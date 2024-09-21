Константин Крюков: «Я бы пожил долго. Лет до ста минимум!»

- Мне 18 лет. Процесс съемок был адовым, но в хорошем смысле слова - не по причине безалаберности и дезорганизации. Наоборот. Мы очень дотошно создавали кино. Это было духовно-идейное творчество, когда люди работают крайне самоотверженно и готовы на что угодно ради результата: были задержки по зарплате, проживание в экстремальных условиях, все актеры быстро научились засыпать прямо на вещмешках. Но все мы знали, что так необходимо. Безусловно, любимый проект. Думаю, все, кто в нем участвовал, часто о нем вспоминают - с этим фильмом связана куча веселых и не очень историй. «Курьезных случаев на площадке», как говорят журналисты. Мы с ребятами до сих пор тепло общаемся. Хотя внутренне - с точки зрения темы и сценария - проект был тяжелым. Почти все герои погибают.

- В отличие от того, что было в жизни. К примеру, прототип вашего романтичного художника Джоконды - вполне настоящий и жив до сих пор. Москвич Руслан Безбородов, который реально взял на войну в Афганистан... краски.

- Мы много общались с ним и даже сталкивались по работе. Поначалу смеялись, что я, как и он, тоже когда-то пробовал рисовать, писал картины. А вот о том, что Руслан занимается ювелирными изделиями, я не знал (Крюков поступал на геммолога, а теперь ведет ювелирный бизнес. - Авт.). Выяснилось, что он связан с крупными русскими производителями, и во время очередной встречи снова удивились, как же много в наших судьбах общего. Иногда советуемся друг с другом по работе с тех пор. В жизни вообще немало таких совпадений, я смирился с этим: мистика, которую надо любить и принимать.

- Продажа драгоценностей составляет приличную часть вашего дохода?

- Мы с партнером сейчас ушли от общего рынка в сторону эксклюзивных заказов - занимаемся частными просьбами знакомых и друзей, скажем так. Много времени не отнимает, но это крайне индивидуальная и креативная работа. Приходится находить или создавать то, что люди не могут просто так найти в ювелирном магазине - суперредчайшие вещи, о которых многие люди и не знают вовсе.

- Например?

- Есть такой жемчуг - конк. Недавно я привозил его. Этот жемчуг уникален тем, что не подлежит культивированию, его нельзя вывести, искусственно «подсадив» в ракушку. Он рождается в огромных ракушках, похожих на те, которые мы можем видеть в сувенирных лавках: в них можно «послушать море». Так вот, жемчужина конк попадается в одной из десяти тысяч ракушек. Это невероятная редкость. И красота - за счет линий роста этого самоцвета, за счет «огнистой» структуры создается такой пламенный окрас. Маленькая жемчужина при высокой стоимости - как пять машин.

- Давайте вернемся к самому дорогому, что у вас есть. Вот уже сейчас, на пороге сорокалетия, вы стали осознавать, что с рождением второй дочери приоритеты в пирамиде «работа, деньги, карьера, семья» стали расставлять иначе? И отказываться от чего-то в пользу времени, которое можно провести дома.