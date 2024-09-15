Звезда девятых «Елок» Влад Прохоров — о новом сезоне «Исправления и наказания», даме сердца и карьерных планах: «Я пока хочу быть свободным и просто получать удовольствие»

Уже 16 сентября в 20:00 на канале ТНТ выходит новый сезон полюбившейся всем комедии «Исправление и наказание». Уже знакомая зрителям Алена Неверова получит новый вызов — перевоспитать не только горе-родственников, но и нового начальника колонии.
Teleprogramma.org пообщалась с Владом Прохоровым, молодым актером, который сыграл Костю Верхоланцева, и узнали, как изменился его подход к роли после новоприобретенного опыта, к чему готовиться фанатам сериала. А также не забыли уточнить, остается ли у Влада время на личную жизни в перерывах между съемками.
«Во мне есть все грани»
— В столь молодом возрасте у вас уже достаточно интересная фильмография? Вы избирательно подходите к выбору роли?
— Я очень стараюсь быть полноценным профессиональным артистом, все-таки у меня образование Школы-студии МХАТ, поэтому стараюсь избирательно подходить к ролям.
Все проекты, в которых я участвую, очень интересные, они меня развивают. Я стараюсь сделать каждого персонажа разнообразным, что и должен делать полноценный, работающий по Станиславскому артист.
— Какая из ролей наиболее соответствует вашему внутреннему «я», а где хотелось сдаться и все бросить?
— На самом деле я считаю, что во мне есть все грани тех ролей, которые я сыграл. Это все «я», просто под определенным углом. И, в принципе, у меня никогда не было желания сдаться и все бросить, потому что я сам выбрал эту профессию. Это профессия для сильных, и я хочу ничего не бояться, идти вперед и достигать цели все выше и выше.
Знаю одно, что во мне есть очень много всего, но я сам, к сожалению, не могу некоторые вещи в себе проявить в жизни. А когда появляются персонажи, то я их нахожу в себе и понимаю, что у меня есть возможность — прожить это через определенную историю.
Влад Прохоров старается делать каждого персонажа разнообразным. Фото: Ксения Андрианова / груминг Ольга Арманд
— На съемочной площадке вам часто приходится работать с опытными, именитыми артистами. Могли бы вы назвать кого-то из коллег гуру актерского мастерства, у кого с удовольствием перенимаете опыт?
— Да, на съемочной площадке, конечно, попадаются взрослые, знаменитые артисты. Я стараюсь у каждого артиста замечать какую-то определенную черту, которую я бы хотел перенять в профессиональном плане.
Первые коллеги, это Анна Михалкова и Татьяна Лютаева, я у них что-то взял, тем более это был мой первый съемочный проект, потом я много чего взял у Георгия Дронова. С каждого актера я беру какие-то очень важные вещи, в первую очередь это не как играть, а как вести себя на съемочной площадке.
«Все смешное будет в кадре»
— Несмотря на серьезную сюжетную линию, сериал «Исправление и наказание» наполнен юмором ТНТ, а было ли что-то смешное, что осталось за кадром?
— Не думаю, что смешное осталось за кадром. Пусть «Исправление и наказание» — это и драмеди, но в первую очередь это комедия. Я думаю, что все смешное будет как раз не за кадром, а в кадре. Поэтому, да, это серьезная сюжетная линия, но в ней намного больше юмора. Очень много должно быть всего смешного, чтобы зритель рассмеялся и в конце растрогался, расплакался и еще больше полюбил персонажей.
Влад Прохоров с удовольствием перенимает опыт у матерых актеров. Фото: Ксения Андрианова / груминг Ольга Арманд
— Роль в первом сезоне сериала была дебютной для вас, во втором сезоне что-то изменилось в поведении и настроении персонажа? Что было самым сложным в этой роли лично для вас?
— Я не думаю, что что-то сильно изменилось в моем персонаже, но я считаю, что, имея определенный опыт, я сделал некоторые вещи актерски точнее, чем делал в первом сезоне, еще чего-то не понимая и не улавливая каких-то очень важных моментов. Я думаю, что в поведении персонажа и его настроении ничего не изменилось, это я постарался передать намного круче и в то же время легче его натуру.
«Все это время я жил только Сергеем Жуковым»
— В другом проекте, о группе «Руки Вверх!», вы сыграли молодого Сергея Жукова. Легко ли было вжиться в роль? Персонаж в целом вам импонирует?
— Фильм «Руки Вверх!» мы снимали на протяжении года, и все это время я не выходил из роли, я жил только Сергеем Жуковым, даже когда у нас был перерыв. В какой-то момент я даже задумался о том, что забыл, как я хожу и как я двигаюсь, потому что так привык уже к Сергею Евгеньевичу.
Мы ездили в разные города, снимали разные сцены разного периода творчества. И, конечно, сначала было сложно войти в Сергея Жукова, потому что это легендарный человек, это группа «Руки Вверх!». Но со временем, мне кажется, я нащупал что-то очень важное, и мне стало чуть-чуть легче.
— Как вы считаете путь персонажа Сергея Жукова в чем-то схож с вашим?
— Конечно, Сергей Жуков мне очень импонирует, потому что мне кажется, что мы очень сильно похожи.
Влад Прохоров находит в себе черты Сергея Жукова. Фото: Ксения Андрианова / груминг Ольга Арманд
«Хочу сыграть серийного убийцу»
— Что касается личной жизни, у вас сейчас есть дама сердца? Или работа отнимает все время?
— В личной жизни у меня нет дамы сердца, но я считаю, что мне 26 лет, я молодой парень, самое время влюбляться и получать удовольствие от жизни. Мне кажется, артисту не надо взрослеть, нужно испытывать эмоции, чувство влюбленности, приключений, легкости какой-то. Я пока считаю, что хочу быть свободным и просто жить и получать удовольствие.
— Какую роль вы хотели бы обязательно сыграть в вашей жизни?
— Я хочу сыграть серийного убийцу. Это моя мечта — полноценный психологический триллер или ужастик, где я проживу биографию настоящего серийного убийцы. Я не знаю, будет ли это реальная история, которая была в России, может быть, за границей.
Мне это очень импонирует. Я, в принципе, любитель ужастиков, я пересмотрел большинство разных триллеров психологических и ужасов, основанных на реальных события.
— Дайте совет современной молодежи, мечтающей покорить кинематограф. Что самое главное для профессии актера?
— К сожалению, я не могу дать совет современной молодежи, потому что я еще покоряю кинематограф, и в силу своего возраста я готов еще развиваться. Наверное, на этот вопрос я отвечу, когда мне будет лет 70, потому что сейчас я сам молодежь, и с каждым годом себя раскрываю больше и больше, и даже удивляюсь моментами, что я так сильно меняюсь.
Наверное, единственное, что скажу: ничего не бояться, быть просто добрым человеком и искренним, а все негативное, людей, которые тянут в какую-то отрицательную энергию, нужно избегать. Наверное, совет такой — больше улыбаться и быть добрым.