то, как я готовила суп, и что-то в него, какой-то ингредиент не положила, и вообще ничего не вышло. Это был как раз тот самый суп. Я могла есть его постоянно. Делается он очень просто. Сырок «Дружба» и жареный лук с морковкой - все! Правда, когда мы готовились с Ляйсан Утяшевой, такого сырка, как в детстве, не нашлось, поэтому у нас суп получился странноватый. У нас там плавали куски нерастворенного сыра, который, как оказалось, не тает, как тот самый сырок «Дружба». В общем, не получился такой суп, как я хотела, но зато получилось мое дальнейшее сотрудничество с этой программой.
- В современном обществе многие практически отказываются от готовки, предпочитая доставку блюд или полуфабрикаты. Как вам кажется, в будущем мы еще будем готовить нашу любимую еду из детства?
- Мне кажется, для того, чтобы готовить дома, нужно, чтобы это было какой-то семейной традицией. Как правило, это делают люди, у которых есть предрасположенность к кулинарии. Ведь всем кажется, что готовить - это навык, который может каждый иметь. На самом деле это такой же талант, как рисовать, петь или танцевать. Просто кто-то этот навык делает своей профессией, а кто-то использует просто как хобби. Я всегда относилась к этому как к искусству, как к таланту, и поэтому люди, у которых есть к этому талант и которым это нравится, они все равно будут готовить, а не заказывать из ресторана. А те, у кого нет к этому таланта, нет времени и нет пристрастия, будут заказывать полуфабрикаты.
И на самом деле многие мои любимые блюда с детства были абсолютными полуфабрикатами. Я очень любила суп, например, из пакетика, когда они только появились. Не было тогда Galina Blanca, а были такие с петушком пакетики блестящие, чуть серебристые. И просто засыпаешь, заливаешь водой: там макарошки, специи - и вот это был мой самый любимый суп из детства. А суп из сырка «Дружба» - это же тоже, извините, просто сырок кинул в воду, пожарил морковку с луком. Тут даже готовить нечего. А сосиски с кетчупом, которые я могла есть бесконечно? А пельмени из холодильника?
Поэтому я не думаю, что в современном мире что-то сильно изменится, потому что тогда родители работали сутками, как и сейчас, им некогда было готовить. А дети хлеб черный отрезали, обливали подсолнечным маслом, посыпали солью и шли во двор гулять. Я еще пока в том возрасте, когда не вижу большой разницы между тем временем и этим. И тогда, и сейчас кто-то с удовольствием готовит, а кто-то заказывает полуфабрикаты.
- Вашему 12-летнему сыну интересно проводить время на кухне? Как думаете, если он станет гостем такой передачи в будущем, то что ему предстоит готовить?
- Интересный вопрос. Мой сын Соломон попросил меня в школе устроить его на кулинарные курсы, у них там есть дополнительные кружки. Ему нравится, для него еда - это прямо наивысшее наслаждение, он очень любит есть, этим и пошел в мою бабушку. В целом мы с его отцом тоже обжоры еще те. Или гурманы!
Он очень любит есть, и ему нравится готовить, хотя он это делает нечасто, в основном с папой. Потому что папа тоже очень любит готовить, он даже учился на повара. Так что сыну это тоже интересно, но пока он ленится, потому что у него всегда под рукой есть мама или помощница по хозяйству.
Думаю, что если его позовут в такую передачу в будущем, то он точно сможет приготовить мамины сырники. Но что он запомнит больше всего из детства - блины, оладьи, курочку, плов, - даже не знаю. Очень надеюсь, что он не скажет «печеньки с молочком», потому что каждый раз, когда я спрашиваю, что ему приготовить на завтрак, он выбирает именно это.
Хотя недавно у него появилось любимое блюдо, и, может быть, его он и приготовит. Я научилась в тостере делать горячие бутерброды с помощью специальных пакетов, потому что у нас нет микроволновки, а духовка - это долго. Он любит бутерброды с докторской колбасой, кетчупом, майонезом и с определенным сыром, которым сверху все это заливается. Как правило, все детские блюда очень простые, потому что дети не оценят глубоких сложных блюд, насыщенных витаминами.
«Вкусно с Анфисой» 16+
По субботам/8.00, по воскресеньям/7.30