Наталья Подольская раскрыла свою новогоднюю традицию: "Из года в год повторяю этот ужас"

Певица Наталья Подольская признается, что выбор подарков для нее превращается в пытку. Особенно если речь идет о ее муже Владимире Преснякове. Об этом она рассказала на премьере комедии "Невероятные приключения Шурика", снятом телеканалом ТНТ.

Однако разговор с журналистами начался с ремонта, который идет в новом доме семейства Пресняковых. Они приобрели его, когда состав семьи расширился и нужно было думать о расширении жилплощади.

Наталья Подольская о ремонте : "Мы точно не вступаем в эту конкурентную борьбу"

— Недавно Николай Басков и Филипп Киркоров спорили, кто из них быстрее закончит ремонт. К дискуссии присоединились и Иосиф Пригожин с Валерией. А что бы вы сказали по этому поводу?

— Мы точно не вступаем в эту конкурентную борьбу, потому что у нас все на очень начальной стадии. Вот мы только поставили коробки.

— Планируете закончить все в следующем году?

— Нет. На следующий год мы вряд ли завершим ремонт. Даю на это еще пару лет.

— На какой стадии сейчас ваши ремонтные работы?

— Коробки — это, наверное, самый начальный и бюджетный этап во всем процессе строительства дома. А вот уже дальше самые большие деньги как раз уходят на отделку, дизайн.

Процесс облегчает то, что новый дом находится в том же месте, что и нынешний. Можно дойти пешком. Надеюсь, что у нас все будет хорошо, поскольку над отделкой дома работает тот же дизайнер.