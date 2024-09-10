Ведущие программы «Невероятно интересные истории» Алексей Корзин и Влад Рябов: «Дальше будет еще интереснее!»

В новом телесезоне мы отправимся в африканский Нью-Йорк (Абиджан в Кот-д'Ивуаре), познакомим с Вьетнамом - не таким, о котором пишут в путеводителях, - обещают Алексей Корзин и Влад Рябов. - Покажем Индонезию, какой вы ее точно не видели, и приоткроем дверь в одну из самых закрытых стран планеты. И это лишь малая часть того, чем мы будем удивлять зрителей в ближайшие месяцы. Дальше будет еще интереснее, ведь мы, Корзин и Рябов, колесим по миру, чтобы удивлять!
Алексей Корзин
Алексей Корзин может оседлать кого угодно. Фото: РЕН ТВ
- В программе с 2020 года.
- За это время:
- экспедиций - 57
- посещенных городов, стран и континентов - 240, 37 и 4
- часов в перелетах - 127
- экстремальных ситуаций - 10
- было реально страшно - 3 раза
- прыжков в пропасть - 8
- съедено несъедобного - 16 блюд
- за рулем по непредсказуемым дорогам мира - 16 667 км
О самом запомнившемся:
- Наша команда постоянно втянута в яркий и непредсказуемый водоворот событий по всему свету. Программа выходит 5 раз в неделю, а это рекорд для российских трэвел-шоу, так что нам необходимо снимать много качественного материала, чтобы удивить и заинтересовать зрителя. Мы побывали в самых диких местах, пережили массу приключений, не раз попадали в экстремальные ситуации. Ну а самый запоминающийся подарок - это шрам на моем левом плече, который вырезал ржавой бритвой воин народа мурси где-то на границе Эфиопии и Южного Судана. Ношу с удовольствием.
О том, что удивило:
- Я видел удивительные вещи, общался с необычными людьми и был участником самых невероятных событий, но не перестаю удивляться разнообразию человеческой жизни и культуры. Меня впечатляют отдаленные от цивилизации места, где малые народы мира пытаются сохранить свою культуру, язык и образ жизни. Самое удивительное для меня - когда мы отправляемся в экспедицию к каким-нибудь нилотским племенам.
О том, что ставило в тупик:
- На съемках не всегда все идет по плану, особенно в Африке или где-нибудь на Чукотке. Случается масса нештатных ситуаций, но нас не так-то просто поставить в тупик. Периодически возникают забавные вопросы. Например, с какой стороны нужно есть копченую сколопендру или достаточно ли глубоко под скалой, с которой нужно прыгать? Учитывая, что с программой я уже 8 раз падал в пропасть и 16 раз ел сомнительные угощения, вроде живых кокосовых червей, приходится довольно быстро соображать.
О том, что не вошло в программу:
- Со съемочной группой регулярно что-то происходит: то продюсера нервная гиена укусит, то оператора в море смоет, а иной раз на ведущего рой диких тропических пчел нападет. Не всегда это удается снять, потому как надо быстро с ситуацией разбираться. Порой находишься в таком месте, где нельзя даже показывать съемочное оборудование. Но в новом сезоне мы решили по возможности показать то, что раньше оставалось за кадром. А еще сейчас мы снимаем фото и видео для наших соцсетей, чтобы показать и рассказать еще больше невероятно интересных историй.
Влад Рябов
А Влад Рябов - подружиться. Фото: РЕН ТВ
- В программе с 2023 года. За это время:
- посещенных городов и стран - 100 и 19
- снято на телефон - 600 гигабайт видео и 1500 фотографий
- поймано анаконд - 1 штука
- было реально страшно - 5 раз
- проблемы с полицией - 3 раза (1 раз оказался в тюрьме)
- потеряно - 2 пары обуви, 2 часов, 5 очков
- сказана пара миллионов бранных слов на четырех языках
О самом запомнившемся:
- Наша съемочная группа существует в таком плотном графике, что впечатления перемешиваются в голове. Иногда тяжело вспомнить, ел ты драники в Венесуэле или ловил анаконду в лесах Беларуси? Забираться в самые отдаленные уголки планеты приходится по два раза в месяц. На всю жизнь я запомнил экспедицию к самому высокому водопаду в мире - Анхель в Венесуэле. Восемь часов на узкой деревянной лодке индейцев, восхождение по каменистым джунглям и детский восторг со слезами на глазах, когда дождевые облака расступаются всего на 30 минут, чтобы ты мог увидеть настоящее чудо света. Место, которое в своем романе «Затерянный мир» описал Артур Конан Дойл.
