Анастасия Красовская: «Мне до сих пор сложно сесть за руль в Москве»

- Мне-то, например, ужасно нравится, как вы играете именно сейчас. Но у вас не было желания брать уроки актерского мастерства? И не было у вас или окружающих ощущения, что они могут только все испортить?

- По поводу испортить - не знаю, тут, пока не попробуешь, не поймешь…

Если говорить о профессиональном образовании в институте, то, конечно, классно, когда оно есть, но все-таки немного страшно поступать в институт в 25 лет. Даже сам момент поступления, о котором я сужу по рассказам друзей, меня несколько пугает. А потом, заочной формы обучения актерскому мастерству пока не придумали, и учеба в институте - это отказ от съемок, от работы… Но я хожу на различные интенсивы, недавно была на актерско-режиссерском интенсиве Наташи Кудряшовой, которая сняла меня в дебютной роли в «Герде».

- До того как уйти в кино, вы очень всерьез собирались стать юристом-международником. Вам в итоге удалось получить диплом?

- Нет. Четыре года я училась в Минске, а потом надо было писать дипломную работу, и это требовало постоянного присутствия в вузе. Жизнь так складывалась, что у меня шли съемки, я все время проводила либо в Москве, либо в экспедициях, и это оказалось в приоритете. В Минске живет моя семья, и при возможности, когда есть свободное время, я приезжаю к ним в гости, но про диплом юриста пришлось забыть.

«Работать моделью в Китае было интересно»

- Три года назад вы говорили в интервью, что после тихого Минска трудно привыкнуть к жизни в Москве, страшно даже садиться за руль, хотя вроде бы есть водительские права. Сейчас вы ездите по столице на машине?

- К Москве и к ритму жизни в ней я привыкла, но за руль сажусь очень редко. Мне до сих пор тяжело ориентироваться на московских дорогах, я в них немного путаюсь.

- До того как стать актрисой, вы успели поработать моделью. Сейчас продолжаете эту карьеру или с ней покончено?

- Крест я на этом не ставила, но на съемки по модельным контрактам в другие страны перестала ездить - это занимает слишком много времени. А если в Москве что-то появляется интересное, почему нет?

- Про модельную карьеру рассказывают разные ужасы. Со стороны это просто проходы по подиуму и позирование фотографу, а на самом деле зачастую изнурительная работа. Какие самые тяжелые эпизоды в этой области вы можете вспомнить? Вы ведь даже до Китая доехали…