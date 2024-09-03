Екатерина Волкова и Георгий Дронов: «Египетской силе» быть!»

Теперь в центре сюжета - Костя и Вера Воронины, которые с детьми переезжают в новую квартиру. К ним периодически заглядывает и Галина Ивановна, живущая на даче, и Настя с Леней. Жилплощадь с Ворониными делит и жених старшей дочери Маши. Простой парень из Балакова не по душе Косте, поэтому он, как Галина Ивановна в свое время, ищет недостатки у будущего зятя.
- Сериал «Воронины» 16+ выходил на экраны в течение десяти лет. Вы не надоели друг другу за это время или так сроднились, что уже почти стали семьей?
Екатерина Волкова: - Конечно, раньше, когда плотно снимали, то уставали, могли немного поругаться. Это, знаете, когда на близкого срываешься от усталости. Но никто не обижался: извинялись, все понимали. В этот раз такого не было. Все пролетело легко и быстро.
Георгий Дронов: - За эти десять лет, кажется, провели время вместе больше, чем со своими семьями. Но друг от друга не уставали. Скорее уставал от глупости Кости. Иногда случались периоды, когда я думал: «Господи, ну почему же он такой дурак?»
- Поддержали ли вы решение создателей спин-оффа «Ворониных» не искать замену Борису Клюеву?
Екатерина: - Конечно. Это тот проект, в котором нельзя представить другую ситуацию. Да, появилась новая актриса в роли Маши (в спин-оффе роль повзрослевшей Маши Ворониной исполняет не Мария Ильюхина, как в «Ворониных», а Карина Орлова. - Ред.). Еще у нас потрясающая Люся Воронина, которая стала такой маленькой версией Николая Петровича. То, чего нам не хватало.
Георгий: - Мне кажется, нужно разделять жизнь и работу, актеров и персонажей. Но, что бы ни решили продюсеры, мы всегда будем помнить о Борисе Владимировиче.
Костя и Вера Воронины уже 15 лет вместе! Фото: канал СТС
- Как готовились к съемкам после пятилетнего перерыва?
Георгий: - Я не смотрю свои работы, за исключением редчайших полных метров. Но здесь несколько последних серий решил посмотреть, чтобы немного себя подкорректировать. Нужен был взгляд со стороны.
Екатерина: - Знаете, мне кажется, я уже сама, как Вера. Я помню, как сняли первую сцену, и все сразу: «Ого, мы будто не расходились». Чуть постарше, конечно, стали, да и ситуация немножко другая. Мы теперь играем тех родителей, которыми были Галина Ивановна и Николай Петрович, в такой легкой форме вкусили этот момент. Но я сразу сказала: «Давайте Вера будет мудрее и не станет тюкать Сережу и Машу». А вот Костя - копия своей матери. Такой трепетный отец, который за все переживает, паникует, попадает в разные истории. Но мне кажется, если у кого-то такие же отношения, как в семье Кости и Веры, то это счастливые люди, которые из любой ситуации выходят помирившись.
- Как считаете, Костя и Вера выросли вместе с вами или остались такими же?
Георгий: - Костя, конечно, не вырос…
Екатерина: - Да, он остался большим ребенком, а Вера как была мамой, так и осталась, просто теперь втройне мама. Наверное, она более философски стала относиться ко многим вещам, на что-то закрывает глаза, стала мудрее. Возможно, в правильных отношениях так и должно быть. Брак - ежедневное испытание. Кто-то не справляется, а кто-то шутками, песнями, прибаутками, как Воронины, проходит это успешно.
- Взаимоотношения родителей с парнем дочери - на этом строится комичность ситуаций. Для вас это уже актуальная тема? (У Екатерины 13-летняя дочь Елизавета, у Георгия - дочь Алиса такого же возраста. - Ред.)
Екатерина: - У Лизы пока только дружба. Она в классе дружит с мальчиками, в поселке есть ребята, с которыми мы знакомы, потому что в нашем закрытом поселке все друг друга знают. Бывает, толпа стоит под окнами: «Лиз, выходи!» Я тогда прошу дочь отписываться. Но в целом у нас всего три площадки, и мы всегда понимаем, где именно Лиза с друзьями, ведь их слышно издалека.
