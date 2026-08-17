Наталия Медведева: «Если женщина решила стать счастливой, ей не помешает даже муж»

Наталия Медведева. Фото: пресс-служба фильма «Зубастая няня»

Юмористка сыграла роль Альпаки в фильме «Зубастая няня».

Содержание

В Москве продолжаются съемки фильма «Зубастая няня» производства компании «Энтайер Филм Студио» продюсера и шоураннера Лины Арифулиной. Это новая история о волке и семерых козлятах и о любви, не знающей предрассудков.

По сюжету ленты волк-вегетарианец Морис Волконский влюбляется в Козетту, недавно оставленную супругом – козлом Кузьмой Капустиным. И чтобы быть рядом с ней, Волк устраивается работать к ее детям няней и обучает юное поколение козлят музыке.

Помимо Мориса Волконского и Козетты, в этом фильме много и других героев: Лиса, Ворона-концертмейстер, Пауки-полицейские и другие. А еще Альпака-парикмахер, обожающая турецкие сериалы.

Эту роль исполнила актриса и юмористка Наталия Медведева. Подробнее об образе Альпаки, трудностях материнства и мезальянсе в любви она рассказала на съемках фильма «Зубастая няня».

Наталия Медведева о роли Альпаки: «Моя героиня – олицетворение истинного женского начала»

- Наталия, как вам роль Альпаки?

- Мне нравится этот образ. Я в нем прямо девочка-девочка. Ногти, розовый цвет, химия, наклеенные ресницы, губы выше контура, немного Chanel – все как надо.

Моя героиня – олицетворение истинного женского начала. Только «леопарда» не хватает. Это все мне по душе, в моей энергетике.

- Пелагея призналась, что ради роли Козетты обесцветила брови. А на какие жертвы пошли вы?

- Я ради роли «сделала химию». Давно хотела, и тут сложилось. Правда, моя «химия» - это парик, но главное, что истинные желания совпали с ролью. Это мне очень импонирует. Единственное, что доставляет неудобство – ногти. Их больно после съемок отдирать.

Наталия Медведева. Фото: пресс-служба фильма «Зубастая няня»

Наталия Медведева: «Дети – это большая ответственность и напряжение, стресс»

- Фильм затрагивает тему одиночного материнства…

- У меня трое детей. Я многое знаю о материнстве. Мне кажется, материнство – это в принципе трудности, но счастливые. Надо трудиться и радоваться! Вот такой у меня девиз последние 12 лет.

В полной семье воспитывать детей, я бы не сказала, что легче, но безопасней и комфортней. Потому что всегда есть опора, и человек, который полностью разделяет твои ценности, направления и стиль воспитания.

А матерям-одиночкам я могу сказать, что это великий труд и большое испытание. Не все с этим справляются. И я могу только пожелать сил, здоровья и мотивации.

Я не хотела бы оказаться в такой ситуации, но гордость берет за этих девчонок - восхищаюсь ими! Женщины в России в целом очень сильные, крутые и красивые! Красота, любовь и труд точно всех спасут.

- Насколько, на ваш взгляд, эта тема актуальна сегодня?

- Мне кажется, эта проблема была актуальной во все времена. Это в принципе сложно – воспитывать детей в одиночку. И неважно кому: женщине или мужчине.

Дети – это большая ответственность и напряжение, стресс. И когда ты разделяешь его с кем-то, гораздо легче. Если же ты остаешься один в этом испытании… надо быть супермощным, чтобы это выдержать. Аплодисменты и восхищение их стрессоустойчивости!

- Фильм «Зубастая няня» косвенно поднимает и другую тему – когда влюбленные сталкиваются с предубеждениями по поводу разных национальностей, социального положения, возраста. Что вы думаете о мезальянсе в любви, и были ли у вас в жизни похожие истории?

- Похожих историй у меня в жизни не было. Я в этом плане вообще скучная, у меня все стандартно и по-советски. Но я верю, что в мире все возможно, поэтому хоть и не без испытаний, если женщина захотела быть счастливой, ей не помешает даже муж (смеется).

А вы согласны с Наталией Медведевой? Делитесь в комментариях!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также