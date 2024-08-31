Марк Богатырев: «Только сейчас я понял правила игры в жизни - и теперь пора набирать очки»

- Вообще профессия актера - это всегда находиться в диапазоне нравится или не нравится. Так уж повелось. Так нам говорили и педагоги, и мой мастер (Игорь Золотовицкий в Школе-студии МХАТ. - Авт.): «Если вы хотите успешно играть, вам надо научиться нравиться». Но чем больше я работал, тем больше осознал, что и зрителю, и режиссеру по большому счету хочется видеть за героем человека. Не человека, который играет, а человеческое нутро. И роли нам в этом иногда помогают, а иногда мешают. Публика ценит личность, которая стоит за персонажем, а не профессиональные навыки. Поэтому, с одной стороны, хочется понравиться, а с другой - показать внутреннее содержание. И когда эти два желания реализуются, случается небольшой мэджик (magic - волшебство).

- Если говорить о волшебстве, то «Между нами» в том числе и мистическая комедия. Как вы относитесь к паранормальным явлениям, в которые так любит верить русский народ? Это сказки или быль?

- Допускаю, что это возможно. Но отношусь к этому спокойно. С уважением, но без фанатизма. В нашей обычной жизни бы разобраться, а не в другие миры лезть (улыбается). Неплохо, конечно, интересно, но глубоко в эту тему стараюсь не погружаться и не подключаться. Со мной тоже происходили некоторые необъяснимые логикой вещи, но большого значения этому не придаю. Думаю, такое случается у каждого. Назову это чудесами.

- В фильме с вами работает Вита Корниенко, которая к 14 годам накопила более 110 ролей. Конечно, большинство из них эпизодические, но уже сейчас все чаще главные. Как считаете, такое солидное портфолио в нежном возрасте - это достижение, груз или испытание? Нет ли риска раньше времени выработать ресурсы?

- Отчасти риски есть, если человек рано приходит в профессию. Много соблазнов, нагрузок, а понимания и умения толком нет - нет образования, школы, которая помогает все делать грамотно и не съехать в неправильную сторону. Можно запутаться. Но есть и самородки, этого нельзя забывать. Вот так они воспитаны, так сформировались, так их воспитали родители - очень достойно существуют в кино в довольно юном возрасте. Так что многое в этом деле зависит от системы воспитания, ценностей и мышления.

«Детям видеть хорошие сказки необходимо»

- Кроме фильма, о котором мы говорим, Вита снимается и в продолжении сериала «Папины дочки» 12+. И это довольно модный сейчас тренд - брать хорошо известный проект и перезагружать его. Как относитесь к такой практике? И если конкретнее, то могла бы возродиться, к примеру, «Кухня», которая вас прославила?

- Не думаю, что это возможно. Я считаю, что надо идти дальше. Это был самодостаточный, прекрасный и состоявшийся проект, который был довольно протяженным (в эфире СТС сериал шел с 2012 по 2016 год. - Авт.). Так что идея возвращения мне кажется не очень реалистичной. Да, мы обсуждали это, и мне предлагали вернуться, но не скажу, что это было интересно. Хочется пробовать новые роли, новые жанры, проявлять себя иначе и по-разному. Надо искать новые ходы - я за это.

- Я тоже. Но продюсерам и режиссерам, как показывает практика, зачастую проще перезапустить хорошо знакомое старое. После оглушительного успеха «Чебурашки» 6+ (6,7 млрд руб.) конвейер включился на полную катушку: уже вышли «Летучий корабль» 6+, «По щучьему велению» 6+, а впереди новый «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и прочие проекты. Как относитесь к этой тенденции?

- Ну почему нет? Если это сделано качественно и интересно - только хорошо. Мне нравится такая тенденция. Я, честно говоря, ждал, когда в современном киномире начнут зарождаться хорошие семейные сказки - важный жанр и для детей, и для взрослых. Я, к примеру, тоже снимаюсь в сказке «Домовенок Кузя», которая выйдет на большие экраны в следующем году. И мне понравилось существовать в этом мире - и сына привозил на съемочную площадку, и сам был рад. Детям видеть хорошие сказки крайне необходимо.

- А как, кстати, строятся отношения вашего ребенка (у актера и его жены Татьяны Арнтгольц 3-летний сын Данила. - Ред.) со сказками?