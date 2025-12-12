Наталья Подольская раскрыла свою новогоднюю традицию: "Из года в год повторяю этот ужас"

Певица Наталья Подольская признается, что выбор подарков для нее превращается в пытку. Особенно если речь идет о ее муже Владимире Преснякове. Об этом она рассказала на премьере комедии "Невероятные приключения Шурика", снятом телеканалом ТНТ.
Однако разговор с журналистами начался с ремонта, который идет в новом доме семейства Пресняковых. Они приобрели его, когда состав семьи расширился и нужно было думать о расширении жилплощади.
Наталья Подольская о ремонте : "Мы точно не вступаем в эту конкурентную борьбу"
— Недавно Николай Басков и Филипп Киркоров спорили, кто из них быстрее закончит ремонт. К дискуссии присоединились и Иосиф Пригожин с Валерией. А что бы вы сказали по этому поводу?
— Мы точно не вступаем в эту конкурентную борьбу, потому что у нас все на очень начальной стадии. Вот мы только поставили коробки.
— Планируете закончить все в следующем году?
— Нет. На следующий год мы вряд ли завершим ремонт. Даю на это еще пару лет.
— На какой стадии сейчас ваши ремонтные работы?
— Коробки — это, наверное, самый начальный и бюджетный этап во всем процессе строительства дома. А вот уже дальше самые большие деньги как раз уходят на отделку, дизайн.
Процесс облегчает то, что новый дом находится в том же месте, что и нынешний. Можно дойти пешком. Надеюсь, что у нас все будет хорошо, поскольку над отделкой дома работает тот же дизайнер.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба "Песни года"
Наталья Подольская о выборе подарков: "Для меня это мучение"
— Скоро Новый год. Уже задумываетесь о том, кому что подарить?
— Я отношусь к тем людям, которые не любят предновогоднюю суету, а особенно выбирать всем подарки. Для меня это мучение, честно об этом говорю. Это пытка.
Что? Кому? Как угодить, как понравиться? Особенно Володе…
— А что бы вы хотели, чтобы подарили вам?
— Пусть деньги подарят. Я разберусь.
— Есть ли какие-то новогодние традиции, которых вы придерживаетесь?
— Из года в год я повторяю этот ужас, когда пока бьют куранты. Надо написать записку, сжечь ее, бросить в бокал с шампанским и этот ужас выпить. Я свято в это верю и делаю это каждый год.
У меня такой азарт, чтобы все успеть, что я вообще не помню, какое было желание, — настолько мной овладевает этот процесс.
Продолжая разговор о традициях, люблю новогодние фильмы "Карнавальную ночь", Иронию судьбы, или С легким паром!", причем мне нравятся обе части. Всегда с удовольствием их смотрю.
