Наталья Подольская: "Никогда не надену стринги на сцену"

Певица Наталья Подольская призналась, что выполнение домашнего задания с сыном вызывает у нее слезы. И в этот момент она чувствует себя чуть ли не тираном. Об этом артистка рассказала журналистам в кулуарах празднования дня рождения канала "Муз-ТВ".

"Я сейчас делаю домашние задания. Мне не очень это нравится. Вот эти слезки капают на тетрадки, я самый ужасный человек на свете", — призналась артистка.

Наталья Подольская: "Тема действительно все исправляет"

— А за двойки сына ругаете?

— Нет. Но всегда расстраиваюсь. И мы договариваемся, что эту оценку нужно исправить, и Тема очень быстро все действительно исправляет.

— А можете рассказать о любимой учительнице в школе?

— У нас была очень классная завуч Наталья Валентиновна. Несмотря на то что я училась в гимназии № 30 с углубленным изучением английского языка, у нас была очень творческая школа.

Мы жили активной внеклассной жизнью, где я вела концерты, пела, танцевала. У нас был театр мод. Мы сочиняли целые праздничные вечера.

— Дети очень любят мемы. А вы с каким мемом могли бы себя сравнить?

— Какая-нибудь белка в колесе.

— Вы в соцсетях упоминали, что собираетесь делать ремонт. На каком он сейчас этапе?

— У нас все на стадии коробки. Думаю, что весной начнем отделочные работы.