Екатерина Волкова и Георгий Дронов: «Египетской силе» быть!»

- Как готовились к съемкам после пятилетнего перерыва?

Георгий: - Я не смотрю свои работы, за исключением редчайших полных метров. Но здесь несколько последних серий решил посмотреть, чтобы немного себя подкорректировать. Нужен был взгляд со стороны.

Екатерина: - Знаете, мне кажется, я уже сама, как Вера. Я помню, как сняли первую сцену, и все сразу: «Ого, мы будто не расходились». Чуть постарше, конечно, стали, да и ситуация немножко другая. Мы теперь играем тех родителей, которыми были Галина Ивановна и Николай Петрович, в такой легкой форме вкусили этот момент. Но я сразу сказала: «Давайте Вера будет мудрее и не станет тюкать Сережу и Машу». А вот Костя - копия своей матери. Такой трепетный отец, который за все переживает, паникует, попадает в разные истории. Но мне кажется, если у кого-то такие же отношения, как в семье Кости и Веры, то это счастливые люди, которые из любой ситуации выходят помирившись.

- Как считаете, Костя и Вера выросли вместе с вами или остались такими же?

Георгий: - Костя, конечно, не вырос…

Екатерина: - Да, он остался большим ребенком, а Вера как была мамой, так и осталась, просто теперь втройне мама. Наверное, она более философски стала относиться ко многим вещам, на что-то закрывает глаза, стала мудрее. Возможно, в правильных отношениях так и должно быть. Брак - ежедневное испытание. Кто-то не справляется, а кто-то шутками, песнями, прибаутками, как Воронины, проходит это успешно.

- Взаимоотношения родителей с парнем дочери - на этом строится комичность ситуаций. Для вас это уже актуальная тема? (У Екатерины 13-летняя дочь Елизавета, у Георгия - дочь Алиса такого же возраста. - Ред.)

Екатерина: - У Лизы пока только дружба. Она в классе дружит с мальчиками, в поселке есть ребята, с которыми мы знакомы, потому что в нашем закрытом поселке все друг друга знают. Бывает, толпа стоит под окнами: «Лиз, выходи!» Я тогда прошу дочь отписываться. Но в целом у нас всего три площадки, и мы всегда понимаем, где именно Лиза с друзьями, ведь их слышно издалека.

Георгий: - Мне кажется, сколько существуют отцы и дочери, это извечный вопрос, когда папа должен отдать свою кровиночку, которую растил и берег. Это всегда интересная тема, богатая поворотами и смешными моментами.

- А как складывались отношения с «новичками» - экранным зятем Николаем Новоселовым и кинодочками Кариной Орловой и Верой Чернявской?

Георгий: - Могу только сказать, что мы со своей стороны постарались сделать все, чтобы им было максимально комфортно. Потому что, как люди, прошедшие этот путь, мы понимали, как тяжело, когда попадаешь в уже сыгранный коллектив и слаженно работающий механизм. Где-то, безусловно, подсказывали, но делали это аккуратно, без ущемления достоинства. Да и потом, мне кажется, ребята очень хорошие, рвущиеся к работе.

Екатерина: - Сложнее пришлось Карине. Мы говорили ей: «Не переживай. Ты входишь в проект, который, естественно, многие любят, и, конечно, будут постоянные сравнения. Ни в коем случае не обращай внимания». Говорят, значит, смотрят. Хуже, когда вообще не обсуждают. Но она молодец, справилась.