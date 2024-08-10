Евгения Капралова: «Меня часто принимают за сестру, а не маму моего сына»

Евгению Капралову зритель отлично знает по ярким ролям колоритных девушек из народа: Люся в «Патриоте» 16+, Мила в «Пятницком» 16+, Наташа в «Жуках» 16+ и так далее. Но теперь у артистки - более серьезный вызов: комедия канала ТНТ с социальным подтекстом «Пока не родила», поднимающая тему суррогатного материнства. Евгения сыграла маму главной героини Киры (Ангелина Загребина), которая решается на махинацию с ЭКО, чтобы срубить большой куш с дорогой клиники. Именно поэтому «Телепрограмма» решила обсудить с актрисой тему материнства, морально-этической ответственности, а еще поговорить о шашлычке и костерке на закате лета.
- Евгения, что за проект «Пока не родила» - каким лично вы его видите?
- Это трогательная комедия о двух совершенно разных семьях. Одна семья живет в бедности и едва сводит концы с концами - я как раз играю мать этого семейства. У моей героини двое детей и муж-игроман, который бросил семью и оставил близких с долгами и свекровью в придачу. Вторая семья живет на контрасте - очень богато, но не имеет детей, хотя очень хочет их. Сюжет закручивается на том, что дочь моей героини, пытаясь спасти семью от выселения из квартиры, проворачивает аферу, жертвой которой сама и становится. На мой взгляд, это очень нестандартная история, за развитием которой будет очень интересно наблюдать.
- Почему эта комедия считается социальной?
В роли Аллы в комедии «Пока не родила». Фото: кадр из фильма
- Потому что мы наблюдаем взаимодействие людей из совершенно разных социальных слоев. Жизненные контрасты, которые сериал с помощью юмора очень ярко подсвечивает.
- Но вы всего на десять с небольшим лет старше экранной дочери. Насколько сложно играть столь молодую маму?
- Несложно (улыбается). Да, разница в возрасте с Ангелиной Загребиной у нас не родительская, но внутренне я почувствовала к ней что-то материнское еще во время кастинга. Люблю ее всей душой.
- А как складываются отношения с Ангелиной в кадре? «Слушается»? Визуально выглядите как сестры.
- Вообще у меня сыну 18 лет! И да, зачастую меня принимают за его сестру. Сейчас время такое, что женщины стали гораздо лучше «сохраняться» (смеется). Но, если честно, камера прибавляет возраст. Мне - так точно. Очень часто мне говорят, что в жизни я выгляжу иначе, чем на экране. Так что в сериале мы с Ангелиной - учитывая, что мы правда похожи, - отлично смотримся в роли матери и дочери. А слушаться меня ей ни к чему. Ей и по роли это не рекомендовано, и в жизни она очень талантливая самодостаточная актриса, так что все было как надо и на своих местах.
- Со взрослым сыном Женей ваш возлюбленный Денис Криштопов легко нашел общий язык? Они хорошо ладят?
Семья актрисы - муж Денис и сын Женя. Настоящее счастье! Фото: личный архив Евгении Капраловой
- Да, мой нынешний муж воспитывает сына с двух лет. Так что у них всегда были настоящие крепкие отношения, как между папой и сыном. Сейчас Женя уже взрослый, и их взаимоотношения с Денисом больше похожи на искреннюю дружбу.
- Как вы сами относитесь к суррогатному материнству? Это спасение для отдельно взятой женщины или вмешательство в судьбу и Божий промысел?
Кристина и Альбина (Елена Подкаминская) в проекте «Жена олигарха». Фото: кадр из фильма
- Щепетильную тему вы затронули. Как и авторы сериала. Считаю, что если женщина ощущает в себе невероятное желание стать матерью и в ней много нерастраченной материнской любви, то возможность иметь ребенка таким способом - это тоже своеобразный промысел Божий. Разве нет? Особенно если желание это идет из огромной любви. Не каждая себе может такое позволить. Так что если уж у семьи такое (ЭКО) получилось провернуть, то это тоже можно считать судьбой.
- Помните, когда вы узнали, что станете мамой, какие мысли были поначалу? Это страшно или наоборот?
Яркий образ Светика из сериала «Модный синдикат» 18+. Фото: кадр из фильма
- Мне было на тот момент 19 лет, я только вышла замуж и училась на актерском факультете. И четвертым по счету человеком - после мужа и родителей, - которому я сообщила радостную новость, была мой мастер в институте. Я очень радовалась, что стану мамой, но меня тревожила мысль: что будет с моим обучением? Все разрешилось как нельзя лучше.
- Чем сейчас увлекается сын?
- Он много чем пробовал заниматься. Мы давали ему полную свободу выбора, и, мне кажется, Женя перепробовал все, что можно (улыбается). Были и брейк-данс, и актерская студия, и бокс, и гитара, и настольный теннис, и танцы, и айкидо, и плавание, и программирование. Но в итоге его по-настоящему увлекли только барабаны: он занимается ими уже 7 лет, играет в группе. Учится на айтишника. А еще с недавних пор поет - фронтмен в рок-группе. В общем, разносторонний парень получился.
Кассирша Люся из «Патриота» - еще одна заметная работа. Фото: кадр из фильма
- Что лично для вас важнее всего в семейной жизни?
- Любовь и умение понимать другого. Действительно понимать, а не делать вид. Чувствовать, где стоит уступить. Оберегать чувства своего человека - это очень важно. Все мы очень ранимы, поэтому важно помнить, что не только ты умеешь чувствовать. Ой! И юмор еще! Он просто спасательный круг в семейных отношениях!
- Совсем скоро у вас день рождения. Уже задумали, как будете отмечать?
- Пока в раздумьях, если честно. У меня на следующий день после ДР в графике съемочный день стоит. Может быть, потом соберу друзей на шашлычок с костерком, гамаками и гитарой. Люблю именно такое (улыбается).
Отдых на природе - что может быть лучше? Фото: личный архив Евгении Капраловой
- Хорошо, а какого подарка ждете от родных?
- Лучший подарок для меня - это внимание и любовь! А материальные штучки уже на их усмотрение.
«Пока не родила» 16+
С 19 августа, 20.00