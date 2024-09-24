Анфиса Чехова: «Сын в будущем точно сможет приготовить мамины сырники»

- Помните, какое блюдо вы готовили сами, когда попали в проект как участница?

- Конечно, помню! Это был сырный суп, который я обожала в детстве, его готовила моя любимая бабушка. Я даже как-то выиграла конкурс по сочинениям, когда надо было написать про какой-то талант. Я сочинила комический рассказ про то, как я готовила суп, и что-то в него, какой-то ингредиент не положила, и вообще ничего не вышло. Это был как раз тот самый суп. Я могла есть его постоянно. Делается он очень просто. Сырок «Дружба» и жареный лук с морковкой - все! Правда, когда мы готовились с Ляйсан Утяшевой, такого сырка, как в детстве, не нашлось, поэтому у нас суп получился странноватый. У нас там плавали куски нерастворенного сыра, который, как оказалось, не тает, как тот самый сырок «Дружба». В общем, не получился такой суп, как я хотела, но зато получилось мое дальнейшее сотрудничество с этой программой.

- В современном обществе многие практически отказываются от готовки, предпочитая доставку блюд или полуфабрикаты. Как вам кажется, в будущем мы еще будем готовить нашу любимую еду из детства?

- Мне кажется, для того, чтобы готовить дома, нужно, чтобы это было какой-то семейной традицией. Как правило, это делают люди, у которых есть предрасположенность к кулинарии. Ведь всем кажется, что готовить - это навык, который может каждый иметь. На самом деле это такой же талант, как рисовать, петь или танцевать. Просто кто-то этот навык делает своей профессией, а кто-то использует просто как хобби. Я всегда относилась к этому как к искусству, как к таланту, и поэтому люди, у которых есть к этому талант и которым это нравится, они все равно будут готовить, а не заказывать из ресторана. А те, у кого нет к этому таланта, нет времени и нет пристрастия, будут заказывать полуфабрикаты.

И на самом деле многие мои любимые блюда с детства были абсолютными полуфабрикатами. Я очень любила суп, например, из пакетика, когда они только появились. Не было тогда Galina Blanca, а были такие с петушком пакетики блестящие, чуть серебристые. И просто засыпаешь, заливаешь водой: там макарошки, специи - и вот это был мой самый любимый суп из детства. А суп из сырка «Дружба» - это же тоже, извините, просто сырок кинул в воду, пожарил морковку с луком. Тут даже готовить нечего. А сосиски с кетчупом, которые я могла есть бесконечно? А пельмени из холодильника?

Поэтому я не думаю, что в современном мире что-то сильно изменится, потому что тогда родители работали сутками, как и сейчас, им некогда было готовить. А дети хлеб черный отрезали, обливали подсолнечным маслом, посыпали солью и шли во двор гулять. Я еще пока в том возрасте, когда не вижу большой разницы между тем временем и этим. И тогда, и сейчас кто-то с удовольствием готовит, а кто-то заказывает полуфабрикаты.

- Вашему 12-летнему сыну интересно проводить время на кухне? Как думаете, если он станет гостем такой передачи в будущем, то что ему предстоит готовить?

- Интересный вопрос. Мой сын Соломон попросил меня в школе устроить его на кулинарные курсы, у них там есть дополнительные кружки. Ему нравится, для него еда - это прямо наивысшее наслаждение, он очень любит есть, этим и пошел в мою бабушку. В целом мы с его отцом тоже обжоры еще те. Или гурманы!

Он очень любит есть, и ему нравится готовить, хотя он это делает нечасто, в основном с папой. Потому что папа тоже очень любит готовить, он даже учился на повара. Так что сыну это тоже интересно, но пока он ленится, потому что у него всегда под рукой есть мама или помощница по хозяйству.

Думаю, что если его позовут в такую передачу в будущем, то он точно сможет приготовить мамины сырники. Но что он запомнит больше всего из детства - блины, оладьи, курочку, плов, - даже не знаю. Очень надеюсь, что он не скажет «печеньки с молочком», потому что каждый раз, когда я спрашиваю, что ему приготовить на завтрак, он выбирает именно это.

Хотя недавно у него появилось любимое блюдо, и, может быть, его он и приготовит. Я научилась в тостере делать горячие бутерброды с помощью специальных пакетов, потому что у нас нет микроволновки, а духовка - это долго. Он любит бутерброды с докторской колбасой, кетчупом, майонезом и с определенным сыром, которым сверху все это заливается. Как правило, все детские блюда очень простые, потому что дети не оценят глубоких сложных блюд, насыщенных витаминами.

«Вкусно с Анфисой» 16+

По субботам/8.00, по воскресеньям/7.30