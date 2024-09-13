Евгений Санников: «Отрицательные персонажи влияют на актера. Я это почувствовал»

- Я действительно репетировал Егоршу, но за две недели до начала премьеры стал играть главного героя Мишку Пряслина (герой эпопеи Федора Абрамова). Таков стиль нашего театра - у Льва Абрамовича Додина все репетируют разные роли, а после он уже распределяет, кто кого исполнит. Ему нужно посмотреть возможности всех актеров. Когда ты пробуешь разные роли, твоя таким образом обогащается. Я считаю, что это замечательный метод. Так вот, к роли. Это одна из фундаментальных для меня ролей, которую я очень люблю и в которую долго погружался. Работа в этом проекте, конечно, была большим вкладом в знание и понимание того периода - военного и послевоенного. Мы ездили на родину Абрамова в Архангельскую область, погружались в персонажей. Бабушка рассказывала мне, как они жили во время войны и после, какое это было голодное время, как они ели лепешки из лебеды, собирали мерзлую картошку. Она всегда меня просила доедать за собой. В детстве я этого не понимал, но, когда вырос, узнал, в каких условиях жили наши родные, и все встало на свои места. Как фундамент, как основа, этот опыт действительно уникальный, я им очень дорожу. Продолжаю напитываться и размышлять на этот счет, открывать для себя новые обстоятельства, детали, какие-то исторические события, которые я не знал, и обогащать свой опыт таким образом для последующих ролей.

- «Злую энергию» и отрицательное обаяние в кадре вы научились создавать искусно. Почему вам интересно играть отрицательных персонажей?

- Не знаю, как так получилось, но в театре я играю в основном положительных героев. У меня там буквально две-три отрицательные роли. А в кино почему так сложилось - наверное, потому, что в начале карьеры в кино больше шансов получить роль бандита, маньяка и так далее. Я же просто читал сценарий, находил для себя интерес в героях и шел в проект. В кино у меня больше отрицательных ролей. Но именно в фильмах, особенно в очень хороших, даже роли злодеев прописаны довольно объемно - настолько, что в них можно найти что-то положительное, им даже можно сопереживать. В какой-то момент понимаешь, чем хуже и страшнее человек, тем интереснее в нем находить какие-то светлые стороны, расширять его для зрительского глаза - и для себя в первую очередь. Осознание того, насколько человек может быть великим, большим, разным, что он может вмещать в себя множество различных качеств - и высокодуховных, и низкодуховных - поражает. В этом плане отрицательные персонажи, особенно большие злодеи, очень интересны. У меня пока еще не было такой роли, но я мечтаю сыграть злодея, который останется в энциклопедиях по кино или театру. Великий злодей - это тоже не так просто. Тем он и велик, что в нем есть все.

- Накладывает ли отпечаток на характер работа в образе злодеев?

- Да, накладывает. Недавно прочитал, что Райан Гослинг не хочет больше играть отрицательных персонажей, потому что из-за таких ролей в семью переходила злая энергия. Так и есть. От этого невозможно абстрагироваться, все остается в тебе, и в какой-то момент отрицательные персонажи на тебя влияют, начинают управлять - я это на себе почувствовал. Если играешь параллельно в двух проектах отрицательных персонажей, потом тяжело восстанавливаться. Поэтому я ищу роли, в которых мне будет комфортно. Сейчас я играю ученого, физика-астронома, и это прекрасно - думать о звездах, о планетах. Очень интересно и полезно переключаться на что-то кардинально другое. Поэтому у меня есть внутри запрос на то, что отрицательных героев должно быть в меру, чтобы не уничтожить самого себя.

- Некоторое время назад вы, пловец в прошлом, спасли людей в родных Вятских Полянах. Они потом пытались связаться с вами, благодарили?