Милана Хаметова: "Меня буллили в школе"

В Москве прошло вручение премии "СуперЛайкШоу", организованной каналом "СТС kids". Одной из самых ярких участниц мероприятия стала известный блогер Милана Хаметова, чья аудитория насчитывает больше восьми миллионов подписчиков.
Многие знают Милану и как девочку, которую взял под свое крыло блогер Давид Манукян (Дава). Несколько лет назад он пригласил ее в свой тик-ток Super House. Вместе они сняли несколько клипов. И с тех пор карьера Миланы стремительно пошла вверх.
На розовой дорожке она рассказала журналистам об идеальном тандеме с Давой, переходе на домашнее обучение и буллинге в школе.
— Кого бы вы могли представить себе на месте своего наставника Давы?
— Никого не представляю.
— То есть у вас идеальный тандем?
— Конечно.
"Два-три года назад я перешла на домашнее обучение"
— Какого персонажа в кино или анимации вы бы хотели озвучить?
— Такого персонажа нет. Все герои, которых я мечтала озвучить, уже кто-то озвучил. Мне очень нравятся такие мультики, как "Фиксики" и "Щенячий патруль".
Возможно, кого-то из персонажей этих мультфильмов, как легенд моего детства, я бы хотела озвучить.
— Влияет ли ваша популярность на учебу?
— Конечно, влияет. У меня большая занятость. И на учебу иногда не хватает времени. Но два-три года назад я перешла на домашнее обучение, и жить стало проще.
Мне не нужно с утра ехать в школу, а вместо этого я могу заняться съемками.
Я стараюсь все успеть, сделать уроки, но не всегда это получается.
Милана Хаметова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Учителя не знают меня в лицо"
— Делают ли учителя вам какие-то поблажки?
— Я учусь в онлайн-школе. И учителя не знают меня в лицо, кто я. Я просто сижу как пользователь Сети в Интернете, и все.
— Но, может, вы скучаете по одноклассникам?
— У меня от школы не самые хорошие воспоминания. Меня немного там буллили. Ребята придирались ко мне, потому что я блогер, снимаю видео.
— Уже думали, кем хотели бы стать в будущем? Ведь ремесло блогера не очень стабильно...
— Если из моей жизни пропадут блогерство и творчество, наверное, я бы перестраховалась и получила бы юридическое образование. Но пока в планах у меня музыка и актерство.
— Есть ли у вас кумир, на которого вы равняетесь?
— Нет. Но есть артисты, которым я симпатизирую в музыке и творчестве, или блогеры. Я могу посмотреть их идеи, которыми вдохновляюсь.
