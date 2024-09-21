Константин Крюков: «Я бы пожил долго. Лет до ста минимум!»

Вот уж правду говорят: опасайтесь своих желаний. Главная героиня картины «Маме снова 17» Ольга (Светлана Ходченкова) в подростковом возрасте так захотела оказаться в будущем - и оказалась. Да так, что ей уже 36, а сын скоро окончит школу. Тело живет в 2024 году, а голова - еще в нулевых, где про нейросети, айфоны и соцсети толком ничего не известно. Сюжет? Одну из главных ролей в фильме, который 19 сентября выходит в прокат, сыграл Константин Крюков - звезда проектов «9 рота» 18+, «Открытый брак» 18+, «Хитровка. Знак четырех» 18+. Мы не упустили возможности и поговорили с актером в студии Радио «Комсомольская правда», чтобы узнать, почему он целый год не давал интервью, как назвали маленькую дочь и где его 17 лет.
- Константин, в наше супермедийное время, когда миром правит хайп, сложно себе представить человека, который неактивен в соцсетях и СМИ. Но это вы! Первое интервью за год. Что случилось?
- Спасибо за волнение, но ответ прост - в октябре прошлого года у меня родилась прекрасная дочь Алена (от брака с Алиной Алексеевой. - Авт.). И я снова стал молодым папой. Теперь я увлечен этим процессом. Немножко работал - в том числе и над проектом, о котором мы сегодня поговорим, а в остальном пытался разгрузить себя. Ведь старшей дочери Юлии (первая дочка у актера родилась в 2007 году от Евгении Варшавской. - Авт.) на днях стукнуло 17 лет. И 17 лет назад мне было не до ее взросления, поэтому я не наблюдал этот процесс. Многих моментов просто не помню. А сейчас мне дико интересно наблюдать, как растет ребенок. Вот и занимаюсь отцовством. Сделал много открытий.
Старшей дочери актера, Юлии, уже 17 лет. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Младшей, Алене, еще нет и года. Фото: личная страница Анны Крюковой в социальной сети
- Так. Каких же?
- Во-первых, вся система ценностей разрушилась, потому что совершилось открытие: самое важное в жизни - сон. Не деньги, карьера, машины. Сон! Во-вторых, дети быстро растут - и весьма банальные, но бесценные вещи начинаешь осознавать, пока это происходит: дочь уже никогда не будет такой, как сейчас, надо ловить каждый момент и так далее. В это все я теперь погружен сполна.
- И все же нашлось время и место картине «Маме снова 17», где вы играете персонажа по фамилии...
Со Светланой Ходченковой в фильме «Маме снова17». Фото: кадр из фильма
- Ласточкин! Детский психолог, который работает в школе в качестве практики: это ему необходимо для научных исследований, хочет защитить докторскую. И именно он понимает, что директриса начинает вести себя крайне неадекватно, поэтому что-то тут не так. Поскольку он именно детский психолог, а в теле директрисы - девушка 17 лет, Ласточкин начинает общаться с Ольгой (Светлана Ходченкова), у них происходит контакт, хорошо ладят. Мой персонаж один из тех, кто верит ей и пытается помочь. Классная роль и сюжет - потому что обычно все мечтают об обратном: из настоящего рвануть в прошлое с багажом знаний и опыта. Здесь же героиня скакнула в будущее, в 2024 год, где все сильно изменилось по сравнению с нулевыми. Интересная фантазия и состояние.
- Съемки проходили в Петербурге - в красивых и романтичных местах, в том числе и акватории Невы. Скажите, можно ли в таких условиях играть сближение со Светланой Ходченковой, временно (и строго по работе!) не влюбившись в нее слегка?
- В нашей профессии влюбленность, симпатия, человеческие отношения - это всегда крайне важно. И порой умышленно в себе начинаешь это развивать, чтобы почувствовать некие нужные эмоции. Это абсолютно нормально. И все же обычно разговоры про искру между актером и актрисой на площадке относятся к байкам и стереотипам. Есть один английский альманах, состоящий из нескольких новелл про любовь. И вот герои одного из сюжетов снимают кино, скажем так, крайне эротического содержания. А за кадром в ходе процесса буднично обсуждают бытовые вещи - у кого сын в школу пошел и так далее. Вот и у нас так же.
Съемки шли, график был расписан, а жена у меня была беременна. И, как выяснилось, ребенок, появление на свет которого я очень хотел увидеть, по расписанию не рождается. Так что я в суматошном режиме мотался между Петербургом и Москвой, продюсеры ругались, а я очень старался успеть на роды, будучи уверенным, что на свет дочь появится, скажем, в среду. Вечные опоздания, стресс, переговоры с врачами - вот такая «романтика». И все же сложилось все удачно: мне даже удалось после рождения Алены взять Юлю и поехать с ней на съемки нашей картины, а потом показать ей Петербург, в котором она ни разу не была.
- Неподдельное семейное кино! А еще почти 17 лет назад не только ваша дочь Юля родилась, но и военная драма «9 рота» Федора Бондарчука, ставшая поистине культовой. Тот дебют в кино - каким вы запомнили его?
Джоконда в «9 роте» - первое появление артиста на экране. Фото: кадр из фильма
- Мне 18 лет. Процесс съемок был адовым, но в хорошем смысле слова - не по причине безалаберности и дезорганизации. Наоборот. Мы очень дотошно создавали кино. Это было духовно-идейное творчество, когда люди работают крайне самоотверженно и готовы на что угодно ради результата: были задержки по зарплате, проживание в экстремальных условиях, все актеры быстро научились засыпать прямо на вещмешках. Но все мы знали, что так необходимо. Безусловно, любимый проект. Думаю, все, кто в нем участвовал, часто о нем вспоминают - с этим фильмом связана куча веселых и не очень историй. «Курьезных случаев на площадке», как говорят журналисты. Мы с ребятами до сих пор тепло общаемся. Хотя внутренне - с точки зрения темы и сценария - проект был тяжелым. Почти все герои погибают.
