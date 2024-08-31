Марк Богатырев: «Только сейчас я понял правила игры в жизни - и теперь пора набирать очки»

Обаятельный
Сериал «Кухня» сделал Богатырева звездой (с Еленой Подкаминской и Виктором Хориняком). Фото: кадр из фильма
В мистической комедии «Между нами» Богатырев сыграл режиссера, которому приносит пьесу несостоявшийся драматург, вдруг ставший призраком. Журнал «Телепрограмма» обсудил с артистом не только новый проект, но и мистику среди нас, проблемы отцовства и планы на грядущий сорокалетний юбилей.
«Публика ценит личность, которая стоит за персонажем»
- Марк, судя по трейлеру мистической комедии «Между нами», в котором ваш герой читает сценарий молодого автора, играть вам пришлось актера или режиссера...
- Да, это режиссер. Его зовут Юра. Когда-то блистал на театральных подмостках, после чего создал собственный небольшой театр. Туда и попадает главный герой (драматург Митя в исполнении Федора Федотова. - Авт.), который благодаря Юре и этому камерному театру начинает меняться. Как и другие, впрочем. Это правильная, здоровая трансформация, ведущая к хорошему финалу.
- Каково актеру играть режиссера? Читал в ваших интервью, что подобные амбиции внутри просыпаются.
- Думаю, что в будущем я постараюсь войти в эту реку. Обучиться этому мастерству. Возможно, это произойдет. Но пока, в настоящий момент, у меня в приоритете актерские амбиции. При этом предпосылки к тому, чтобы стать режиссером, внутри есть, как мне кажется. Но всему свое время и место.
- Как относитесь к распространенному суждению о том, что главная задача актера - понравиться режиссеру? И во время кастинга, и во время репетиций, съемок он работает именно на режиссера.
В новом фильме «Между нами» актер играет режиссера. Фото: кадр из фильма
- Вообще профессия актера - это всегда находиться в диапазоне нравится или не нравится. Так уж повелось. Так нам говорили и педагоги, и мой мастер (Игорь Золотовицкий в Школе-студии МХАТ. - Авт.): «Если вы хотите успешно играть, вам надо научиться нравиться». Но чем больше я работал, тем больше осознал, что и зрителю, и режиссеру по большому счету хочется видеть за героем человека. Не человека, который играет, а человеческое нутро. И роли нам в этом иногда помогают, а иногда мешают. Публика ценит личность, которая стоит за персонажем, а не профессиональные навыки. Поэтому, с одной стороны, хочется понравиться, а с другой - показать внутреннее содержание. И когда эти два желания реализуются, случается небольшой мэджик (magic - волшебство).
- Если говорить о волшебстве, то «Между нами» в том числе и мистическая комедия. Как вы относитесь к паранормальным явлениям, в которые так любит верить русский народ? Это сказки или быль?
- Допускаю, что это возможно. Но отношусь к этому спокойно. С уважением, но без фанатизма. В нашей обычной жизни бы разобраться, а не в другие миры лезть (улыбается). Неплохо, конечно, интересно, но глубоко в эту тему стараюсь не погружаться и не подключаться. Со мной тоже происходили некоторые необъяснимые логикой вещи, но большого значения этому не придаю. Думаю, такое случается у каждого. Назову это чудесами.
- В фильме с вами работает Вита Корниенко, которая к 14 годам накопила более 110 ролей. Конечно, большинство из них эпизодические, но уже сейчас все чаще главные. Как считаете, такое солидное портфолио в нежном возрасте - это достижение, груз или испытание? Нет ли риска раньше времени выработать ресурсы?
- Отчасти риски есть, если человек рано приходит в профессию. Много соблазнов, нагрузок, а понимания и умения толком нет - нет образования, школы, которая помогает все делать грамотно и не съехать в неправильную сторону. Можно запутаться. Но есть и самородки, этого нельзя забывать. Вот так они воспитаны, так сформировались, так их воспитали родители - очень достойно существуют в кино в довольно юном возрасте. Так что многое в этом деле зависит от системы воспитания, ценностей и мышления.
«Детям видеть хорошие сказки необходимо»
- Кроме фильма, о котором мы говорим, Вита снимается и в продолжении сериала «Папины дочки» 12+. И это довольно модный сейчас тренд - брать хорошо известный проект и перезагружать его. Как относитесь к такой практике? И если конкретнее, то могла бы возродиться, к примеру, «Кухня», которая вас прославила?
- Не думаю, что это возможно. Я считаю, что надо идти дальше. Это был самодостаточный, прекрасный и состоявшийся проект, который был довольно протяженным (в эфире СТС сериал шел с 2012 по 2016 год. - Авт.). Так что идея возвращения мне кажется не очень реалистичной. Да, мы обсуждали это, и мне предлагали вернуться, но не скажу, что это было интересно. Хочется пробовать новые роли, новые жанры, проявлять себя иначе и по-разному. Надо искать новые ходы - я за это.
