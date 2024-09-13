Евгений Санников: «Отрицательные персонажи влияют на актера. Я это почувствовал»

Этот молодой, по-актерски пластичный и невероятно добросовестный артист в петербургском МДТ играет ведущие роли в самых главных спектаклях театра («Варшавская мелодия» 16+, «Братья и сестры» 16+), однако в кино и сериалы продюсеры пока что зовут Евгения не слишком охотно. Впрочем, ситуация исправляется - Санников, начинавший с эпизодов («Обитель» 12+, «Нулевой пациент» 18+), занимает все более заметные позиции в популярных проектах («ЮЗЗЗ» 18+, «ГДР» 18+, «Разрешите обратиться» 18+), то являя на экране инфернальное зло в человеческом обличье, то воплощая образы положительных советских граждан.
В роли Боева в проекте «ЮЗЗЗ». Фото: кадр из фильма
В сериале «Игры» ( 16+, «Кинопоиск») актер сыграл Бокова - безопасника, обеспечивавшего в числе других спецов подразделения «Альфа» порядок на Олимпиаде-80. В преддверии финала проекта мы побеседовали с Евгением Санниковым об этом закрытом персонаже, открытых аллюзиях на современность, спасении утопающих и любимой семье.
- Евгений, можете вспомнить, как придумывали Бокова? Что брали за основу образа?
- Я ориентировался на документальные видеоматериалы о группе «Альфа», сотрудники которой отвечали за безопасность XXII летних Олимпийских игр в Москве. Ими была разработана специальная система по охране объектов и людей, а их замечательные наработки использовались при подготовке к следующим Играм. Олимпиада-80 прошла без сучка без задоринки в плане безопасности, поэтому опыт «Альфы» и стали активно перенимать. Кроме того, слушал интервью с сотрудниками «Альфы», смотрел фильмы о них, читал соответствующие статьи в интернете. В основном это были документальные материалы. Они помогли мне понять, что было в головах у тех людей и чем они занимались.
Герой Санникова в «Играх» отвечает за безопасность на Олимпиаде-80. Фото: кадр из фильма
- О чем лично для вас этот проект? Вряд ли же про рутину подготовки к Олимпиаде и протоколы безопасности...
- Да, это не просто про рутину и бюрократическую историю, а еще и про человеческий подвиг и веру в себя, коллег, страну и дело, которое в конечном итоге может превратиться в нечто грандиозное. Это про осуществление коллективной мечты. Сложно понять, кто главный герой этой истории - вероятно, это всеобщее желание доказать миру, что мы можем делать не хуже. В то же время это и про амбиции, и про выносливость, и про волю, про желание быть первыми, лучшими. Подвиг и человеческие сверхусилия - только они дают результат, простого напряжения недостаточно.
- Как считаете, с современной действительностью «Игры» коррелируются? Если да, то в каких аспектах?
- Здесь настолько много корреляций, что даже дух захватывает. Была Олимпиада в Париже - наши спортсмены туда не поехали в 2024 году, а мы делали проект про то, как многие однажды не поехали к нам. Конечно, очень много параллелей, о которых даже говорить не надо, все это висит в воздухе, все это чувствуют. Геополитическая ситуация идет по спирали, и Олимпийские игры становятся не только спортивными мероприятиями, но и местом геополитических распрей, борьбы, выяснения отношений. Мне все эти корреляции очень не по душе, потому что я люблю именно спорт в чистом виде, с детства им занимаюсь, и Олимпиады для меня всегда были праздником. С раннего возраста я наслаждался спортивным духом, борьбой, спортсменами и всей этой красотой. А сейчас, когда стал постарше, понимаю, что не все так просто. Олимпиада в Париже и проект «Игры» имеют очень много параллелей. Более того, само время будто показывает, что ничего не изменилось.
С Оксаной Акиньшиной - в сериале «Неверные». Фото: кадр из фильма
- Играть советского человека для вас - что это?
- Для меня люди того времени, которых часто приходилось играть, притягательны и интересны тем, что у них всегда была внутренняя опора за счет тех или иных убеждений. Чаще всего советские люди глубокие, интересные, неоднозначные, имеющие опыт, который сделал их сильнее и объемнее. Играть советского человека всегда интересно.
