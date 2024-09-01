Победитель «Последнего героя» Дмитрий Конышев: «Вернувшись домой, я попросил прощения у жены»

- Смотрели ли вы прежние сезоны «Последнего героя» и мечтали ли оказаться среди участников?

- Да, конечно, я смотрел самый первый проект, когда выиграл Сергей Одинцов. Мне кажется, что тогда вся страна следила за этим шоу. Тогда, в детстве, у меня и появилась мечта – я захотел попасть на «Последний герой». Когда меня пригласили, я, естественно, согласился не задумываясь. Даже не знал, что съемки будут на Алтае. Мне было абсолютно неважно, куда ехать. А когда узнал, что все будет происходить на родной земле, еще больше обрадовался.

- А экзотические острова, как раньше, не были бы интереснее?