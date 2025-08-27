Наталья Подольская: "Вместо букетов на 1 сентября мы помогаем больным людям"

У Натальи Подольской в начале сентября премьера дуэта с Владимиром Пресняковым. И дебют на Первом канале в жюри "Голос. Дети" 12+ - тоже в паре с мужем. А также новый сезон авторского интернет-шоу "Ваша Наташа" и другие проекты. Но для артистки на первом месте остается семья. Обсудили с артисткой ее личные новости. И главную новость ближайшей недели - скоро в школу!

"Войдем в режим"

- Вы присоединились к акции, приуроченной к 1 сентября, когда взамен десятков букетов учительнице от класса дарят общий, а сэкономленные деньги перечисляют на благотворительные цели...

- Мы с мамочками из класса, в котором учится Тема, делаем так уже три года. А в этом году Фонд Константина Хабенского пригласил меня присоединиться и рассказать об их акции «Уроки добра». В соцсетях фонда можно узнать, как создать благотворительный сбор от своего класса. Собранные средства идут на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного мозга. Это очень важная инициатива.

- Родители уже не первую неделю живут с лозунгом в голове "Скоро в школу!2. Ваш 10-летний школьник грустит, что каникулы заканчиваются? Как Артемий провел это лето, чем занимается в последние его деньки?

- Тема, конечно, тоскует, что беззаботная летняя жизнь заканчивается и скоро опять за парту. Я его прекрасно понимаю, так как сама отлично помню эти ощущения. Более того, сейчас такое время, когда быстро надо включаться в учебу, усвоение материала, поэтому учителя просят с августа начинать постепенно усаживать ребенка за уроки. У нас есть рабочая тетрадь с заданиями, и вот сын страницу в день обязан сделать. И это очень тяжело - у нас идет борьба, чтобы усадить Тему за эту тетрадь. Он хочет гулять!

Мы живем за городом, и у сына образовалась здесь классная компания друзей, я утром встала, а он уже позавтракал и пошел к пацанам. Они то в футбол играют, то у Саши дома сидят, то к нам приходят, на третий день идут к Тимуру, потом - к Жене. Со всеми мамами мы на связи, особенно всех волнует вопрос питания на каникулах - как и что ребенок поел. Вот сегодня впервые в жизни я собственноручно приготовила Теме бургер. Он требовал его купить в известной сети быстрого питания, но я ограничиваю фастфуд в его рационе, поэтому решила сделать сама. Нашла рецепт в интернете - в итоге вкусно получилось, сын был довольный.

- Только один приготовили? Себе не делали?

- А я за Темой доела.

- А малышню школьники не берут в компанию свою? Вашему младшему Ване осенью только 5 лет будет.

- Берут! Все друзья Темы Ваню обожают, трепетно к нему относятся. Ваня у них - любимчик. А мне это очень приятно наблюдать.

- Что уже купили для школы?

- Готовимся потихоньку. Рюкзак новый купили, сменку новую. Докупаем наборы канцелярские.

- Готовы опять рано вставать?

- Пока не верю, что опять придется так рано вставать. Я всегда Тему провожаю, пока еще я не готова к тому, чтобы он сам собирался. Ну, войдем в режим, как и все. А что делать?

"Я всегда окружена детьми"