Наталья Подольская: "Вместо букетов на 1 сентября мы помогаем больным людям"

У Натальи Подольской в начале сентября премьера дуэта с Владимиром Пресняковым. И дебют на Первом канале в жюри "Голос. Дети" 12+ - тоже в паре с мужем. А также новый сезон авторского интернет-шоу "Ваша Наташа" и другие проекты. Но для артистки на первом месте остается семья. Обсудили с артисткой ее личные новости. И главную новость ближайшей недели - скоро в школу!
"Войдем в режим"
- Вы присоединились к акции, приуроченной к 1 сентября, когда взамен десятков букетов учительнице от класса дарят общий, а сэкономленные деньги перечисляют на благотворительные цели...
- Мы с мамочками из класса, в котором учится Тема, делаем так уже три года. А в этом году Фонд Константина Хабенского пригласил меня присоединиться и рассказать об их акции «Уроки добра». В соцсетях фонда можно узнать, как создать благотворительный сбор от своего класса. Собранные средства идут на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного мозга. Это очень важная инициатива.
- Родители уже не первую неделю живут с лозунгом в голове "Скоро в школу!2. Ваш 10-летний школьник грустит, что каникулы заканчиваются? Как Артемий провел это лето, чем занимается в последние его деньки?
- Тема, конечно, тоскует, что беззаботная летняя жизнь заканчивается и скоро опять за парту. Я его прекрасно понимаю, так как сама отлично помню эти ощущения. Более того, сейчас такое время, когда быстро надо включаться в учебу, усвоение материала, поэтому учителя просят с августа начинать постепенно усаживать ребенка за уроки. У нас есть рабочая тетрадь с заданиями, и вот сын страницу в день обязан сделать. И это очень тяжело - у нас идет борьба, чтобы усадить Тему за эту тетрадь. Он хочет гулять!
Мы живем за городом, и у сына образовалась здесь классная компания друзей, я утром встала, а он уже позавтракал и пошел к пацанам. Они то в футбол играют, то у Саши дома сидят, то к нам приходят, на третий день идут к Тимуру, потом - к Жене. Со всеми мамами мы на связи, особенно всех волнует вопрос питания на каникулах - как и что ребенок поел. Вот сегодня впервые в жизни я собственноручно приготовила Теме бургер. Он требовал его купить в известной сети быстрого питания, но я ограничиваю фастфуд в его рационе, поэтому решила сделать сама. Нашла рецепт в интернете - в итоге вкусно получилось, сын был довольный.
- Только один приготовили? Себе не делали?
- А я за Темой доела.
- А малышню школьники не берут в компанию свою? Вашему младшему Ване осенью только 5 лет будет.
- Берут! Все друзья Темы Ваню обожают, трепетно к нему относятся. Ваня у них - любимчик. А мне это очень приятно наблюдать.
- Что уже купили для школы?
- Готовимся потихоньку. Рюкзак новый купили, сменку новую. Докупаем наборы канцелярские.
- Готовы опять рано вставать?
- Пока не верю, что опять придется так рано вставать. Я всегда Тему провожаю, пока еще я не готова к тому, чтобы он сам собирался. Ну, войдем в режим, как и все. А что делать?
"Я всегда окружена детьми"
Подольская и Пресняков с сыновьями: 10-летним Артемием и 4-летним Иваном. Фото: личный архив Натальи Подольской
- У вас готовится новый дуэт с мужем Владимиром Пресняковым. Он, наверное, о любви, о семье?
- 5 сентября выйдет наша с Володей песня, которая называется «Ме ду нами». Мы ее просто обожаем! Это история наших чувств - в каждом слове, в каждой фразе, в каждом смысле. День релиза совпадает с первым эфиром «Голос. Дети», который тоже будет 5 сентября. День премьер для нас!
- Впервые в жюри "Голос. Дети" супружеская творческая пара работает вместе. У вас с Владимиром Пресняковым двойное кресло на проекте. Неожиданно и интересно. А мнения часто совпадают?
