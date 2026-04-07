Митя Фомин: "Мне приходилось работать в клининговой службе"

Певец Митя Фомин вспомнил молодые годы, проведенные в США. Тогда он приехал в Америку и одно время работал в клининговой компании. Но в тот период артист четко усвоил: если он не выживет там, значит, не выживет нигде и никогда.
Об этом Митя Фомин рассказал журналистам в кулуарах фотопроекта издания FB. Проект был посвящен созданию личного бренда.
Митя Фомин: "Люблю косметологию и не скрываю этого"
- Митя, теперь частью вашего бренда стала и татуировка. Расскажите о ней, пожалуйста.
- Я сделал ее у своего художника. Его зовут Юрий Шмель. Он уже несколько десятилетий делает шикарные татуировки. Просто художник по призванию.
Поэтому если у вас есть какая-то идея, он вам ее набьет в любом месте тела.
- На вашем теле любая татуировка смотрится эффектно. Как сохраняете себя в такой форме?
- Я для этого много делаю. Например, сегодня утром пробежался. Завтра у меня спорт. Конечно, я хожу и к косметологу, люблю косметологию и не скрываю этого.
Также я прилагаю много усилий, чтобы держать себя в аскезе, например, не ем очень много. Хожу пешком на 13-й этаж. В общем, это работа над собой, ребята.
- Как поживает ваша питомица? (У Мити есть бультерьерша по кличке Эдельвейс)
- Весилиса? Прекрасно. Веся сейчас на даче, и я к ней приеду. Чувствует себя совершенно великолепно. Ее я беру на фестиваль грелок, который состоится в первой неделе апреля в Шерегеше. Мы закрываем лыжный сезон.
- Вы катаетесь на лыжах?
- Конечно, я лыжник, у меня беговые лыжи. В этом году я уже успел прокатиться. Но я закрыл лыжный сезон в парке Лазутиной.
В 20 минутах от дачи у меня находится прекрасный парк, и я туда приезжаю. Беру свою собаку и мы радостно проходим шесть-десять километров. И я всем это рекомендую, потому что задора и энергии хватает на неделю вперед.
Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Митя Фомин: "Но даже мне, парню из Сибири, было холодно"
- Сейчас пошла такая тенденция, что о музыкантах снимают художественные фильмы. Вот, например, уже вышел фильм про группу "Руки вверх", также создаются картины про Басту и Шуру. А вы бы хотели, чтобы появился такой фильм и о вас?
- Я жду предложения. Но в моей жизни все очень сложно. Как сказали бы в Америке: "Complicated", и цензура не все пропустит, поэтому я еще немножко подожду.
Уже про многих артистов сняли фильмы. Но я написал книгу "ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу". Она уже вышла на платформе "Литрес" в онлайн-варианте.
В середине апреля у нас состоится презентация книги. Мы вас всех приглашаем.
Это новое для меня вдохновение. Я вспоминаю, что происходило за эти 50 лет, и кое-что отражено в книге. И когда ты это читаешь, возникает ощущение, что ты оказываешься в прошлом на машине времени и проживаешь все заново.
- В книге будут названы реальные имена?
- Да. Просто про тех, про кого я не хочу ничего писать, я не писал. Либо они у меня уже обезличены. С кем-то я договорился, показал им отрывки и мне сказали: "Митя, классно. Выпускай, оставляй".
- А в каких жизненных эпизодах, отраженных в книге, вам бы хотелось оказаться?
- У меня было два случая. Один из них как раз связан с родным Новосибирском. Я родился на улице Народной 12/ 1 и жил там класса до пятого. В позапрошлом году я взял велосипед и приехал туда. И ужаснулся тому, как я вообще мог здесь вырасти. Но тогда у меня было ощущение сказочного детства.
Скорее всего, это было связано с тем, что родители нас очень занимали учебой, спортом, музыкой, животными. Но когда я увидел дом в Новосибирске, то подумал: "Как ты мог здесь мечтать о том, к чему ты пришел?".
Я мог заглянуть в окна когда-то моей квартиры. Я понимал, что провел здесь много времени и попытался вспомнить, как лазил в форточку, терял ключи. И это вообще было нормой. А еще как я гулял с собакой, играл в футбол, занимался на фортепиано "Красный октябрь", как я ел мамину стряпню.
Все это проматывается в мыслях, как будто ты уже там, и начинаешь верить в параллельные миры. Как будто путешествуешь на машине времени.
Года два назад я приехал в США, в Чикаго, где я жил, когда мне был 21 год. Мы там практически выживали, потому что денег не было. Сначала мне приходилось работать в клининговой службе. Это было не по мне, поскольку я уже все-таки был студентом медвуза. Но потом я вспомнил, что могу работать массажистом, поскольку учился в Новосибирске.
Первое время мне было совершенно гадко. Я приехал туда к друзьям, записывать музыку. В Америке у меня ни черта не получилось, но я там выжил.
К тому же дело происходило в феврале. В таком городе на озере, который называют городом ветров. Но даже мне, парню из Сибири, было холодно. И я там заболел.
В какой-то момент я осознал, что если здесь не выживу, то не выживу никогда и нигде. Спустя 30 лет я приехал к этому же дому, увиделся со старыми друзьями. Я подошел туда, там уже выросли деревья, но в целом ничего вокруг не изменилось.
И у этого дома я послал себе импульс, что все будет хорошо, что ты выживешь, парень, у тебя все будет замечательно. Только главное верить и не сдаваться! Я прямо почувствовал этот мостик во времени и поймал его тогда, уже, будучи в будущем.
Ты начинаешь верить, что ты можешь влиять на себя в каждом отрезке своей жизни и как-то себя поддерживать. Это было классно.