- В спектакле «Братья и сестры», где вы должны были играть Егоршу, вы 8 часов (с несколькими антрактами, конечно) - то есть почти целый световой день - живете в шкуре человека той эпохи, на достижениях которой мы едем до сих пор. Вам этот уникальный опыт помог в создании советских образов в последующих проектах?
Артиста можно увидеть в спектаклях МДТ - Театра Европы в Санкт-Петербурге. Фото: mdt-dodin.ru
- Я действительно репетировал Егоршу, но за две недели до начала премьеры стал играть главного героя Мишку Пряслина (герой эпопеи Федора Абрамова). Таков стиль нашего театра - у Льва Абрамовича Додина все репетируют разные роли, а после он уже распределяет, кто кого исполнит. Ему нужно посмотреть возможности всех актеров. Когда ты пробуешь разные роли, твоя таким образом обогащается. Я считаю, что это замечательный метод. Так вот, к роли. Это одна из фундаментальных для меня ролей, которую я очень люблю и в которую долго погружался. Работа в этом проекте, конечно, была большим вкладом в знание и понимание того периода - военного и послевоенного. Мы ездили на родину Абрамова в Архангельскую область, погружались в персонажей. Бабушка рассказывала мне, как они жили во время войны и после, какое это было голодное время, как они ели лепешки из лебеды, собирали мерзлую картошку. Она всегда меня просила доедать за собой. В детстве я этого не понимал, но, когда вырос, узнал, в каких условиях жили наши родные, и все встало на свои места. Как фундамент, как основа, этот опыт действительно уникальный, я им очень дорожу. Продолжаю напитываться и размышлять на этот счет, открывать для себя новые обстоятельства, детали, какие-то исторические события, которые я не знал, и обогащать свой опыт таким образом для последующих ролей.
- «Злую энергию» и отрицательное обаяние в кадре вы научились создавать искусно. Почему вам интересно играть отрицательных персонажей?
- Не знаю, как так получилось, но в театре я играю в основном положительных героев. У меня там буквально две-три отрицательные роли. А в кино почему так сложилось - наверное, потому, что в начале карьеры в кино больше шансов получить роль бандита, маньяка и так далее. Я же просто читал сценарий, находил для себя интерес в героях и шел в проект. В кино у меня больше отрицательных ролей. Но именно в фильмах, особенно в очень хороших, даже роли злодеев прописаны довольно объемно - настолько, что в них можно найти что-то положительное, им даже можно сопереживать. В какой-то момент понимаешь, чем хуже и страшнее человек, тем интереснее в нем находить какие-то светлые стороны, расширять его для зрительского глаза - и для себя в первую очередь. Осознание того, насколько человек может быть великим, большим, разным, что он может вмещать в себя множество различных качеств - и высокодуховных, и низкодуховных - поражает. В этом плане отрицательные персонажи, особенно большие злодеи, очень интересны. У меня пока еще не было такой роли, но я мечтаю сыграть злодея, который останется в энциклопедиях по кино или театру. Великий злодей - это тоже не так просто. Тем он и велик, что в нем есть все.
- Накладывает ли отпечаток на характер работа в образе злодеев?
- Да, накладывает. Недавно прочитал, что Райан Гослинг не хочет больше играть отрицательных персонажей, потому что из-за таких ролей в семью переходила злая энергия. Так и есть. От этого невозможно абстрагироваться, все остается в тебе, и в какой-то момент отрицательные персонажи на тебя влияют, начинают управлять - я это на себе почувствовал. Если играешь параллельно в двух проектах отрицательных персонажей, потом тяжело восстанавливаться. Поэтому я ищу роли, в которых мне будет комфортно. Сейчас я играю ученого, физика-астронома, и это прекрасно - думать о звездах, о планетах. Очень интересно и полезно переключаться на что-то кардинально другое. Поэтому у меня есть внутри запрос на то, что отрицательных героев должно быть в меру, чтобы не уничтожить самого себя.
- Некоторое время назад вы, пловец в прошлом, спасли людей в родных Вятских Полянах. Они потом пытались связаться с вами, благодарили?
Хорошая физическая форма требует труда. Фото: личный архив Евгения Санникова
- Да, меня отблагодарили - мама Макара мне писала, мы общались. Потом еще писали об этом в газету, чтобы поднять вопрос, почему люди в этом месте постоянно тонут. В итоге там поставили баннер, что купаться опасно. Мы вместе попытались ситуацию с этим пляжем исправить, улучшить. Я плаваю хорошо и люблю купаться. Да, я спас в прошлое лето там несколько человек - как раз, когда было сильное течение. Даже не ожидал, что на кировском телевидении сюжет про меня сделают. Я просто парня вытащил - он тонул, я сплавал. В общем, все обошлось.
