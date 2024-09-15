Звезда девятых «Елок» Влад Прохоров — о новом сезоне «Исправления и наказания», даме сердца и карьерных планах: «Я пока хочу быть свободным и просто получать удовольствие»

Уже 16 сентября в 20:00 на канале ТНТ выходит новый сезон полюбившейся всем комедии «Исправление и наказание». Уже знакомая зрителям Алена Неверова получит новый вызов — перевоспитать не только горе-родственников, но и нового начальника колонии.

Teleprogramma.org пообщалась с Владом Прохоровым, молодым актером, который сыграл Костю Верхоланцева, и узнали, как изменился его подход к роли после новоприобретенного опыта, к чему готовиться фанатам сериала. А также не забыли уточнить, остается ли у Влада время на личную жизни в перерывах между съемками.

«Во мне есть все грани»

— В столь молодом возрасте у вас уже достаточно интересная фильмография? Вы избирательно подходите к выбору роли?

— Я очень стараюсь быть полноценным профессиональным артистом, все-таки у меня образование Школы-студии МХАТ, поэтому стараюсь избирательно подходить к ролям.

Все проекты, в которых я участвую, очень интересные, они меня развивают. Я стараюсь сделать каждого персонажа разнообразным, что и должен делать полноценный, работающий по Станиславскому артист.

— Какая из ролей наиболее соответствует вашему внутреннему «я», а где хотелось сдаться и все бросить?

— На самом деле я считаю, что во мне есть все грани тех ролей, которые я сыграл. Это все «я», просто под определенным углом. И, в принципе, у меня никогда не было желания сдаться и все бросить, потому что я сам выбрал эту профессию. Это профессия для сильных, и я хочу ничего не бояться, идти вперед и достигать цели все выше и выше.

Знаю одно, что во мне есть очень много всего, но я сам, к сожалению, не могу некоторые вещи в себе проявить в жизни. А когда появляются персонажи, то я их нахожу в себе и понимаю, что у меня есть возможность — прожить это через определенную историю.