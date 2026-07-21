Надежда Сысоева о свадьбе с возлюбленным на 16 лет младше: «Хотелось бы, чтобы это был сюрприз»

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева и ее возлюбленный, блогер Коля Безопасность (Николай Гололобов) стали гостями фестиваля VK Fest.

Влюбленные, разница между которыми составляет 16 лет, откровенно ответили на вопросы журналистов о личной жизни.

Надежда Сысоева: «Коле становится все сложнее сделать мне сюрприз»

- Николай, мечтали ли вы о такой девушке, как Надежда Сысоева?

- Николай: Да, это так и было на самом деле. Но в этот момент времени я подумал, что у меня будет та самая, о ком я мечтаю. У нас с Надей завязался разговор о том, что она это зафиксировала на камеру, а у меня это просто было в голове, в мыслях. И все сбылось!

Надежда: Ну и Коля в детстве, конечно, смотрел Comedy woman. И, наверняка, думал: «Вот бы мне эту блондинку».

- Планируете ли вы свадьбу? Николай упоминал об этом…

- Надежда: Что? Хотелось бы, чтобы это был сюрприз. Но об этом так часто говорят, что Коле становится все сложнее и сложнее сделать мне его.

Николай: Но на День рождения получилось это сделать втайне. Надеюсь, что так получится и с таким важным для нас мероприятием. Не менее красочно и неожиданно. Но мы будем стараться!

Обещать не могу. Пусть останется какая-то тайна.

- Вы заговорили о дне рождения. Как он для вас прошел? Чувствовали ли вы радость или для вас это грустный праздник?

- День рождения ассоциируется с родителями. А их уже нет. Я два года назад потеряла маму. (Отец Надежды умер от рака, когда ей был год).

Но Коля очень старается окружить меня вниманием. Он делает мой день очень интересным. Весь в сюрпризах! Подарков было очень много. Можете зайти к нему в соцсети и посмотреть, как это было.