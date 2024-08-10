Евгения Капралова: «Меня часто принимают за сестру, а не маму моего сына»

- Потому что мы наблюдаем взаимодействие людей из совершенно разных социальных слоев. Жизненные контрасты, которые сериал с помощью юмора очень ярко подсвечивает.

- Но вы всего на десять с небольшим лет старше экранной дочери. Насколько сложно играть столь молодую маму?

- Несложно (улыбается). Да, разница в возрасте с Ангелиной Загребиной у нас не родительская, но внутренне я почувствовала к ней что-то материнское еще во время кастинга. Люблю ее всей душой.

- А как складываются отношения с Ангелиной в кадре? «Слушается»? Визуально выглядите как сестры.

- Вообще у меня сыну 18 лет! И да, зачастую меня принимают за его сестру. Сейчас время такое, что женщины стали гораздо лучше «сохраняться» (смеется). Но, если честно, камера прибавляет возраст. Мне - так точно. Очень часто мне говорят, что в жизни я выгляжу иначе, чем на экране. Так что в сериале мы с Ангелиной - учитывая, что мы правда похожи, - отлично смотримся в роли матери и дочери. А слушаться меня ей ни к чему. Ей и по роли это не рекомендовано, и в жизни она очень талантливая самодостаточная актриса, так что все было как надо и на своих местах.

- Со взрослым сыном Женей ваш возлюбленный Денис Криштопов легко нашел общий язык? Они хорошо ладят?