Наталия Медведева: «Если женщина решила стать счастливой, ей не помешает даже муж»

В Москве продолжаются съемки фильма «Зубастая няня» производства компании «Энтайер Филм Студио» продюсера и шоураннера Лины Арифулиной. Это новая история о волке и семерых козлятах и о любви, не знающей предрассудков.
По сюжету ленты волк-вегетарианец Морис Волконский влюбляется в Козетту, недавно оставленную супругом – козлом Кузьмой Капустиным. И чтобы быть рядом с ней, Волк устраивается работать к ее детям няней и обучает юное поколение козлят музыке.
Помимо Мориса Волконского и Козетты, в этом фильме много и других героев: Лиса, Ворона-концертмейстер, Пауки-полицейские и другие. А еще Альпака-парикмахер, обожающая турецкие сериалы.
Эту роль исполнила актриса и юмористка Наталия Медведева. Подробнее об образе Альпаки, трудностях материнства и мезальянсе в любви она рассказала на съемках фильма «Зубастая няня».
Наталия Медведева о роли Альпаки: «Моя героиня – олицетворение истинного женского начала»
- Наталия, как вам роль Альпаки?
- Мне нравится этот образ. Я в нем прямо девочка-девочка. Ногти, розовый цвет, химия, наклеенные ресницы, губы выше контура, немного Chanel – все как надо.
Моя героиня – олицетворение истинного женского начала. Только «леопарда» не хватает. Это все мне по душе, в моей энергетике.
- Пелагея призналась, что ради роли Козетты обесцветила брови. А на какие жертвы пошли вы?
- Я ради роли «сделала химию». Давно хотела, и тут сложилось. Правда, моя «химия» - это парик, но главное, что истинные желания совпали с ролью. Это мне очень импонирует. Единственное, что доставляет неудобство – ногти. Их больно после съемок отдирать.
Наталия Медведева. Фото: пресс-служба фильма «Зубастая няня»
Наталия Медведева: «Дети – это большая ответственность и напряжение, стресс»
- Фильм затрагивает тему одиночного материнства…
- У меня трое детей. Я многое знаю о материнстве. Мне кажется, материнство – это в принципе трудности, но счастливые. Надо трудиться и радоваться! Вот такой у меня девиз последние 12 лет.
В полной семье воспитывать детей, я бы не сказала, что легче, но безопасней и комфортней. Потому что всегда есть опора, и человек, который полностью разделяет твои ценности, направления и стиль воспитания.
А матерям-одиночкам я могу сказать, что это великий труд и большое испытание. Не все с этим справляются. И я могу только пожелать сил, здоровья и мотивации.
Я не хотела бы оказаться в такой ситуации, но гордость берет за этих девчонок - восхищаюсь ими! Женщины в России в целом очень сильные, крутые и красивые! Красота, любовь и труд точно всех спасут.
- Насколько, на ваш взгляд, эта тема актуальна сегодня?
- Мне кажется, эта проблема была актуальной во все времена. Это в принципе сложно – воспитывать детей в одиночку. И неважно кому: женщине или мужчине.
Дети – это большая ответственность и напряжение, стресс. И когда ты разделяешь его с кем-то, гораздо легче. Если же ты остаешься один в этом испытании… надо быть супермощным, чтобы это выдержать. Аплодисменты и восхищение их стрессоустойчивости!
- Фильм «Зубастая няня» косвенно поднимает и другую тему – когда влюбленные сталкиваются с предубеждениями по поводу разных национальностей, социального положения, возраста. Что вы думаете о мезальянсе в любви, и были ли у вас в жизни похожие истории?
- Похожих историй у меня в жизни не было. Я в этом плане вообще скучная, у меня все стандартно и по-советски. Но я верю, что в мире все возможно, поэтому хоть и не без испытаний, если женщина захотела быть счастливой, ей не помешает даже муж (смеется).
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