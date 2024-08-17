Анастасия Красовская: «Мне до сих пор сложно сесть за руль в Москве»

Белорусская студентка и модель Анастасия Красовская дебютировала в кино три года назад, снявшись в картине Натальи Кудряшовой «Герда» 18+ о сложно устроенной девушке, подрабатывающей стриптизершей. За эту роль Настю с ходу назвали лучшей актрисой на кинофестивале в Локарно. И, наверное, это был самый яркий дебют еще неопытной артистки в отечественном кино за последние тридцать лет, со времен появления Ренаты Литвиновой в «Увлеченьях» 18+ Киры Муратовой.
С тех пор Настя сыграла в нескольких очень популярных сериалах, и везде от нее нельзя было оторвать глаз: Настя может так произнести какую-нибудь фразу, что вспоминать ты ее потом будешь неделю (отнюдь не все техничные выпускницы ГИТИСа или ВГИКа на это способны). Журнал «Телепрограмма» задал нежной и удивительной девушке несколько вопросов.
«Я же постепенно взрослею»
- В прокат вышла мелодрама Алены Званцовой «Ячейка общества» о молодых супругах, впервые сталкивающихся с семейным кризисом. Вам сложно было взяться за роль молодой матери, брак которой трещит по швам?
В фильме «Ячейка общества» актриса впервые сыграла молодую мать. Фото: кадр из фильма
- Скорее не сложно, а интересно. Это первый фильм, где я играю маму, до этого роли в основном были «подростковые». А собственных детей у меня пока нет, и я немного боялась, что зрители не поверят, что я могу быть мамой, причем не младенца, а почти взрослого человека шести лет от роду. Мне очень хотелось найти подход к Герде Пугачевой, которая играет мою дочь. Удивительно - и мой дебют в кино назывался «Герда», и мою первую кинодочку играет Герда. Она потрясающая девочка - и как актриса, и как человек…
- Вообще вам сложно было перейти на роли взрослых женщин? Ирина Сергеевна в «Слове пацана» тоже одна из самых взрослых в кадре за все восемь серий.
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» - в образе романтичной Ирины Сергеевны в погонах. Фото: кадр из фильма
- Ну, все-таки переход достаточно естественный - я же постепенно взрослею - и плавный. Моя героиня в «Ячейке общества» взрослая только технически, а на самом деле она ребенок, очень инфантильная, едва пришедшая к стадии взросления и узнавания себя. Да и в «Слове пацана» чем-то похожая ситуация: Ирина Сергеевна старается быть строгой и взрослой, но на самом деле она молоденькая девочка, которая только-только выпустилась из института.
- Как Жора Крыжовников позвал вас на эту роль?
- Я была знакома с Андреем Николаевичем (настоящее имя Крыжовникова - Андрей Першин. - Ред.), и мне через агента поступило предложение прийти на пробы. Прислали сценарий то ли двух серий, то ли даже только одной, я прочитала и поняла, что это безумно интересно. Другая эпоха. И Ирина Сергеевна стоит по другую сторону от героинь, которых я играла в «Стае» 18+, «Трудных подростках» 18+ или «Черной весне» 18+. На пробах у меня было две сцены: монолог Ирины в кинотеатре, где она предлагает подросткам провести дискуссию, и первое знакомство с Андреем, когда она приходит в школу. В результате Андрей Николаевич взял меня на роль сразу. Потом у меня были только ансамблевые пробы, на которых утверждали других актеров, смотрели, как мы сочетаемся с ними в кадре.
- После «Герды» вы говорили: «Я не понимала, как нужно играть. И мне не оставалось ничего другого, как просто все это прожить». Вы и сейчас проживаете роли, превращая себя в своих героинь?
- Интересный, конечно, вопрос. Ну, какие-то вещи у персонажей и меня, Насти, как правило, схожи. А то, что не схоже, я пытаюсь понять. Приблизиться к желаниям своего героя, к его мотивациям. Сыграть полностью противоположного человека, в котором не было бы ничего от меня, наверное, не получится. Проживать своих героинь… Понимаете, у меня нет актерского образования, и мне иногда кажется, что я очень плохо играю, поэтому да, другого выбора, наверное, просто не остается.
Раньше у Красовской были в основном подростковые роли. Как, например, в «Черной весне». Фото: кадр из фильма
- Мне-то, например, ужасно нравится, как вы играете именно сейчас. Но у вас не было желания брать уроки актерского мастерства? И не было у вас или окружающих ощущения, что они могут только все испортить?
- По поводу испортить - не знаю, тут, пока не попробуешь, не поймешь…
Если говорить о профессиональном образовании в институте, то, конечно, классно, когда оно есть, но все-таки немного страшно поступать в институт в 25 лет. Даже сам момент поступления, о котором я сужу по рассказам друзей, меня несколько пугает. А потом, заочной формы обучения актерскому мастерству пока не придумали, и учеба в институте - это отказ от съемок, от работы… Но я хожу на различные интенсивы, недавно была на актерско-режиссерском интенсиве Наташи Кудряшовой, которая сняла меня в дебютной роли в «Герде».
- До того как уйти в кино, вы очень всерьез собирались стать юристом-международником. Вам в итоге удалось получить диплом?