- Я тоже. Но продюсерам и режиссерам, как показывает практика, зачастую проще перезапустить хорошо знакомое старое. После оглушительного успеха «Чебурашки» 6+ (6,7 млрд руб.) конвейер включился на полную катушку: уже вышли «Летучий корабль» 6+, «По щучьему велению» 6+, а впереди новый «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и прочие проекты. Как относитесь к этой тенденции?
- Ну почему нет? Если это сделано качественно и интересно - только хорошо. Мне нравится такая тенденция. Я, честно говоря, ждал, когда в современном киномире начнут зарождаться хорошие семейные сказки - важный жанр и для детей, и для взрослых. Я, к примеру, тоже снимаюсь в сказке «Домовенок Кузя», которая выйдет на большие экраны в следующем году. И мне понравилось существовать в этом мире - и сына привозил на съемочную площадку, и сам был рад. Детям видеть хорошие сказки крайне необходимо.
- А как, кстати, строятся отношения вашего ребенка (у актера и его жены Татьяны Арнтгольц 3-летний сын Данила. - Ред.) со сказками?
Фото: Persona Stars
Сыну Марка и актрисы Татьяны Арнтгольц Даниле уже 3 года. Фото: личная страница Марка Богатырева в социальной сети
- Отлично! Я читаю Дане сказки, стараюсь во время импровизированных игр тоже создавать сказочную атмосферу. В таком формате игры он очень доверяет, открывается, увлекается. Когда ходим на площадку вместе, тоже играем в фантазии.
- Вы ловите себя на мысли, что чем больше он взрослеет, тем больше меняет вас?
- Да, безусловно! Сын многому учит меня, многие вещи открывает. У меня никогда не было отца, а мне очень хотелось прожить детство именно с папой. И теперь благодаря Дане у меня, к счастью, есть такая возможность. Дети - большие учителя для взрослых, это известно давно.
- Статистика по неполным семьям, увы, довольно печальная. Многих детей растят мамы и бабушки. Как считаете, насколько важно, чтобы сына воспитывал именно отец?
- Очень важно. Отец отвечает за связь с внешним миром: объясняет, как и что устроено вне дома. Ведь внутренняя жизнь дома - быт, питание, уют и так далее - это мама. Так что все внешние процессы доводит до детей именно папа, и это крайне необходимо. Отец дает ребенку понимание, как правильно существовать в этом мире, в котором мы живем. Жаль, конечно, что много семей, где дети растут без родителя. Это не очень правильно. Как отец, я хочу, чтобы мой сын получал полноценную заботу и понимание с моей стороны. Чувствую в этом и кармическую миссию - служение через любовь. Для меня это очень важно.
- Если говорить про карму. Ошибки собственных родителей мы по ходу жизни вынуждены исправлять?
- Ошибки - необходимое условие нашей жизни. Безусловно, мы продлеваем историю наших родителей. И у детей есть возможность прожить лучшую жизнь, поняв, где мама или папа поступили не очень верно. Дети могут попробовать избежать этих ошибок, помня неудачный опыт родителей. В этом смысле на нас есть большая ответственность. Поэтому надо быть бдительными, проводить много времени с детьми и учить их.
- Когда вы с сыном проводите время, как оно проходит?
- Занятий масса. Мы бросаем камушки, строим шалашик, катаемся на велосипеде, ходим кормить уток, ходим на аттракционы, читаем сказки. В детской комнате повесил баскетбольное кольцо - играем понемногу. Кроме того, Даня пошел на футбол, занимается гимнастикой. Думаю, это здорово.
- В конце года вы отметите 40-летие. Думали об этом этапе? Или это всего лишь очередной день рождения?
- Думаю, 40 лет - это все же этап. Считается, что полжизни уже прожито. Принято так считать, по крайней мере. Я с радостью прихожу в этот возраст. Я доволен тем, что происходило со мной, тем, какой путь прожил к этим годам. И впереди - только горизонт, большой и широкий, на который смотрю с надеждой. Кажется, что только сейчас я понял правила игры в жизни - и теперь пора набирать очки (смеется).
- А еще через 20 лет к чему бы вам хотелось прийти?
- Много чего хочется сделать в профессии и в жизни. И мир увидеть, и позаботиться о детях, внуках. Желаний много, но больше всего хотелось бы не переставать радоваться, удивляться и восхищаться. И даже рефлексировать.
- Почему «даже»?
- Потому что не все это любят. А рефлексия - в правильных пропорциях - дает движение. Движение - жизнь. Если человек думает, двигается, задает вопросы себе, значит, он живет. Это полезно. А считать, что все постиг и узнал, - не очень. Как говорится, бойся людей, которые все знают, ибо они могут ошибаться.
- Если бы получилось отправиться в путешествие, как вы любите делать, то в какую сторону направили бы взгляд?
- Мечтаю оказаться в Новой Зеландии. Слетал бы в Австралию и посмотрел бы, как живут люди там. А еще Япония - отдельный мир, культура и цивилизация. Вот на этих трех направлениях давайте и остановимся!
«Между нами» 12+, во всех кинотеатрах с 12 сентября.