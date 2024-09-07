Виктор Бычков: «5 лет не пью, 17 - не курю. Жене не изменял»

Афористичный егерь Кузьмич («Особенности национальной охоты» 16+), добрый бездомный осведомитель Померанцев («Убойная сила» 16+), капитан «Пшолты» Картузов («Кукушка» 16+) - все помнят точные архетипические образы, которые Виктор Бычков воплощал на экране. 4 сентября лауреату Госпремии РФ исполняется 70!
«Особенности национальной охоты» (1995; с Семеном Стругачевым). Фото: кадр из фильма
Он и сейчас продолжает пополнять галерею ярких образов - хитроватый отец Александр в «Жуках» вскоре появится в четвертом сезоне проекта, а заботливый дедушка девочки Вари (Полина Айнутдинова) в сериале «Любопытная Варвара» 16+ (онлайн-кинотеатр Wink, с 1 сен-тября) уже радует зрителей.
«Готов стать дедушкой»
Дедушка в «Любопытной Варваре» (2024). Фото: Wink
- Виктор, расскажите, пожалуйста, про вашего персонажа в сериале «Любопытная Варвара». Что это за дедушка и насколько он близок вам лично?
- Ну, лично я пока не дедушка. Но надеюсь им стать в ближайшее годы: старшим моим детям Федору и Арсении уже за 30, и они вполне могут преподнести мне внуков и внучек. Особенно Ася - она вроде бы нашла свою любовь, успешно работает в Театре комедии имени Акимова и, как говорится, созрела стать мамой.
- А вы-то готовы?
- Я готов стать дедушкой, не растеряюсь! Я ведь почти пять лет вел легендарную передачу «Спокойной ночи, малыши!» 0+. Игр и развлечений с детьми знаю превеликое множество. Мы работали в программе вместе с женой. Полина (Белинская. - Авт.) режиссер и сценарист - она тогда как раз родила нашего сына Добрыню (сейчас парню 16 лет. - Авт.), и мы были очень увлечены его ранним развитием: отдавали на развивалки, языки, постоянно ездили всей семьей в музеи, на спектакли, квесты и фестивали - чудесное было время! Именно жена помогла мне создать образ Дяди Вити в «Спокушках» - костюм придумала и купила она, вдохновленная материнством. Писала потрясающие сценарии для меня - настоящие микроспектакли.
- В последнее время бум на семейные фильмы, ремейки советских киносказок. Как считаете, почему?
- Это то, что давно уже надо было снимать и снимать! А мы все время гонимся за Западом: сказки у нас по принципу «Шрека», а юмор - из КВН, ориентированный больше на взрослых.
- Как же быть?
- Я бы на месте продюсеров, режиссеров и сценаристов шел по пути советских режиссеров Александра Роу («Морозко», «Марья-искусница»), Александра Птушко («Сказка о потерянном времени», «Садко») и Надежды Кошеверовой («Золушка», «Старая, старая сказка», «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил») - добрый юмор, костюмы по эпохе, а не эклектика флюоресцентных оттенков. Не подумайте, я не ханжа, но некоторые недавние премьеры сказок навели меня на мысли о том, что авторы употребляют запрещенные вещества. Хочется красоты, чистоты, доброго детского юмора и просветительских акцентов.
- В свое время серия фильмов «Особенности национальной...» попала в нерв аудитории. Как считаете, сегодня этот фильм мог бы иметь продолжение?
«Особенности национальной рыбалки» (1998; с Алексеем Булдаковым). Фото: кадр из фильма
- Мы с женой разработали синопсис сериала по мотивам заявки Александра Рогожкина, который все эти картины придумал и создал 30 лет назад (а еще в производстве картина «Особенности национальной больницы» по сценарию Рогожкина. - Авт.). Меня довольно часто спрашивают о продолжении проекта: «Почему пересталиснимать продолжение «Особенностей», ведь в жизни появилось много новых различных увлечений, а не только рыбалка, охота и политика? Может же быть национальная специфика и дайвинга, и каршеринга, и всего того прочего, что сейчас плотно вошло в жизнь многих. Тема-то была найдена интересная и долгоиграющая….» Много лет назад на идею многосерийной версии проекта прямо-таки накинулись руководители Первого канала Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Режиссер Рогожкин быстро и качественно снял «Особенности национальной охоты в зимний период» - буквально за 45 дней.