- Нет. Четыре года я училась в Минске, а потом надо было писать дипломную работу, и это требовало постоянного присутствия в вузе. Жизнь так складывалась, что у меня шли съемки, я все время проводила либо в Москве, либо в экспедициях, и это оказалось в приоритете. В Минске живет моя семья, и при возможности, когда есть свободное время, я приезжаю к ним в гости, но про диплом юриста пришлось забыть.
«Работать моделью в Китае было интересно»
- Три года назад вы говорили в интервью, что после тихого Минска трудно привыкнуть к жизни в Москве, страшно даже садиться за руль, хотя вроде бы есть водительские права. Сейчас вы ездите по столице на машине?
- К Москве и к ритму жизни в ней я привыкла, но за руль сажусь очень редко. Мне до сих пор тяжело ориентироваться на московских дорогах, я в них немного путаюсь.
- До того как стать актрисой, вы успели поработать моделью. Сейчас продолжаете эту карьеру или с ней покончено?
- Крест я на этом не ставила, но на съемки по модельным контрактам в другие страны перестала ездить - это занимает слишком много времени. А если в Москве что-то появляется интересное, почему нет?
- Про модельную карьеру рассказывают разные ужасы. Со стороны это просто проходы по подиуму и позирование фотографу, а на самом деле зачастую изнурительная работа. Какие самые тяжелые эпизоды в этой области вы можете вспомнить? Вы ведь даже до Китая доехали…
В путешествии за полярный круг. Фото: личный архив Анастасии Красовской
- Долгое пребывание вне дома. Мне тяжело было находиться вдали от семьи. И еще все время появляется очень, очень много новых лиц. В кино ты снимаешься подолгу, неделю за неделей проводишь в компании одних и тех же людей. А в модельном бизнесе новый бренд - значит новая команда, и буквально каждый день ты знакомишься то с двадцатью, то с пятьюдесятью людьми, разговариваешь с ними на чужом для тебя языке, пытаешься сработаться и назавтра навсегда расстаешься, чтобы тут же познакомиться еще с пятьюдесятью… А что касается Китая, мне в 18 лет было очень интересно там поработать. Я нашла агентство, в котором мне было очень комфортно, потом периодически летала в Шанхай, смогла адаптироваться и ничуть не жалею - сейчас очень благодарна судьбе за этот период в моей жизни.
- Где вы сейчас снимаетесь?
- Я не могу об этом говорить, потому что эти проекты еще не анонсированы. Но могу сказать, что, помимо «Ячейки общества», которую по возможности нужно посмотреть всем, на «Иви» скоро выйдет сериал Димы Литвиненко «Дайте шоу!» 18+. Очень крутой проект, большая моя любовь, я очень скучаю по этим съемкам. И еще осенью будет премьера «Бархоппинга», картины Саши Фомина о школьных друзьях, которым сейчас под тридцать и которые вместе отправляются в долгий забег по барам.
«Все мы разные»
- Благодаря сериалам у вас образовалось довольно большое количество поклонников. Как складываются с ними отношения? Вас узнают на улицах, просят сфотографироваться, пристают?
- Тьфу-тьфу-тьфу, приставать не пытаются, но людей, которым нравится то, что я делаю, становится больше, и я безумно им благодарна, без них вообще ничего бы не было. Я всегда фотографируюсь с ними, даю автографы. И особенно я люблю детей. Они искренние, честные, никогда не обманывают, у них такая безусловная любовь.
- Вы всегда были брюнеткой, а на недавнем «Горький Fest» в Нижнем Новгороде вдруг предстали блондинкой. С чем связано это изменение имиджа?
Маленькая Настя в родном Минске. Фото: личный архив Анастасии Красовской
- Во мне же происходят внутренние изменения, а вслед за ними хочется еще и внешних. Я ведь долгое время снималась не просто с одним цветом волос, но и с одной прической, и недавно решила, что хочу экспериментировать. Вообще я и раньше красилась, но сейчас пошла на совсем кардинальное изменение цвета.
- У вас есть привычка себя гуглить? Писать в строке поиска «Анастасия Красовская» и изучать, что о вас пишут зрители, например…
- Первое время - да, я искала, смотрела. А сейчас перестала, уж не знаю, почему. Наверное, мне сейчас слишком нравится сам процесс работы, то, что я причастна к интересным проектам, что могу оставить в них частичку себя, - это важнее, чем читать о себе в интернете. Но меня гуглят мама и бабушка и, если находят что-нибудь удивительное, обязательно мне присылают.
- Вы говорите, что «Ячейку общества» надо посмотреть всем. Как бы вы в нескольких словах доказали людям, что им надо все бросить и отправиться в кино?
- Ну, совсем уж все бросать необязательно. Но это хороший фильм, который рассказывает о поиске себя, о взаимоотношениях в семье, о том, что люди не разговаривают друг с другом, а это очень важно. Из-за этого страдают все - и сам человек, и его близкие, а в первую очередь дети. И в конце концов большинство людей сталкиваются с разводом - либо родительским, либо уже своим собственным. Может быть, главное, что я хотела бы этим фильмом донести: «Пожалуйста, давайте разговаривать, потому что все мы разные и читать мысли друг друга не можем».