Георгий: - Мне кажется, сколько существуют отцы и дочери, это извечный вопрос, когда папа должен отдать свою кровиночку, которую растил и берег. Это всегда интересная тема, богатая поворотами и смешными моментами.
- А как складывались отношения с «новичками» - экранным зятем Николаем Новоселовым и кинодочками Кариной Орловой и Верой Чернявской?
Георгий: - Могу только сказать, что мы со своей стороны постарались сделать все, чтобы им было максимально комфортно. Потому что, как люди, прошедшие этот путь, мы понимали, как тяжело, когда попадаешь в уже сыгранный коллектив и слаженно работающий механизм. Где-то, безусловно, подсказывали, но делали это аккуратно, без ущемления достоинства. Да и потом, мне кажется, ребята очень хорошие, рвущиеся к работе.
Екатерина: - Сложнее пришлось Карине. Мы говорили ей: «Не переживай. Ты входишь в проект, который, естественно, многие любят, и, конечно, будут постоянные сравнения. Ни в коем случае не обращай внимания». Говорят, значит, смотрят. Хуже, когда вообще не обсуждают. Но она молодец, справилась.
В центре сюжета теперь отношения с повзрослевшей Машей и ее парнем Сережей. Фото: канал СТС
- Приоткройте завесу тайны: Галина Ивановна теперь лучше относится к Вере? И общаетесь ли вы с киномамой и другими коллегами вне площадки?
Екатерина: - Их отношения не меняются. Все стабильно. Но Сережа, Машин парень, им обеим нравится. Да, с Анной Васильевной мы виделись и созванивались и вне съемочной площадки. Перед началом съемок к ней заезжали, обсуждали продолжение, стоит ли соглашаться. У нас есть даже чат «Воронины», где мы поздравляем друг друга с праздниками, узнаем новости, общаемся. По возможности, когда все в Москве, собираемся отметить чей-то день рождения.
Георгий: - Безусловно, мы видимся и вне площадки. Представьте, мы прожили такой длинный путь, вместе и в радости, и в несчастье. Встречаемся как родственники, и каждый раз ощущение, будто не расходились. Кажется, даже если через сто лет увидимся, будет словно виделись вчера.
- Как считаете, почему в последнее время довольно часто телевидение обращается к знакомым темам и героям?
Георгий: - Сложно сказать. Но здесь случаются как удачи, так и неудачи. Например, какие-то истории я бы вообще не трогал. Но у нас смелее и легче жанр, плюс семейная тема, которая актуальна всегда. Я считаю, что семья - это самое важное. И мне нравится, что такие ценности поддерживаются.
Екатерина: - Что интересно, даже если взять «Папиных дочек», я помню еще тех «дочек», а моя Лиза смотрит новых. Формат другой, картинка другая, все другое. Дочь так и говорит: «Вот те старые дочки мне неинтересны». А я смотрю как раз первых, мне они ближе. Вот и с «Ворониными» так же: формат другой, история другая, плюс новые герои. Будут сравнивать, но это естественно.
Как Вера Воронина (Екатерина Волкова) примет своего зятя Сергея (Николай Новоселов)? Фото: канал СТС
- Эксперимент с новыми «Папиными дочками» оказался удачным, поэтому на первом сезоне создатели не остановились. А Костя с Верой нас не оставят?
Георгий: - Мы сами затаились, потому что ждем реакции зрителей. По этому поводу есть переживания: а вдруг мы не попадем в ожидания поклонников? Поэтому давайте сначала посмотрим первый сезон, а потом поговорим о продолжении.
Екатерина: - Я точно могу сказать, что хочу второй сезон. Возможно, потому что мы соскучились, а может, потому что это все же немножко другой проект, в котором заложен большой потенциал. Еще можно придумать и закрутить много всего интересного.
- И напоследок. «Египетскую силу» хоть один раз кто-нибудь из героев произносит?
Георгий: - Да, зрители ее услышат. Ждите.
«Костя - Вера» 16+
С 9 сентября/19.00