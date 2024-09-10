Ведущие программы «Невероятно интересные истории» Алексей Корзин и Влад Рябов: «Дальше будет еще интереснее!»

В программе с 2023 года. За это время:

посещенных городов и стран - 100 и 19

снято на телефон - 600 гигабайт видео и 1500 фотографий

поймано анаконд - 1 штука

было реально страшно - 5 раз

проблемы с полицией - 3 раза (1 раз оказался в тюрьме)

потеряно - 2 пары обуви, 2 часов, 5 очков

сказана пара миллионов бранных слов на четырех языках

О самом запомнившемся:

- Наша съемочная группа существует в таком плотном графике, что впечатления перемешиваются в голове. Иногда тяжело вспомнить, ел ты драники в Венесуэле или ловил анаконду в лесах Беларуси? Забираться в самые отдаленные уголки планеты приходится по два раза в месяц. На всю жизнь я запомнил экспедицию к самому высокому водопаду в мире - Анхель в Венесуэле. Восемь часов на узкой деревянной лодке индейцев, восхождение по каменистым джунглям и детский восторг со слезами на глазах, когда дождевые облака расступаются всего на 30 минут, чтобы ты мог увидеть настоящее чудо света. Место, которое в своем романе «Затерянный мир» описал Артур Конан Дойл.

О том, что удивило:

- Я проехал 20 стран, и большинство из них очень специфические и опасные. Я никогда не был в Европе, зато наизусть помню Индию, обошел все вредные, нелегальные производства Бангладеш и знаю, как попасть на жертвоприношение в Непальском храме. В таких странах больше всего удивляют люди, живущие на грани голодной смерти. Мои друзья не верят, что кто-то в мире еще способен охотиться на слонов или рыть дома в мусорных кучах.

О том, что ставило в тупик:

- Опытных путешественников трудно поставить в безвыходную ситуацию. Единственная страна, которой удалось ненадолго выбить нашу съемочную группу из колеи, - это Куба. В первый день съемок заболели все члены команды, а звуковое оборудование вышло из строя. Найти мастера по ремонту современной техники в стране, где только пару лет назад появился интернет, - тот еще квест. В итоге наши микрофоны у себя в гараже ремонтировали два старичка с местного ТВ, в помощниках у которых была бутылка рома.

О том, что не вошло в программу:

- Экспедиция трэвел-программы - маленькая жизнь, которую невозможно заснять целиком. Например, однажды мы чуть не потеряли продюсера. Он поскользнулся на вершине горы и покатился вниз, словно по обледеневшему склону. К счастью, на пути его предательски скользких кроссовок попались кусты и все обошлось. Но ужас и оцепенение охватили всю съемочную группу. Конечно, про камеру в этот момент не вспомнил даже оператор.

О самом отвратительном, что пришлось попробовать:

- Мне приходилось с улыбкой на лице есть суп из крови, живых кокосовых личинок, сверчков, кузнечиков, тараканов, пауков, пиранью... Самое отвратительное из всего этого, пожалуй, чукотский суп из оленьей крови, куда заботливо добавляют кишки, жир и потроха оленей. После первой же ложки осознаешь, насколько прекрасна обычная еда. А вот самое необычное - на 100% мясо льва. Во-первых, технически ты ешь кошку (и эта мысль тебя не покидает). Во-вторых, это стоит очень дорого - 5000 рублей за небольшую порцию. За эти деньги ты получаешь самое жесткое и невкусное мясо на планете. Приятно в этой ситуации одно: это ТЫ ешь льва, а не наоборот!

Что еще ждет зрителей РЕН ТВ в новом телесезоне

РЕН ТВ продолжит делиться со зрителями важными и нужными знаниями в самых разных областях. Неожиданные открытия, тайны истории и удивительные традиции народов прошлого и настоящего, неочевидные на первый взгляд связи и параллели, - все то, что дает зрителю возможность задуматься об устройстве мира и человечества, лучше понимать происходящее с нами и вокруг нас.

История и наука - это не скучно

Съемочная группа программы «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ побывала в Санкт-Петербурге, Казани, Суздале, Калуге, Ереване и даже на Сахалине. Зрители узнают, где находится остров невезения, разгадают тайну затерянного города, побывают в древнем подземелье Кремля. А еще узнают, зачем на Руси охотились на «пляшущих мужчин», как провинциальный учитель изменил историю цивилизации и где вулкан заменяет Солнце.