- А еще подобные случаи на отдыхе были?
- Года два назад как раз в том же месте получилось спасти максимальное количество людей. Таких случаев опасных не припомню, но парня пришлось нелегко спасать, потому что он был уже бледный и захлебывался, и течение очень сильное. Нас обоих тащило, и, пожалуй, это был самый серьезный случай.
- Два актера внутри одной семьи - это сложно? Или, наоборот, вы с Анной помогаете друг другу по работе без намека на конкуренцию?
Самое веселое время - с женой Анной и сыном Ильей. Фото: личный архив Евгения Санникова
- Мы с Аней (Щетининой, тоже артисткой. - Авт.) вместе уже 15 лет, и этот срок сам за себя говорит. Мы каким-то образом положительно влияем друг на друга, хотя любые продолжительные отношения - это непросто. В нашем случае много общего во взглядах на жизнь, на театр, кино, на актерскую игру. Мы поддерживаем во всем друг друга. У нас есть благотворительный проект «Чудомобиль», где мы на кабриолете ездим по детским домам и хосписам. Двигаем друг друга в профессиональном плане: я учусь у Ани, а она у меня. Мы видим, что и как движется в искусстве, что работает, а что нет. Я вообще думаю, что в нашем случае - это дополнительная сила. Не все бывает гладко, но в этом тоже есть своя прелесть. Люди меняются, растут. Но в целом я ощущаю, что мы друг друга поддерживаем, и нет никакой конкуренции, есть только радость.
- А часто ли вообще удается отдыхать с семьей? Если да, то каким образом?
- Между съемками иногда отдыхаем на даче: я, Аня и наш сын Илюша, которому скоро будет 6 лет. Любим все вместе ездить на море, а еще за город - посещаем веревочные парки, зоопарки. Пожалуй, это самый любимый отдых - за городом в доме, с баней, с купанием, зимой даже в проруби. В общем, то, что восстанавливает полноценно физически, эмоционально и духовно: это загородный отдых и море. Если отдыхаем в городе - ходим вместе на различные мероприятия, в кафешки, на концерты, в театры. Отдыхать вместе - это очень важно и классно.
- Есть ли у вас план задач на оставшуюся половину високосного года? То, до чего еще не дошли руки, или заветная мечта?
В детстве Женя не задумывался о карьере актера. На фото со старшей сестрой. Фото: личный архив Евгения Санникова
- Мечта - сниматься в кино, сериалах, в зарубежных проектах, играть в театре большие роли. Для меня участие в каком-нибудь крутом проекте - это похоже на осуществление мечты. Из конкретных планов: мы хотим сделать спектакль «Зимний чудомобиль». Уже упоминал о нашем благотворительном проекте «Чудомобиль» - это летние спектакли, а к зиме хотим сделать новогодний. У нас есть филиалы в Питере, Москве и Ижевске. Этот проект очень важен для меня. У нас уже есть документальный фильм о «Чудомобиле», но собираемся снять еще и мультфильм. Еще хотим хорошенько отдохнуть - съездить на море, это стоит в списке задач, потому что лето было очень рабочее, и нужно всем вместе провести время и расслабиться.
- Ваш Пряслин из спектакля «Братья и сестры» - представитель большой династии. Как вы лично относитесь к большой семье? Хотели бы? Или вы за камерный формат?
- Я скорее представитель и ценитель больших семей, хотя в детстве мы были с сестрой вдвоем. У наших бабушек и дедушек были большие семьи, поэтому интуитивно хочется, чтобы было несколько детей, чтобы потом у них рождались свои. Наверное, по природе я классический хищник, который жаждет расширения прайда. И в целом мне кажется, что это классно, когда дети растут и помогают друг другу. Дети - это вообще чудо, самое большое счастье, которое может быть, и самое большое доказательство любви на земле. В общем, у меня позитивные амбиции на этот счет, и я мечтаю о большой, крепкой, здоровой, радостной, талантливой, красивой, умной семье, в которой все друг друга любят и поддерживают.
«Игры» 16+, «Кинопоиск», 14 сентября - финал