- В отличие от того, что было в жизни. К примеру, прототип вашего романтичного художника Джоконды - вполне настоящий и жив до сих пор. Москвич Руслан Безбородов, который реально взял на войну в Афганистан... краски.
- Мы много общались с ним и даже сталкивались по работе. Поначалу смеялись, что я, как и он, тоже когда-то пробовал рисовать, писал картины. А вот о том, что Руслан занимается ювелирными изделиями, я не знал (Крюков поступал на геммолога, а теперь ведет ювелирный бизнес. - Авт.). Выяснилось, что он связан с крупными русскими производителями, и во время очередной встречи снова удивились, как же много в наших судьбах общего. Иногда советуемся друг с другом по работе с тех пор. В жизни вообще немало таких совпадений, я смирился с этим: мистика, которую надо любить и принимать.
- Продажа драгоценностей составляет приличную часть вашего дохода?
- Мы с партнером сейчас ушли от общего рынка в сторону эксклюзивных заказов - занимаемся частными просьбами знакомых и друзей, скажем так. Много времени не отнимает, но это крайне индивидуальная и креативная работа. Приходится находить или создавать то, что люди не могут просто так найти в ювелирном магазине - суперредчайшие вещи, о которых многие люди и не знают вовсе.
- Например?
- Есть такой жемчуг - конк. Недавно я привозил его. Этот жемчуг уникален тем, что не подлежит культивированию, его нельзя вывести, искусственно «подсадив» в ракушку. Он рождается в огромных ракушках, похожих на те, которые мы можем видеть в сувенирных лавках: в них можно «послушать море». Так вот, жемчужина конк попадается в одной из десяти тысяч ракушек. Это невероятная редкость. И красота - за счет линий роста этого самоцвета, за счет «огнистой» структуры создается такой пламенный окрас. Маленькая жемчужина при высокой стоимости - как пять машин.
- Давайте вернемся к самому дорогому, что у вас есть. Вот уже сейчас, на пороге сорокалетия, вы стали осознавать, что с рождением второй дочери приоритеты в пирамиде «работа, деньги, карьера, семья» стали расставлять иначе? И отказываться от чего-то в пользу времени, которое можно провести дома.
Незабываемые кудри у Константина с детства! Фото: личная страница Константина Крюкова в социальной сети
- Сегодня у меня есть и время, и возможность быть с детьми. Даже с учетом того, что нужно зарабатывать деньги. Есть куча вещей, от которых я отказался, потому что на «бытовых весах» дом и семья перевешивают. Так мне интереснее. Хоть это и более утомительно (смеется). Девять месяцев вместе с женой мы растили Алену без помощников и бабушек. Конечно, при этом работая. И это, я вам скажу, вызов! Где только не была наша младшая дочь. Жена у меня галерист - занимается современным искусством, так что Алена уже вовсю общается со скульптурами, хотя и говорить толком не умеет. На съемочной площадке со мной тоже была. На лодках каталась. Куда деваться? И дело не только в «отцовском долге», просто я люблю это делать - проводить время с семьей.
Жена Алина Алексеева - пиар-менеджер. Фото: личная страница Анны Крюковой в социальной сети
- (Смеется.) Думаю, в 17 лет дочь не захочет бегать на карачках с ушами кошки. Это точно не про нее. Выросла. И это прекрасный возраст! Юля смотрит много кино, иногда что-то рекомендует, иногда я - ей. Музыку обсуждаем. Получаю от нее целые плейлисты, кучу информации о современном поколении. Так что не могу сказать, что не понимаю чего-то из их жизни. Что касается квадроберов (люди, подражающие животным), то и в молодежной тусовке это, честно сказать, миноритарный кринж (нишевый стыд). Никаких перегибов в поведении Юли в этом смысле не замечаю. В моде разве что... есть у них своеобразные вкусы. Вдруг они начали носить брюки клеш, причем обязательно из секонд-хенда, которые давно уже никто не носит. Но и это проходит. На каждом этапе взросления - свой небольшой мирок, в котором они живут, а потом переходят в следующий. Как и мы, наверное, когда были молодыми.
- Ударение на слово «были». В следующем году «9 роте» - 20 лет, а вам - 40. Полпути позади. Какие ощущения по этому поводу?
Природа и любимый пес - идеальное сочетание. Фото: личная страница Константина Крюкова в социальной сети
- У меня жизнь почему-то не идет по хронологическим отметкам. Может произойти некое событие, не привязанное к памятной или юбилейной дате, и в голове все резко поменяется. Вдруг приходит озарение - и тут же начинаю жить иначе. С днем рождения это не совпадает. Что касается сорокалетия и приметы его не отмечать, то я максимально несуеверный человек. Если получится - отметим. Почему нет? У меня в роду есть другие возрастные отметки, которые можно считать опасными, их хочется перешагнуть поскорее. Но это не 40 лет. А каким я себя чувствую? Спокойным и с огромным желанием жить. Дальше - только интереснее. Говорят, что страшно жить во времена перемен, а мне кажется, что наоборот: это бодрит и заставляет чувствовать себя не таким старым. Я бы пожил долго. Лет до ста минимум!
«Маме снова 17» 12+, в прокате с 19 сентября.