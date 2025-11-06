Милана Хаметова: "Меня буллили в школе"

Милана Хаметова. Фото: Global Look Press

Известная блогер рассказала, почему перешла на домашнее обучение и кем хочет стать в будущем.

В Москве прошло вручение премии "СуперЛайкШоу", организованной каналом "СТС kids". Одной из самых ярких участниц мероприятия стала известный блогер Милана Хаметова, чья аудитория насчитывает больше восьми миллионов подписчиков.

Многие знают Милану и как девочку, которую взял под свое крыло блогер Давид Манукян (Дава). Несколько лет назад он пригласил ее в свой тик-ток Super House. Вместе они сняли несколько клипов. И с тех пор карьера Миланы стремительно пошла вверх.

На розовой дорожке она рассказала журналистам об идеальном тандеме с Давой, переходе на домашнее обучение и буллинге в школе.

— Кого бы вы могли представить себе на месте своего наставника Давы?

— Никого не представляю.

— То есть у вас идеальный тандем?

— Конечно.

"Два-три года назад я перешла на домашнее обучение"

— Какого персонажа в кино или анимации вы бы хотели озвучить?

— Такого персонажа нет. Все герои, которых я мечтала озвучить, уже кто-то озвучил. Мне очень нравятся такие мультики, как "Фиксики" и "Щенячий патруль".

Возможно, кого-то из персонажей этих мультфильмов, как легенд моего детства, я бы хотела озвучить.

— Влияет ли ваша популярность на учебу?

— Конечно, влияет. У меня большая занятость. И на учебу иногда не хватает времени. Но два-три года назад я перешла на домашнее обучение, и жить стало проще.

Мне не нужно с утра ехать в школу, а вместо этого я могу заняться съемками.

Я стараюсь все успеть, сделать уроки, но не всегда это получается.

Милана Хаметова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

"Учителя не знают меня в лицо"

— Делают ли учителя вам какие-то поблажки?

— Я учусь в онлайн-школе. И учителя не знают меня в лицо, кто я. Я просто сижу как пользователь Сети в Интернете, и все.

— Но, может, вы скучаете по одноклассникам?

— У меня от школы не самые хорошие воспоминания. Меня немного там буллили. Ребята придирались ко мне, потому что я блогер, снимаю видео.

— Уже думали, кем хотели бы стать в будущем? Ведь ремесло блогера не очень стабильно...

— Если из моей жизни пропадут блогерство и творчество, наверное, я бы перестраховалась и получила бы юридическое образование. Но пока в планах у меня музыка и актерство.

— Есть ли у вас кумир, на которого вы равняетесь?

— Нет. Но есть артисты, которым я симпатизирую в музыке и творчестве, или блогеры. Я могу посмотреть их идеи, которыми вдохновляюсь.

