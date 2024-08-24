Лукерья Ильяшенко: «В плане постельных сцен я стала более осторожной»

- Конечно, иначе. Я не могу сказать за всю киноиндустрию, но «Ходячие мертвецы» - это высокобюджетное кино. У них действительно много денег, и ты понимаешь, что они все тратятся по назначению, это все проявляется в масштабе. Потрясающие декорации, никто не жадничает на костюмах.

Я, например, снималась в Париже. Чтобы одеть мою героиню, художник по костюмам поехала в частный музей модного дома и подобрала что-то из подиумных коллекций Версаче. То есть это были очень дорогие вещи, почти музейной ценности. Для создания образа они не жалели никаких средств. Или вот платье, в котором я пела, так понравилось режиссеру, что специально под съемки несколько экземпляров этого платья выписывали из Лондона. На площадке постоянно находятся креативный продюсер, шоураннер, режиссер и сценарист. Эти люди вправе уволить кого угодно когда угодно, если человек плохо делает свою работу. На каждую позицию у них есть запас - на любого актера и не только. Ну, для Нормана Ридуса (исполнитель главной роли. - Авт.), конечно, замены не было, а для всех остальных есть еще в запасе по три человека.

Если бы я не справилась, не доехала, заболела, меня бы запросто заменили одной из трех готовых на это актрис. Вот такой жестокий, с одной стороны, но в то же время очень справедливый мир и бизнес. Понимая это, ты работаешь по-другому. Не может быть такого, например, чтобы ты пришел и не знал текст.

- Огромная ответственность, конечно! Как все прошло?

- Для меня это был первый международный опыт. Я вообще фанат вселенной «Ходячих мертвецов», начинала смотреть сериал, еще когда мне был 21 год (сейчас актрисе 35. - Авт.). Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду сниматься в этом проекте, я бы покрутила пальцем у виска. Но тут я оказываюсь на площадке, мне надо играть на английском, уровень ответственности зашкаливает… В профессиональном плане это были очень счастливые дни моей жизни, но стресс был очень высоким. Я заучивала все до маниакальной степени.

«В ремейках нет ничего плохого»

- А как вы относитесь к волне ремейков, которая захлестнула не только нашу страну? «Летучий корабль», «Гостья из будущего», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «История игрушек»… Сейчас переснимают все и везде, кажется.

- Ну не просто же так запускаются эти проекты. Значит, есть запрос. Понимаете, самое главное - это хороший, крепкий сценарий. А у нас в последнее время это редкость, за небольшим исключением. В фильмах, которые вы назвали, сценарии просто отличные, почему бы их не переснять? Не всем зрителям это нравится, так как они сравнивают с оригинальными картинами, ревностно относятся. Но ничего плохого в этом нет.

- А что последнее вы смотрели в кинотеатре? И не был ли это ремейк?