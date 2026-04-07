Митя Фомин: "Мне приходилось работать в клининговой службе"

Певец Митя Фомин вспомнил молодые годы, проведенные в США. Тогда он приехал в Америку и одно время работал в клининговой компании. Но в тот период артист четко усвоил: если он не выживет там, значит, не выживет нигде и никогда.

Об этом Митя Фомин рассказал журналистам в кулуарах фотопроекта издания FB. Проект был посвящен созданию личного бренда.

Митя Фомин: "Люблю косметологию и не скрываю этого"

- Митя, теперь частью вашего бренда стала и татуировка. Расскажите о ней, пожалуйста.

- Я сделал ее у своего художника. Его зовут Юрий Шмель. Он уже несколько десятилетий делает шикарные татуировки. Просто художник по призванию.

Поэтому если у вас есть какая-то идея, он вам ее набьет в любом месте тела.

- На вашем теле любая татуировка смотрится эффектно. Как сохраняете себя в такой форме?

- Я для этого много делаю. Например, сегодня утром пробежался. Завтра у меня спорт. Конечно, я хожу и к косметологу, люблю косметологию и не скрываю этого.

Также я прилагаю много усилий, чтобы держать себя в аскезе, например, не ем очень много. Хожу пешком на 13-й этаж. В общем, это работа над собой, ребята.

- Как поживает ваша питомица? (У Мити есть бультерьерша по кличке Эдельвейс)

- Весилиса? Прекрасно. Веся сейчас на даче, и я к ней приеду. Чувствует себя совершенно великолепно. Ее я беру на фестиваль грелок, который состоится в первой неделе апреля в Шерегеше. Мы закрываем лыжный сезон.

- Вы катаетесь на лыжах?

- Конечно, я лыжник, у меня беговые лыжи. В этом году я уже успел прокатиться. Но я закрыл лыжный сезон в парке Лазутиной.

В 20 минутах от дачи у меня находится прекрасный парк, и я туда приезжаю. Беру свою собаку и мы радостно проходим шесть-десять километров. И я всем это рекомендую, потому что задора и энергии хватает на неделю вперед.