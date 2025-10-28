Наталья Подольская: "Никогда не надену стринги на сцену"

Певица Наталья Подольская призналась, что выполнение домашнего задания с сыном вызывает у нее слезы. И в этот момент она чувствует себя чуть ли не тираном. Об этом артистка рассказала журналистам в кулуарах празднования дня рождения канала "Муз-ТВ".
"Я сейчас делаю домашние задания. Мне не очень это нравится. Вот эти слезки капают на тетрадки, я самый ужасный человек на свете", — призналась артистка.
Наталья Подольская: "Тема действительно все исправляет"
— А за двойки сына ругаете?
— Нет. Но всегда расстраиваюсь. И мы договариваемся, что эту оценку нужно исправить, и Тема очень быстро все действительно исправляет.
— А можете рассказать о любимой учительнице в школе?
— У нас была очень классная завуч Наталья Валентиновна. Несмотря на то что я училась в гимназии № 30 с углубленным изучением английского языка, у нас была очень творческая школа.
Мы жили активной внеклассной жизнью, где я вела концерты, пела, танцевала. У нас был театр мод. Мы сочиняли целые праздничные вечера.
— Дети очень любят мемы. А вы с каким мемом могли бы себя сравнить?
— Какая-нибудь белка в колесе.
— Вы в соцсетях упоминали, что собираетесь делать ремонт. На каком он сейчас этапе?
— У нас все на стадии коробки. Думаю, что весной начнем отделочные работы.
Наталья Подольская: "Мы с Володей летали в Италию, на остров Капри"
— Недавно вы с мужем ездили в cвадебное путешествие (пара в браке уже 15 лет. Летом они отпраздновали эту дату, организовав вторую свадьбу. — Прим. ред.). Расскажите об этом, пожалуйста…
— Да. Мы с Володей летали в Италию, на остров Капри. Удивительное место, природа, еда.
— Поправились после такой поездки?
— Я не взвешиваюсь уже много лет.
— А как вы тогда понимаете, что набрали вес?
— Смотрю по вещам.
— А что сделаете с вещами, которые больше не подходят вам?
— Тебе подарю (журналисту канала НТВ. – Прим. ред.).
— Какую вещь вы бы никогда не надели на сцену?
— Это сложно сказать. Вот я сейчас что-то скажу и сделаю по-другому... Но надеюсь, что никогда не надену на сцену стринги.
— Насколько сложно принимать решение в шоу "Голос. Дети", где у вас с Владимиром Пресняковым — одно кресло на двоих?
— Безумно нравится проект. У нас невероятно сильная команда.
Ощущение, что я абсолютно на своем месте, потому что я обожаю детей. Талантливые дети буквально доводят меня до слез. И для меня это счастье — наблюдать за ними.
