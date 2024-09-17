Роман Постовалов и Кирилл Зайцев: «Дикая красота и природное обаяние - это про нас!»

Роман Постовалов и Кирилл Зайцев: Актеры, исполнившие роли полицейских Гоши Адамяна и Сергея Воронцова, рассказали «Телепрограмме», что на самом деле их объединяет, почему замерзли на съемках в Сочи и как первое высшее образование помогало каждому из них в работе.
Роман Постовалов
Фото: канал СТС
- Роман, как вам история двух полицейских на курорте?
- Многое близко. Конечно, были жертвы со стороны правдоподобности, потому что настоящая работа в полиции - это не так комедийно, а зачастую и куда более рутинно. Сериал посмотрят действующие сотрудники полиции и наверняка скажут: «О, ну так не бывает». Конечно, не бывает, но у нас кино, и мы сделали так, что бывает.
- Режиссер делился, что роль писали специально под вас. Это чувствуется?
- Очень! Отдельное удовольствие работать на площадке и в образе, потому что я понимаю, каким должен быть герой, что с ним делать, как им жить.
- Подмечали сходства в характерах?
- Конечно.
- Например?
- Сами увидите. Дикая красота и природное обаяние. Это про нас.
- У вас за плечами опыт учебы и работы в институте МВД. Это, конечно же, помогало?
- Я в отделе полиции не служил, но окончил институт МВД, был на практике. То есть имею представление, что это такое, как все происходит.
- Что-то из собственного опыта привнесли в историю или характер героя?
- Конечно, потому что зачастую у сотрудников полиции тоже есть определенные скептические настроения, достаточно злой юмор. Врачебный юмор, например, ведь вовсе не легкий и цветочный, а жесткий. И у полицейских тоже есть свои темы для шуток. Кстати, пару моих историй из института МВД мы как раз внесли в сценарий.
- Есть какие-то аспекты или нюансы профессии, которые особенно хотелось комедийно обыграть?
- У полицейских всегда много дел, они всегда в запаре. Некоторые герои в сериале обладают определенным уровнем глупости. Но это комедия. В жизни зачастую в полиции работают далеко не глупые люди. Дурака там валять не то что некогда, а непозволительно. Большая часть юмора в этой профессии рождается из ситуации «начальник и подчиненный», а также из формальных требований устава, формы одежды. Например, во время моей учебы в институте МВД меня несколько раз пытались заставить побрить волосы на груди, потому что они торчали из-под рубашки. Я говорил: «Извините, сейчас заправлю». Слава богу, хоть ноги не заставляли брить. Не то чтобы у меня такие длинные волосы на ногах, что видно из-под брюк…
- В сериале ваш герой Гоша ведет гламурный образ жизни: дорогие машины, девушки, рестораны...
Капитан Гоша Адамян (Роман Постовалов) хочет возглавить отдел полиции в Сочи. Фото: канал СТС
- На самом деле он ведет условно гламурную жизнь, показушную. Скорее его тяга к яркой жизни выражается в странной моде и одежде. Любимая одежда Гоши - это гавайка, потому что она яркая, солнечная, летняя, сочинская. Она показывает его оторванность от жизни. А так не сказал бы, что Гоша привязан к брендам. Зато он может надеть то, что вообще не сочетается и ему не подходит. Я сам больше за удобство, не красоту. Вряд ли скажу: «О, эти кроссовки к этому костюму не подходят». Надел и пошел.
- На что никогда не жалеете денег?
- На машины. Мальчики играют в машинки, а большие мальчики - в большие машинки. Это такая игрушка, на которую всегда готов потратиться.
- Гоша не тратится, а скорее использует связи. Были случаи, когда популярность вам так же помогала?
- Больше всего приятных бонусов и подарков получаю благодаря образу Арамчика (амплуа актера из шоу «Уральские пельмени». - Ред.). Напр мер, недавно заехал на автомойку и в очередной раз собрал вокруг себя массу поклонников Арамчика, в том числе и владельца автомойки. Поэтому машину отмыли бесплатно, а меня одарили всем, что продавалось там.
- А вот это стремление Гоши решать вопросы по-братски?
- Это же Сочи! Там люди добрые, милые, дружелюбные, они на чиле, у всех желание, чтобы все было по-хорошему, точнее, по-братски. И поэтому дела так и решаются: люди пытаются друг другу помочь и не навредить, но удержать в дружеской обстановке и семейных рамках.
- Вам такой подход к делам близок?
- Да, это хорошая позиция. Я, так сказать, всегда за досудебное урегулирование вопросов. Если, конечно, нет другого выхода, приходится лезть в драку. Как и Гоше.
- Съемки проходили в Сочи, что, наверное, добавило радостных моментов работе?
- Да, конечно. Сочи - это всегда особенное настроение, особенный воздух. И во время съемок в марте температура этого особенного воздуха была +14. Так что мы с Кириллом Зайцевым грелись в пуховиках. Конечно, среди местных в кожаных куртках я в своей гавайской рубашке смотрелся как инородное тело. Ну что делать, приходилось снимать жару в таких условиях. Туристический сезон оставили для отдыхающих.
- Хорошо знаете этот город?
- Честно говоря, центр изучить не успел. А вот набережную, начиная с абхазской границы до Сочи, исходил вдоль и поперек. Знаю всех русалок и русалов.
- В сериале ваш герой влюблен в коллегу. А вы с женой тоже познакомились в институте МВД?
- Да, я тогда уже окончил вуз и устроился туда, а Галина только пришла работать.