О том, что удивило:
- Я проехал 20 стран, и большинство из них очень специфические и опасные. Я никогда не был в Европе, зато наизусть помню Индию, обошел все вредные, нелегальные производства Бангладеш и знаю, как попасть на жертвоприношение в Непальском храме. В таких странах больше всего удивляют люди, живущие на грани голодной смерти. Мои друзья не верят, что кто-то в мире еще способен охотиться на слонов или рыть дома в мусорных кучах.
О том, что ставило в тупик:
- Опытных путешественников трудно поставить в безвыходную ситуацию. Единственная страна, которой удалось ненадолго выбить нашу съемочную группу из колеи, - это Куба. В первый день съемок заболели все члены команды, а звуковое оборудование вышло из строя. Найти мастера по ремонту современной техники в стране, где только пару лет назад появился интернет, - тот еще квест. В итоге наши микрофоны у себя в гараже ремонтировали два старичка с местного ТВ, в помощниках у которых была бутылка рома.
О том, что не вошло в программу:
- Экспедиция трэвел-программы - маленькая жизнь, которую невозможно заснять целиком. Например, однажды мы чуть не потеряли продюсера. Он поскользнулся на вершине горы и покатился вниз, словно по обледеневшему склону. К счастью, на пути его предательски скользких кроссовок попались кусты и все обошлось. Но ужас и оцепенение охватили всю съемочную группу. Конечно, про камеру в этот момент не вспомнил даже оператор.
О самом отвратительном, что пришлось попробовать:
- Мне приходилось с улыбкой на лице есть суп из крови, живых кокосовых личинок, сверчков, кузнечиков, тараканов, пауков, пиранью... Самое отвратительное из всего этого, пожалуй, чукотский суп из оленьей крови, куда заботливо добавляют кишки, жир и потроха оленей. После первой же ложки осознаешь, насколько прекрасна обычная еда. А вот самое необычное - на 100% мясо льва. Во-первых, технически ты ешь кошку (и эта мысль тебя не покидает). Во-вторых, это стоит очень дорого - 5000 рублей за небольшую порцию. За эти деньги ты получаешь самое жесткое и невкусное мясо на планете. Приятно в этой ситуации одно: это ТЫ ешь льва, а не наоборот!
Что еще ждет зрителей РЕН ТВ в новом телесезоне
РЕН ТВ продолжит делиться со зрителями важными и нужными знаниями в самых разных областях. Неожиданные открытия, тайны истории и удивительные традиции народов прошлого и настоящего, неочевидные на первый взгляд связи и параллели, - все то, что дает зрителю возможность задуматься об устройстве мира и человечества, лучше понимать происходящее с нами и вокруг нас.
История и наука - это не скучно
Съемочная группа программы «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ побывала в Санкт-Петербурге, Казани, Суздале, Калуге, Ереване и даже на Сахалине. Зрители узнают, где находится остров невезения, разгадают тайну затерянного города, побывают в древнем подземелье Кремля. А еще узнают, зачем на Руси охотились на «пляшущих мужчин», как провинциальный учитель изменил историю цивилизации и где вулкан заменяет Солнце.
«Многое, что мы считаем всего лишь вымыслом, происходило на самом деле» - проект «Легенды и мифы» 16+ и Александр Ингилевич продолжают подтверждать этот тезис каждую неделю.