Советский студент Виктор Бычков. Фото: личная страница Виктора Бычкова в социальной сети
- К моменту выхода (2000 год) первая серия превратилась в полноценный фильм и получила премию ТЭФИ, а заплатили нам как за одну серию длинного сериала - сущие копейки. Продюсеры рассорились между собой, с Рогожкиным, и все это кануло в Лету (режиссер Александр Рогожкин умер в 2021 году. - Ред.).
- Но ведь продолжение потом было?
- Александр Рогожкин принципиально не хотел сам снимать продолжение, «входить снова в эту же реку», но синопсис 20-серийного проекта все же сделал. Он существует, хоть и во многом устарел. Я не оставляю надежды вернуться к этому проекту: Алексей Булдаков умер, но идея Александра Владимировича состояла в том, что совершенно разные персонажи приезжают на кордон к Кузьмичу. Помните, в «Особенностях в зимний период» к нему приезжают проверяющие из Министерства лесного хозяйства, следом еще двое из экологического ведомства? Вот теперь пытаюсь на канале ТНТ, где снимаюсь в сериале «Жуки» 16+ и «Новые Жуки» 16+, продвигать идею продолжения «Особенностей», чтобы на кордон к Кузьмичу приехали дети его друзей: сыновья Левы (Семен Стругачев), Олеговича (Сергей Русскин) и, конечно, дочь генерала (Алексей Булдаков).
«Стараюсь жить праведной жизнью»
С женой Полиной (с 2019 года восстанавливается после инсульта) и сыном Добрыней. Фото: личная страница Виктора Бычкова в социальной сети
- А вам кто больше близок и дорог из культовых героев - егерь Кузьмич или бомж Померанцев?
- Оба любимых и дорогих ребенка.
- Как вы уже упомянули, в настоящее время вы снимаетесь в другом всенародно любимом проекте - сериале «Жуки». Можете слегка пролить свет - что ждет зрителя в четвертом сезоне?
Добрый батюшка Александр в «Жуках» (2019 - н. в.). Фото: кадр из фильма
- Могу сказать только то, что разрешил сценарист и режиссер Максим Пешков (пишет сценарий вместе с Сергеем Нотариусом), он снял третий сезон и работает над четвертым, который называется «Новые Жуки». После событий третьего сезона прошло полтора года. Никита возвращается в Жуки, чтоб официально оформить дембель, ведь альтернативная служба парней в деревне закончилась. Но на празднование этого события заявляется новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин - он хочет «хайпануть» и снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили его область. Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг, и главная задача - во что бы то ни стало отбить родную деревню. Мой батюшка Александр принимает активное участие в отстаивании деревни и своего недостроенного храма.
- А легко ли дался образ священника? Вы верующий человек?
Сын Федор - музыкант и художник. Фото: личная страница Виктора Бычкова в социальной сети
- Образ родился легко, я стараюсь жить праведной жизнью, более пяти лет совсем не употребляю алкоголь. Не курю 17 лет, никогда не изменял жене. Мой батюшка такой же, как отец Александр, только он очень любит сладкое, а у меня конфеты и острое под запретом: диабет и подагра. Забота о здоровье и наличие хорошего врача и актерского агента дают результаты. Последние пару лет здоровье меня не подводило: тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо и по дереву постучу. Много интересных проектов впереди - не только премьера сериала «Любопытная Варвара», но и новогодняя история «Сказка сказывается», которая должна была выйти в прошлом сезоне, но мультипликаторы подвели.
- 4 сентября вам исполняется 70 лет. Что для вас эта дата? Отмечать собираетесь?
- Буду праздновать на съемочной площадке сериала «Новые Жуки» - что может быть лучше для киноактера? Кроме того, выйдет наша с женой Полиной книга «РассКузики, или Особенности национального актера».
Арсения - единственная дочь актера, пошла по стопам отца, работает в театре.Фото: личная страница Виктора Бычкова в социальной сети
- Что будет в книге?
- Жена записывала за мною воспоминания больше 20 лет. На финальном этапе мы добавили много общих воспоминаний, заказали прекрасные иллюстрации, а еще будет много редких фотографий.
- Чему самому главному научила вас любимая жена?
- Полина как мантру повторяет мне 20 лет, что она очень меня любит и что я самый талантливый и красивый. Вот я и поверил!