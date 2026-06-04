Михаил Шуфутинский раскрыл имя правнука: в честь баскетболиста

Лето – время отпусков. А шансонье Михаил Шуфутинский уже успел отдохнуть с женой на островах. Впереди – плодотворная работа над новыми синглами.
Об этом, а также об отношении к Настасье Самбурской и правнуке Михаил Захарович рассказал журналистам в кулуарах конкурса «Лучший голос земли».
Михаил Шуфутинский: «Я подстраиваюсь под своего слушателя»
- Недавно вы с женой побывали на островах. Что привезли оттуда?
- Привезли хорошее настроение, впечатления. Теперь работаем, снимаемся, записываем что-то. А недавно вышел сингл, который уже все знают – «Последний полет».
Сейчас я уже записываю следующую песню.
- У вас много хитов. В чем секрет творческого успеха?
- Я подстраиваюсь под своего слушателя. Не то чтобы под его вкусы… Но я слушаю песню и думаю: «Если обыкновенный человек услышит ее, сможет ли он ее спеть?».
И если я чувствую, что нормальный человек: мальчик, девочка, дедушка, бабушка сможет ее спеть, то значит, это та песня, которая нужна людям. Не просто послушать, а спеть вместе – за рюмкой.
- Недавно вы побывали на конкурсе «Лучший голос земли». Насколько вообще сложно судить молодых конкурсантов?
- Я думаю, это непросто. На конкурсы попадают люди, имея маленький опыт выступлений. Они, наверняка, способные и талантливые.
Но никого никогда не хочется обидеть, а хочется дать всем хорошую оценку и стимул продвигаться дальше.
- А как им зацепить жюри?
- Не надо цеплять жюри. Это тоже люди. У них у каждого свой вкус, стиль, свои привычки. Надо просто петь то, что тебе нравится, то, что по душе. Люди это почувствуют, и им это понравится.
Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
Михаил Шуфутинский о Настасье Самбурской: «Мне очень нравится»
- А почему, на ваш взгляд, сейчас немного музыкантов, исполняющих шансон?
- Да нет, немало. Шансон располагает к более серьезному пению, которое имеет смысловые нагрузки.
- А Настасью Самбурскую можно назвать исполнительницей шансона? Она так позиционирует себя.
- Конечно. Шансон тоже разный. Настасья очень талантливая. Она актриса, я смотрел фильм с ее участием в самолете, и мне он понравился. Да и она тоже мне очень нравится.
- Вы хорошо отзывались о SHAMAN. Не хотели бы записать с ним дуэт?
- Дуэт – это сложное дело. Надо быть к этому готовым.
- Отвлечемся на вашу личную жизнь. А вы уже видели своего правнука по видеосвязи? На кого он похож?
- Правнук похож на его маму. Она и радуется. Красивый парень. Назвали Коби. Знаете баскетболиста Коби Брайанта? Но мы, наверное, будем его называть Яков, Яша.
- Возвращаясь к первоначальной теме, какой совет вы бы дали молодому поколению артистов?
- Я бы хотел, чтобы оно доставляло людям радость, чтобы они думали, прежде чем совершать какие-то поступки, сохранять какие-то традиции, не забывать, для чего мы на этой земле.
Все в мире быстротечно и надо успеть что-то оставить после себя.
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