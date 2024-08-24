Лукерья Ильяшенко: «В плане постельных сцен я стала более осторожной»

В прокат 22 августа выходит картина «Пираты галактики Барракуда» 6+ - приключенческая история, немного похожая на любимые советской детворой «Гостью из будущего» 6+ и «Москву - Кассиопею» 0+. Звезда «Сладкой жизни» 18+
«В сказках можно выпустить внутреннего ребенка»
- Лукерья, чем вас привлекла эта история с налетом советского детства?
- Во-первых, представилась прекрасная возможность сыграть учителя английского языка, в которую потом вселяется инопланетянин. Во-вторых, в составе Юра Колокольников, мне очень интересно было с ним поработать. Ну и вообще сниматься в сказках и всяких фантазийных историях очень прикольно, потому что это самый игровой материал, который только может быть. Артист - навсегда ребенок. А тут своего внутреннего ребенка можно выпустить полноценно и вдоволь покривляться.
- В кадре есть настоящие дети, юные актеры. Как складывались отношения с ними на площадке?
Еще один фильм про будущее с участием Ильяшенко - «Аванпост» 16+. Фото: кадр из фильма
- Да, у нас было много сцен с детьми, и для меня это не впервые. Раньше я работала в мюзикле «Звуки музыки», там было очень много детей-актеров. К сожалению, работать с ними довольно сложно, потому что малыши избалованы, они быстро осознают, что к ним относятся по-особенному, и периодически ведут себя отвратительно. Но в этом проекте такого практически не было. 10-летний Боря Дейков, который играл главную роль, - он такой довольно ветреный в плане настроения товарищ. А вот все остальные ребята - они уже подростки, понимают, где они и что они делают. Осознают, что они артисты, и что они на площадке, и что от их поведения зависят съемочный процесс и результаты. Они вели себя абсолютно как взрослые, очень ответственные, очень профессиональные. Конечно, было много шуток-прибауток, дети иногда бесились, так и должно быть.
- Вы как-то говорили, что хотели бы поработать в историческом проекте, сыграть древнерусскую девушку. Получилось?
Актриса мечтала сыграть в историческом фильме. Мечты сбываются! Фото: личный архив Лукерьи Ильяшенко
- Да! Скоро выходит сериал «Плевако» 18+ с Сергеем Безруковым в главной роли, я там играю Соньку Золотую Ручку. Очень горжусь этим проектом. Всем девчонкам нравятся платья с кринолином, образы барышни кисейной. У меня Сонька - совсем не барышня, она бандитка, ходит в мужском платье. Можно сказать, что моя актерская мечта сбылась, но я надеюсь, что это не последний мой исторический проект. О договорах, которые еще не подписаны, не говорят, но у меня есть все основания полагать, что будет еще один исторический проект с моим участием.
- Не могу не спросить о ваших съемках в «Ходячих мертвецах» (актриса сыграла в спин-оффе культового сериала под названием «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» 18+. - Авт.). За границей съемочный процесс устроен иначе, чем у нас?
В спин-оффе «Ходячих мертвецов» - в образе Анны Валери. Фото: кадр из фильма
- Конечно, иначе. Я не могу сказать за всю киноиндустрию, но «Ходячие мертвецы» - это высокобюджетное кино. У них действительно много денег, и ты понимаешь, что они все тратятся по назначению, это все проявляется в масштабе. Потрясающие декорации, никто не жадничает на костюмах.
Я, например, снималась в Париже. Чтобы одеть мою героиню, художник по костюмам поехала в частный музей модного дома и подобрала что-то из подиумных коллекций Версаче. То есть это были очень дорогие вещи, почти музейной ценности. Для создания образа они не жалели никаких средств. Или вот платье, в котором я пела, так понравилось режиссеру, что специально под съемки несколько экземпляров этого платья выписывали из Лондона. На площадке постоянно находятся креативный продюсер, шоураннер, режиссер и сценарист. Эти люди вправе уволить кого угодно когда угодно, если человек плохо делает свою работу. На каждую позицию у них есть запас - на любого актера и не только. Ну, для Нормана Ридуса (исполнитель главной роли. - Авт.), конечно, замены не было, а для всех остальных есть еще в запасе по три человека.
Если бы я не справилась, не доехала, заболела, меня бы запросто заменили одной из трех готовых на это актрис. Вот такой жестокий, с одной стороны, но в то же время очень справедливый мир и бизнес. Понимая это, ты работаешь по-другому. Не может быть такого, например, чтобы ты пришел и не знал текст.
- Огромная ответственность, конечно! Как все прошло?
