Наталья Подольская: "Никогда не надену стринги на сцену"

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица рассказала журналистам, ругает ли сына за двойки, с каким мемом могла бы себя сравнить и куда летала с мужем в свадебное путешествие. А как артистка поступает с вещами, в которые не влезает? Она дала очень остроумный ответ одному из журналистов.

Содержание

Певица Наталья Подольская призналась, что выполнение домашнего задания с сыном вызывает у нее слезы. И в этот момент она чувствует себя чуть ли не тираном. Об этом артистка рассказала журналистам в кулуарах празднования дня рождения канала "Муз-ТВ".

"Я сейчас делаю домашние задания. Мне не очень это нравится. Вот эти слезки капают на тетрадки, я самый ужасный человек на свете", — призналась артистка.

Наталья Подольская: "Тема действительно все исправляет"

— А за двойки сына ругаете?

— Нет. Но всегда расстраиваюсь. И мы договариваемся, что эту оценку нужно исправить, и Тема очень быстро все действительно исправляет.

— А можете рассказать о любимой учительнице в школе?

— У нас была очень классная завуч Наталья Валентиновна. Несмотря на то что я училась в гимназии № 30 с углубленным изучением английского языка, у нас была очень творческая школа.

Мы жили активной внеклассной жизнью, где я вела концерты, пела, танцевала. У нас был театр мод. Мы сочиняли целые праздничные вечера.

— Дети очень любят мемы. А вы с каким мемом могли бы себя сравнить?

— Какая-нибудь белка в колесе.

— Вы в соцсетях упоминали, что собираетесь делать ремонт. На каком он сейчас этапе?

— У нас все на стадии коробки. Думаю, что весной начнем отделочные работы.

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Наталья Подольская: "Мы с Володей летали в Италию, на остров Капри"

— Недавно вы с мужем ездили в cвадебное путешествие (пара в браке уже 15 лет. Летом они отпраздновали эту дату, организовав вторую свадьбу. — Прим. ред.). Расскажите об этом, пожалуйста…

— Да. Мы с Володей летали в Италию, на остров Капри. Удивительное место, природа, еда.

— Поправились после такой поездки?

— Я не взвешиваюсь уже много лет.

— А как вы тогда понимаете, что набрали вес?

— Смотрю по вещам.

— А что сделаете с вещами, которые больше не подходят вам?

— Тебе подарю (журналисту канала НТВ. – Прим. ред.).

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

— Какую вещь вы бы никогда не надели на сцену?

— Это сложно сказать. Вот я сейчас что-то скажу и сделаю по-другому... Но надеюсь, что никогда не надену на сцену стринги.

— Насколько сложно принимать решение в шоу "Голос. Дети", где у вас с Владимиром Пресняковым — одно кресло на двоих?

— Безумно нравится проект. У нас невероятно сильная команда.

Ощущение, что я абсолютно на своем месте, потому что я обожаю детей. Талантливые дети буквально доводят меня до слез. И для меня это счастье — наблюдать за ними.

А вам нравится Наталья Подольская? Делитесь в комментариях!

