Михаил Шуфутинский раскрыл имя правнука: в честь баскетболиста

Лето – время отпусков. А шансонье Михаил Шуфутинский уже успел отдохнуть с женой на островах. Впереди – плодотворная работа над новыми синглами.

Об этом, а также об отношении к Настасье Самбурской и правнуке Михаил Захарович рассказал журналистам в кулуарах конкурса «Лучший голос земли».

Михаил Шуфутинский: «Я подстраиваюсь под своего слушателя»

- Недавно вы с женой побывали на островах. Что привезли оттуда?

- Привезли хорошее настроение, впечатления. Теперь работаем, снимаемся, записываем что-то. А недавно вышел сингл, который уже все знают – «Последний полет».

Сейчас я уже записываю следующую песню.

- У вас много хитов. В чем секрет творческого успеха?

- Я подстраиваюсь под своего слушателя. Не то чтобы под его вкусы… Но я слушаю песню и думаю: «Если обыкновенный человек услышит ее, сможет ли он ее спеть?».

И если я чувствую, что нормальный человек: мальчик, девочка, дедушка, бабушка сможет ее спеть, то значит, это та песня, которая нужна людям. Не просто послушать, а спеть вместе – за рюмкой.

- Недавно вы побывали на конкурсе «Лучший голос земли». Насколько вообще сложно судить молодых конкурсантов?

- Я думаю, это непросто. На конкурсы попадают люди, имея маленький опыт выступлений. Они, наверняка, способные и талантливые.

Но никого никогда не хочется обидеть, а хочется дать всем хорошую оценку и стимул продвигаться дальше.

- А как им зацепить жюри?

- Не надо цеплять жюри. Это тоже люди. У них у каждого свой вкус, стиль, свои привычки. Надо просто петь то, что тебе нравится, то, что по душе. Люди это почувствуют, и им это понравится.