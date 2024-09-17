Роман Постовалов и Кирилл Зайцев: «Дикая красота и природное обаяние - это про нас!»

- Роман, как вам история двух полицейских на курорте?

- Многое близко. Конечно, были жертвы со стороны правдоподобности, потому что настоящая работа в полиции - это не так комедийно, а зачастую и куда более рутинно. Сериал посмотрят действующие сотрудники полиции и наверняка скажут: «О, ну так не бывает». Конечно, не бывает, но у нас кино, и мы сделали так, что бывает.

- Режиссер делился, что роль писали специально под вас. Это чувствуется?

- Очень! Отдельное удовольствие работать на площадке и в образе, потому что я понимаю, каким должен быть герой, что с ним делать, как им жить.

- Подмечали сходства в характерах?

- Конечно.

- Например?

- Сами увидите. Дикая красота и природное обаяние. Это про нас.

- У вас за плечами опыт учебы и работы в институте МВД. Это, конечно же, помогало?

- Я в отделе полиции не служил, но окончил институт МВД, был на практике. То есть имею представление, что это такое, как все происходит.

- Что-то из собственного опыта привнесли в историю или характер героя?

- Конечно, потому что зачастую у сотрудников полиции тоже есть определенные скептические настроения, достаточно злой юмор. Врачебный юмор, например, ведь вовсе не легкий и цветочный, а жесткий. И у полицейских тоже есть свои темы для шуток. Кстати, пару моих историй из института МВД мы как раз внесли в сценарий.

- Есть какие-то аспекты или нюансы профессии, которые особенно хотелось комедийно обыграть?

- У полицейских всегда много дел, они всегда в запаре. Некоторые герои в сериале обладают определенным уровнем глупости. Но это комедия. В жизни зачастую в полиции работают далеко не глупые люди. Дурака там валять не то что некогда, а непозволительно. Большая часть юмора в этой профессии рождается из ситуации «начальник и подчиненный», а также из формальных требований устава, формы одежды. Например, во время моей учебы в институте МВД меня несколько раз пытались заставить побрить волосы на груди, потому что они торчали из-под рубашки. Я говорил: «Извините, сейчас заправлю». Слава богу, хоть ноги не заставляли брить. Не то чтобы у меня такие длинные волосы на ногах, что видно из-под брюк…

- В сериале ваш герой Гоша ведет гламурный образ жизни: дорогие машины, девушки, рестораны...