Ведущий программы «Легенды и мифы» Александр Ингилевич пройдет огонь, воду и многое другое. Фото: РЕН ТВ
В новом сезоне зритель вместе с программой отправится в Китай в поисках эликсира бессмертия, заглянет в Шаолиньский монастырь, поищет соловецкие сокровища, пройдет дорогой Ивана Сусанина, пообщается с Хозяйкой Медной горы. А еще узнает, кто обозвал сказочного Ивана дураком, кому Велес дарит подарки и где живут феи…
Фото: РЕН ТВ
«Изучи прошлое и поймешь будущее», - утверждает ведущий программы «Неизвестная история» 16+ Борис Рыжов.
В новых выпусках он рассмотрит феномен Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, ответит на вопрос, как выходец из глухой старообрядческой деревни Алексей Громыко стал советским дипломатом № 1,
прольет свет на личность главного кремлевского эзотерика времен Ельцина, а также расскажет о том, откуда пришел обычай дергать именинников за уши.
Зачем в Азии едят гнезда? Как выглядит цвет бедра испуганной нимфы? Для чего проводятся чемпионаты по лени? И что делать в деревне, населенной одними женщинами? Ведущий программы «Как устроен мир» 16+ Тимофей Баженов расскажет обо всем этом, опираясь на данные научных исследований.
А еще РЕН ТВ предложит качественную документалистику от «НМГ Док». Проект «Великие» 16+ с Михаилом Горевым посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох.
Выходные с пользой для ума и кошелька
Еще больше полезных знаний и лайфхаков обещают проекты РЕН ТВ выходного дня. Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс» 16+ - обо всем что движется, продолжит поиски идеального транспорта, а эксперты поделятся опытом с автолюбителями и теми, кто только решил ими стать.
Ведущий «Самой народной программы» 16+ Роман Ладнев точно знает, что в любую отжившую свой век вещь можно вдохнуть новую жизнь, если руки у мастера золотые. И каждую неделю показывает, как с помощью простых привычных вещей и смекалки сделать свою жизнь проще, удобнее и намного дешевле.
Как добыть ток из старых носков? Может ли имплант спасти от пули? Насколько с точки зрения физики опасен для здоровья страстный поцелуй? Можно ли, как в кино, по тросу перелететь с крыши одного здания на другое? Лозунг экстремально-познавательного шоу «Знаете ли вы, что?» 16+ с Алексеем Иванченко:
«Вы еще не успели задаться вопросом, а мы уже на него отвечаем».
Кино и сериалы: только блокбастеры
Каждый день в эфире канала - киноблокбастеры со звездами первой величины, российские и иностранные, классические и самые свежие. А для поклонников отечественных телесериалов канал готовит сразу несколько премьер. Криминальная драма «Расплата» 16+ с Леонидом Бичевиным - это история успешного «решалы», который, помимо непубличных трудностей публичных персон, вынужден разбираться в проблемах своей полукриминальной семьи. Главные роли в шпионском детективе «Разящий луч» 16+ исполнили Иван Колесников и Дарья Мороз. Сюжет основан на реальных событиях: холодная война, противостояние между КГБ и ЦРУ, на кону которого - обладание боевым лазером.
Фото: РЕН ТВ
В «Разящем луче» герой Ивана Колесникова работает на КГБ, а персонаж Дарьи Мороз на ЦРУ. Фото: РЕН ТВ
Герой Максима Дрозда в приключенческом боевике «Последняя клятва Гиппократа» 16+ - бывший военный хирург, оказавшийся меж двух огней: один его сын связался с преступной группировкой, а другой - полицейский - бросил банде вызов.
Главный герой боевика «Последняя клятва Гиппократа» Петр Кратов (Максим Дрозд) - бывший военный хирург. Фото: РЕН ТВ
Зрелища, которые не оставят равнодушными
РЕН ТВ приглашает на кулачные бои под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16+. В новом телесезоне чемпионы ведущих российских кулачных лиг сойдутся с легендами американских кулачных боев.
И, конечно, РЕН ТВ, который занимается поддержкой русского рока на отечественном ТВ, предложит зрителю концерты легендарных отечественных исполнителей.