- Сослуживица Гоши чем-то похожа на вашу супругу?
- Нет, потому что жена не оканчивала институт МВД. Вообще, когда увидел Алину Дулову (исполнительницу роли Киры, возлюбленной Гоши. - Ред.) и мы пару сцен сыграли, понял, что она очень похожа на выпускницу института МВД. А потом я узнал, что она выпускница кадетского класса. А это, видимо, накладывает несмываемую печать на характер. Есть в ней родное что-то, чувствуется, что одна школа.
- Гошу можно назвать любвеобильным. Легко ли сыграть такое, будучи примерным семьянином?
- Старался к этому относиться через призму юмора. Это для меня так же, как играть высокого мужчину...
Кирилл Зайцев
Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) - принципиальный полицейский. Фото: канал СТС
- Кирилл, как-то вы сказали, что любите эксперименты. Новый сериал СТС тоже можно считать своего рода экспериментом? Ведь вас редко можно увидеть в комедиях.
- Любой проект - это эксперимент, потому что каждый раз новые люди, новая история. Но комедия, конечно, строится по своим законам, да и на такой площадке повеселее, ведь в плохом настроении не сыграешь смешно, камера все чувствует.
- В этом сериале юмор построен на том, что внешне и по характеру Гоша и Воронцов кажутся противоположностями.
- Да, они вроде разные, но, играя доброго, ищи, где он злой, играя злого, ищи, где он добрый. Поэтому и в моем Воронцове тоже присутствует раздолбайство Гоши, как и у Гоши какие-то качества чести и доблести Воронцова. Я думаю, разница кроется в том, что один вырос в семье военного, а другой - в атмосфере южного релакса. Но, по сути, оба профессионалы, поэтому в итоге срабатываются. И тот и другой делают работу хорошо, только в своей манере.
- Если изучить ваш с Романом бэкграунд, вы тоже разные. Но, возможно, в чем-то вы нашли пересечения?
- Да, конечно. Например, когда я получал первое образование в Морской академии адмирала Макарова, то был капитаном команды КВН «Макароны по-флотски». Мы играли в Петербургской лиге. Я тоже, как и Рома, когда-то занимался созданием шуток. И то, как заточены мозги на это высекание, так сказать, юмора из любой ситуации, мне всегда казалось достаточно интересным и увлекательным процессом.
- А опыт в мореходке пригодился в работе над образом Воронцова?
Статный капитан нравится дочке начальника ОВД, в которую влюблен Гоша. Фото: канал СТС
- Конечно. Воронцов рос в военной семье, отсюда и соответствующее воспитание, плюс учился в институте МВД. И вот эта система, в которой не нужно выделяться и все должно быть по уставу, оставляет большой отпечаток на характере и поведении моего героя. Естественно, когда я учился, вот в эту скорлупу нас всячески помещали. И здесь свои плюсы и минусы. Главный плюс - это дисциплина и умение работать системно. А минус в том, что в нашей актерской среде, где зачастую нужно быть экстравертным и уметь генерировать энергию, эта скорлупа только мешает.
- А если говорить о профессии Воронцова, здесь потребовалась особенная подготовка?
- В этом плане мне очень помогал Рома, потому что он, так же как и мой герой, окончил институт МВД. Многое подсказывал именно он, особенно термины, ведь мой персонаж говорит таким протокольным языком. Но постепенно юг накладывает отпечаток на героя, и он тоже по-своему влияет на южного капитана Гошу.
- Роман признавался, что, как ни странно, на съемках в Сочи вы замерзли.
- Да, к сожалению. В Сочи пришлось привезти толстенную зимнюю куртку. Вот такое у нас было «лето».
- Чем еще удивлял Сочи?
Кристина Каширина сыграла Диану - сестру Гоши Адамяна. Фото: канал СТС
- Большими порциями. Вот куда ни зайдешь, порция в полтора раза больше, чем в Москве, а цены при этом такие же. Я только рад так удивляться.
- Кроме холода, в Сочи вас ждали трюки в духе Джеймса Бонда. Какой особенно вспоминается?
- Вертолетный, когда я схватился за полозья и немного пролетел. По сюжету мой герой пытается допрыгнуть до вертолета, но лишь цепляется за эти «лыжи». Отсюда и родилась шутка Ромы: «Воронцов, что это за движение вверх такое?» (Актер сыграл роль Сергея Белова в блокбастере «Движение вверх». - Ред.) Шутка преследовала меня весь съемочный период.
- Что хочется уже сейчас привить или чему-то научить вашего пятилетнего сына Игоря?
- Сейчас он изучает китайский язык, и я поражаюсь его терпению, когда вижу, как он сидит и упорно рисует эти сложнейшие иероглифы. Он и фигурным катанием с таким же упорством занимается, даже если не хочется. Не сказать, что мы с женой (супруга Кирилла - продюсер Анастасия Трубчевская. - Ред.) готовим спортсмена, потому что это отдельная история. Здесь выбор за сыном: как решит, так и будет. Главное - предоставить такую возможность. Мне нравится, что спорт как модель жизни учит: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
- Что важно еще учесть в воспитании мальчика, на ваш взгляд?
- Важно не подавлять его волю своим взрослым авторитетом. Иначе в человеке может что-то надломиться. Если ребенок показывает свой характер, не надо его гасить и заставлять что-то насильно делать. Нужно быть мудрее и хитрее в чем-то. И здесь, конечно же, учишься терпению. Ребенок - это в целом тренажер для терпения.
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