- Для меня это был первый международный опыт. Я вообще фанат вселенной «Ходячих мертвецов», начинала смотреть сериал, еще когда мне был 21 год (сейчас актрисе 35. - Авт.). Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду сниматься в этом проекте, я бы покрутила пальцем у виска. Но тут я оказываюсь на площадке, мне надо играть на английском, уровень ответственности зашкаливает… В профессиональном плане это были очень счастливые дни моей жизни, но стресс был очень высоким. Я заучивала все до маниакальной степени.
«В ремейках нет ничего плохого»
- А как вы относитесь к волне ремейков, которая захлестнула не только нашу страну? «Летучий корабль», «Гостья из будущего», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «История игрушек»… Сейчас переснимают все и везде, кажется.
- Ну не просто же так запускаются эти проекты. Значит, есть запрос. Понимаете, самое главное - это хороший, крепкий сценарий. А у нас в последнее время это редкость, за небольшим исключением. В фильмах, которые вы назвали, сценарии просто отличные, почему бы их не переснять? Не всем зрителям это нравится, так как они сравнивают с оригинальными картинами, ревностно относятся. Но ничего плохого в этом нет.
- А что последнее вы смотрели в кинотеатре? И не был ли это ремейк?
В «Пиратах галактики Барракуда» героиня Лукерьи - англичанка Юлия Николаевна, она же Верховный Страж. Фото: кадр из фильма
- В последний раз в кинотеатре я смотрела «Мастер и Маргариту» 18+. И я бы не назвала этот фильм ремейком. Изначально проект назывался «Воланд», картина была снята по мотивам романа Булгакова. Она ремейком даже не притворяется. Авторы просто вдохновились произведением и сделали свою историю. Не понимаю вообще, какие могут быть претензии.
- На сериалы время остается? Можете что-то посоветовать? Ну, кроме «Ходячих мертвецов»?
- Вы что, думаете, что я «Ходячих» пересматриваю каждый день по кругу (смеется)? Времени, конечно, не очень много, но стараюсь что-то смотреть, чтобы быть в курсе. Могу посоветовать сериал «Олененок» 18+ про сталкершу, очень хороший «Фолаут» 18+ получился, хоть я и не люблю компьютерные игры, но они сделали очень круто. «Фарго» 18+ новый сезон мне зашел, «Настоящий детектив: Страна ночи» 18+ с Джоди Фостер тоже классный.
«Летом не до отдыха»
- Вы начинали с проекта «Сладкая жизнь» 18+, потом были «Измены» 18+, «Happy End» 18+, да и другие довольно откровенные картины. Сейчас что-то изменилось в вашем отношении к постельным сценам?
Сериал «Сладкая жизнь» вышел на экраны 10 лет назад. А скоро должно выйти продолжение проекта. Фото: кадр из фильма
- До какого-то момента было вообще легко и просто. А когда становишься старше… Не то что страшно представить себя в каком-то уже не таком свежем виде. Наоборот, если это драматургически оправданно, это может быть очень сильно - зрелое тело на экране. Просто надо понимать, какие задачи у проекта. Иногда хотят усилить слабенькое полотно, добавив перчинки, но в этом нет смысла. Была у меня такая работа, которую снимал артхаусный режиссер. Я была его фанаткой, посмотрела его предыдущие картины, очень хотела с ним поработать.
Пришла на пробы, какой-то текст загадочный, длинные паузы вешали, внутренний монолог и все такое. И там было очень много постельных сцен. Я думала: искуплю это тем, что у меня будет потрясающая актерская игра, мне будет что сыграть. А когда выслали итоговый сценарий, то там почти не осталось текста! Вообще! Одни перчинки, и все. Большая часть времени ушла на проходки, загадочные планы, на какую-то фигню. Когда картина вышла, мне было очень стыдно. Зрителю ведь не объяснишь, что ты не эксгибиционист, тебе было что сыграть в этом фильме. Но режиссер передумал, сценарист тоже, они переписали сценарий, и остался один секс. В общем, теперь я стала более осторожной.
- Получилось ли отдохнуть этим летом и как планируете провести его остаток?
Иногда удается отдохнуть на природе. Фото: личный архив Лукерьи Ильяшенко
- Ой, вы что! Для киноартистов лето - самый высокий съемочный сезон. Прямо сейчас я еду на ночную смену проекта «Сергий против нечисти». Мы снимаем четвертый сезон. И еще куча всего запланирована на конец лета и осень. Мы можем отдохнуть только зимой, когда ничего не снимают. Причем лучше в январе, потому что в феврале уже начинаются пробы. В этом году я уехала на целый февраль, пропустила все пробы, и в итоге проектов не так много, как хотелось бы.