Победитель «Последнего героя» Дмитрий Конышев: «Вернувшись домой, я попросил прощения у жены»

Шоумен из Кемерово уже выигрывал телевизионное шоу – это была «Лига городов» (16+, ТНТ), где Дима победил в составе команды «Чемодан», представлявшей город Гурьевск Кемеровской области. Очередному успеху Конышева больше всех обрадовались его жена Ксения и дети: 8-летний Савелий и 4-летняя Алиса. О том, как Дмитрий провел столько дней вдали от родных и чему научился за это время, он рассказал журналу «Телепрограмма».
«Я не знал, как живет моя семья»
Фото: личный архив Дмитрия Конышева
- Смотрели ли вы прежние сезоны «Последнего героя» и мечтали ли оказаться среди участников?
- Да, конечно, я смотрел самый первый проект, когда выиграл Сергей Одинцов. Мне кажется, что тогда вся страна следила за этим шоу. Тогда, в детстве, у меня и появилась мечта – я захотел попасть на «Последний герой». Когда меня пригласили, я, естественно, согласился не задумываясь. Даже не знал, что съемки будут на Алтае. Мне было абсолютно неважно, куда ехать. А когда узнал, что все будет происходить на родной земле, еще больше обрадовался.
- А экзотические острова, как раньше, не были бы интереснее?
Фото: канал ТВ-3
- Если меня еще раз позовут на «Последний герой», то с удовольствием скатаюсь и на острова куда-нибудь. В каждом проекте есть свои плюсы и минусы. Например, в экзотических странах всегда жара, а у нас по ночам в первые недели было ужасно холодно. Зато на островах другие проблемы - насекомые и так далее.
- Что было самым сложным для вас за все время участия в проекте?
Фото: канал ТВ-3
- Меня в целом ничего не пугало. Тяжело быть в неведении, что происходит у моей семьи. Съемки длились больше месяца. Все это время мы были абсолютно без связи. Я не знал, как живут моя жена и дети, и они не имели возможности узнать, как дела у меня. Конечно, я верил в то, что у них все хорошо и старался не переживать за них.
- Как отреагировала семья на вашу победу?
Фото: личный архив Дмитрия Конышева
- С момента, как я приехал домой, дочь Алиса от меня не отходит, обнимает, постоянно говорит: «Ты мой герой». Савелий, когда узнал, что я выиграл, тоже очень сильно обрадовался. Изначально, когда шел на проект, я говорил, что хочу показать сыну, что неважно, насколько ты силен физически, нужно быть сильным характером и никогда не сдаваться. Тогда можно достичь огромных высот. Я с этой задачей справился.
- Чувствовали ли вы особое отношение ведущей Ксении Бородиной к кому-то из участников?
Фото: канал ТВ-3
- Вы, конечно, намекаете на Николая (еще один участник финала «Последнего героя» Николай Сердюков сейчас встречается с Бородиной. - Авт.). Многим интересен этот вопрос. Но это дело Ксюши и Коляна. Когда мы были в проекте, между ними не было особых знаков внимания, каких-то переглядываний или еще чего-то такого. Ксюша абсолютно одинаково со всеми общалась, была настоящим профессионалом. Насколько я знаю, отношения у ребят начались уже после проекта.
«Хочется выступать со стендапом»
Фото: канал ТВ-3
- А что изменилось в вашей жизни после «Последнего героя»? Кроме того, что вы похудели на 10 кг.
- Мне теперь больше хочется проводить время с родными. Попросил прощения у жены за то, что порой бываю невыносимым, становлюсь букой. На проекте очень много думал о ней, много было внутреннего переосмысления. Ксения меня всегда поддерживает в любых моих делах. И во время съемок я внутренне чувствовал ее поддержку. Мне кажется, что магические силы Алтая мне помогали. Это действительно волшебное место.
- Ваша жизнь всегда была связана с юмором (КВН, «Лига городов» и т.д.). Помогало ли вам это?
Фото: личный архив Дмитрия Конышева
- Конечно! У нас вообще многие участники так или иначе связаны с юмором. И Надя Ангарская, и Ваня Пышненко, и я, и Давид Ниамеди, и тот же Колян. Мы все время шутили, и это очень сильно нас отвлекало от того, что хотелось есть или было холодно. Было классно и время летело быстрее.
- После победы в двух шоу - в личном и командном зачете, где бы вам еще хотелось поучаствовать?
- Сейчас мне очень хочется выступать со стендапом. Уже пишу свою программу, готовлюсь потихоньку, выступаю в барах, обкатываю материал, можно сказать, набиваю руку. И очень надеюсь, что на телевидении вы меня еще увидите.