Надежда Сысоева о свадьбе с возлюбленным на 16 лет младше: «Хотелось бы, чтобы это был сюрприз»

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева и ее возлюбленный, блогер Коля Безопасность (Николай Гололобов) стали гостями фестиваля VK Fest.
Влюбленные, разница между которыми составляет 16 лет, откровенно ответили на вопросы журналистов о личной жизни.
Надежда Сысоева: «Коле становится все сложнее сделать мне сюрприз»
- Николай, мечтали ли вы о такой девушке, как Надежда Сысоева?
- Николай: Да, это так и было на самом деле. Но в этот момент времени я подумал, что у меня будет та самая, о ком я мечтаю. У нас с Надей завязался разговор о том, что она это зафиксировала на камеру, а у меня это просто было в голове, в мыслях. И все сбылось!
Надежда: Ну и Коля в детстве, конечно, смотрел Comedy woman. И, наверняка, думал: «Вот бы мне эту блондинку».
- Планируете ли вы свадьбу? Николай упоминал об этом…
- Надежда: Что? Хотелось бы, чтобы это был сюрприз. Но об этом так часто говорят, что Коле становится все сложнее и сложнее сделать мне его.
Николай: Но на День рождения получилось это сделать втайне. Надеюсь, что так получится и с таким важным для нас мероприятием. Не менее красочно и неожиданно. Но мы будем стараться!
Обещать не могу. Пусть останется какая-то тайна.
- Вы заговорили о дне рождения. Как он для вас прошел? Чувствовали ли вы радость или для вас это грустный праздник?
- День рождения ассоциируется с родителями. А их уже нет. Я два года назад потеряла маму. (Отец Надежды умер от рака, когда ей был год).
Но Коля очень старается окружить меня вниманием. Он делает мой день очень интересным. Весь в сюрпризах! Подарков было очень много. Можете зайти к нему в соцсети и посмотреть, как это было.
Надежда Сысоева с возлюбленным. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Надежда Сысоева: «Мы с Колей помогаем парам встретить друг друга»
- Надежда, каковы ваши творческие планы?
- У нас с Колей теперь есть шоу. Мы помогаем парам встретить друг друга, как мы. Это dating-шоу называется «Нарасхват».
Еще я участвую в спектакле «Город женщин». Сейчас идут репетиции, в октябре у меня будет премьера. И я вас всех буду рада видеть!
Опять же шоу, проекты. Пока не могу о них говорить, поскольку это секрет. Но скоро увидите меня в новых шоу.
- Какую зону вы бы придумали для VK Fest, появись у вас такая возможность?
- Это была бы зона для влюбленных, для парочек. Также мы играем в баскетбол. У нас есть команда.
И, наверное, это была бы спортивная зона. А еще лучше спортивная зона для влюбленных парочек.
- Чего бы вы пожелали VK Fest?
- Яркости и незабываемости. И чтобы люди также подходили друг к другу, знакомились и создавали любовь и отношения.
А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!