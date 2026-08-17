Наталия Медведева: «Если женщина решила стать счастливой, ей не помешает даже муж»

В Москве продолжаются съемки фильма «Зубастая няня» производства компании «Энтайер Филм Студио» продюсера и шоураннера Лины Арифулиной. Это новая история о волке и семерых козлятах и о любви, не знающей предрассудков.

По сюжету ленты волк-вегетарианец Морис Волконский влюбляется в Козетту, недавно оставленную супругом – козлом Кузьмой Капустиным. И чтобы быть рядом с ней, Волк устраивается работать к ее детям няней и обучает юное поколение козлят музыке.

Помимо Мориса Волконского и Козетты, в этом фильме много и других героев: Лиса, Ворона-концертмейстер, Пауки-полицейские и другие. А еще Альпака-парикмахер, обожающая турецкие сериалы.

Эту роль исполнила актриса и юмористка Наталия Медведева. Подробнее об образе Альпаки, трудностях материнства и мезальянсе в любви она рассказала на съемках фильма «Зубастая няня».

Наталия Медведева о роли Альпаки: «Моя героиня – олицетворение истинного женского начала»

- Наталия, как вам роль Альпаки?

- Мне нравится этот образ. Я в нем прямо девочка-девочка. Ногти, розовый цвет, химия, наклеенные ресницы, губы выше контура, немного Chanel – все как надо.

Моя героиня – олицетворение истинного женского начала. Только «леопарда» не хватает. Это все мне по душе, в моей энергетике.

- Пелагея призналась, что ради роли Козетты обесцветила брови. А на какие жертвы пошли вы?

- Я ради роли «сделала химию». Давно хотела, и тут сложилось. Правда, моя «химия» - это парик, но главное, что истинные желания совпали с ролью. Это мне очень импонирует. Единственное, что доставляет неудобство – ногти. Их больно после съемок отдирать.