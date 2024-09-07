Виктор Бычков: «5 лет не пью, 17 - не курю. Жене не изменял»

- Виктор, расскажите, пожалуйста, про вашего персонажа в сериале «Любопытная Варвара». Что это за дедушка и насколько он близок вам лично?

- Ну, лично я пока не дедушка. Но надеюсь им стать в ближайшее годы: старшим моим детям Федору и Арсении уже за 30, и они вполне могут преподнести мне внуков и внучек. Особенно Ася - она вроде бы нашла свою любовь, успешно работает в Театре комедии имени Акимова и, как говорится, созрела стать мамой.

- А вы-то готовы?

- Я готов стать дедушкой, не растеряюсь! Я ведь почти пять лет вел легендарную передачу «Спокойной ночи, малыши!» 0+. Игр и развлечений с детьми знаю превеликое множество. Мы работали в программе вместе с женой. Полина (Белинская. - Авт.) режиссер и сценарист - она тогда как раз родила нашего сына Добрыню (сейчас парню 16 лет. - Авт.), и мы были очень увлечены его ранним развитием: отдавали на развивалки, языки, постоянно ездили всей семьей в музеи, на спектакли, квесты и фестивали - чудесное было время! Именно жена помогла мне создать образ Дяди Вити в «Спокушках» - костюм придумала и купила она, вдохновленная материнством. Писала потрясающие сценарии для меня - настоящие микроспектакли.

- В последнее время бум на семейные фильмы, ремейки советских киносказок. Как считаете, почему?

- Это то, что давно уже надо было снимать и снимать! А мы все время гонимся за Западом: сказки у нас по принципу «Шрека», а юмор - из КВН, ориентированный больше на взрослых.

- Как же быть?

- Я бы на месте продюсеров, режиссеров и сценаристов шел по пути советских режиссеров Александра Роу («Морозко», «Марья-искусница»), Александра Птушко («Сказка о потерянном времени», «Садко») и Надежды Кошеверовой («Золушка», «Старая, старая сказка», «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил») - добрый юмор, костюмы по эпохе, а не эклектика флюоресцентных оттенков. Не подумайте, я не ханжа, но некоторые недавние премьеры сказок навели меня на мысли о том, что авторы употребляют запрещенные вещества. Хочется красоты, чистоты, доброго детского юмора и просветительских акцентов.

- В свое время серия фильмов «Особенности национальной...» попала в нерв аудитории. Как считаете, сегодня этот фильм мог бы иметь продолжение?