- У нас прошли съемки первого этапа прослушиваний, и нам с Володей было комфортно. Мы как шерочка с машерочкой - у нас совпадают вкусы (и музыкальные, и во всем остальном), нам легко договориться. Естественно, что кто-то когда-то кому-то уступает... Проект очень интересный, я сопереживаю всем детям-участникам. Мы вообще очень трепетно к детям относимся. В нашей жизни мы живем для наших сыновей. Я детей просто обожаю, люблю проводить с ними все свободное время, мы везде в поездках путешествуем большой компанией с детьми моей сестры. В общем, я всегда в окружении детей.
- На проекте еще и в окружении коллег...
- Дима Билан сидит с нами в жюри - он, конечно, опытный «ветеран» проекта. Аиду Гарифуллину я знала заочно, она мне очень нравилась. И когда мы познакомились, то было приятно, что ожидание стало равно реальности - светлая, добрая и безумно талантливая девушка. Со всеми коллегами комфортно.
- С коллегами вы уже три года встречаетесь и в своем интернет-проекте "Ваша Наташа". Скоро новый сезон. В минувшем сезоне больше миллиона просмотров набрало ваше интервью с Ксенией Бородиной. Много просмотров и обсуждений было у самого пронзительного и цитируемого интервью - с Маргаритой Симоньян. Что самое сложное в этой вашей работе?
- Договариваться с гостями - это, наверное, самое сложное в процессе подготовки к программе. Сложно совместить графики. К примеру, Юлия Барановская согласна и хочет прийти, но два года не можем никак согласовать дату съемки. Я благодарна и Ксении Бородиной, и всем, кто был моим гостем, за достаточно откровенные содержательные беседы. Конечно, для меня очень важным стало интервью с Маргаритой Симоньян. Мы с Маргаритой знакомы давно, и у нас была договоренность о съемке, которая переносилась (так как муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, попал в больницу, где пережил клиническую смерть, вот уже несколько месяцев он находится в коме. - Ред.). Когда Маргарита уходила, она сказала, что это в ее жизни самое подготовленное интервью.
"Это был потрясающий праздник!"
- Самые красивые фото лета у вас в соцсетях со свадьбы. Отмечали 20 лет, как вы вместе с Владимиром. Вы сказали, что устроили праздник не только для взрослых, но и для детей. Чтобы сыновья тоже прониклись атмосферой большого семейного торжества. Какое у вас осталось послевкусие после праздника? Много было гостей?
- Мы очень долго «летали» где-то на небесах от полученных эмоций! Это был потрясающий праздник. Наши родные и друзья молодцы - все поддержали дресс-код и пришли в белом, хотя для мужчин это было непростое условие. Зато получился объединяющий цвет всего мероприятия. Невероятно красивое оформление зала! Было около 150 гостей, как и в первый раз. Например, наши любимые Николаевы - Игорь и Юля, решили пожениться как раз тогда, на нашей первой свадьбе.
- Во время церемонии повторного обмена клятвами за роялем, судя по фото, Дмитрий Маликов. С какой композицией?
Наталья и Владимир на церемонии в честь 20-летия совместной жизни. За роялем - маэстро Дмитрий Маликов. Фото: личный архив Натальи Подольской
- Дима - великолепный пианист, играет невероятно, и мы заканчивали церемонию под мелодию "Замок из дождя", которая добавила большей трогательности моменту. Дима - очень ответственный товарищ, поэтому приезжал заранее, посмотрел рояль, мы созванивались не один раз и все детали обсуждали...
- Порой мужчины неохотно соглашаются на такие праздники, разве чтобы порадовать жену. Как у вас было?
- Это было и Володино желание - организовать этот праздник. Он желал этого так же, как и я. Конечно, всеми организационными вопросами занималась я, но Володя во всем помогал, не капризничал, соглашался.
- Все прошло как по маслу? Или были накладки?
- Все было идеально! Конечно, случались и неожиданные моменты. К примеру, во время свадебного танца под нашу песню "Любовь выбрала нас" у меня неожиданно сильно задралось платье, так как ткань была легкой, а дома я репетировала в другой одежде... Это как в жизни - без случайностей не обходится. Главное, чтобы все остались счастливы и довольны.
